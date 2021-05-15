За минулу добу 11 порушень режиму припинення вогню. Терористи стріляли з артустановки 120-го калібру поблизу Гнутового, - ООС
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
За минулу добу, 14 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Гнутове ворог використовував артилерійські установки 120-го калібру, а біля Мар'їнки - протитанкові гармати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Наголошується, що поблизу населених пунктів Водяне і Новгородське противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Широкине - ще і з мінометів 82-го калібру. Поблизу Світлодарська російські окупанти здійснили обстріл із великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Катеринівки - ще і з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
"У районі населеного пункту Новотошківське окупанти двічі відкривали вогонь у бік наших позицій із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу селища Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає", - зазначається у повідомленні.
За даними штабу, на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Крім цього, повідомляється, що станом на 7:00 15 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, біля населених пунктів Гладосове і Мар'їнка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Будь ласка, зачекайте...