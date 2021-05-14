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Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу

В.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням про військову допомогу.

Про це він повідомив на позачерговому засіданні щодо ситуації на кордонах Вірменії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчора було досягнуто домовленості, що сьогодні ЗС Азербайджану повинні покинути територію Вірменії. Ця домовленість виконана частково, є території, які азербайджанці покинули. Але, оскільки домовленість не виконана повністю, сьогодні я звернувся до президента Росії відповідно до Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу від 1997 року і Договору про вірмено-російське угруповання військ для надання Вірменії, зокрема, військової допомоги", - сказав Пашинян.

Пашинян також повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон заявив йому про готовність сприяти міжнародним зусиллям щодо вирішення ситуації, що склалася після введення ЗС Азербайджану на вірменську територію.

"Учора відбулася моя телефонна розмова з президентом Франції. Його позиція однозначна. Президент Франції заявив, що він розглядає можливість включення питання до порядку РБ ООН. Він сказав також, що на основі мандата ООН, у разі необхідності, Франція готова також надати військового сприяння міжнародним зусиллям вирішення питання", - сказав Пашинян.

Читайте також: Україні потрібно брати приклад з Азербайджану, який, перебуваючи в рамках "мінських угод", зміг силою повернути свої території, - Бутусов. ВIДЕО
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Топ коментарі
+45
Ой дурак (с) Если с азербайджанцами можно договорится, то от москалей ты не избавишься НИКОГДА.
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14.05.2021 20:23
+26
Я тільки не зрозумів з яких вірменський територій мають вийти азербайджанські війська?
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14.05.2021 20:24
+24
Да дурное оно плюс властолюбивое. Но самый прибацнутый тут Макрон. Как тот дурень из сказки, что смеётся на похоронах, и плачет на свадьбе. Везде хочет "помиротворить" и везде обламывается.
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14.05.2021 20:30
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Молодец, чего уж там. Геррроо-ооой. Как же ему охота остаться при власти ...
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14.05.2021 20:22 Відповісти
Я тільки не зрозумів з яких вірменський територій мають вийти азербайджанські війська?
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14.05.2021 20:24 Відповісти
Да дурное оно плюс властолюбивое. Но самый прибацнутый тут Макрон. Как тот дурень из сказки, что смеётся на похоронах, и плачет на свадьбе. Везде хочет "помиротворить" и везде обламывается.
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14.05.2021 20:30 Відповісти
з тіх що вірмені 30 років тому окупували біля лачинського коридору і Макрона це незбурювало чомусь
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14.05.2021 21:10 Відповісти
Ой дурак (с) Если с азербайджанцами можно договорится, то от москалей ты не избавишься НИКОГДА.
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14.05.2021 20:23 Відповісти
Он не дурак, он просто очень хочет остаться в кресле и расейские военные вполне могут быть гарантией этого
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14.05.2021 20:27 Відповісти
Как раз наоборот...см. карту мира )))
У меня в военном училище учились армяне и украинцы из армении...они еле еле говорили поруски..ибо в школе русской не нашлось учителя рузке язычег и литература Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 4478 в ссср...
Для них россия это Турция, а для нас Турция это все равно что для армян россия...
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14.05.2021 23:07 Відповісти
не клич "рятівника" з кремля -
бо не врятуєшся, дебіл ти мля !
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14.05.2021 20:24 Відповісти
Горна хвойда. Глава правительства Армении Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи - Цензор.НЕТ 4428
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14.05.2021 20:25 Відповісти
долбодятел, КЛАСИЧНИЙ. Дурне теля армянське.
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14.05.2021 20:26 Відповісти
Азербайджан решил поставить точку в вопросе Карабаха?
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14.05.2021 20:27 Відповісти
Вова обосрётся. Отпетляет, сто пудов. Там же турки с другой стороны. Глава правительства Армении Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи - Цензор.НЕТ 9896
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14.05.2021 20:28 Відповісти
Неблагодарное это дело, надеяться на договоры, подписанные когда-то с паРашей, ох неблагодарное...
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14.05.2021 20:28 Відповісти
Все дело в том, что Азербайджан продвинулся в глубь Нагорного Карабаха, который к Армении не имеет отношения.
Поэтому, Пашинян не может ссылаться на договор с парашкой: договор предусматривает помощь в с лучае нападения на Армению.
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14.05.2021 21:33 Відповісти
Да судя по сообщениям, фото и видео материалам, азербайджанцы действительно вошли в Армению... Там у них идут переговоры по демаркации границы и не могут договорится... Наверное это такой метод влияния)
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14.05.2021 21:59 Відповісти
Х.уйло хоть и тварь, но не настолько дурак - помогать носатым аутсайдерам.
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14.05.2021 20:31 Відповісти
Да дурак он ,дурак ,причем махровый вульгарный-обыкновенный , что не *выступление* ,то пурга-херня неадекватная ,что не действие, то преступление
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14.05.2021 21:27 Відповісти
а как шустро заднеприходной извращенец Макарон выскочил, как черт из табакерки!!! любит макарон Ашотика !!

Глава правительства Армении Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи - Цензор.НЕТ 6857
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14.05.2021 20:34 Відповісти
Пашинян также сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил ему о готовности оказать содействие международным усилиям по разрешению ситуации

Знамо дело. Микрон начнет волноваться усиленно Глава правительства Армении Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи - Цензор.НЕТ 4393
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14.05.2021 20:35 Відповісти
туалетный ёршик уже опроверг это его высказывание )))
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14.05.2021 20:35 Відповісти
в таком случае продолжение войны неизбежно
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14.05.2021 20:38 Відповісти
а шо там ему азербайджанцы ввели и по куда ?
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14.05.2021 20:40 Відповісти
b[ nfv ytn(читать в англораскладке)
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14.05.2021 20:45 Відповісти
а шо один на один уже сцыкотно ? повыбивали айзера зубы " самой стойкой пехоте " Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 6860
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14.05.2021 20:44 Відповісти
сейчас подумал, что всего лишь каких-то 8 лет(до 2013) нас пытались втянуть в ОДКБ и в Таёжный союз.. а по сути, нас хотели закабалить и обезволить..
большое видется издалека..
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14.05.2021 20:45 Відповісти
Сейчас Алиев отведёт войска и ***** (и немного Пашинян) снова герой и спаситель армян.
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14.05.2021 20:49 Відповісти
азеры границу поруганную раньше армени, восстанавливают и демаркируют...святое дело делают, кто с этим поспорит, какой одкбебе при памяти или макарон!? Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 3748
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14.05.2021 20:51 Відповісти
Почему всегда говорят, что армяне умные?

Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 1346
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14.05.2021 20:56 Відповісти
русский, - ты эту этикетку со своей бутылки отклеил с которой коммы тут строчишь?
Россия - это обоссаная продажная шлюха, предавшая всех и вся ради своих краткосрочных интересов. И конец у этой проститутки один. Как бы она не называлась. И твои диды, слившие ее в 17ом году это прекрасно знали. И отцы, слившие уже совок в 90ом тоже. И тут без вариантов. Даже своих ихтамнетов засекретила как военные потери в мирное время. Так что да, тут без вариантов. Продажных шлюх всегда находят в канаве
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14.05.2021 21:08 Відповісти
Цитата абсолютно не в тему
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14.05.2021 23:28 Відповісти
вах какая ябида-карябида ... Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 145
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14.05.2021 20:56 Відповісти
Комбинация?
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14.05.2021 20:58 Відповісти
Мидовская лошадь Лавров - армянин, премьер Мишустин - армянин, пропагандоны Симоньян с Кеосаняном - армяне... Все при власти на Фашисткой Федерации и все предали свою Родину Армению. Тот яркий пример, когда кто-то становится русским. Русский это диагноз. Винегрет наций селекционных дегенератов. Без рода, без племени, без нации, без чести. Только бабло и власть - страх, рабство и покорность.
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14.05.2021 21:03 Відповісти
В США, ты с родом и плеиенем?
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14.05.2021 23:29 Відповісти
Нагадайте-но мені: Пєрмяков, що вирізав родину місцевих жителів, був з військової частини РФ на території Арменії? Так?
Якщо так, то я тепер знаю більш дебільного керманича країни, ніж ЗЕ!
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14.05.2021 21:10 Відповісти
Пермяков какой веры был?
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14.05.2021 23:31 Відповісти
А це має якесь значення? Як на мене, людина, що вбиває дітей, не має Бога в душі. А ходити до церки чи мінарету - то не віра
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15.05.2021 09:33 Відповісти
Думаю что Путин выразит крайнюю озабоченность,так как сейчас сориться по крупному с турками ему не резон.Потом фиг замиришься. Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 7992
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14.05.2021 21:11 Відповісти
А Макрон не бажає поставити питання в ООН про вивід російських військ з Криму і ОРДЛО?
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14.05.2021 21:16 Відповісти
"Отче! прости им, ибо не ведают, что творят"

и Бесполезно взывать к тому,чем Бог обделил.
Когда Господь хочет наказать людей, он отнимает у них разум.... Прости Господи дебилов.. мордор этим обязательно воспользуется. и к бабке не ходи
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14.05.2021 21:17 Відповісти
Бегу за попкорном.Ну кацапчики давайте вломитесь в Азербайджан,
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14.05.2021 21:28 Відповісти
Украина заключила обязательства на миллиарды долларов по покупке французских драндулетов. А все благодаря армянину Авакяну, известному как Аваков. Вот французы и топят за Армению. Вот такая она армянская мафия (армянская диаспора).
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14.05.2021 21:29 Відповісти
В сложившейся ситуации Пашинян все делает правильно,на мой взгляд.Ему нужно максимально обнажить импотентность россии и искать возможность привлечь другого арбитра (ООН,Франция,США и проч.),а заодно вырваться наконец-то из зоны российского влияния.
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14.05.2021 21:48 Відповісти
Ага. Не слишком ли сложно . Вы явно ищете разумное зерно там, где его отродясь не было. Все проще - они в самом деле пишут челобитную *****
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14.05.2021 22:55 Відповісти
Это возможно только на условиях полной оккупацией Россией Армении с созданием на ее территории Эриванской губернии.. А если серьезна Раша вписываться не будет, верояны разве что очередные миротворца или российские пограничники как на границе Армении с Турцией. ( тем более они в роли миротворцев в Карабахе, как они могут вмешаться в события в Армении напрямую) Но опять таки для этой цели нужно уточнить границы, как я понимаю у них разные карты, ну что ж пускай сверят по московским ... Да зря Алиев поддался на шантаж Путина после подставленного им вертолета под обстрел азербайджанцев, карабахский вопрос можно было бы закрыть еще тогда в течении еще двух - трех недель. Но поезд ушел.
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14.05.2021 21:50 Відповісти
Пашинян пришел к власти на волне против коррупционеров, которые поголовно были путинцами. А теперь помощь просит у куйла. Тоже любитель власти.
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14.05.2021 22:01 Відповісти
Пашиняну так нужны эти территории, с которых не ушли войска ?
Ему как дадут помощи, так он забудет где его дворец.
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14.05.2021 22:07 Відповісти
пашинян
за помощью к россии
можно ему шнурок прислать, что бы удавился сам, после его выкрутасов иметь наглость обращаться к рф за помощью ? ну ну
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14.05.2021 22:11 Відповісти
Может лучше призвать на войну этот боевой отряд. На словах они ну очень воинственны.
Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 3190
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14.05.2021 22:35 Відповісти
Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу - Цензор.НЕТ 3292
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14.05.2021 22:36 Відповісти
Уже должен бы знать, как раша относится к договорам
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14.05.2021 22:43 Відповісти
NataliyaSt Guten Нарушает?
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14.05.2021 23:51 Відповісти
Тут вопрос первый- что пашинян называет армнской территорией, и знает ли Азербайджан , что это территория Армении, или наша песня хороша, начинай сначала.

Само обращение к путлеру воообще не удивляет , вассалы кремля всегда действуют в рамках своей парадигмы
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14.05.2021 22:50 Відповісти
не зря же коцапы конкурс гробокопателей проводили...
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14.05.2021 23:31 Відповісти
Надо понять, что Кремлю, в данной ситуации ближе, скорее, Алиев. Пашинян пришел к власти, в результате "цветной" революции, но США, на него уже не ставят. Он сдулся, и своему народу не нужен. Кремлю они нужны, чтобы оружие покупали, и не бузили на границах.
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14.05.2021 23:43 Відповісти
"Глава правительства Армении Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи" - а сильный ход!
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15.05.2021 10:27 Відповісти
 
 