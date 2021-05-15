Це одноразові піар-ухвали, які не вирішують глобальних проблем зі злочинністю, - Сакварелідзе про санкції РНБО проти "ворів у законі"
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Ексзаступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе прокоментував рішення РНБО про санкції проти " ворів у законі", прийнятих 14 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Сакварелідзе зазначив: "Бачу, у Володимира Олександровича додасться роботи) Список "ворів у законі" постійно змінюється: одні втрачають цей статус, інші набувають, тому президенту і РНБО доведеться оновлювати його практично щотижня".
"А якщо говорити серйозно, то ми повертаємося до нагального питання: навіщо приймався закон про "ворів у законі" і стаття про конфіскацію у них незаконно нажитого майна? Не секрет, що ніяких офіційних активів "вори в законі" не мають - ви не знайдете ні зареєстрованого на них банківського рахунку, ні будь-якого майна в їх особистій власності. Також крім "ворів у законі" в Україні існує чимала кількість так званих "беспредельщиков" - такі собі хлопці, переважно вихідці Північного Кавказу. Вони швидко зорієнтуються і постараються зайняти звільнені місця "ворів у законі", тільки їм, на відміну від останніх, чужі будь-які поняття. Вони не погребують викраденням дітей, бізнесменів, здирництвом, замовними вбивствами", - продовжив він.
Ексзаступник генпрокурора підкреслив: "Мені здається, що такі рішення за своєю суттю нівелюють статус РНБО і не будуть сприйматися всерйоз. Правоохоронна система України, м'яко кажучи, не в кращій формі. По ідеї вона повинна вміти справлятися з усіма - і з коронованими "ворами в законі", і з "беспредельщиками": не повинно бути так, щоб прибирали одних, а їхнє місце займали інші, продовжуючи традицію тієї ж злочинної діяльності. У ситуації, коли цим мікроменеджментом займається тільки президент і РНБО, шансів на те, що проблема буде повноцінно вирішена, практично немає. Це перетворюється просто в щотижневий гучний інформаційний привід, про який забувають наступного ж дня".
"Одноразові піар-ухвали, на жаль, не можуть вирішити глобальні проблеми зі злочинністю. Для успішної боротьби потрібна злагоджена робота некорумпованої ефективної правоохоронної системи, на яку, до речі, щорічно витрачається 67 млрд грн українських платників податків", - резюмував Сакварелідзе.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, на засіданні РНБО 14 травня було прийнято рішення про те, що після ухвалення відповідного закону, будуть застосовані персональні санкції проти 557 ворів у законі.
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И кстати, оцените уровень вопросов Зеленого СНБО. Это какой-то детский сад "Белочка". Пора уже позвать взрослых и отобрать у "величайшего" его игрушку пока совсем страну не опозорил. Пусть сначала почитает задачи такого органа власти, как СНБО.
- просто воров
- нарушителей ПДД
- сорящих на улице, и писающих в подъездах
- курящих
- онанистов
- сквернословов
- мучающих кошек
-.........
Ну и главное, санкции против такого СНБО. Они как имущество забирать собрались? По удостоверению "вор а законе"?
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То стає зрозумілим, що такий збіг такої кількості дій від влади не випадковий. Сценарій проглядається неозброєним оком. Зеля, чи той хто керує їм, вирішив зачистити політичне поле репресіями.
ты уже был на должности.