Це одноразові піар-ухвали, які не вирішують глобальних проблем зі злочинністю, - Сакварелідзе про санкції РНБО проти "ворів у законі"

Ексзаступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе прокоментував рішення РНБО про санкції проти " ворів у законі", прийнятих 14 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Сакварелідзе зазначив: "Бачу, у Володимира Олександровича додасться роботи) Список "ворів у законі" постійно змінюється: одні втрачають цей статус, інші набувають, тому президенту і РНБО доведеться оновлювати його практично щотижня".

"А якщо говорити серйозно, то ми повертаємося до нагального питання: навіщо приймався закон про "ворів у законі" і стаття про конфіскацію у них незаконно нажитого майна? Не секрет, що ніяких офіційних активів "вори в законі" не мають - ви не знайдете ні зареєстрованого на них банківського рахунку, ні будь-якого майна в їх особистій власності. Також крім "ворів у законі" в Україні існує чимала кількість так званих "беспредельщиков" - такі собі хлопці, переважно вихідці Північного Кавказу. Вони швидко зорієнтуються і постараються зайняти звільнені місця "ворів у законі", тільки їм, на відміну від останніх, чужі будь-які поняття. Вони не погребують викраденням дітей, бізнесменів, здирництвом, замовними вбивствами", - продовжив він.

Ексзаступник генпрокурора підкреслив: "Мені здається, що такі рішення за своєю суттю нівелюють статус РНБО і не будуть сприйматися всерйоз. Правоохоронна система України, м'яко кажучи, не в кращій формі. По ідеї вона повинна вміти справлятися з усіма - і з коронованими "ворами в законі", і з "беспредельщиками": не повинно бути так, щоб прибирали одних, а їхнє місце займали інші, продовжуючи традицію тієї ж злочинної діяльності. У ситуації, коли цим мікроменеджментом займається тільки президент і РНБО, шансів на те, що проблема буде повноцінно вирішена, практично немає. Це перетворюється просто в щотижневий гучний інформаційний привід, про який забувають наступного ж дня".

"Одноразові піар-ухвали, на жаль, не можуть вирішити глобальні проблеми зі злочинністю. Для успішної боротьби потрібна злагоджена робота некорумпованої ефективної правоохоронної системи, на яку, до речі, щорічно витрачається 67 млрд грн українських платників податків", - резюмував Сакварелідзе.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, на засіданні РНБО 14 травня було прийнято рішення про те, що після ухвалення відповідного закону, будуть застосовані персональні санкції проти 557 ворів у законі.