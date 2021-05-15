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Створення ТСК щодо вагнерівців стоїть на порядку денному наступного тижня, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Створення ТСК щодо вагнерівців стоїть на порядку денному наступного тижня, - Арахамія

Питання про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) у справі бійців так званої приватної військової компанії "Вагнер" включено до порядку денного найближчого пленарного тижня Верховної Ради.

Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас вона (ТСК у справі вагнерівців. - Ред.) стоїть на порядку денному, до речі, наступного тижня", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, раніше Арахамія поінформував, що комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту планує на засіданні 17 травня розглянути питання про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) у справі бійців так званої ПВК "Вагнер".

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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Топ коментарі
+15
Вже всі докази підчистили, тепер можна і комісію з тупих створити. Вона швидко цю справу перевірить і закриє.
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15.05.2021 08:54
+14
Що, "Хламідія", в жОПі "кінці в воду поховали", Єрмак "дав відмашку", дозволив "пограться в демократію" ?
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15.05.2021 08:50
+12



Ващенко Віталій

@vital2100


Щойно в магазині троє возмущаюцца:
- Хто того дебіла вибрав, ох і дебіл! Ох і ціни!
Питаю, за кого голосували.
- А ми не ходили (усі троє)... Створення ТСК щодо вагнерівців стоїть на порядку денному наступного тижня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 662
Ахтижля, так це я вам його вибрав? Ох і дебіли...
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15.05.2021 09:15
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Що, "Хламідія", в жОПі "кінці в воду поховали", Єрмак "дав відмашку", дозволив "пограться в демократію" ?
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15.05.2021 08:50 Відповісти
І чого так "поспішати", якраз 29 липня "відмітили" б роковини, помянули би той "вагнергейт".
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15.05.2021 17:26 Відповісти
Так після "підсрачника" від американців треба щось робить.... Вони ж, уже, знають, "де собака порилася...".
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15.05.2021 17:30 Відповісти
ТА це одна видимість "робити". Всерівно що лити миючий засіб в фонтан на Контрактовій площі Києва.
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15.05.2021 19:43 Відповісти
Спочатку групи захвату і план розміщення арештованих без інформування оп, огпу, мвс.
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15.05.2021 08:51 Відповісти
та это такие мелочи... во как наши шлюхи-копипастеры подают инфу:
Создание ВСК по вагнеровцам стоит в повестке дня на следующую неделю, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1884
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15.05.2021 08:53 Відповісти
Вже всі докази підчистили, тепер можна і комісію з тупих створити. Вона швидко цю справу перевірить і закриє.
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15.05.2021 08:54 Відповісти



Ващенко Віталій

@vital2100


Щойно в магазині троє возмущаюцца:
- Хто того дебіла вибрав, ох і дебіл! Ох і ціни!
Питаю, за кого голосували.
- А ми не ходили (усі троє)... Створення ТСК щодо вагнерівців стоїть на порядку денному наступного тижня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 662
Ахтижля, так це я вам його вибрав? Ох і дебіли...
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15.05.2021 09:15 Відповісти
Вспомнилось, прочитанное в твиттере: "Настанет день и миллионы скажут... Мы не ходили на выборы, мы болели!".
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15.05.2021 09:51 Відповісти
зекретины предсказуемые до омерзения...
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15.05.2021 09:54 Відповісти
Оперативность поражает воображение.
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15.05.2021 11:06 Відповісти
А вы заметили, что у зе-мародеров все обещания в будущем времени: привезем вакцину, создадим следственную комисию, закупим вооружение потому что по факту никто нихера не будет делать
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15.05.2021 13:44 Відповісти
Не прошло и года... Турборежим, однако!
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16.05.2021 01:30 Відповісти
 
 