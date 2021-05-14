Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС"
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"Європейська Солідарність" вимагає від Володимира Зеленського негайно виселитися з державної резиденції на 4000 квадратних метрів, жити як Голобородько, а дачу в Конча-Заспі, як він колись і обіцяв, передати дітям – тільки не своїм.
Про це йдеться в заяві партії "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.
"Треба мати великі проблеми із совістю, щоб будучи мільйонером і володарем цілої низки нерухомості в Україні та за кордоном, доїти державний бюджет для того, щоб забезпечити собі люксове проживання у державній резиденції. Яка до того ж ще минулого року під переїзд Зеленського була відремонтована коштами державного бюджету.
Так, родина Зеленських напряму чи через офшорні компанії володіє будинком в Італії площею 413 квадратних метрів, який зареєстровано на його з дружиною італійську фірму San Tommaso S.R.L. Також є сім квартир, одна з яких – у Лондоні. А ще є квартира в Ялті, перереєстрована згідно із законодавством країни-окупанта.
Квартира Зеленського на Грушевського, 9 знаходиться в пішій досяжності від Офісу президента. Не потрібен навіть велосипед – а тим паче кортежі, які щоденно перешкоджають киянам пересуватися по місту", - заявили в "Євросолідарності".
У заяві наголошується, що "Європейська Солідарність" підтримує наміри РНБО розібратися, хто й на яких підставах – законно чи незаконно, морально чи аморально – проживає в Конча-Заспі.
У партії також нагадали, що Петро Порошенко – єдиний президент України, який не жив на державній дачі.
Будь ласка, зачекайте...
Реально гарна пропозиція. НУ ЩО КЛОУН, ВПЕРЕД
Можеш відосік зняти як ти дітям житло у Конча Заспі передаєш ))
чего как возбудились партия пес, троллинг на уровне пту не достойно для пресслужбы партии
Зе свои квартиры заработал и налоги уплатил.
А вас конча-заспников всех проверят.
Если честно всё - спите спокойно.
В Украине за пять лет со своих 11 фирм он заплатил полтора миллиона гривен налога---около 50 тыс . баксов ! Какие квартиры он мог купить на такие доходы в Англии, 6 квартир в Украине,дом в Украине и в Испании??? Жадное мелкое чмо живет полностью за государственный кошт и не брезгует зарплату получать за свое ниченгонеделание!Еще и ворует не по детски!
Один Рошен за это время заплатил 6,5 миллиардов грв.налогов! И Порох с 1998 года НЕ получал от государства зарплату--всю переводил на благотворительные фонды!
Какие вы убогие , подоляковские боты!
тебе чего дятел?
Люблю свою жену.
Люблю свою собаку.
Я всего на свете ден.
Почти что супермен.
Но редко лезу в драку.
Знает весь двор, мой приговор.Вообще то есть разница,стать президентом имея все вышеперечисленое или находясь на гос.службе все это заработать и стать президентом.Но по любому,добравшись до корыта,инстинкты перебаривают совесть и даные обещания,это как на диету сесть,только увидел жрачку и сдержаться ох как трудно.
В частности, время от времени нужно пинать оппонентов....