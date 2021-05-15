УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12420 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
5 229 19
вор у законі (234) криміналітет (293) санкції (6858) РНБО (1721) Сакварелідзе (172)

Це одноразові піар-ухвали, які не вирішують глобальних проблем зі злочинністю, - Сакварелідзе про санкції РНБО проти "ворів у законі"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Це одноразові піар-ухвали, які не вирішують глобальних проблем зі злочинністю, - Сакварелідзе про санкції РНБО проти

Ексзаступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе прокоментував рішення РНБО про санкції проти " ворів у законі", прийнятих 14 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Сакварелідзе зазначив: "Бачу, у Володимира Олександровича додасться роботи) Список "ворів у законі" постійно змінюється: одні втрачають цей статус, інші набувають, тому президенту і РНБО доведеться оновлювати його практично щотижня".

"А якщо говорити серйозно, то ми повертаємося до нагального питання: навіщо приймався закон про "ворів у законі" і стаття про конфіскацію у них незаконно нажитого майна? Не секрет, що ніяких офіційних активів "вори в законі" не мають - ви не знайдете ні зареєстрованого на них банківського рахунку, ні будь-якого майна в їх особистій власності. Також крім "ворів у законі" в Україні існує чимала кількість так званих "беспредельщиков" - такі собі хлопці, переважно вихідці Північного Кавказу. Вони швидко зорієнтуються і постараються зайняти звільнені місця "ворів у законі", тільки їм, на відміну від останніх, чужі будь-які поняття. Вони не погребують викраденням дітей, бізнесменів, здирництвом, замовними вбивствами", - продовжив він.

Ексзаступник генпрокурора підкреслив: "Мені здається, що такі рішення за своєю суттю нівелюють статус РНБО і не будуть сприйматися всерйоз. Правоохоронна система України, м'яко кажучи, не в кращій формі. По ідеї вона повинна вміти справлятися з усіма - і з коронованими "ворами в законі", і з "беспредельщиками": не повинно бути так, щоб прибирали одних, а їхнє місце займали інші, продовжуючи традицію тієї ж злочинної діяльності. У ситуації, коли цим мікроменеджментом займається тільки президент і РНБО, шансів на те, що проблема буде повноцінно вирішена, практично немає. Це перетворюється просто в щотижневий гучний інформаційний привід, про який забувають наступного ж дня".

"Одноразові піар-ухвали, на жаль, не можуть вирішити глобальні проблеми зі злочинністю. Для успішної боротьби потрібна злагоджена робота некорумпованої ефективної правоохоронної системи, на яку, до речі, щорічно витрачається 67 млрд грн українських платників податків", - резюмував Сакварелідзе.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, на засіданні РНБО 14 травня було прийнято рішення про те, що після ухвалення відповідного закону, будуть застосовані персональні санкції проти 557 ворів у законі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
И не имеющее никакого отношения к законности.

И кстати, оцените уровень вопросов Зеленого СНБО. Это какой-то детский сад "Белочка". Пора уже позвать взрослых и отобрать у "величайшего" его игрушку пока совсем страну не опозорил. Пусть сначала почитает задачи такого органа власти, как СНБО.
показати весь коментар
14.05.2021 22:09
+11
Хорошо, но мало. Надо еще против:
- просто воров
- нарушителей ПДД
- сорящих на улице, и писающих в подъездах
- курящих
- онанистов
- сквернословов
- мучающих кошек
-.........
Ну и главное, санкции против такого СНБО. Они как имущество забирать собрались? По удостоверению "вор а законе"?
показати весь коментар
14.05.2021 22:18
+3
Так при Зеле их стало еще намного больше и с ним во главе. Ну и?
показати весь коментар
15.05.2021 00:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И не имеющее никакого отношения к законности.

И кстати, оцените уровень вопросов Зеленого СНБО. Это какой-то детский сад "Белочка". Пора уже позвать взрослых и отобрать у "величайшего" его игрушку пока совсем страну не опозорил. Пусть сначала почитает задачи такого органа власти, как СНБО.
показати весь коментар
14.05.2021 22:09 Відповісти
Были все 28 лет "взрослые" и все "воры в законе".
показати весь коментар
14.05.2021 22:17 Відповісти
Так при Зеле их стало еще намного больше и с ним во главе. Ну и?
показати весь коментар
15.05.2021 00:11 Відповісти
еще немного, и все начнут писать зеля когда ты сдохнешь
показати весь коментар
15.05.2021 01:24 Відповісти
Наверное забыл с тобой согласовать "взрослые" вопросы. Умник
показати весь коментар
14.05.2021 23:08 Відповісти
Ну не тебя же спрашивать, "дитя не умное". Для этого есть законы и Конституция.
показати весь коментар
15.05.2021 00:13 Відповісти
Ты , наверняка, из тех умников, которые вспоминают Конституцию и Законы только тогда, когда вас берут за ж..пу. Тогда у подобных тебе сразу приходит мысль, что по Конституции ты можеш (имееш право) заболеть.
показати весь коментар
15.05.2021 11:36 Відповісти
В отличие от вас, зелебобиков, я помню о законах и о Конституции всегда. Но это только ваши проблемы, что вы живете как быдло. Когда это не касается остальных.
показати весь коментар
15.05.2021 14:54 Відповісти
да-да, при неполноценном грузине Сакварделидзе был зеленый свет для грузинских воров в законе и прочей нечисти.
показати весь коментар
14.05.2021 22:15 Відповісти
Хорошо, но мало. Надо еще против:
- просто воров
- нарушителей ПДД
- сорящих на улице, и писающих в подъездах
- курящих
- онанистов
- сквернословов
- мучающих кошек
-.........
Ну и главное, санкции против такого СНБО. Они как имущество забирать собрались? По удостоверению "вор а законе"?
показати весь коментар
14.05.2021 22:18 Відповісти
Хотя понял, справка опера, и вперед
показати весь коментар
14.05.2021 22:21 Відповісти
Это точно. Нет же закона о "ворах в законе". Постановления и решения пиар-профанация.
показати весь коментар
14.05.2021 22:20 Відповісти
Та ты шо?
показати весь коментар
14.05.2021 22:35 Відповісти
Так, якщо подивитися останні новини (я постарався частково перелічити):

Банківські рахунки "Укрзалізниці" з 6 травня арештовані виконавчою службою за борги.
Голову НАК "Нафтогаз України" незаконно звільняють.
П'ятеро із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" припинили свої повноважнння.
Санкції проти контрабандистів
Обшуки у Голови КС
Двоє міністрів ідуть у відставку, одного відправляють
Справи по держзраду Медвечука і Козака
Виселення з Конча-Заспи
Наїзд на Кличка та йог партію Удар
Лякають "олігархів" законом і санкціями
То стає зрозумілим, що такий збіг такої кількості дій від влади не випадковий. Сценарій проглядається неозброєним оком. Зеля, чи той хто керує їм, вирішив зачистити політичне поле репресіями.
показати весь коментар
14.05.2021 23:04 Відповісти
Пусть зачищает. Потом их зачистят... Так потихоньку и очистимся от мусора....Если успеем до продажи страны полностью...
показати весь коментар
14.05.2021 23:22 Відповісти
критикуешь? - предлагай.
ты уже был на должности.
показати весь коментар
14.05.2021 23:40 Відповісти
З якого переляку ЦН цитує цього гастролера ?
показати весь коментар
14.05.2021 23:56 Відповісти
Це одноразові піар-ухвали, які не вирішують глобальних проблем зі злочинністю, - Сакварелідзе про санкції РНБО проти "ворів у законі" - Цензор.НЕТ 5857
показати весь коментар
15.05.2021 02:07 Відповісти
 
 