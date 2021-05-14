Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням про військову допомогу.
Про це він повідомив на позачерговому засіданні щодо ситуації на кордонах Вірменії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вчора було досягнуто домовленості, що сьогодні ЗС Азербайджану повинні покинути територію Вірменії. Ця домовленість виконана частково, є території, які азербайджанці покинули. Але, оскільки домовленість не виконана повністю, сьогодні я звернувся до президента Росії відповідно до Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу від 1997 року і Договору про вірмено-російське угруповання військ для надання Вірменії, зокрема, військової допомоги", - сказав Пашинян.
Пашинян також повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон заявив йому про готовність сприяти міжнародним зусиллям щодо вирішення ситуації, що склалася після введення ЗС Азербайджану на вірменську територію.
"Учора відбулася моя телефонна розмова з президентом Франції. Його позиція однозначна. Президент Франції заявив, що він розглядає можливість включення питання до порядку РБ ООН. Він сказав також, що на основі мандата ООН, у разі необхідності, Франція готова також надати військового сприяння міжнародним зусиллям вирішення питання", - сказав Пашинян.
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У меня в военном училище учились армяне и украинцы из армении...они еле еле говорили поруски..ибо в школе русской не нашлось учителя рузке язычег и литература в ссср...
Для них россия это Турция, а для нас Турция это все равно что для армян россия...
бо не врятуєшся, дебіл ти мля !
Поэтому, Пашинян не может ссылаться на договор с парашкой: договор предусматривает помощь в с лучае нападения на Армению.
Знамо дело. Микрон начнет волноваться усиленно
большое видется издалека..
Россия - это обоссаная продажная шлюха, предавшая всех и вся ради своих краткосрочных интересов. И конец у этой проститутки один. Как бы она не называлась. И твои диды, слившие ее в 17ом году это прекрасно знали. И отцы, слившие уже совок в 90ом тоже. И тут без вариантов. Даже своих ихтамнетов засекретила как военные потери в мирное время. Так что да, тут без вариантов. Продажных шлюх всегда находят в канаве
Якщо так, то я тепер знаю більш дебільного керманича країни, ніж ЗЕ!
и Бесполезно взывать к тому,чем Бог обделил.
Когда Господь хочет наказать людей, он отнимает у них разум.... Прости Господи дебилов.. мордор этим обязательно воспользуется. и к бабке не ходи
Ему как дадут помощи, так он забудет где его дворец.
за помощью к россии
можно ему шнурок прислать, что бы удавился сам, после его выкрутасов иметь наглость обращаться к рф за помощью ? ну ну
Само обращение к путлеру воообще не удивляет , вассалы кремля всегда действуют в рамках своей парадигмы