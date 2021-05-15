Зеленський вручив нагороди 14 лауреатам державних премій у галузі науки і техніки, в деяких роботах є державна таємниця

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лауреатами державних премій України в галузі науки і техніки 2020 року, авторами наукових робіт у сфері оборони, космосу та медицини, і вручив їм нагороди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"На сході України триває війна з агресором, тому всі ваші наукові винаходи та відкриття – це не лише ваші особисті здобутки й ваш творчий шлях, це ще й значний внесок у зміцнення національної безпеки й оборони нашої країни. Сьогодні це має велике значення", – наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський зауважив, що відповідно до підписаного ним закону з наступного року Державна премія в галузі науки і техніки буде перейменована на Національну премію України імені Бориса Патона.

"Можна сказати, що ви останні представники вітчизняної науки, які отримують державну премію з такою назвою. Але, знаючи вашу наполегливість та жагу до наукових відкриттів, впевнений, що це точно не остання ваша державна відзнака за ваші здобутки", – додав він.

Указами Зеленського присуджено 14 премій. Зокрема, нагороди отримали роботи, які становлять державну таємницю.

Розмір держпремії становить 300 тис. грн.