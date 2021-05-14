Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу

В.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням про військову допомогу.

Про це він повідомив на позачерговому засіданні щодо ситуації на кордонах Вірменії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчора було досягнуто домовленості, що сьогодні ЗС Азербайджану повинні покинути територію Вірменії. Ця домовленість виконана частково, є території, які азербайджанці покинули. Але, оскільки домовленість не виконана повністю, сьогодні я звернувся до президента Росії відповідно до Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу від 1997 року і Договору про вірмено-російське угруповання військ для надання Вірменії, зокрема, військової допомоги", - сказав Пашинян.

Пашинян також повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон заявив йому про готовність сприяти міжнародним зусиллям щодо вирішення ситуації, що склалася після введення ЗС Азербайджану на вірменську територію.

"Учора відбулася моя телефонна розмова з президентом Франції. Його позиція однозначна. Президент Франції заявив, що він розглядає можливість включення питання до порядку РБ ООН. Він сказав також, що на основі мандата ООН, у разі необхідності, Франція готова також надати військового сприяння міжнародним зусиллям вирішення питання", - сказав Пашинян.

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