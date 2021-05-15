До 18 років в'язниці засудили капітана армії Білорусі Урада, який розповів про наказ залучити військових до розгону протестів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Верховний суд Білорусі засудив військовослужбовця Дениса Урада до 18 років колонії суворого режиму за "державну зраду".
Як передає Цензор.НЕТ, про це 14 травня повідомила пресслужба Генпрокуратури Білорусі.
"Урад Д.М., 1991 року народження, визнаний винним у держзраді, вчиненої особою, на яку поширюється статус військовослужбовця", - зазначили в повідомленні.
Урада позбавили капітанського звання, вирок набув чинності.
Судовий процес над ним відбувався у закритому режимі. Це найсуворіший вирок від початку протестів у Білорусі проти фальсифікації виборів і насильства, повідомило 14 травня "Радыё Свабода".
"У березні 2021 року було затримано і поміщено під варту за звинуваченням у державній зраді капітана Дениса Урада, який, перебуваючи на чергуванні на посту спецзв'язку Генштабу Збройних сил, сфотографував секретний лист від міністра внутрішніх справ міністру оборони про залучення військовослужбовців Збройних сил до діяльності з підтримки правопорядку і направив копію телеграм-каналу", - написав 29 квітня правозахисний центр "Весна".
За інформацією "Радыё Свабода", йдеться про польський телеграм-канал.
Правозахисники визнали Урада політв'язнем. Вони наголосили, що, відповідно до статті 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів.
"Кожна людина має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів", - заявили в правозахисній організації.
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(Сюрреализм --- абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических образов...)
БеларусиБелоруссии как и на росии умеют "справедливо" накинуть годков тюрьмы за "тяжкие" преступления, это только у нас в суде сопли жуют.
Щось явно не ідентичні порушення. А ти точно злий вовк з США, чи може тамбовскій волк із под твєрі?
Всё "партизанское движение" белорусское было организовано засланными московскими комиссарами уже в разгаре войны. Местные жители уходили в "партизаны" тупо, чтобы откосить от призыва и отсидеться в лесу. И чтобы по ночам приходить грабить оставшихся в деревнях местных жителей, а это были старики, женщины и дети. Местные называли этих "партизан" исключительно бандитами.
Миллионы свидетельств этому, а вы всё советские мифы тиражируете про советско-белорусских партизан-героев.
Закушувать не забувай...
15.05.2021 06:31
El En 14d7cfb0
я плять напилась и еще раз и шо...и хто брешет....дауж...я теперь за зе....а была противсильно сильно....надо галасаватьза того...кто понесет серьезно етот прапор...я права или нет????
15.05.2021 07:18
Яр Холодний
Те, що ти "плять" - для нас "відкриття"... Вибач, не знали... А те, що ти п"яна, видно по тексту твоїх коментарів...
Некоторые пишут нормальным шрифтом. Некоторые - "петитом". Некоторые - "капслоком"... Некоторые - даже "жирным" шрифтом.
А отдельные личности - "каК бУдт@ их НАпоиЛи и е,ут прямо нA клаВИатурЕ!..."
15.05.2021 07:41
"ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ноября 1992 г. № 1904-XІІ
О Вооруженных Силах Республики БеларусьСт. 3.
".... участие в разрешении внутреннего вооруженного конфликта;
обеспечение во взаимодействии с другими войсками и воинскими формированиями, военизированными организациями военного положения, режима чрезвычайного положения;...".
Якщо знадобиться, то "вооружённый конфликт" Лука створить...