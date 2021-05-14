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Питання щодо Степанова вирішуватиметься в залі. Якщо підтримають його відставку, то шлях до міністерства відкриється для Ляшка, - "слуга народу" Гришина
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Юлія Гришина заявила про те, що серед фракції немає єдності з приводу відставки глави МОЗ Максима Степанова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в телеграмі.
Вона зазначила: "Очільник МОЗ Степанов не писав заяви про відставку. Але з пропозицією його звільнити виступив прем'єр-міністр".
Гришина підкреслила: "Питання стосовно Степанова вирішуватиметься в залі Верховної Ради депутатами. Ситуація неоднозначна. Особисто я ще думаю ... Якщо зал підтримає відставку, шлях до міністерства відкриється для головного санітарного лікаря Віктора Ляшка".
Топ коментарі
+2 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар14.05.2021 22:31
+2 belge
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+1 4uxpux
показати весь коментар14.05.2021 22:35
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Будь ласка, зачекайте...
Из Ляшко такой же поганый министр как из Степанова - это люди не способные руководить. Какой дурак занимается кадрами ? Шмыгаля надо драть ежедневно
Потому хороших там не будет.
Или просто следующий в очереди?
Может сделаете ход конем: назначите Авакова исполняющим обязанности министра здравоохранения?
Хоть будет возможность разницу ощутить!
Это же обычное жлобье, с соответствующим уровнем мышления.
Как это отдать должность, если можно самому ее получить!
И плевать, что не разбираюсь: мое и все тут.
Ото заживемо!
tZE inform
@tZEinform
·45 мин
У Степанова истерика. Писать заяву он отказался, потому Шмыгаль подписал подачу на его увольнение.Увольнение Степанова, конечно попытка скрыть колоссальные хищения. За ним следить нужно. Он живой нужен
Из всех отставок приятнее всего отставка Степанова. Врал, воровал, делился, облизывал, лицемерил и ... увольняют. Ляшко будет не лучше , но ...
В борделе Зеленского перестановка коек и смена шлюх. Нет уж ... Только увольнение директора !