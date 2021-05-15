В Україні за добу від COVID-19 померли 322 людини, зафіксовано 6 796 нових випадків інфікування, понад 17 тис. осіб одужали
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 347 дітей і 233 медпрацівники.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степнов, інформує Цензор.НЕТ.
Також, за даними Степанова, за минулу добу:
▪️госпіталізовано – 2197 осіб;
▪️летальних випадків – 322;
▪️одужало – 17 202 особи;
▪️здійснено тестувань за добу – 76 496 (зокрема, методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).
Крім цього, міністр уточнив, що за весь час пандемії в Україні
🔺захворіло – 2 150 244 особи;
🔺одужало – 1 849 803 особи;
🔺летальних випадків – 47 942;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 9 824 399.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та
Львівській (432) областях.
Будь ласка, зачекайте...
У результаті 12 людей загинули, сотні поранених, зруйновані будинки та майно, повідомляє CGTN.
"Постраждали 280 осіб. 27 будинків повністю зруйновані, ще 130 пошкоджені", - йдеться в повідомленні.
Вихор також обрушився на місто Шенцзе, штат Цзянсу, внаслідок чого загинули 4 людини, понад 100 постраждалих. Вітри також пошкодили електромережі та повалили кілька заводських будівель.
Схоже, ви в курсі. Там вже всі вимерли, чи ще ні?
Сравнил это положение с Германией(звонила знакомая супруги оттуда).Постоянные требования ПЦР тестов(в аптеках бесплатно)при посещениях многих заведений, иначе не принимают. Обязательное ношение масок. Был и комендантский час. Составлены списки на на поступившую вакцину. Следующую очередь будут формировать после поступления новой партии. Население постанывает, но выполняет требования карантина.
Вывод: они победят эпидемию, а нас ждёт 4 волна, а с учётом, что в Турции уже гуляет индийский штам, а нашим туристам там мёдом намазано,то и этот штам идёт к нам в гости.
Как говорил Жванецкий:" Народ у нас хороший, да вот население подкачало".
В Великобритании около трети бывших COVID-пациентов в последующие месяцы вновь поступили в больницы с осложнениями... Сколько в Украине таких и сколько из них умерло???