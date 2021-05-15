Після ухвалення закону про "ворів у законі" їх в Україні стало вдвічі менше: не 34, а 17, - Данілов
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Мета правоохоронних органів - щоб в Україні не залишилося жодного вора в законі.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Велика частина з них поїхала, дві людини сидить зараз за ґратами, один сидить зараз в СІЗО, очікує вирок, і один сидить, скажімо так, на депортацію. У нас повний перелік всіх осіб, вони, як казав класик, у нас "у папках", і ми розуміємо, що відбувається. Наше завдання - щоб жодного вора в законі не було на території України. Їм тут нема чого робити", - сказав Данілов.
За його словами, всього у світі є 542 вори в законі - це інформація ФБР і правоохоронців з Євросоюзу. 15 з них - громадяни України.
"З них 7 знаходяться на території України. Проти них сьогодні так само були застосовані санкції відповідно до чинного нашого законодавства", - додав Данілов.
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не надо делать подмены понятий - закона и уголовной ответсвенности за совершенное преступление
просто в стране не власть, а кусок дерьма
а санкции обходят ету формальность, так понятно?
кто хочет - тот делает, кто не хочет - ищет причины и отговорки
в свое время в Грузии сломали хребет воровскому дерьму и никаких клоунских санкций не понадобилось
потому что там где действует закон, там нет подмены понятий
Он в Одесі більше злодіїв чим у всій Грузії і т.д..-там действует закон в законє
Вы достойные ученички Геббельса: "Бросайте побольше грязи - что-нибудь, да прилипнет...".
Після ухвалення закону про ворів у законі їх в Україні стало вдвічі менше.
Згідно арифметичного розрахунку, для повної перемоги над ворами у законі,
потрібно ухвалити ще один Закон.
Собирается воровской "сходняк". Подъезжают "крутые тачки" к ресторану. "Воры в законе" собрались за столом. Председательствующий:
- На повестке дня вопрос: "По "понятиям-ли" "сходняк" в РНБО раскороновал половину "воров в законе"?
Що таке "сарказм", тобі відомо?
«Их в мире всего 444 по данным на 2019 год. А наша украинская полиция насчитала от 15 до 25 воров в законе. С теми, кто время от времени наезжает, около 50. А тут 557, да еще и 111 иностранцев. Полный бред. Кого он запишет в воры в законе? Борсеточников с одесских улиц? Все коллеги смеются. 557 - спим и видим, [как хотим] посмотреть на список. Потому что я лично знаю некоторых по долгу службы, я жду, кого туда запихают, чтобы просто посмеяться».
Кких . нафиг, семь ?!- Только у нас по дачам минимум 15 бомжуют в заброшенных домиках...