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Новини Політика України
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відставка (1203) Степанов Максим (2015) Гришина Юлія (38)

Питання щодо Степанова вирішуватиметься в залі. Якщо підтримають його відставку, то шлях до міністерства відкриється для Ляшка, - "слуга народу" Гришина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання щодо Степанова вирішуватиметься в залі. Якщо підтримають його відставку, то шлях до міністерства відкриється для Ляшка, -

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Юлія Гришина заявила про те, що серед фракції немає єдності з приводу відставки глави МОЗ Максима Степанова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в телеграмі.

Вона зазначила: "Очільник МОЗ Степанов не писав заяви про відставку. Але з пропозицією його звільнити виступив прем'єр-міністр".

Гришина підкреслила: "Питання стосовно Степанова вирішуватиметься в залі Верховної Ради депутатами. Ситуація неоднозначна. Особисто я ще думаю ... Якщо зал підтримає відставку, шлях до міністерства відкриється для головного санітарного лікаря Віктора Ляшка".

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Топ коментарі
+2
Слуги , Вы своей дурью уже достали
Из Ляшко такой же поганый министр как из Степанова - это люди не способные руководить. Какой дурак занимается кадрами ? Шмыгаля надо драть ежедневно Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, - "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 7149
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14.05.2021 22:31
+2
Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, - "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 2799
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14.05.2021 22:34
+1
Там одни дармоеды и сосалки
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14.05.2021 22:35
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Слуги , Вы своей дурью уже достали
Из Ляшко такой же поганый министр как из Степанова - это люди не способные руководить. Какой дурак занимается кадрами ? Шмыгаля надо драть ежедневно Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, - "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 7149
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14.05.2021 22:31 Відповісти
хорошие министры будут дисонировать на фоне найвелисчнішого.
Потому хороших там не будет.
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14.05.2021 22:39 Відповісти
Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, - "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 2799
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14.05.2021 22:34 Відповісти
Там одни дармоеды и сосалки
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14.05.2021 22:35 Відповісти
А в чем проявил себя Ляшко?
Или просто следующий в очереди?
Может сделаете ход конем: назначите Авакова исполняющим обязанности министра здравоохранения?
Хоть будет возможность разницу ощутить!
Вопрос по Степанову будет решаться в зале. Если поддержат его отставку, то путь к министерству откроется для Ляшко, - "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 1874
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14.05.2021 22:37 Відповісти
кроме зеленых уродов других кандидатов нет?
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14.05.2021 22:38 Відповісти
Какие там другие кандидаты!
Это же обычное жлобье, с соответствующим уровнем мышления.
Как это отдать должность, если можно самому ее получить!
И плевать, что не разбираюсь: мое и все тут.
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14.05.2021 22:44 Відповісти
Есть, а как же! Например, Гончаренко спит и видит себя главным всея Украина здравоохранителем))
Ото заживемо!
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15.05.2021 07:55 Відповісти
Что за засада!? Я никак понять не могу! Янукович - вор, Порошенко - барыга (так Тарасенко из ДУКа утверждает), Зеленский - здесь пишут, что предатель, хотя законно избранный президент! Так хоть кто-нибудь остался в Украине нормальный! 😡
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14.05.2021 22:48 Відповісти
А чем привлекательно кресло Степанова если за него идет такая борьба тем более во время ковида?Ответ напрашивается сам,доступ к безнаказаному воровству денег.Если у кого есть иное мнение буду рад услышать.
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14.05.2021 22:54 Відповісти


tZE inform
@tZEinform
·45 мин
У Степанова истерика. Писать заяву он отказался, потому Шмыгаль подписал подачу на его увольнение.Увольнение Степанова, конечно попытка скрыть колоссальные хищения. За ним следить нужно. Он живой нужен
Из всех отставок приятнее всего отставка Степанова. Врал, воровал, делился, облизывал, лицемерил и ... увольняют. Ляшко будет не лучше , но ...
В борделе Зеленского перестановка коек и смена шлюх. Нет уж ... Только увольнение директора !
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14.05.2021 23:09 Відповісти
ляшко такой же эффективный как и степашка. шило на мыло...
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14.05.2021 23:34 Відповісти
Шмыгаль министрам здравоохранения: - Денег нет но вы держитесь! Если много люду помрет, то заменим шило на мыло, а пипл схавает.
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15.05.2021 07:46 Відповісти
Скільки цвинтарів ваш Степанов уже обладнав на Україні,а зелено-мразь все тужиться і ніяк не вродить його відставку.
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15.05.2021 07:57 Відповісти
 
 