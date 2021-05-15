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Новини Політика України Обмін полоненими Справа Медведчука
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Данілов (1191) Медведчук (1324) обмін (988) полонені (1948)

Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов не відкидає можливості обміну Віктора Медведчука - в разі його засудження - на українців, утримуваних у російських в'язницях, але таке рішення може ухвалювати тільки президент.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи можливий обмін народного депутата Віктора Медведчука на українських патріотів, яких утримують у російських в'язницях, секретар РНБО відповів ствердно.

"Це рішення приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми охоче це зробимо", - сказав Данілов.

Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Читайте також: Венедіктова: швидше за все, прокуратура оскаржить домашній арешт Медведчука в апеляції
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Топ коментарі
+27
1 таксиста...
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15.05.2021 00:43
+23
бред сивой кабылы, а не секретаря снбо...
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15.05.2021 00:39
+15
Данилов плох....
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15.05.2021 00:35
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Данилов плох....
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15.05.2021 00:35 Відповісти
и походу очень совсем...((
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15.05.2021 00:38 Відповісти
Медведчук має сидіти в тюрмі довічно! Ніяких обмінів, бо це порушує Конституцію України! Жоден громадянин України не може бути виданий іншій державі!
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16.05.2021 00:36 Відповісти
Загострення словесної діареї !!!)))
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15.05.2021 00:39 Відповісти
І скількі за таку величезну гниду бранців поміняють???)))
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15.05.2021 00:37 Відповісти
1 таксиста...
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15.05.2021 00:43 Відповісти
согласен!!(был бы как минимум равноценный обмен)вся беда что эти сопли(зелёные)как всегда обменяют на очередного предателя либо шпиона на большее не способны да и кацапы за ,,отработанного и засветившегося мертвечука больше думаю и не дадут"(как то так) Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов - Цензор.НЕТ 5311 Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов - Цензор.НЕТ 5990 Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов - Цензор.НЕТ 5990
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15.05.2021 11:31 Відповісти
Как написал правильно тебе Vitaliy Mauler, наловят лугандонцев с даунбасятами (не адекватных жителей Луганской и Донецкой областей) где еще есть 1-1,5 милл. тех, кого можно прям щас арестовать, и поменять , и скажут, забирайте. И, заберут, только нахера, хер его знает, но опыт уже есть...
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15.05.2021 03:57 Відповісти
бред сивой кабылы, а не секретаря снбо...
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15.05.2021 00:39 Відповісти
На що здатні лялькі ,лише на ляпання язиком !!!)))
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15.05.2021 00:41 Відповісти
Теліпати мовою )))))
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15.05.2021 00:58 Відповісти
цирк шапито)
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15.05.2021 00:40 Відповісти
Ляльковий балаган !!!))))
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15.05.2021 00:41 Відповісти
Х вместо Л в первом слове
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15.05.2021 18:06 Відповісти
пленных...и сколько их там военных..не считая таксистов и х.з кого еще? Допускаю вариант обмена Медведчука на пленных украинцев, но такое решение принимает только президент, - Данилов - Цензор.НЕТ 5131
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15.05.2021 00:41 Відповісти
Второе рождение! Но, перед отправкой к капутину, раздеть до нитки, конфиксовать в пользу Украины все что есть, в том числе и все зарубежные активы и прочие яхты. А потом чего уж, - на обмен, пойдет голый, босый и весь в соплях. Чтоб днюха настоящая, природняя была Допускаю вариант обмена Медведчука на пленных украинцев, но такое решение принимает только президент, - Данилов - Цензор.НЕТ 9464
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15.05.2021 00:46 Відповісти
Да никому он в России уже не нужен, денег на него там потратили много, а толку ноль, никакие его пророссийские проекты не были удачными.
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15.05.2021 00:51 Відповісти
Ну да, пыня уже прихлопнул в нарабсее "бизнес" чахлика, бо окромя всего, нужно еще и концы спрятать.
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15.05.2021 03:41 Відповісти
Пусть посидит.
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15.05.2021 00:46 Відповісти
А что, кто-то сидит?
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15.05.2021 02:47 Відповісти
Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Где б найти такую ***** - на Зеленского сменять (почти (с))
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15.05.2021 00:50 Відповісти
Гадаю, можна спробувати змінити Бубочку на Сашу Грей... Нє? Допускаю вариант обмена Медведчука на пленных украинцев, но такое решение принимает только президент, - Данилов - Цензор.НЕТ 7036
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15.05.2021 02:16 Відповісти
там вобщето и поинтересней есть чем Саша Грей. Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов - Цензор.НЕТ 9189
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15.05.2021 21:24 Відповісти
Згідний з Вами. Проте ім'я Саші Грей прилетіло в мою голову першим.
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16.05.2021 01:38 Відповісти
То есть....Медвечука взяли в плен и готовы его обменять? Маразм какой-то. И что? Медвечук будет вынужден тогда выехать с Украины раз обменяли?
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15.05.2021 00:57 Відповісти
Мертвечук - то неабияке цабе. Але кловуни можуть обміняти один-на-один на якогось водія маршрутки, який возив бавовну туди-сюди, поки не загримів на льох до впопучленців.
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15.05.2021 01:00 Відповісти
Гнида має бути ро-стріляна і предстати перед святою душею нашого Стуса.
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15.05.2021 01:26 Відповісти
Чому б йому не повіситись по місцю проживання?
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15.05.2021 02:50 Відповісти
Обменивать можно только тех лиц, по которым есть приговор. А у Медведчука его пока нет...
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15.05.2021 01:36 Відповісти
Так я и говорю. Указ СНБО - посадить Мертвятчука в тюрьму. И все дела. Зачем разводить эти суды законы правила демократия?
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15.05.2021 06:39 Відповісти
Данилов! Завязывай с весенними грибами.
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15.05.2021 01:37 Відповісти
ну вот, хоть один комментарий по теме от психически здорового.
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15.05.2021 01:59 Відповісти
правильно. приговор - и на десяток наших воинов сменять.
нечего эту падлу тут держать, кормить-поить, ещё и мученика из него делать.
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15.05.2021 02:00 Відповісти
Что там десяток воинов, на всех надо поменять эту сволочь продажную.
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15.05.2021 23:21 Відповісти
разве шо, на пыню поменять, для Гааги, чахлык потом прицепом пойдет.
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15.05.2021 03:43 Відповісти
Это был бы разумных ход.Главное-освободить ВСЕХ украинских узников Кремля : от военнопленных до захваченных в оккупированной территории и самой Росссии.Обмен вовсе не предполагает закрытия "дела Медведчука".Его наказание просто отсрочится.Медведчуку,как и путину,некуда будет бежать,а всё идёт к крушению путинского режима в России.
Медведчука можно потом снова и навсегда наказать.
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15.05.2021 03:45 Відповісти
Не бредь.
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15.05.2021 06:37 Відповісти
Они предпочитают сидеть, как Навальный. Потому что за границей становятся никем.
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15.05.2021 04:24 Відповісти
Зелепуты не в состоянии чахлику арест организовать. О каком приговоре они блеют? Разве, что об оправдательном, это ж не Риф, которого можно 505 дней в кутузке держать, бо гринпоцу после второй дорожке захотилось хайпа
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15.05.2021 06:33 Відповісти
Данилову понравилось играть в СНБО. С Бубочкой вместе - великая сила. Могут указом посадить Мертвятчука. Квартал95 воплощается в жизнь.
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15.05.2021 06:35 Відповісти
Цирк должен гастролировать - по другому невозможно охарактеризовать генерацию *********** идей клоунами квартала95. Вместо реальной работы по сбору железобетонных улик для суда, зебилы устроили шоу для пиара. Кстати, в этом процессе судья и прокуроры - зашкваренные рыги и антимайдановцы. Неужели у кого-то еще есть сомнения, что мудачуку будет приговор с такой гоп-компанией?
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15.05.2021 06:54 Відповісти
ты,лять ,посади его сначала...
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15.05.2021 07:20 Відповісти
Для начала его нужно лишить мандата, осудить через суд и посадить. При нашей системе ( прокурорской, судебной, силовой, властной, олигархической, договорной) Медведчук будет всегда своим , а Зеленский временным. Я хотел бы посмотреть на тех честных, бескомпромиссных, патриотичных представителей Фемиды и власти кто реально посадит Медведчука.. Смешно... Он относится к многочисленной секте - касте неприкасаемых, за всю историю Украины из этой группы попали на нары только Юля ( и то в больничку) и Луцик. Ефремов был под стражей но его так и не осудили. ВСЕ !!!
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15.05.2021 07:21 Відповісти
Прямо як маячня сивої кобили.
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15.05.2021 07:25 Відповісти
***** на це не погодиться.
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15.05.2021 07:53 Відповісти
ЭТО НЕ ДОПУСТИМО!!! Только на нары довично!
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15.05.2021 07:57 Відповісти
Шоу продовжується. Раніше 95 квартал був на сцені театру ,а в даний час --це вже на всій території держави.
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15.05.2021 08:04 Відповісти
зебилы.. Для начала посадите его. Пока все выглядит так, что Медведчук поменяет зеленого клоуна.
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15.05.2021 08:06 Відповісти
То он на фіга все це затівалося. Що маємо- Медведчук на волі, Вовік герой. Браво політтехнологам.
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15.05.2021 09:09 Відповісти
Так это всё чтобы обвинить Пороха в "сдаче Мариуполя".
А ты ещё и не понял, дятел ?
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15.05.2021 10:48 Відповісти
Веди себе культурно, бушмен.
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15.05.2021 22:32 Відповісти
Кто ж ещё, кроме меня, откроет тебе страшную про тебя правду: что ты ****к.
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16.05.2021 02:07 Відповісти
Тебе попердолило?
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16.05.2021 06:56 Відповісти
А....а....а...как же Кива?.....без папика? На кого вы оставите дауна?
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15.05.2021 09:20 Відповісти
Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов - Цензор.НЕТ 13
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15.05.2021 09:25 Відповісти
Ахахахаххааха!
Ну Это только зебилы могут проглотить и не подавиться! Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов - Цензор.НЕТ 6233 Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов - Цензор.НЕТ 6233 Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов - Цензор.НЕТ 6233
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15.05.2021 10:11 Відповісти
Эти ребята вытерли ноги о законодательство в очередной раз.
Выдача граждан Украины иностранному государству противозаконна.
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15.05.2021 10:47 Відповісти
Лишить гражданства и пинком под зад. Элементарно, Ватсон.
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15.05.2021 21:21 Відповісти
По какому закону можно лишить гражданина Украины гражданства ?
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16.05.2021 02:08 Відповісти
А если ***** недостаточно одного мертвечука для обмена на наших бойцов и активистов, то пусть и голобородька нелоха забирает, невелика потеря.
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15.05.2021 11:01 Відповісти
Мертведчук вылетит из Украины в любое , удобное для него, время и в любом , нужном ему направлении... Что может помешать в нашей стране человеку с огромными деньжищами? Только пуля....
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15.05.2021 11:17 Відповісти
обмен по частям - 10 пленных за ногу, еще 10 - за другую, 15 - за руку и даже не знаю сколько за туловище мертвечука
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15.05.2021 11:23 Відповісти
Бункерный дед, кума своего выкупит, главное не продешевить.
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15.05.2021 11:34 Відповісти
сначала его имущество и имущество его пособников в Раде потратить на выплаты компенсации пострадавшим от войны.
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15.05.2021 11:36 Відповісти
Пока Медведчук только подозреваемый. Пока еще депутат и лидер оппозиционной партии.
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15.05.2021 11:40 Відповісти
кацапед, иди выпей еще боярышника.
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15.05.2021 11:54 Відповісти
А Путен уже согласен на обмен?
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15.05.2021 11:41 Відповісти
А на что ***** менять будем?
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15.05.2021 13:28 Відповісти
Судя по постам в ЮТюб Путин и Лукашенко готовят Украине голодный паек на энергоносители. Кроме того сейчас начата усиленная компания по выдаче российских паспортов в ОРДЛО с прицелом на 100% паспортизацию. Не дороговато ли нам этот Медведчук обойдется.
Вся надежда на то, что Зеля и Данилов асы и гроссмейстеры Большой политики и смотрят и видят на несколько ходов вперед. Только на них родимых
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15.05.2021 11:52 Відповісти
кацапские козлины уже орали что Украина замерзнет зимой, так что свой голодный паек оставь себе для закуски боярышника.
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15.05.2021 12:14 Відповісти
Щоб обміняти його треба спочатку посадити... зовсім з глузду зїхали зелені блазні.
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15.05.2021 12:28 Відповісти
Это такая национальная традиция делить шкуру не убитого медведя. Вы его для начала посадите.
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15.05.2021 12:30 Відповісти
РЕАКЦИЯ ХЙЛА В БУНКЕРЕ !)
Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов - Цензор.НЕТ 4784
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15.05.2021 13:05 Відповісти
А довічне Медведчуку ні? Або повішення, шкода що смертної кари нема в Україні
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15.05.2021 13:40 Відповісти
Хто ж єго пасадіт, он жє памятнік!
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15.05.2021 13:43 Відповісти
В нормальних , цивілізованих краінах , не міняють своїх громадян на своїх !
Якщо доведуть вину Мертветчуку , то нехай відбуде покарання в Украіні !
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15.05.2021 13:50 Відповісти
кодекс надо менять в сторону увеличения сроков за госизмену, по этой категории нужна как воздух смертная казнь/ В условиях нападения нормы ЕС по отмене казни ограничиваются/, а то у нас срока меньше чем на мордоре и в США. Обменный фонд надо постоянно пополнять за счет ублюдков из ОПЗЖ и прочих Кив по самым ничтожным поводам, не говоря уже о реальных преступлениях. мертветчука можно менять и до приговора, только на многих украинцев. Этим он выбивается из политики в Украине и спасаются реально люди из рашистских застенков.
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15.05.2021 14:23 Відповісти
А за что Кива харчеваться будет, если Витя уедет. Один Рабинович Киву кормить не будет. Жаль великого ученого.
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15.05.2021 14:45 Відповісти
Нікуди з України Медведчук не поїде, бо його паломніца декабристкою не стане і нізащо не залишить прикрашений діамантами камін.
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15.05.2021 14:58 Відповісти
данила, сначала приговор получи по ушлепку ***************, потом менять кАзлину будешь!
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15.05.2021 20:09 Відповісти
для того що б міняти він повинен знаходитися у тюрмі а не вдома!!!!
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15.05.2021 21:22 Відповісти
шо-шо?якщо путін забереться з Криму ,то віддати йому цю торбу з г'мном.якщо ні,то хай сидить довічно на нарах.
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15.05.2021 21:55 Відповісти
назовите мне Закон Украины,
в котором прописано, что наказанием за финансирование терроризма является -
обмен на пленных украинцев...
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15.05.2021 23:01 Відповісти
Да это для него не приговор, а лафа. За такое он должен понести суровое наказание, а обмен это просто цветочки. Он должен сесть в тюрягу и надолго.
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16.05.2021 00:03 Відповісти
Мертвечука менять только в дохлом виде. Иначе стервятники кто клюют Украину-и дальше это будут это делать. Страна должна убивать своих врагов. Иначе ее саму убьют.
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16.05.2021 05:37 Відповісти
Разве, что обмен Медведчука на вывод российских войск с востока Украины, с обязательной конфискацией всего личного имущества, и всех денежных средств нажитого им "не посильным трудом"
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16.05.2021 11:12 Відповісти
 
 