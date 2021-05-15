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До 18 років в'язниці засудили капітана армії Білорусі Урада, який розповів про наказ залучити військових до розгону протестів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До 18 років в'язниці засудили капітана армії Білорусі Урада, який розповів про наказ залучити військових до розгону протестів

Верховний суд Білорусі засудив військовослужбовця Дениса Урада до 18 років колонії суворого режиму за "державну зраду".

Як передає Цензор.НЕТ, про це 14 травня повідомила пресслужба Генпрокуратури Білорусі.

"Урад Д.М., 1991 року народження, визнаний винним у держзраді, вчиненої особою, на яку поширюється статус військовослужбовця", - зазначили в повідомленні.

Урада позбавили капітанського звання, вирок набув чинності.

Судовий процес над ним відбувався у закритому режимі. Це найсуворіший вирок від початку протестів у Білорусі проти фальсифікації виборів і насильства, повідомило 14 травня "Радыё Свабода".

"У березні 2021 року було затримано і поміщено під варту за звинуваченням у державній зраді капітана Дениса Урада, який, перебуваючи на чергуванні на посту спецзв'язку Генштабу Збройних сил, сфотографував секретний лист від міністра внутрішніх справ міністру оборони про залучення військовослужбовців Збройних сил до діяльності з підтримки правопорядку і направив копію телеграм-каналу", - написав 29 квітня правозахисний центр "Весна".

За інформацією "Радыё Свабода", йдеться про польський телеграм-канал.

Правозахисники визнали Урада політв'язнем. Вони наголосили, що, відповідно до статті 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів.

"Кожна людина має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів", - заявили в правозахисній організації.
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Топ коментарі
+12
Його посадили ті білоруси, що казали "ми ніхатім как в Украінє", "лішь би ні майдан" та дарували мусорам квіти і деруни за вбитих протестувальників.
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15.05.2021 06:48
+8
В Україні сепарам втричі менше дають які воювали....
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15.05.2021 07:11
+7
лукашенко ***** умственный но он многих устраевает тварь погань
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15.05.2021 01:44
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Это просто писец, сюрреализм какой то.

(Сюрреализм --- абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических образов...)
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15.05.2021 01:38 Відповісти
В Україні сепарам втричі менше дають які воювали....
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15.05.2021 07:11 Відповісти
в Беларуси Белоруссии как и на росии умеют "справедливо" накинуть годков тюрьмы за "тяжкие" преступления, это только у нас в суде сопли жуют.
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15.05.2021 10:18 Відповісти
Сюрреалізм заперечує прийняті суспільні форми ********* життя, технічної цивілізації, культури, моральних засад, під впливом Зигмунда Фрейда пропагує психічний анархізм, автоматизм вислову, звільнення від контролю розуму, спонтанність підсвідомості.
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15.05.2021 01:39 Відповісти
лукашенко ***** умственный но он многих устраевает тварь погань
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15.05.2021 01:44 Відповісти
Саша 3%, мабуть стільки мусорів у Білорусі.
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15.05.2021 10:21 Відповісти
На самом деле у него мусоров больше, просто только часть умеет голосовать)
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15.05.2021 10:45 Відповісти
Брэдли Мэннинг за идентичное нарушение получил в США 35 лет.
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15.05.2021 01:44 Відповісти
Потом Обама помиловал его, или ее (из тюрьмы она вышла женщиной), как настоящий демократ.
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15.05.2021 01:53 Відповісти
В Америке протестами и всякими массовыми мероприятиями как раз занимается нацгвардия.
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15.05.2021 02:06 Відповісти
Меннінг був заарештований у травні 2010 року в Іраку, де проходив службу[4]. Він зізнався, що передав сайту Wikileaks для публікації відео ударів з повітря, в результаті яких були вбиті мирні громадяни, сотні тисяч доповідей про інциденти на фронтах війни в Афганістані та Іраку, досьє на ув'язнених в'язниці Гуантанамо і близько 250 тисяч дипломатичних депеш держдепартаменту США. (с)

Щось явно не ідентичні порушення. А ти точно злий вовк з США, чи може тамбовскій волк із под твєрі?
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15.05.2021 06:51 Відповісти
Ідентичне в чому мокша гебнявий?
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15.05.2021 06:53 Відповісти
Не идентичное. Мэннинг слило агромадное к-во информации.
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15.05.2021 11:57 Відповісти
Усатый выродок!
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15.05.2021 02:00 Відповісти
Вигнали ж БАЦЬКУ із ЗС СССР за те що був психом. А сябри самі собі психа президентом вибрали. Нічого їх жаліти. Їжте очі що купували
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15.05.2021 02:09 Відповісти
да...Вы правы ...Бацька в беларусь пришел НАВЕЧНО!!!!!Теперь беларусь ----- МАЛЕНЬКИЙ МАГАДАН!!!.....да УКРАИНЕ КРУПНО ПОВЕЗЛО....что она успела...удрать из суки раши.....НАТО--- единственное спасение для УКРАИНЫ.
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15.05.2021 04:07 Відповісти
ничто не вечно под луной, а тем более, неустойчивые воровские режимы
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15.05.2021 10:49 Відповісти
Цветов мало подарили, 100%...
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15.05.2021 02:37 Відповісти
да...белорусы ---ето не совсем беларусы...Это маленькие русссские кролики....никогда уже не будет беларусов...НИКОГДА.....раша их всех сожрала.
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15.05.2021 04:10 Відповісти
раша скоро кукукнется и даже финно-угры возродятся, а не то, что беларусы)
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15.05.2021 10:48 Відповісти
Колись був найпотужніший партизанський рух...
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15.05.2021 08:18 Відповісти
Начитались советских сказок?
Всё "партизанское движение" белорусское было организовано засланными московскими комиссарами уже в разгаре войны. Местные жители уходили в "партизаны" тупо, чтобы откосить от призыва и отсидеться в лесу. И чтобы по ночам приходить грабить оставшихся в деревнях местных жителей, а это были старики, женщины и дети. Местные называли этих "партизан" исключительно бандитами.
Миллионы свидетельств этому, а вы всё советские мифы тиражируете про советско-белорусских партизан-героев.
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15.05.2021 15:34 Відповісти
Його посадили ті білоруси, що казали "ми ніхатім как в Украінє", "лішь би ні майдан" та дарували мусорам квіти і деруни за вбитих протестувальників.
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15.05.2021 06:48 Відповісти
Влад, ти кому "лайкаєш"? Ти що, не бачиш, що "ЕІ Еn номерна" - це "п"яна кацапська ідіотка"? Почитай її коментарі на гілках... Вона ж "лика не в"яже..."!!!
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15.05.2021 07:55 Відповісти
Але ж НАТО дійсно є порятунком від кацапні.
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15.05.2021 08:03 Відповісти
Влад, у них, на "Лахті", "установка" така зараз - "прикидаться "суперпатріотами України", доводячи "псевдопатріотизм" до абсурду... Це все одно, що сало пхать у всі страви без винятку, навіть у десерт...
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15.05.2021 08:16 Відповісти
Яр Холодний

Закушувать не забувай...
15.05.2021 06:31
El En 14d7cfb0

я плять напилась и еще раз и шо...и хто брешет....дауж...я теперь за зе....а была противсильно сильно....надо галасаватьза того...кто понесет серьезно етот прапор...я права или нет????
15.05.2021 07:18
Яр Холодний

Те, що ти "плять" - для нас "відкриття"... Вибач, не знали... А те, що ти п"яна, видно по тексту твоїх коментарів...
Некоторые пишут нормальным шрифтом. Некоторые - "петитом". Некоторые - "капслоком"... Некоторые - даже "жирным" шрифтом.
А отдельные личности - "каК бУдт@ их НАпоиЛи и е,ут прямо нA клаВИатурЕ!..."
15.05.2021 07:41
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15.05.2021 08:02 Відповісти
Уффф... Жорстко. Інтернет та алкоголь речі несумісні.
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15.05.2021 08:04 Відповісти
Тут вона не одна така... "Юра Сміт", "англичанин", теж частенько, "заливши очі", на "Цензор" лізе...
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15.05.2021 08:13 Відповісти
Це той, що атеїст до мозку кісток аж з перебором?
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15.05.2021 08:17 Відповісти
Він самий... До речі, один раз, "перебравши", навіть признався, що випивав перед тим, як у Інтернет залізти...
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15.05.2021 08:43 Відповісти
Да уж.. В РФ и его минском генерал губернаторстве сроки просто фашистские... При союзе 10 лет за убийство давали. А тут цельных 18, да еще за что.. . Да уж.. Хвасшизм ( национал социализм - путинизм) на этот раз идет с востока
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15.05.2021 06:59 Відповісти
"Закон, при отсутствии настоящей демократии, - всего лишь мнение того, кто на данный момент находится при власти... Он не имеет никакого отношения к справедливости...."
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15.05.2021 07:58 Відповісти
Согласен. Но тогда возникает большая проблема по вопросу о " настоящей демократии". Трамп должен был сесть только лишь за то что науськивал народ на штурм Капитолия ( и это еще только одно из его всевозможных преступлений в том числе и финансовых) Но закон против него оказался бессилен. О посадках или хотя бы суда над первыми лицами я слышал только об Израиле ( и то по поводу домогательствам к женщинам) и недавнем почти символическом суде во Франции. ( может ошибаюсь) В США были примеры разбирательств ( не судов) по Никсону или замерам "чл-на" у Клинтона.. Но видимо "демократия связанная с законом" захромала на обе ноги и в США.
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15.05.2021 08:16 Відповісти
суд ему присудил опровергнуть науськивание, а галлюцинирующим "хромыми демократиями" суд сша ничего не должен)
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15.05.2021 10:56 Відповісти
Капитан генштаба сливает информацию за границу. А небось подписку давал, присягу.
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15.05.2021 09:48 Відповісти
Разгон мирной демонстрации не силами полиции и спец служб, а военных.. охр-тельная военная тайна . Присягу же давали стране, а не узурпирующему пожизненно власть Луке.
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15.05.2021 10:04 Відповісти
Там все "забито" було ще в період створення Білорусі:

"ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ноября 1992 г. № 1904-XІІ
О Вооруженных Силах Республики БеларусьСт. 3.
".... участие в разрешении внутреннего вооруженного конфликта;
обеспечение во взаимодействии с другими войсками и воинскими формированиями, военизированными организациями военного положения, режима чрезвычайного положения;...".
Якщо знадобиться, то "вооружённый конфликт" Лука створить...
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15.05.2021 10:10 Відповісти
Ну дык, этот закон под бчб флагом и принимался во времена Шушкевича. А в стране все и так знают, армия, милиция и народ, едины.
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15.05.2021 10:16 Відповісти
Ага... "Армия, милиция и народ, едины...". Сказав у КПЗ Мінська міліціонер, засовуючи гумового кийка в зад протестувальнику... До 18 років в'язниці засудили капітана армії Білорусі Урада, який розповів про наказ залучити військових до розгону протестів - Цензор.НЕТ 9998.........
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15.05.2021 10:22 Відповісти
плохо, что такая амеба, как ты, далеко не едина там...............................
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15.05.2021 10:23 Відповісти
вообще-то и эти русы присягу народу дают- не стране...(((
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15.05.2021 10:14 Відповісти
несекретный (даже не дсп) приказ для тебя - гостайна..???- и шо ты еще проблеешь...???
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15.05.2021 10:22 Відповісти
А у вас можно дежурным по узлу связи генштаба фоткать документы и выкладывать в интернет?
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15.05.2021 10:26 Відповісти
Это юридически ничтожный документ, противоречащий присяге. Подчиняться ему - преступление против того, кому давал присягу - преступление против народа. Почему бы не сфоткать доказательства измены начальства?
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15.05.2021 10:54 Відповісти
Дебіл, ВСУ в АТО воювали проти терористів "з-за поребрика"... Тобто, найманців-росіян. А це не суперечить доктрині ВСУ. А Лука збирається воювать з своїми власними грмадянами...
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15.05.2021 11:07 Відповісти
Если в документе будет приказ о применении военныx для разгона демонстрации - то конечно До 18 років в'язниці засудили капітана армії Білорусі Урада, який розповів про наказ залучити військових до розгону протестів - Цензор.НЕТ 7015 Называется "преступный приказ" До 18 років в'язниці засудили капітана армії Білорусі Урада, який розповів про наказ залучити військових до розгону протестів - Цензор.НЕТ 9175
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15.05.2021 11:15 Відповісти
присягу он давал тем, кого бандося разгонять собралась. присяга народу дается, в том числе и защищать народ от таких "разгонятелей" охреневших.
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15.05.2021 10:52 Відповісти
А мертветчука за державну зраду під домашній арешт.
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15.05.2021 08:09 Відповісти
Хоча у мертветучка думаю грошенят трохи більше ніж у того білоруського вояки...
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15.05.2021 11:35 Відповісти
Низабудзем, нипрастим! Ненасильственный протест удался!
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15.05.2021 08:58 Відповісти
и где же эти иПучие санкции от вечно озабоченного евросоюза???????
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15.05.2021 09:35 Відповісти
В связи с белорусами кроме слова "импотенция" никаких ассоциаций.
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15.05.2021 09:35 Відповісти
Будем надеяться,что Лукакашка скоро сдохнет и его выпустят.
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15.05.2021 11:35 Відповісти
Интересно сколько всякой мрази (судей, прокуроров, полицаев и др. силовиков) сядет на парашу в тюрягу после свержения режима? Под миллион точно. Во дадут стране план трудом рабским.
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15.05.2021 12:44 Відповісти
В Беларуси власть не поменяется в обозримой перспективе, дело ведь не в Лукашенко. Без Лукашенко даже более вероятно еще большее поглощение белорусов со стороны россиян. Прозападных у власти там не предвидится.
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15.05.2021 13:02 Відповісти
 
 