Створення ТСК щодо вагнерівців стоїть на порядку денному наступного тижня, - Арахамія

Питання про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) у справі бійців так званої приватної військової компанії "Вагнер" включено до порядку денного найближчого пленарного тижня Верховної Ради.

Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас вона (ТСК у справі вагнерівців. - Ред.) стоїть на порядку денному, до речі, наступного тижня", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, раніше Арахамія поінформував, що комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту планує на засіданні 17 травня розглянути питання про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) у справі бійців так званої ПВК "Вагнер".

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.