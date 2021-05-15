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Війна на Донбасі відразу закінчиться, щойно Путін забере свої війська, танки, транспортери, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Війна на Донбасі відразу закінчиться, щойно Путін забере свої війська, танки, транспортери, - Данілов

Війна на Донбасі закінчиться, щойно президент РФ Володимир Путін забере свої війська з цієї території.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи виступ Путіна про Україну в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Данілова, війні на Донбасі настане кінець відразу після того, як Росія піде з цієї території.

"Вона дуже швидко закінчиться, щойно Путін забере свої війська, забере свої танки, забере свої транспортери звідти, піде на свою територію у Ростовську область, піде в Курську область, там будуть його вояки, і війна відразу закінчиться", - сказав Данілов.

Він також наголосив, що Росія має віддати Україні контроль над її кордонами, оскільки Україна виконує всі домовленості.

"І не потрібно говорити, що все відбувається з нашої вини. Ми все, про що домовлялися, виконали. Але з ними (Росією. - Ред.) складно домовлятися, оскільки вони спочатку говорять одне, а потім інше", - зазначив Данілов.

Читайте також: Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ВДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа й ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижу обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлерка ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародна спільнота має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах із Росією.

20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України. 22 квітня Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.
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Топ коментарі
+18
Це є те, що говорив Порошенко
Але ж Зебіл на стадіоні волав інше - ми маємо перестати стріляти, йдіть всі в дупу.
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15.05.2021 08:36
+14
Война закончится, как только сгниет расиЮшка, а путэн всего лишь больное существо у руля, которых в раисии 90%
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15.05.2021 08:30
+6
зеленський не здатен перемогти росососію, він здатен тільки на капітуляцію.
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15.05.2021 08:41
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Уже забрал. Ихтамнет
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15.05.2021 08:29 Відповісти
Война закончится, как только сгниет расиЮшка, а путэн всего лишь больное существо у руля, которых в раисии 90%
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15.05.2021 08:30 Відповісти
либо более верный вариант:когда преисподняя заберет путина
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15.05.2021 12:55 Відповісти
Щазз!
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15.05.2021 08:31 Відповісти
Найкраще для данилова мовчати((( снбо черговиий шапітолій.
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15.05.2021 08:32 Відповісти
Будуть спроби прив'язати Медведчука до Порошенка, - Рябошапка ... ну да ,а потом скажут что Порошенко российский шпион и работал на группу Вангера. Война на Донбассе сразу закончится, как только Путин заберет свои войска, танки, транспортеры, - Данилов - Цензор.НЕТ 2643
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15.05.2021 08:34 Відповісти
Тому і розвернули епопею з медвечуком.
І Гордончик з Білецьким про Маріуполь єрєсь верзли.
Виявляється Білецький самотужки з палицею і травматом відбив наступ російських танків.
Херой..
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15.05.2021 08:38 Відповісти
Епта, очередной зеленый капитан "очевидность". А с зелей Данилов согласовал свое заявление? Зеля еще в анальном глазу тупина не все рассмотрел.
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15.05.2021 08:36 Відповісти
Це є те, що говорив Порошенко
Але ж Зебіл на стадіоні волав інше - ми маємо перестати стріляти, йдіть всі в дупу.
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15.05.2021 08:36 Відповісти
ага
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15.05.2021 08:38 Відповісти
Война на Донбассе закончится, как только президент РФ Владимир Путин заберет свои войска с этой территории..... А с Крыма почему не говорит Данилов? наверное уже договорённость есть о продаже Днепровской воды в Крым? Война на Донбассе сразу закончится, как только Путин заберет свои войска, танки, транспортеры, - Данилов - Цензор.НЕТ 8358 Источник: https://censor.net/ru/n3265443
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15.05.2021 08:39 Відповісти
Как только здохнет путин...
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15.05.2021 08:39 Відповісти
согласен! Война на Донбассе сразу закончится, как только ***** попадет в ад
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15.05.2021 12:33 Відповісти
Додумався, кому "лайки" ставить... "Юпітер номерний" - "свізозарядженй лахтинський батрак"... Та ще й "тупий, як сінешні двері"...
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15.05.2021 23:11 Відповісти
иногда и у тупого кацапа пробивает рациональное зерно мысли Війна на Донбасі відразу закінчиться, щойно Путін забере свої війська, танки, транспортери, - Данілов - Цензор.НЕТ 2624
(редко конечно,но ето именно тот случай))
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15.05.2021 23:29 Відповісти
То не "пробивает рациональное зерно мысли", а "задача нарезана" - зображать з себе "суперпатріотів", доводить патріотизм до абсурду... Вони пишуть про "приращение территорий" нами, і цим самим ставлять нас на одну дошку з ними... А потім заявляють: "А чем вы от нас отличаетесь?". Я цьому придурку написав, що вони нам "нахєр не вперлись"... Тобі своїх "кацапів" мало? Ще й з ними возюкаться?
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16.05.2021 00:03 Відповісти
Вин давно здох, кажуть шо це третий . Глянь старое фото.
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15.05.2021 14:17 Відповісти
зеленський не здатен перемогти росососію, він здатен тільки на капітуляцію.
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15.05.2021 08:41 Відповісти
так, но за Зеленским стоят США и ето дает нам надежду
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16.05.2021 09:30 Відповісти
не за зєлєнським, а за Україною.
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16.05.2021 09:33 Відповісти
Война закончится когда ***** здохнет, а свои территории мы вернём и ещё прирастём когда параша развалится.
Слава Руси-Украине! Героям Слава!
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15.05.2021 08:45 Відповісти
Ну, і нахера ви, кацапи, нам потрібні? Вами "прирастать" - все одно, що собі в кишеню срать... Кишеня повна смердежу... А користі - ніякої...
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15.05.2021 09:40 Відповісти
Ты есть крепостной крестьянин - чернь, а прирастанием Украины будут заниматься козаки. Поэтому засохни - твое дело телят пасти, а не рот в интернете открывать-позориться..
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15.05.2021 17:39 Відповісти
Батрак лахтинський, ти, перед тим, як "пасть открывать", придивився-б, до людей, що тут пишуть... І людей краще взнаєш, і розуму наберешся... На відміну від вас, кацапів, нам "прирастать" не треба... Дай бог, своїй землі лад дать.... А вас "прирощувать", перевиховувать, працювать учить - "себе дороже...". Ви ж ліниві, лише з-під нагайки робите.. Тільки "водкопітієм" займаєтеся, та крадете... А ще й годувать вас треба... Передушите себе самі - прийдем на пусту землю, освоїмо, тоді і "приростимо" Україну...
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15.05.2021 17:54 Відповісти
На якій помийниці тебе підібрали?... Недоумок, у тебе лексика батраків лахтинських, та ще й застаріла... Вони так писали кілька років тому.... А щодо "адью " - та й "хрєн на тебе"... Плакать не буду... Тебе навіть "тролить" нецікаво - до того ти тупий...
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15.05.2021 20:39 Відповісти
удивительные открытия для себя делает данилов...выдайте ему грамоту !
7 лет об этом изо дня в день говорят те, кому это по настоящему болит...
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15.05.2021 08:56 Відповісти
Це шо за наклеп? А кровавий ліпєцький барига? А просто пєрєстать стрілять? Проти бубочкиних тезісів попер?
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15.05.2021 08:57 Відповісти
Война не только на Донбассе, но и во многих других точках мира закончится с исчезновением Москвы. Это также освободит всю остальную Россию, которую Москва доит. Судя по событиям в Хабаровске и других, они сами приближают этот момент.
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15.05.2021 09:30 Відповісти
Война на Донбассе сразу закончится, как только Путин заберет свои войска, танки, транспортеры, - Данилов.

О, так Лёха луганский - Кэп Очевидность Війна на Донбасі відразу закінчиться, щойно Путін забере свої війська, танки, транспортери, - Данілов - Цензор.НЕТ 2524
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15.05.2021 09:37 Відповісти
- Чим відрізняються мордвин та удмурт з чувашом, від «граждан» Британії, США, Німеччини, на «Цензорі»?
- «Граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку», «граждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха, а «Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі. А «граждане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…
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15.05.2021 09:37 Відповісти
2018 рік. Можна дивитись вічно )
В Канаде шествие коммунистов разогнали слезоточивым газом и резиновыми дубинками
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15.05.2021 09:37 Відповісти
А сёдня якой рик ? и чому в Торонто каждый рик проходыть шествие полка с палками
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15.05.2021 14:33 Відповісти
а патамушто деньги *****-не пахнут
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16.05.2021 15:48 Відповісти
Війна на Донбасі відразу закінчиться, щойно Путін забере свої війська, танки, транспортери, - Данілов - Цензор.НЕТ 9794
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15.05.2021 10:24 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
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15.05.2021 10:32 Відповісти
надо не гундосить ,а готовится к хорошей войне с москалями
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15.05.2021 10:46 Відповісти
Война на Донбассе сразу закончится, как только Путин заберет свои войска, танки, транспортеры, паспорта, поребрики, боярышник....
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15.05.2021 11:07 Відповісти
Ну это пусть сами за себя дамбасы беспокоятся - Хренлу челобитную отправляют, чтобы ******* нахй с региона. А нам до лампочки дамбаские проблемы позорных предателей Родины. По мне так пусть дамбасы хоть вечно сидят в Зоне ОРДЛО-Хренло в наказание за свое камунячее иудство.
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15.05.2021 12:42 Відповісти
Гениально!!!! Браво!!!!
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15.05.2021 14:20 Відповісти
як тільки хvйло забере свої війська з території України почнеться нова війна - війна з пошуку та ліквідації інфільтрованих та завербованих московитських агентів. І якщо вже цієї війни не буде, то з часом сценарій 2014 року повториться.
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15.05.2021 14:33 Відповісти
 
 