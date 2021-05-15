Вплив "ворів у законі" - пряма загроза нацбезпеці країни, - Аваков про санкції РНБО проти криміналітету
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"Вори в законі" мають колосальний вплив на дестабілізацію політичної і соціально-економічної ситуації в Україні, тому Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України вводить економічні санкції проти них, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр Аваков написав на своїй сторінці в Twittеr.
"РНБО прийняло пропозицію уряду щодо низки санкцій проти "ворів у законі ": від блокування активів до примусового видворення з України! Вплив "ворів у законі" - пряма загроза нацбезпеці - тому нульова толерантність!", - написав він.
За словами Авакова, п'ятий рік в Україні зберігається тенденція зменшення рівня злочинності, що є результатом спільної роботи всіх правоохоронних органів.
"Єдина державна позиція нульової толерантності до кримінальних елементів, які загрожують безпеці України і її громадян. Потрібен комплексний підхід, який не дозволить цим злочинним суб'єктам і формуванням діяти в нашій державі. Організована злочинність - пряма загроза нацбезпеці України", - заявив Аваков під час засідання РНБО.
Так, міністр ініціював можливість введення персональних спеціальних економічних санкцій до осіб, які мають статус "ворів у законі".
Він також зазначив, що не менш важливим елементом боротьби з організованою злочинністю, є жорсткість умов відбування покарання такої категорії осіб.
"З цією метою бачимо за доцільне створити окрему установу виконання покарань у системі установ Державної кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України", - підкреслив Аваков.
У свою чергу глава Нацполіції Ігор Клименко сказав, що на початок 2020 року в Україні перебувало 34 "вори в законі".
"І на сьогодні: 8 "ворів" видворено з України із забороною в'їзду; одного передано в порядку реадмісії; четверо покинули Україну і не поверталися. У результаті з 34-х "ворів у законі" наразі в Україні залишився 21. З них - двоє перебувають у СІЗО та установах виконання покарань; один під домашнім арештом; один у пункті тимчасового перебування іноземців. На волі поки перебувають 17 "ворів у законі". При цьому трьом особам оголошено підозру, а двоє проходять процедуру екстрадиції", - зазначив Клименко.
За інформацією правоохоронців, за етнічною ознакою серед "ворів у законі" 356 грузинів, 129 росіян, 29 вірмен, 18 азербайджанців і 25 - інші.
Крім того, він підкреслив, що проти осіб, що координуються "ворами в законі" (як правило - це іноземці, які користуються недосконалістю українського законодавства), також треба вводити обмежувальні заходи.
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Тогда почему законы против них проваливают в ВР и при Порошенко, и при Зеленском?
Так почему такой Закон при Порошенко провалили?
Бо з цими санкціями на виході матимемо пшик, а санкції зєля зможе одноособово наеладати на кого завгодно.
Понятие «вор в законе» может распространиться, в том числе, и на самого Зеленского…
Санкции против «воров в законе» - это смешно и симптоматично.
Такой вывод огласил около часа назад в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский, реагируя на соответствующее сегодняшнее решение президента.
Смешно, потому что сложно представить себе «вора в законе» с оформленным на своё имя имуществом, счетом в банке и страховкой, на которую как-то повлияют ваши потешные санкции.
Симптоматично же, потому что:
1) понятие «вор в законе» может распространиться, в том числе, и на само президентское величество;
2) Банковая уже вполне подходит к определению «преступное сообщество и/или преступная организация».
А за актёрское мастерство Вам, Ваше президентское величество, как всегда - высший балл.
Но Станиславский сказал бы:
«Не верю».
И вы сами знаете, почему
…
«Зеленский через СНБО ввёл санкции против каких-то «воров в законе».
До слез))))) пору увольнять сценаристов этой дешёвой клоунады, а то шоу стало не рейтинговое )))))», - добавил по данному поводу политолог Дмитрий Корнейчук.
И разместил соответствующую фотожабу (вверху).
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Украина применила персональные санкции к 557 так называемым «ворам в законе».
Об этом заявил сегодня Президент Владимир Зеленский в видеообращении по результатам заседания СНБО.
«После принятия закона о «ворах в законе», стратегии борьбы с организованной преступностью и 9 месяцев работы применены персональные санкции против 557 воров в законе, известных в мире», - отметил он.
По словам Зеленского, большинство из них находится сейчас не в Украине, а количество тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое - с 34 до 17 человек.
«Сегодня мы сделали все, чтобы эта цифра была равна нулю», - уверил он.