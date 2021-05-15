Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов не відкидає можливості обміну Віктора Медведчука - в разі його засудження - на українців, утримуваних у російських в'язницях, але таке рішення може ухвалювати тільки президент.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи можливий обмін народного депутата Віктора Медведчука на українських патріотів, яких утримують у російських в'язницях, секретар РНБО відповів ствердно.
"Це рішення приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми охоче це зробимо", - сказав Данілов.
Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
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нечего эту падлу тут держать, кормить-поить, ещё и мученика из него делать.
Медведчука можно потом снова и навсегда наказать.
А ты ещё и не понял, дятел ?
Ну Это только зебилы могут проглотить и не подавиться!
Выдача граждан Украины иностранному государству противозаконна.
Вся надежда на то, что Зеля и Данилов асы и гроссмейстеры Большой политики и смотрят и видят на несколько ходов вперед. Только на них родимых
Якщо доведуть вину Мертветчуку , то нехай відбуде покарання в Украіні !
в котором прописано, что наказанием за финансирование терроризма является -
обмен на пленных украинцев...