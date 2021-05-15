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Новини Політика України
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Аваков (1961) вор у законі (234) криміналітет (293) РНБО (1721)

Вплив "ворів у законі" - пряма загроза нацбезпеці країни, - Аваков про санкції РНБО проти криміналітету

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вплив

"Вори в законі" мають колосальний вплив на дестабілізацію політичної і соціально-економічної ситуації в Україні, тому Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України вводить економічні санкції проти них, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр Аваков написав на своїй сторінці в Twittеr.

"РНБО прийняло пропозицію уряду щодо низки санкцій проти "ворів у законі ": від блокування активів до примусового видворення з України! Вплив "ворів у законі" - пряма загроза нацбезпеці - тому нульова толерантність!", - написав він.

За словами Авакова, п'ятий рік в Україні зберігається тенденція зменшення рівня злочинності, що є результатом спільної роботи всіх правоохоронних органів.

"Єдина державна позиція нульової толерантності до кримінальних елементів, які загрожують безпеці України і її громадян. Потрібен комплексний підхід, який не дозволить цим злочинним суб'єктам і формуванням діяти в нашій державі. Організована злочинність - пряма загроза нацбезпеці України", - заявив Аваков під час засідання РНБО.

Вплив ворів у законі - пряма загроза нацбезпеці країни, - Аваков про санкції РНБО проти криміналітету 01

Так, міністр ініціював можливість введення персональних спеціальних економічних санкцій до осіб, які мають статус "ворів у законі".

Він також зазначив, що не менш важливим елементом боротьби з організованою злочинністю, є жорсткість умов відбування покарання такої категорії осіб.

"З цією метою бачимо за доцільне створити окрему установу виконання покарань у системі установ Державної кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України", - підкреслив Аваков.

У свою чергу глава Нацполіції Ігор Клименко сказав, що на початок 2020 року в Україні перебувало 34 "вори в законі".

"І на сьогодні: 8 "ворів" видворено з України із забороною в'їзду; одного передано в порядку реадмісії; четверо покинули Україну і не поверталися. У результаті з 34-х "ворів у законі" наразі в Україні залишився 21. З них - двоє перебувають у СІЗО та установах виконання покарань; один під домашнім арештом; один у пункті тимчасового перебування іноземців. На волі поки перебувають 17 "ворів у законі". При цьому трьом особам оголошено підозру, а двоє проходять процедуру екстрадиції", - зазначив Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО ввів санкції проти ворів у законі, - Зеленський. ВIДЕО

За інформацією правоохоронців, за етнічною ознакою серед "ворів у законі" 356 грузинів, 129 росіян, 29 вірмен, 18 азербайджанців і 25 - інші.

Крім того, він підкреслив, що проти осіб, що координуються "ворами в законі" (як правило - це іноземці, які користуються недосконалістю українського законодавства), також треба вводити обмежувальні заходи.
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Топ коментарі
+14
а влияние предателей и воров-казнокрадов при власти...как-то не напрягает ??
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14.05.2021 20:32
+13
Имеет честь заявить нам МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ёптить! Семь лет уже. Ему просто решения СНБО не хватало. А то он бы этих воров УХ!!! давно бы уж в бараний рог!
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14.05.2021 20:34
+8
Сабаков хочет быть одним единым в законе в Украине Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности стране, - Аваков о санкциях СНБО против криминалитета - Цензор.НЕТ 2619
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14.05.2021 20:39
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а влияние предателей и воров-казнокрадов при власти...как-то не напрягает ??
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14.05.2021 20:32 Відповісти
интересно, а есть армянские воры в законе?
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15.05.2021 01:26 Відповісти
Еще один "юрист". А КК у нас зачем, для близира?
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14.05.2021 20:34 Відповісти
У чому справа, пісюн? Тобі коштів не вистачає, техніки, ОС?
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14.05.2021 20:34 Відповісти
Имеет честь заявить нам МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ёптить! Семь лет уже. Ему просто решения СНБО не хватало. А то он бы этих воров УХ!!! давно бы уж в бараний рог!
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14.05.2021 20:34 Відповісти
так он же и говорит, что воры в законе то есть в раде Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности стране, - Аваков о санкциях СНБО против криминалитета - Цензор.НЕТ 2154
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14.05.2021 21:34 Відповісти
И кстати, оцените уровень вопросов Зеленого СНБО. Это какой-то детский сад "Белочка". Пора уже позвать взрослых и отобрать у "величайшего" его игрушку пока совсем страну не опозорил. Пусть сначала почитает задачи такого органа власти, как СНБО.
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14.05.2021 20:36 Відповісти
Вы считаете, что воры в законе не опасность для Украины?
Тогда почему законы против них проваливают в ВР и при Порошенко, и при Зеленском?
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14.05.2021 20:54 Відповісти
У нас уже есть и Конституция, и законы, и Криминальный кодекс, и целое МВД. Авакову не трындеть нужно и стричь бабло с игровых салонов и наркоты, а заниматься своими прямыми обязанностями. Всего лишь.
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14.05.2021 20:59 Відповісти
Супер сказано!
Так почему такой Закон при Порошенко провалили?
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14.05.2021 21:23 Відповісти
Какой закон? Вам читать внимательно религия не позволяет или как? У нас уже все есть. И не мелите тут детскую чушь, СНБО не уполномочен не принимать никаких законов и не дублировать функции МВД и СБУ.
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14.05.2021 21:27 Відповісти
Кого провалили? Конституцию, свод законов или Криминальный кодекс? Я понимаю, что деменция вас не пощадила, но не до такой-же стапени!
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14.05.2021 21:47 Відповісти
Сабаков хочет быть одним единым в законе в Украине Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности стране, - Аваков о санкциях СНБО против криминалитета - Цензор.НЕТ 2619
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14.05.2021 20:39 Відповісти
лол. а не аваков им стволы выдает?
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14.05.2021 20:41 Відповісти
Что ,неужели Каломойшу с рыжим и пинчуками придавили?
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14.05.2021 20:43 Відповісти
это уважаемые бизнесмены, для авакова
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14.05.2021 20:44 Відповісти
Беня -- вообще партнер и соратник.
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14.05.2021 20:54 Відповісти
извините. не в курсе нюансов
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14.05.2021 20:55 Відповісти
цыганам приготовиться
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14.05.2021 20:46 Відповісти
При Порошенко ВР этого не понимала. Не понимает и при Зеленском. Приходится решать в ручном режиме, через РНБО.
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14.05.2021 20:51 Відповісти
У нас что, уже отменили все законы или КК? Или у зеленого дитяти появилась новая любимая игрушка?
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14.05.2021 20:55 Відповісти
а как же монобольшинство?
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14.05.2021 20:55 Відповісти
ДумайТЕ!
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14.05.2021 21:19 Відповісти
только не говорите, что вы зеленский. вроде писать умеете
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15.05.2021 09:41 Відповісти
Щось цей хм,міністр,росте в ширину.Мабуть весь на нервах.
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14.05.2021 20:56 Відповісти
луч во тьме
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14.05.2021 20:57 Відповісти
Судьи, прокуроры, топ чиновники, те же воры в законе, и такая же угроза нацбезопасности..
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14.05.2021 21:07 Відповісти
Они крыша для них.
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14.05.2021 21:52 Відповісти
Помнится мне, что только два человека излечили свои страны от криминалитета
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14.05.2021 21:07 Відповісти
Звучит круто, пока дело не доходит до суда.
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14.05.2021 21:09 Відповісти
Херня якась... Що таке санкції? В чому вони заключаються? І як скоро підсанкційні громадяни України оскаржать їх у суді? Санкції вводяться проти осіб, які недосяжні для правосуддя. А у нас рішенням РНБО та зе особисто накладаються "обмеження". Якщо це контрабандисти- то прийміть закон про криміналізацію та садіть. Якщо це очільники організованих злочинних угруповань- то садіть за злочини, або ж прийміть закон про криміналізацію самого статусу "законник".
Бо з цими санкціями на виході матимемо пшик, а санкції зєля зможе одноособово наеладати на кого завгодно.
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14.05.2021 21:09 Відповісти
«Санкции против «воров в законе» - это смешно и симптоматично» 14 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 0

Понятие «вор в законе» может распространиться, в том числе, и на самого Зеленского…
Санкции против «воров в законе» - это смешно и симптоматично.
Такой вывод огласил около часа назад в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский, реагируя на соответствующее сегодняшнее решение президента.

Смешно, потому что сложно представить себе «вора в законе» с оформленным на своё имя имуществом, счетом в банке и страховкой, на которую как-то повлияют ваши потешные санкции.
Симптоматично же, потому что:
1) понятие «вор в законе» может распространиться, в том числе, и на само президентское величество;
2) Банковая уже вполне подходит к определению «преступное сообщество и/или преступная организация».
А за актёрское мастерство Вам, Ваше президентское величество, как всегда - высший балл.
Но Станиславский сказал бы:
«Не верю».
И вы сами знаете, почему

«Зеленский через СНБО ввёл санкции против каких-то «воров в законе».

До слез))))) пору увольнять сценаристов этой дешёвой клоунады, а то шоу стало не рейтинговое )))))», - добавил по данному поводу политолог Дмитрий Корнейчук.
И разместил соответствующую фотожабу (вверху).
***
Украина применила персональные санкции к 557 так называемым «ворам в законе».

Об этом заявил сегодня Президент Владимир Зеленский в видеообращении по результатам заседания СНБО.
«После принятия закона о «ворах в законе», стратегии борьбы с организованной преступностью и 9 месяцев работы применены персональные санкции против 557 воров в законе, известных в мире», - отметил он.

По словам Зеленского, большинство из них находится сейчас не в Украине, а количество тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое - с 34 до 17 человек.
«Сегодня мы сделали все, чтобы эта цифра была равна нулю», - уверил он.
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14.05.2021 21:12 Відповісти
Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности стране, - Аваков о санкциях СНБО против криминалитета - Цензор.НЕТ 7507
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14.05.2021 21:13 Відповісти
Предлагаю на СНБО издать указ - посадить Мертветчука в тюрьму. До следующего указа об освобождении. И все дела.
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14.05.2021 21:18 Відповісти
Вот ведь хитрожопый ара, он оказывается, будучи министром МВД, только сейчас узнал что Украина в последнее время была раем для для этой шпаны!!!!
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14.05.2021 21:27 Відповісти
Це він за бєню, бубочку, єрмака???
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14.05.2021 21:46 Відповісти
Ну так, пан министр, на ваше ведомство надежді никакой, пришлось через ...опу (через санкции СНБО)
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14.05.2021 21:47 Відповісти
если бы воры в законе руководили страной то был бы порядок. у них хоть понятия есть...
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14.05.2021 23:23 Відповісти
какая зрадная заява. уууу, как мы какао-боты не любим авакова, аж кущать не можем.
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14.05.2021 23:46 Відповісти
Сабаков обосрался с убийством Шеремета теперь взялся за воров в законе
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15.05.2021 07:05 Відповісти
 
 