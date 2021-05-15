Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов не відкидає можливості обміну Віктора Медведчука - в разі його засудження - на українців, утримуваних у російських в'язницях, але таке рішення може ухвалювати тільки президент.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи можливий обмін народного депутата Віктора Медведчука на українських патріотів, яких утримують у російських в'язницях, секретар РНБО відповів ствердно.

"Це рішення приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми охоче це зробимо", - сказав Данілов.

Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

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