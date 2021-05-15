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Зеленський (17467) нагорода (1106) наука (296) премія (294) державна таємниця (22)

Зеленський вручив нагороди 14 лауреатам державних премій у галузі науки і техніки, в деяких роботах є державна таємниця

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лауреатами державних премій України в галузі науки і техніки 2020 року, авторами наукових робіт у сфері оборони, космосу та медицини, і вручив їм нагороди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"На сході України триває війна з агресором, тому всі ваші наукові винаходи та відкриття – це не лише ваші особисті здобутки й ваш творчий шлях, це ще й значний внесок у зміцнення національної безпеки й оборони нашої країни. Сьогодні це має велике значення", – наголосив Зеленський.

Зеленський вручив нагороди 14 лауреатам державних премій у галузі науки і техніки, в деяких роботах є державна таємниця 01

Володимир Зеленський зауважив, що відповідно до підписаного ним закону з наступного року Державна премія в галузі науки і техніки буде перейменована на Національну премію України імені Бориса Патона.

"Можна сказати, що ви останні представники вітчизняної науки, які отримують державну премію з такою назвою. Але, знаючи вашу наполегливість та жагу до наукових відкриттів, впевнений, що це точно не остання ваша державна відзнака за ваші здобутки", – додав він.

Зеленський вручив нагороди 14 лауреатам державних премій у галузі науки і техніки, в деяких роботах є державна таємниця 02

Указами Зеленського присуджено 14 премій. Зокрема, нагороди отримали роботи, які становлять державну таємницю.

Розмір держпремії становить 300 тис. грн.
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Топ коментарі
+22
Почему Кива сразу приходит на ум?
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15.05.2021 01:59
+18
Кива в первых рядах?

Вручение наград.

Зеленский вручил награды 14 лауреатам государственных премий в области науки и техники, в некоторых работах есть государственная тайна - Цензор.НЕТ 4586
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15.05.2021 02:02
+12
Опіздав. Про Ківу вже з мови зняли Зеленский вручил награды 14 лауреатам государственных премий в области науки и техники, в некоторых работах есть государственная тайна - Цензор.НЕТ 3533
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15.05.2021 03:48
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Почему Кива сразу приходит на ум?
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15.05.2021 01:59 Відповісти
Патаму шо СНБО и Бубочка - тоже знаток наук и вровень с прафесаром Кивой.
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15.05.2021 06:55 Відповісти
- В чому різниця між Зеленським та його виборцями?
- Зеленський знущався з України за російські гроші, а його виборці познущалися з України задарма, посадивши їй на шию цього «блазня»…
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15.05.2021 07:02 Відповісти
Зеленський вручив нагороди 14 лауреатам державних премій у галузі науки і техніки, в деяких роботах є державна таємниця - Цензор.НЕТ 1958
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15.05.2021 12:11 Відповісти
Кива в первых рядах?

Вручение наград.

Зеленский вручил награды 14 лауреатам государственных премий в области науки и техники, в некоторых работах есть государственная тайна - Цензор.НЕТ 4586
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15.05.2021 02:02 Відповісти
Мдя) Опоздал, Киву уже все упомянули) Люди скорей всего заслужили эти награды, и достойны поздравлений.. Но кива и зе множат все на ноль...
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15.05.2021 02:20 Відповісти
"Можно сказать, что вы - последние представители отечественной науки, кто получит государственную премию с таким названием" - Звучит как то угрожающе... "Зе-*****", надеется что них не останется никакой науки?
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15.05.2021 02:24 Відповісти
Після захисту Науківця є такі побоювання.
У Львові вчений Олександр Ябчанка спалив свій диплом кандидата медичних наук.
Бо він знає, яка це ябчанка - захистити дисертацію.
І розуміє, що наука і лисий сперматозавр - це НЕСУМІСНІ речі апріорі.
Інакше пробивається дно і відбувається повна анігіляція науки як такої.
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15.05.2021 03:47 Відповісти
Руки геть від науківця.Як тільки Вам не соромно. Зеленский вручил награды 14 лауреатам государственных премий в области науки и техники, в некоторых работах есть государственная тайна - Цензор.НЕТ 7897
Зеленский вручил награды 14 лауреатам государственных премий в области науки и техники, в некоторых работах есть государственная тайна - Цензор.НЕТ 7100
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15.05.2021 05:30 Відповісти
Весна 2019. Зять тестю:
- Будем голосовать за Зеленского… Хот приколемся…
Весна 2021-го. Тесть «приколовся» - подарував зятю в автомобіль, на лобове скло, ляльку Буратіно з рисами Зеленського… Зять образився…
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15.05.2021 06:30 Відповісти
Зеленський вручив нагороди 14 лауреатам державних премій у галузі науки і техніки, в деяких роботах є державна таємниця - Цензор.НЕТ 5276
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15.05.2021 15:28 Відповісти
Опіздав. Про Ківу вже з мови зняли Зеленский вручил награды 14 лауреатам государственных премий в области науки и техники, в некоторых работах есть государственная тайна - Цензор.НЕТ 3533
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15.05.2021 03:48 Відповісти
не опіздав а ********** 😁
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15.05.2021 03:54 Відповісти
Клоун і держтаємниця.... Для кварталу може б було не погано.
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15.05.2021 05:05 Відповісти
Закушувать не забувай...
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15.05.2021 06:31 Відповісти
Те, що ти "плять" - для нас "відкриття"... Вибач, не знали... А те, що ти п"яна, видно по тексту твоїх коментарів...
Некоторые пишут нормальным шрифтом. Некоторые - "петитом". Некоторые - "капслоком"... Некоторые - даже "жирным" шрифтом.
А отдельные личности - "каК бУдт@ их НАпоиЛи и е,ут прямо нA клаВИатурЕ!..."
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15.05.2021 07:41 Відповісти
Вчера слушал новости по британскому радио bbc world. В новостях говорили, что зе-чмо открыло синагогу в бабыном яру, при этом диктор обратил внимание, что зе-лох - первый украинский президент-евгей. Я теперь и не знаю, радоваться ли мне или плакать от такого известия, особенно на фоне того, что факта что зебилы и кацапы уже десятилетие волают про вальцманов.
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15.05.2021 06:41 Відповісти
Скока приколов для сценария квартала95 - и выдумывать ничего не надо. А можна шоб была такая должность, шоб Бубочка мог и президенствовать и в квартале95 нас смешить? Или пусть тайно это делает.
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15.05.2021 06:49 Відповісти
Телефонний дзвінок:
- Здравствуйте. С Вами говорит Офис Президента. Мы ищем кадры для работы...
- Дозвольте уточнить: для ОП, Кабміну чи "95-го кварталу"?
- А какая разница?...
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15.05.2021 06:56 Відповісти
Под покровом ночи, надо понимать, судя по времени.
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15.05.2021 06:49 Відповісти
Государственная тайна , которая доступна Ермаку , уже не государственная тайна 😀😀😀
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15.05.2021 06:50 Відповісти
Дали по парабелуму?
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15.05.2021 06:53 Відповісти
Любимое занятие президентов Украины ( всех без исключения) вручать награды, премии, и перерезать ленточки, стоять на трибуне и пиариться ( хотелось еще написать " возить Томос", но тут чисто индивидуально, и хоть конечно это было лишним, но все таки нужно признать всем, что это было основной заслугой Петра за время его президентства, тут ни отнять ни добавить)
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15.05.2021 07:04 Відповісти
Во всём что делает Зеля есть какая-то государственная тайна. А потом оказывается что это был bull shit или предательство.
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15.05.2021 07:09 Відповісти
Зеленский вручил награды 14 лауреатам государственных премий в области науки и техники, в некоторых работах есть государственная тайна - Цензор.НЕТ 8496
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15.05.2021 07:25 Відповісти
«Останній довод королів…» (подлякової ботоферми):
«Порошенкко зробив безпрограшний хід: він найняв клоуна Зеленського і посадив його у крісло президента. Тепер дочекається, коли той розвалить усе в державі, а він потім прийде, як рятівник нації, щоб йому народ ноги цілував…»
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15.05.2021 07:32 Відповісти
Своєму папіку теж вручив нагороду, чи забув?
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15.05.2021 07:40 Відповісти
Зеленский вручил награды 14 лауреатам государственных премий в области науки и техники, в некоторых работах есть государственная тайна - Цензор.НЕТ 1335
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15.05.2021 07:41 Відповісти
А що, не бачив? Підшукують... ТВО - Ленку призначили...
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15.05.2021 07:49 Відповісти
Лєнка знає,що каже:"Мій чоловік не змінився-він завжди був таким довб...бом". Зеленский вручил награды 14 лауреатам государственных премий в области науки и техники, в некоторых работах есть государственная тайна - Цензор.НЕТ 1514
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15.05.2021 07:58 Відповісти
Для того, щоб прокоментувать будь-яку новину "Цензора", яка стосується Зеленського чи "ЗЕ-влади", не треба вже придумувать і писать власні тексти... Достатньо відкрить папку "Анекдоти", файл "Блазень", і вибрать звідти відповідний анекдот.... Уже почав П"ЯТДЕСЯТ СЬОМУ СТОРІНКУ!!!
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15.05.2021 09:21 Відповісти
Клоунада триватиме поки не зробимо імпічмент.
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15.05.2021 09:40 Відповісти
Роби...
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15.05.2021 09:41 Відповісти
Знаєте, потрібно використовувати всі методи , щоб принизити зєбілів Зеленский вручил награды 14 лауреатам государственных премий в области науки и техники, в некоторых работах есть государственная тайна - Цензор.НЕТ 9391
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15.05.2021 09:41 Відповісти
Тільки не треба "опускаться" до їх рівня... Бо чим ми тоді будемо від них відрізняться?
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15.05.2021 10:00 Відповісти
підтримую. як заявила лєнка, тщо їй не подобається як на її чоловіка говорять клоун, а на Порошенка їй подобалось різні гадості казати та писати.
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15.05.2021 10:12 Відповісти
Сегодня День Науки...интересно вот 19 мая будет Международный день" Пионеров" и кого поздравит наш Президент с этим днём? Зеленский вручил награды 14 лауреатам государственных премий в области науки и техники, в некоторых работах есть государственная тайна - Цензор.НЕТ 464 ведь некоторые "пионеры" работают в тайных сообществах.
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15.05.2021 08:31 Відповісти
У Вовочки буде свято.Зеленский вручил награды 14 лауреатам государственных премий в области науки и техники, в некоторых работах есть государственная тайна - Цензор.НЕТ 8507
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15.05.2021 08:36 Відповісти
 
 