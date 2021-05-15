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Глава ВООЗ Гебреєсус закликав багаті країни поділитися вакциною із бідними, а не вакцинувати дітей і підлітків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава ВООЗ Гебреєсус закликав багаті країни поділитися вакциною із бідними, а не вакцинувати дітей і підлітків

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус закликав передати вакцини країнам із низьким рівнем доходу замість того, щоб вакцинувати дітей і підлітків проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив Тедрос Аданом Гебреєсус на віртуальній конференції в Женеві, якого цитує BBC.

Глава ВООЗ сказав, що він розуміє, чому деякі країни хочуть вакцинувати дітей і підлітків, але сказав, що "прямо зараз я закликаю їх переглянути своє рішення", оскільки "в країнах із низьким і середнім рівнем доходів запасів вакцини проти COVID-19 було недостатньо навіть для імунізації медичних працівників, а лікарні переповнені людьми, які терміново потребують невідкладної допомоги".

Зазначається, що відтоді, як були затверджені перші вакцини, багаті країни скупили більшу частину поставок, і багато хто прагне вакцинувати якомога більше свого населення.

Низка країн дозволила вакцинувати дітей від 12 до 15 років. Йдеться, зокрема, про США і Канаду. У Швейцарії минулого тижня почали пропонувати щеплення 16-річним.

Читайте також: У США дозволили не носити маски тим, хто двічі вакцинувався проти коронавірусу
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Топ коментарі
+3
зеленский со шмыгалями нихера делали для своевременной покупки вакцины, но западные страны обязаны нас обеспечивать своей вакциной в ущерб своим гражданам. Как-то по дебильному звучит заявление воз.
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15.05.2021 07:04
+3
Отдай жену дяде...а сам или к мляди....что то типа этого...
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15.05.2021 09:15
+2
Дык вакцина ж не байдена - ему не жалко. Плюс, выборы уже с полгода как закончились, пора с пандемией подвязывать.
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15.05.2021 05:01
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Ну да щаз. Дети должны вакцинироваться чтобы школы нормально открылись в августе. Без масок и прочей ерунды.
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15.05.2021 03:46 Відповісти
в МНР не попал но в вест вирджинском казино в Charles Town все были без масок
даже лошади на скачках 😁
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15.05.2021 04:00 Відповісти
яка маячня Глава ВООЗ Гебреєсус закликав багаті країни поділитися вакциною із бідними, а не вакцинувати дітей і підлітків - Цензор.НЕТ 3101
вакцина ВИКЛЮЧНО зменшує ризик важкого перебігу хвороби і ВСЕ
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15.05.2021 16:01 Відповісти
Цього досить щоб не перейматися банальними соплями.
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16.05.2021 07:43 Відповісти
притомні люди ніколи цим і не переймалися
а істерички придумали "пандемію"
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16.05.2021 09:50 Відповісти
завтра Байден выступит с предложением раздать все вакцины бедны
он уже предложил (или приказал?) отдать нтеллектуальную собственность Модерны китайцам
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15.05.2021 03:57 Відповісти
Дык вакцина ж не байдена - ему не жалко. Плюс, выборы уже с полгода как закончились, пора с пандемией подвязывать.
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15.05.2021 05:01 Відповісти
Глава ВОЗ Гебрейесус призвал богатые страны поделиться вакциной с бедными, а не вакцинировать детей и подростков - Цензор.НЕТ 523
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15.05.2021 06:49 Відповісти
Страны ОБЯЗАНЫ обеспечить полную вакцинацию СВОИХ граждан на 100-120%. Это их непосредственная обязанность. Все что свыше этой потребности естественно нужно предоставлять( продавать по льготным ценам, или отправлять как помощь другим странам), и это будет правильно. Хотя и тут есть нюансы связанные с национальной безопасностью, поставки должны осуществляться в первую очередь странам непосредственным соседям ( конечно если между ними нет конфликта) и в страны из которых наиболее большой приток эмигрантов, приезжающих в поисках работы и туристов), потом странам военно-политико- экономических союзников, а потом уже всем остальным. Ну где то так. Конечно хотелось бы что бы все было у всех и в полном объеме.. Но по логике и по обязанностям властей это должно выглядеть именно так.
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15.05.2021 06:55 Відповісти
зеленский со шмыгалями нихера делали для своевременной покупки вакцины, но западные страны обязаны нас обеспечивать своей вакциной в ущерб своим гражданам. Как-то по дебильному звучит заявление воз.
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15.05.2021 07:04 Відповісти
Нам вакцина не потрібна. Ми чемпіони боротьби з ковідом.
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15.05.2021 07:44 Відповісти
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.Мы уже убедились на собственном опыте.
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15.05.2021 08:09 Відповісти
Отдай жену дяде...а сам или к мляди....что то типа этого...
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15.05.2021 09:15 Відповісти
Любой человек, как и государство, может внезапно, буквально на ровном месте попасть в незавидную ситуацию и для выхода из неё нуждаться в срочной помощи. Но 50 лет быть недоразвитой страной, для этого надо быть не просто идиотом, а феноменальным идиотом.
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15.05.2021 11:38 Відповісти
Или бывшей колонией, в которой агрессор продолжает что-то мутить.
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15.05.2021 12:35 Відповісти
ВОЗ на мыло. Чем помогут вакцины от постоянно мутирующего вируса?
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15.05.2021 12:36 Відповісти
Кількість мутацій прямопропорційна загальній кількості вірусу!
Немає вірусу - немає мутацій.
Л - логіка, з якою у вас проблема)
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15.05.2021 13:44 Відповісти
вакцина ВИКЛЮЧНО зменшує ризик важкого перебігу хвороби і ВСЕ

як це впливає на "кількість вірусу"?
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15.05.2021 16:02 Відповісти
О, ще один)
Вакцина дозволяє організму розвинути імунітет, який надалі вбиває вірус. А ви питаєте, як впливає ні кількість збудника?)))
Скажіть тоді ви, а як вбитий вірус мутуватиме, чи передаватиметься далі?)))

Зменшує ризик важкого перебігу? Та ви ще той вигадник)
В цілому то вірно, перебіг буде легший, бо живого вірусу буде менше) Але саме через меншу кількість збудника, а не через власне вакцину!!!
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15.05.2021 16:53 Відповісти
"Вакцина дозволяє організму розвинути імунітет, який надалі вбиває вірус"

Нові штами (індійський тощо) регочуть з Ваших гіпотез.

До того ж цей "імунітет", можливо, в певній мірі ефективний ЛОКАЛЬНО (для конкретної вакцинованої людини), але не ефективний ГЛОБАЛЬНО. Він дієвий кілька місяців і абсолютно не спроможний "вбити вірус повністю", оскільки в найближчому майбутньому в жодний момент часу не буде досягнуто позначки хоча б у 50% повністю вакцинованих від усього населення. А отже завжди буде існувати велика кількість носіїв, які заражатимуть інших і навіть вакцинованих.

"Зменшує ризик важкого перебігу? Та ви ще той вигадник)"

Це офіційна позиція виробників вакцини і ВООЗ.
А от як раз Ви поширюєте свої власні вигадки.
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15.05.2021 17:14 Відповісти
До речі, є дуже елементарне спростування Ваших вигадок про можливість "повного вбивання вірусу".
Це вірус грипу, вакцина від якого винайдена 80 років тому. А він і досі з нами, і в певні роки вбиває значну кількість людей в різних країнах (бо приходить новий "сильний" штам, на який вакцина не діє ефективно).
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15.05.2021 17:17 Відповісти
Продовжуйте носити маски, хто вам заважає?
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16.05.2021 07:46 Відповісти
продовжуйте? Глава ВООЗ Гебреєсус закликав багаті країни поділитися вакциною із бідними, а не вакцинувати дітей і підлітків - Цензор.НЕТ 9550 я їх не носив
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16.05.2021 09:50 Відповісти
Віруси грипу є найбільш мутуючими. От з ним боротись майже неможливо. Поки що.
Крім того, у людини розвивається стійкий імунітет проти грипу. Зазвичай повторно людина хворіє уже іншим вірусом, а не тим самим, що вже хворіла!

"Це офіційна позиція виробників вакцини і ВООЗ" - не перекручуйте. Вакцина діє єдиним методом - розвиток імунітету для легшої боротьби організму зі збудниковм в подальшому!!!
Безпосередьно вакцина зі збудником НІЧОГО НЕ РОБИТЬ!!! Вакцина НЕ ЛІКУЄ!!! Вакцина НЕ ВБИВАЄ збудник!!!
І нічого не може зробити для полегшення протікання хвороби!!!
Вакцина для хворої людини, як фотографія води для риби в дюнах Сахари!!!
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16.05.2021 23:08 Відповісти
А коронавірус не є дуже мутуючим?
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16.05.2021 23:52 Відповісти
 
 