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В Україні за добу від COVID-19 померли 322 людини, зафіксовано 6 796 нових випадків інфікування, понад 17 тис. осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 322 людини, зафіксовано 6 796 нових випадків інфікування, понад 17 тис. осіб одужали

6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 347 дітей і 233 медпрацівники.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степнов, інформує Цензор.НЕТ.

Також, за даними Степанова, за минулу добу:

▪️госпіталізовано – 2197 осіб;
▪️летальних випадків – 322;
▪️одужало – 17 202 особи;
▪️здійснено тестувань за добу – 76 496 (зокрема, методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).

Читайте також: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 21 587 осіб, загалом - 918 164, - Степанов

Крім цього, міністр уточнив, що за весь час пандемії в Україні 

🔺захворіло – 2 150 244 особи;
🔺одужало – 1 849 803 особи;
🔺летальних випадків – 47 942;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 9 824 399.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та
Львівській (432) областях.
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Топ коментарі
+4
Довелось мне с супругой выйти в магазин вчера после 20 часов. Прошлись по Дерибасовской на Греческую площадь. Впечатление будто попали в прошлое: толпы людей, открытые площадки со столиками, где принимают пищу и проходящие люди заглядывают им в тарелки. В магазине сорвана надпись "Вход только в масках" и соответственно все без масок. Обратно пошли по Греческой - Ришельевской - Дерибасовской. Все рестораны заполнены. Навстречу попалась экскурсия человек из 30-40, еле разминулись, проходя мимо столиков. В общем вроде как народ выпустили на свободу и он пошёл в разнос.
Сравнил это положение с Германией(звонила знакомая супруги оттуда).Постоянные требования ПЦР тестов(в аптеках бесплатно)при посещениях многих заведений, иначе не принимают. Обязательное ношение масок. Был и комендантский час. Составлены списки на на поступившую вакцину. Следующую очередь будут формировать после поступления новой партии. Население постанывает, но выполняет требования карантина.
Вывод: они победят эпидемию, а нас ждёт 4 волна, а с учётом, что в Турции уже гуляет индийский штам, а нашим туристам там мёдом намазано,то и этот штам идёт к нам в гости.
Как говорил Жванецкий:" Народ у нас хороший, да вот население подкачало".
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15.05.2021 10:11
+3
Горящие путевки в Индию! Экономия 50%, билет в один конец. Страховка не нужна
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15.05.2021 08:23
+3
В Україні за добу від COVID-19 померли 322 людини, зафіксовано 6 796 нових випадків інфікування, понад 17 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 3034
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15.05.2021 09:20
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Горящие путевки в Индию! Экономия 50%, билет в один конец. Страховка не нужна
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15.05.2021 08:23 Відповісти
Центральне китайське місто Ухань провінції Хубей вразили два торнадо.
У результаті 12 людей загинули, сотні поранених, зруйновані будинки та майно, повідомляє CGTN.
"Постраждали 280 осіб. 27 будинків повністю зруйновані, ще 130 пошкоджені", - йдеться в повідомленні.
Вихор також обрушився на місто Шенцзе, штат Цзянсу, внаслідок чого загинули 4 людини, понад 100 постраждалих. Вітри також пошкодили електромережі та повалили кілька заводських будівель.
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15.05.2021 13:30 Відповісти
А що там з британським та південноафриканським штамами?

Схоже, ви в курсі. Там вже всі вимерли, чи ще ні?
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15.05.2021 18:03 Відповісти
Це ЗЕперемога, чи ще ні?
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15.05.2021 08:29 Відповісти
Довелось мне с супругой выйти в магазин вчера после 20 часов. Прошлись по Дерибасовской на Греческую площадь. Впечатление будто попали в прошлое: толпы людей, открытые площадки со столиками, где принимают пищу и проходящие люди заглядывают им в тарелки. В магазине сорвана надпись "Вход только в масках" и соответственно все без масок. Обратно пошли по Греческой - Ришельевской - Дерибасовской. Все рестораны заполнены. Навстречу попалась экскурсия человек из 30-40, еле разминулись, проходя мимо столиков. В общем вроде как народ выпустили на свободу и он пошёл в разнос.
Сравнил это положение с Германией(звонила знакомая супруги оттуда).Постоянные требования ПЦР тестов(в аптеках бесплатно)при посещениях многих заведений, иначе не принимают. Обязательное ношение масок. Был и комендантский час. Составлены списки на на поступившую вакцину. Следующую очередь будут формировать после поступления новой партии. Население постанывает, но выполняет требования карантина.
Вывод: они победят эпидемию, а нас ждёт 4 волна, а с учётом, что в Турции уже гуляет индийский штам, а нашим туристам там мёдом намазано,то и этот штам идёт к нам в гости.
Как говорил Жванецкий:" Народ у нас хороший, да вот население подкачало".
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15.05.2021 10:11 Відповісти
По данным Степанова..........
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15.05.2021 08:29 Відповісти
Степашка вже всьо. Громовідвід зробив свою справу. На нього навішали всіх собак і він більше не потрібен, а Вовочка тут ніяким боком.
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15.05.2021 08:42 Відповісти
Рисуй 2000 тыщи в день, лохи поверят! Чем ближе отставка тем ниже цифры. Только вот трупов всё также.
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15.05.2021 08:45 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 322 людини, зафіксовано 6 796 нових випадків інфікування, понад 17 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 3034
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15.05.2021 09:20 Відповісти
брехня собача
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15.05.2021 10:08 Відповісти
І саме тому відкрили школи...
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15.05.2021 12:30 Відповісти
Степашкина грамота ... Это типа 322 умерло в сутки официально от Ковида ... А от последствий перенесенного Ковида сколько? Например в Великобритании есть такая статистика:
В Великобритании около трети бывших COVID-пациентов в последующие месяцы вновь поступили в больницы с осложнениями... Сколько в Украине таких и сколько из них умерло???
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15.05.2021 16:10 Відповісти
 
 