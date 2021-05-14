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Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, –

"Європейська Солідарність" вимагає від Володимира Зеленського негайно виселитися з державної резиденції на 4000 квадратних метрів, жити як Голобородько, а дачу в Конча-Заспі, як він колись і обіцяв, передати дітям – тільки не своїм.

Про це йдеться в заяві партії "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

"Треба мати великі проблеми із совістю, щоб будучи мільйонером і володарем цілої низки нерухомості в Україні та за кордоном, доїти державний бюджет для того, щоб забезпечити собі люксове проживання у державній резиденції. Яка до того ж ще минулого року під переїзд Зеленського була відремонтована коштами державного бюджету.

Так, родина Зеленських напряму чи через офшорні компанії володіє будинком в Італії площею 413 квадратних метрів, який зареєстровано на його з дружиною італійську фірму San Tommaso S.R.L. Також є сім квартир, одна з яких – у Лондоні. А ще є квартира в Ялті, перереєстрована згідно із законодавством країни-окупанта.

Квартира Зеленського на Грушевського, 9 знаходиться в пішій досяжності від Офісу президента. Не потрібен навіть велосипед – а тим паче кортежі, які щоденно перешкоджають киянам пересуватися по місту", - заявили в "Євросолідарності".

У заяві наголошується, що "Європейська Солідарність" підтримує наміри РНБО розібратися, хто й на яких підставах – законно чи незаконно, морально чи аморально – проживає в Конча-Заспі.

У партії також нагадали, що Петро Порошенко – єдиний президент України, який не жив на державній дачі.

Читайте також: Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату. ВIДЕО
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Топ коментарі
+70
Шариков, а в чём проблема, ЗЕбил? Он во время своей каденции хоть один день жил на гос даче? Нет, не жил. У него состояние нажито легально, а не в оффшорах, как у твоего Зелёного ублюдка Требуем от Зеленского немедленно выселиться из госрезиденции на 4000 кв. м. и жить как Голобородько, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 1049 Требуем от Зеленского немедленно выселиться из госрезиденции на 4000 кв. м. и жить как Голобородько, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 7453
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14.05.2021 20:16
+68
Требуем от Зеленского немедленно выселиться из госрезиденции на 4000 кв. м. и жить как Голобородько, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 9593. Требуем от Зеленского немедленно выселиться из госрезиденции на 4000 кв. м. и жить как Голобородько, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 4501 .
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14.05.2021 20:16
+65
Ооооо порох вошел в атаку
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14.05.2021 20:12
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А може почнемо з олігархів?Переселемо їх у Лук"янівку,а потім все інше?
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14.05.2021 21:25 Відповісти
Нє, починать треба з того хто починає
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14.05.2021 21:26 Відповісти
А давай на референдум винесем питання,шо робити з олігархами?
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14.05.2021 21:30 Відповісти
Так вже питали - п'ять питань було) забувся Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 9198
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14.05.2021 21:34 Відповісти
А шо там було про олігархів?
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14.05.2021 21:35 Відповісти
а не пох шо там було? - результат нових опитувань буде той самий)
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14.05.2021 21:39 Відповісти
Тут головне було на виборах Президента,там Українці дали оцінку олігарху))
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14.05.2021 21:43 Відповісти
Не переживай, там на виборах Коломойша відсотків 10 твому Зе лоху накинула )
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14.05.2021 22:50 Відповісти
ПЕС гавкае, порохоботы "со штанов выпрыгивают", а рейтинг Порохатого Барыги не растёть, хоть бы все подбарыжники вкрались с натуги.
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14.05.2021 21:26 Відповісти
Видно, нет тех пердаков, чтобы нагазовать процентов 20%.
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14.05.2021 21:30 Відповісти
Вот среди миллионеров честные люди есть, а среди миллиардеров ниодного. Потому странные заявления от партии где лидер один из главных воров государства.
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14.05.2021 21:29 Відповісти
Це тобі так написали,чи сам недоумок придумав?
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14.05.2021 21:36 Відповісти
Тупой бот, вор у нас зеленский, А Порох входит в десятку крупнейших налогоплательщиков!Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 3165
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14.05.2021 21:43 Відповісти
- Я Эмир -динамит,- кричал он, покачиваясь на высоком хребте. - Если через два дня мы не получим приличной пищи, я взбунтую какие-нибудь племена. Честное слово! Назначу себя уполномоченным пророка и объявлю священную войну, джихад. Например, Дании. Зачем датчане замучили своего принца Гамлета? При современной политической обстановке даже Лига Наций удовлетворится таким поводом к войне. Ей-богу, куплю у англичан на миллион винтовок,они любят продавать огнестрельное оружие племенам,и марш-марш,в Данию. Германия пропустит - в счет репараций. Представляете себе вторжение племен в Копенгаген? Впереди всех я на белом верблюде. Ах! Паниковского нет! Какой из него вышел бы прекрасный мародер. Ему бы датского гуся!..
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14.05.2021 21:31 Відповісти
И почему это я думал что ЕС умные люди сидят?Да мельчает народец
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14.05.2021 21:31 Відповісти
Как бы я ни уважал ЕС но это дешёвый популизм. Который за милю виден.
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14.05.2021 21:34 Відповісти
Не, ну чувак сидит на 4000 квадратов госрезиденции куда влез на самом дешевом, из всех возможных, популизьме и нявкает. Кто б не плюнул? Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 8435
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14.05.2021 21:37 Відповісти
Популизм это когда клоун наркоман говорит что госдачу нужно отдать детям и отдает тока своим
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14.05.2021 21:49 Відповісти
А про лисапед они написали?))))
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14.05.2021 21:45 Відповісти
В полтавской области погибли в дтп () журналист и оператор. А цензор ничего не пишет.
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14.05.2021 21:46 Відповісти
Вчера писал.
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14.05.2021 21:47 Відповісти
Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 235
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14.05.2021 21:46 Відповісти
Клоун не врал он разводил лохов зебилов
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14.05.2021 22:08 Відповісти
Вопрос "а где там пэдро жил при власти когда был" - отличный. Почитаеш расскажеш)
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14.05.2021 21:54 Відповісти
зеЛю и его банду спасает только пандемия !сразу после нее - будем выносить этого подонка зеленого в тюрягу!
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14.05.2021 21:49 Відповісти
Смотри чтобы тебя не вынесли, выносила.
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14.05.2021 21:50 Відповісти
Ты за себя переживай зебил
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14.05.2021 21:54 Відповісти
Клоун наркоман скоро переедет в СИЗО
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14.05.2021 21:51 Відповісти
Ну если уже дошло до этого , то у ЕС явно прослеживаются проблемы ( как бы хр--во при этом не относиться к Зеле).. Или Пэтя волнуются что раскопают все таки его договорняки с "кумом - кума" ( так это уже давно секреты полишинеля)
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14.05.2021 21:57 Відповісти
из Порошенко получился гарант коррупции. У Пети была реальная возможность свернуть хребет коррупции и начать развивать экономику. Но этого не сделал и не собирается делать. Наоборот, делает все возможно чтобы в стране не было реальной борьбы с коррупцией, стравливает различные правоохранительные органы между собой, ему так удобнее владеть ситуацией.и он в коррупции как рыба в воде.будучи все время при власти и стать самым богатым президентом в Европе при том же сделать народ страны самым нищим в Европе, нужен все таки талант как у Гепы. не даром гепа был его доверенным лицом на последних президентских выборах
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14.05.2021 22:05 Відповісти
от Шмарченко иного и нельзя ожидать
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15.05.2021 00:25 Відповісти
Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 4716
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14.05.2021 22:09 Відповісти
Обіцянки для лохів.
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14.05.2021 22:10 Відповісти
Клоун наркоман красиво развел свой зебильный лохторат
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14.05.2021 22:12 Відповісти
Ты бы ,Зеля,снял видосик про свои апартаменты.И показал всему народу, как нынче живет-может Голобородько!
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14.05.2021 22:37 Відповісти
"Европейская Солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4000 квадратных метров, жить как Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям - только не своим. Источник: https://censor.net/ru/n3265405

Реально гарна пропозиція. НУ ЩО КЛОУН, ВПЕРЕД Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 1156
Можеш відосік зняти як ти дітям житло у Конча Заспі передаєш ))
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14.05.2021 22:41 Відповісти
Говорят що ви дебілка ще та, але я не перевіряв Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 1011
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14.05.2021 22:52 Відповісти
Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 5312
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14.05.2021 22:52 Відповісти
Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 5138
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14.05.2021 22:54 Відповісти
а переселенцы в Приморский край насильственно!
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15.05.2021 00:23 Відповісти
Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 9840
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14.05.2021 22:54 Відповісти
Это наверное поэтому лапшу зеленской тут лохторату лохматили.
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14.05.2021 23:12 Відповісти
Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 3150
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14.05.2021 23:27 Відповісти
ЗЕкодло хоче заселити Конча -Заспу виключно квартальщиками.
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14.05.2021 23:47 Відповісти
Уже говорили, что переселение в гос резиденцию - по настоятельной рекомендации госохраны.
чего как возбудились партия пес, троллинг на уровне пту не достойно для пресслужбы партии

Зе свои квартиры заработал и налоги уплатил.
А вас конча-заспников всех проверят.
Если честно всё - спите спокойно.
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14.05.2021 23:59 Відповісти
Что ты несешь??? Какие налоги зе заплатил?когда и где? в раше???
В Украине за пять лет со своих 11 фирм он заплатил полтора миллиона гривен налога---около 50 тыс . баксов ! Какие квартиры он мог купить на такие доходы в Англии, 6 квартир в Украине,дом в Украине и в Испании??? Жадное мелкое чмо живет полностью за государственный кошт и не брезгует зарплату получать за свое ниченгонеделание!Еще и ворует не по детски!

Один Рошен за это время заплатил 6,5 миллиардов грв.налогов! И Порох с 1998 года НЕ получал от государства зарплату--всю переводил на благотворительные фонды!
Какие вы убогие , подоляковские боты!
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15.05.2021 00:23 Відповісти
Нет, брешешь ты, нулевка. А я декларации твоего зеленого полупоца смотрела)))
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15.05.2021 00:38 Відповісти
Кого-то тупее вас, зеленых ботов , трудно найти---вы это доказываете КАЖДЫМ своим постом)))
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15.05.2021 00:46 Відповісти
Old Pew---попугай, у тебя пластинку заело?
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15.05.2021 00:55 Відповісти
Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 8993
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15.05.2021 01:11 Відповісти
Вова, - ты(вы)?... Каарочи, зеленку - на силос, страда наступает.
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15.05.2021 01:15 Відповісти
опять ты самый тупой бот приполз
тебе чего дятел?
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15.05.2021 06:55 Відповісти
Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 6504
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15.05.2021 02:39 Відповісти
Напрягите остатки мозга, почему Порошенко госохрана не переселяла? Как прапорщик может указывать пре?
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15.05.2021 01:32 Відповісти
То есть у зе нет денег построить нормальный дом в этой стране, а в Ялте и в Италии- есть?
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15.05.2021 01:44 Відповісти
То есть Вы Зеленским довольны, и опять проголосует, чтобы он стал президентом этой страны?
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15.05.2021 02:12 Відповісти
та в игнор этот примитив... Мабуть, обиженная, но преданная мендельша неврастенит таким образом.
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15.05.2021 03:17 Відповісти
одобряю, ты зелёно-конхфетный-кацапо бот, снова прекрасно ты лишь себя описало "та в игнор этот примитив... Мабуть, обиженная, но преданнаям мендельша неврастенит таким образом."
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15.05.2021 18:57 Відповісти
кто встретит заЙОрзаний стульчик, повесте ему на шею табличку от любящей старушки, мол, ГЭЙЛО, тяпку - в зубы и на грядку, окучивать венгерку... бавиться он в тырнете.
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15.05.2021 01:45 Відповісти
О, заЙОрзаний стульчик долбодятла так и не выключил, как пыня-поц
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15.05.2021 01:25 Відповісти
А вы знаете , похоже, пыня-поц подействовало на пропуканскый стульчик...
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15.05.2021 01:32 Відповісти
Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 395
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15.05.2021 01:32 Відповісти
не пойму, кто с клавой зависает , Мендельша, чи Сама Леди...
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15.05.2021 01:38 Відповісти
Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 1060
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15.05.2021 01:39 Відповісти
Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 8729
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15.05.2021 01:45 Відповісти
Банальный пороховысер. Вор кричит: держи вора!
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15.05.2021 01:48 Відповісти
Это вы выдали на гора из серии, мол, вам - 42 и вы - не лох?
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15.05.2021 01:55 Відповісти
Причем, ему тогда был 41.
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15.05.2021 02:13 Відповісти
Тролик, кацапок не предлагать.
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15.05.2021 02:16 Відповісти
Я люблю свою страну.
Люблю свою жену.
Люблю свою собаку.

Я всего на свете ден.
Почти что супермен.
Но редко лезу в драку.
Знает весь двор, мой приговор.Вообще то есть разница,стать президентом имея все вышеперечисленое или находясь на гос.службе все это заработать и стать президентом.Но по любому,добравшись до корыта,инстинкты перебаривают совесть и даные обещания,это как на диету сесть,только увидел жрачку и сдержаться ох как трудно.
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15.05.2021 02:29 Відповісти
ага щас, говно квартальное только во вкус вошло пожить на шару за счет государства. Тем более велик поламался, а мерины ни хера не ломаются!
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15.05.2021 05:41 Відповісти
Напевно ЄС дуже вкурвили санкції РНБО , щодо ворів , кримінальних авторитетів та незаконних і підозрілих мешканців Кончі-Заспи . Інакше , чого б вони так нервували ?
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15.05.2021 07:10 Відповісти
Чмирьок зелений
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15.05.2021 07:35 Відповісти
Что случилось ваня-опять отымели избирателя сулиму?
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15.05.2021 08:55 Відповісти
от ЗЕбени подобное еще более-менее звучало бы, но... в общем это дно, пЕСик окончательно скатился туда, где рошенкам и место.
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15.05.2021 11:21 Відповісти
Глупо
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15.05.2021 12:12 Відповісти
КВН-юморина: Для чего клоуну нужны 5 лет? - Чтобы лично, без суфлеров, убедиться , шо в 45 ты - все же лох.
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15.05.2021 13:25 Відповісти
Политика, мои маленькие друзья, имеет свои правила.
В частности, время от времени нужно пинать оппонентов....
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15.05.2021 13:25 Відповісти
ЕС ваш порох не жив там, оскільки "по бідному". Ось і все. Не ліпіть хайп
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15.05.2021 17:54 Відповісти
Що не кажіть,а вміють агенти ФСБ відвести увагу від продажу землі!!!
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15.05.2021 18:32 Відповісти
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