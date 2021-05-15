Глава ВООЗ Гебреєсус закликав багаті країни поділитися вакциною із бідними, а не вакцинувати дітей і підлітків
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус закликав передати вакцини країнам із низьким рівнем доходу замість того, щоб вакцинувати дітей і підлітків проти COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив Тедрос Аданом Гебреєсус на віртуальній конференції в Женеві, якого цитує BBC.
Глава ВООЗ сказав, що він розуміє, чому деякі країни хочуть вакцинувати дітей і підлітків, але сказав, що "прямо зараз я закликаю їх переглянути своє рішення", оскільки "в країнах із низьким і середнім рівнем доходів запасів вакцини проти COVID-19 було недостатньо навіть для імунізації медичних працівників, а лікарні переповнені людьми, які терміново потребують невідкладної допомоги".
Зазначається, що відтоді, як були затверджені перші вакцини, багаті країни скупили більшу частину поставок, і багато хто прагне вакцинувати якомога більше свого населення.
Низка країн дозволила вакцинувати дітей від 12 до 15 років. Йдеться, зокрема, про США і Канаду. У Швейцарії минулого тижня почали пропонувати щеплення 16-річним.
Будь ласка, зачекайте...
даже лошади на скачках 😁
вакцина ВИКЛЮЧНО зменшує ризик важкого перебігу хвороби і ВСЕ
а істерички придумали "пандемію"
он уже предложил (или приказал?) отдать нтеллектуальную собственность Модерны китайцам
Немає вірусу - немає мутацій.
Л - логіка, з якою у вас проблема)
як це впливає на "кількість вірусу"?
Вакцина дозволяє організму розвинути імунітет, який надалі вбиває вірус. А ви питаєте, як впливає ні кількість збудника?)))
Скажіть тоді ви, а як вбитий вірус мутуватиме, чи передаватиметься далі?)))
Зменшує ризик важкого перебігу? Та ви ще той вигадник)
В цілому то вірно, перебіг буде легший, бо живого вірусу буде менше) Але саме через меншу кількість збудника, а не через власне вакцину!!!
Нові штами (індійський тощо) регочуть з Ваших гіпотез.
До того ж цей "імунітет", можливо, в певній мірі ефективний ЛОКАЛЬНО (для конкретної вакцинованої людини), але не ефективний ГЛОБАЛЬНО. Він дієвий кілька місяців і абсолютно не спроможний "вбити вірус повністю", оскільки в найближчому майбутньому в жодний момент часу не буде досягнуто позначки хоча б у 50% повністю вакцинованих від усього населення. А отже завжди буде існувати велика кількість носіїв, які заражатимуть інших і навіть вакцинованих.
"Зменшує ризик важкого перебігу? Та ви ще той вигадник)"
Це офіційна позиція виробників вакцини і ВООЗ.
А от як раз Ви поширюєте свої власні вигадки.
Це вірус грипу, вакцина від якого винайдена 80 років тому. А він і досі з нами, і в певні роки вбиває значну кількість людей в різних країнах (бо приходить новий "сильний" штам, на який вакцина не діє ефективно).
Крім того, у людини розвивається стійкий імунітет проти грипу. Зазвичай повторно людина хворіє уже іншим вірусом, а не тим самим, що вже хворіла!
"Це офіційна позиція виробників вакцини і ВООЗ" - не перекручуйте. Вакцина діє єдиним методом - розвиток імунітету для легшої боротьби організму зі збудниковм в подальшому!!!
Безпосередьно вакцина зі збудником НІЧОГО НЕ РОБИТЬ!!! Вакцина НЕ ЛІКУЄ!!! Вакцина НЕ ВБИВАЄ збудник!!!
І нічого не може зробити для полегшення протікання хвороби!!!
Вакцина для хворої людини, як фотографія води для риби в дюнах Сахари!!!