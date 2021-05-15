До 18 років в'язниці засудили капітана армії Білорусі Урада, який розповів про наказ залучити військових до розгону протестів

Верховний суд Білорусі засудив військовослужбовця Дениса Урада до 18 років колонії суворого режиму за "державну зраду".

Як передає Цензор.НЕТ, про це 14 травня повідомила пресслужба Генпрокуратури Білорусі.

"Урад Д.М., 1991 року народження, визнаний винним у держзраді, вчиненої особою, на яку поширюється статус військовослужбовця", - зазначили в повідомленні.

Урада позбавили капітанського звання, вирок набув чинності.

Судовий процес над ним відбувався у закритому режимі. Це найсуворіший вирок від початку протестів у Білорусі проти фальсифікації виборів і насильства, повідомило 14 травня "Радыё Свабода".

"У березні 2021 року було затримано і поміщено під варту за звинуваченням у державній зраді капітана Дениса Урада, який, перебуваючи на чергуванні на посту спецзв'язку Генштабу Збройних сил, сфотографував секретний лист від міністра внутрішніх справ міністру оборони про залучення військовослужбовців Збройних сил до діяльності з підтримки правопорядку і направив копію телеграм-каналу", - написав 29 квітня правозахисний центр "Весна".

За інформацією "Радыё Свабода", йдеться про польський телеграм-канал.

Правозахисники визнали Урада політв'язнем. Вони наголосили, що, відповідно до статті 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів.

"Кожна людина має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів", - заявили в правозахисній організації.





