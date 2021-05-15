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Якщо Козак на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо Козак на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода, - Данілов

Секретар ради Національної безпеки й оборони Олексій Данілов 14 травня на брифінгу за підсумками засідання РНБО висловив жаль із приводу того, що нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Тарас Козак може перебувати на лікуванні в Білорусі.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання, чи буде Україна домагатися екстрадиції Козака, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

Журналісти нагадали, що про те, що Козак лікується в Білорусі, говорив його колега по фракції Віктор Медведчук.

"Якщо людина перебуває на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода. Я розумію, аби на лікуванні в якійсь іншій країні. Я вважаю, що якщо в нас медицина доведена до цього стану, що вже треба лікуватися в Білорусі,  то шкода Козака і тих людей, із якими він працював свого часу і які довели до такого стану медицину", – відповів Данілов.

Він додав, що з питанням про екстрадицію варто звертатися до правоохоронних органів.

"Я вважаю, що Козак обов'язково повернеться, бо він є громадянином України, якщо раптом не виявиться у нього паспорта громадянина якоїсь іншої країни, крім того, він ще є народним депутатом", - додав секретар РНБО.

Читайте також: Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак лікується в Білорусі, - Медведчук
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Топ коментарі
+6
Екстрадиції не буде... Його, коли "припече", просто "провакцинують"... Тільки не "Спутніком", а "Новічком"... "Русские своих не бросают... Они "концы обрубают...".
Напис на пам"ятнику "Невідомому солдату" у путінській Росії: "Имя твоё неизвестно, подвиг твой засекречен, ты у нас не служил...".
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15.05.2021 09:28
+5
Ага. На білоруських островах , браздіт білоруський океан на яхті і лове білоруського лобстера.
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15.05.2021 09:20
+3
зеленая плесень даже не смогла эту гниду достать....дебилы
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15.05.2021 09:28
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Нєуінауат?
Якщо цей виродок дійсно в Біло-рашці, то Бульбофюрер покаже Блазню дулю, а не екстрадицію. За умови, звичайно, що кремляді не дадуть на це добро (рюззкіє сваіх нє брасают, ага).
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15.05.2021 09:10 Відповісти
Чауса выкрали из Молдовы, а тут- Слабо?
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15.05.2021 09:15 Відповісти
Це не входить в плани зелені.
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15.05.2021 09:19 Відповісти
из-за этого выкрадэння теперь и из нормальных стран не будет выдачи преступников!
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15.05.2021 10:31 Відповісти
Ага. На білоруських островах , браздіт білоруський океан на яхті і лове білоруського лобстера.
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15.05.2021 09:20 Відповісти
если его там залечат, то это не жаль.
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15.05.2021 09:27 Відповісти
зеленая плесень даже не смогла эту гниду достать....дебилы
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15.05.2021 09:28 Відповісти
А рагадайте мені, дотакого прикрого сталося з Медведчуком? Сидить у власному палаці під власною охороною біля власної дружини. Спілкується зі своїми спільниками. То що Козаку було б і Україні? Те саме?
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15.05.2021 10:36 Відповісти
Екстрадиції не буде... Його, коли "припече", просто "провакцинують"... Тільки не "Спутніком", а "Новічком"... "Русские своих не бросают... Они "концы обрубают...".
Напис на пам"ятнику "Невідомому солдату" у путінській Росії: "Имя твоё неизвестно, подвиг твой засекречен, ты у нас не служил...".
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15.05.2021 09:28 Відповісти
вопрос зе-изменникам - за сколько вы его выпустили?
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15.05.2021 09:37 Відповісти
как уже зае...ла тупость этих клоунов . если вы действительно хотите изловить человека то вы хотя бы предварительно выясните где он сейчас находится . я вообще удивлен что Медведчук совершенно случайно оказался на территории Украины
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15.05.2021 09:42 Відповісти
ща медведчук одеяло в клеточку и насилках носить будут.как их болезнь косит как она ***** называется. суки волонтеров в карцеры а этих сразу на носилки
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15.05.2021 09:54 Відповісти
а когда медведчук косил под больного?
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15.05.2021 10:33 Відповісти
Много украинцев у нас лечилось и лечится.
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15.05.2021 09:58 Відповісти
Дустом разве что
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15.05.2021 10:41 Відповісти
у вас видать как на кубе при фиделе - демократии никакой , зато медицина хорошая. ваш картофельный ************ всех бульбой лечит.... через ж.пу. надо к вам еще депутата шевченка отправить пусть ему его друган геморой вылечит. я вроде зрелый уже человек, но среди моих знакомых нет людей , которые бы лечились у вас....в Польше да, в Прибалтике, в Чехии, до войны в рашке, даже знаю одного кадра в Молдове импланты ставил, но чтобы у вас????!!!! шо ж там такого у вас особенного? или ты просто киздишь....
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15.05.2021 10:44 Відповісти
То нквдист на пенсии
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15.05.2021 10:54 Відповісти
Вот оно что! А я думал он просто дебил... Хотя одно другое не исключает! Якщо Козак на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода, - Данілов - Цензор.НЕТ 3103
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15.05.2021 10:59 Відповісти
я бы тоже с такими бабками не в падлу дебилом прикидовался.... типа вы гавкайте а я в своё удовольствие дальше жить буду и по фигу как вы там меня обзываете... ферштейн?
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15.05.2021 12:07 Відповісти
Во первых,с чего ты взял что у него много бабок? Быть нквдистом на пенсии,-не значит иметь много бабок. Есть еще варианты,-например стать алкашом (среди них это очень распространено),может стать дебилом (что опять распространено),а может даже на Цензор заходить только после приказа и пинка куратора. И еще,почему ты взял что всяким Абрамовичам хватает бабок и они просто лежат на диване и смотрят в какой нибудь экран,изредка ковыряясь в носу? Не бывает такое. Кроме этого,по словам Суворова (В. Резуна),всем гэбистам,стукачам и т. п., вполне хватало,чтобы у них были хоть какие нибудь привилегии,-то есть,им хватало,что если все в говне по горло,а он всего до плеч,-то это для них отлично! Я за свою жизнь видел очень много гэбистов (и им подобным),которые просто спустили свои состояния,в том числе и дома,квартиры,-в унитаз!
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15.05.2021 14:46 Відповісти
деда ,ты точно настоящий , и тупой молдованин! ты о ком вообще тут пишешь???! загуглись и посмотри кто такой этот самый (о котором в данной статье речь идёт) тарас козак в украинской политике и его место виукраинской олигархии, почитай его трудовую биографию и какими компаниями и фирмами он владеет (нашёл мля бедного!!!), а потом будешь киздеть о каких то бедных и несчастных гэбистах и нкведистах. еще и резуна-суворова к чему то сюда приплёл ??? вот только бы вякать сам не зная о чём!!! ты еще расскажи что мертвечук страшно бедный!!!
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15.05.2021 17:32 Відповісти
Браво! Ты,в этом комментарии,классно доказал,какой ты тупой! Якщо Козак на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода, - Данілов - Цензор.НЕТ 4022 Ты,глупый,посмотри еще раз какие комментарии,к кому относятся! В 10 44 ты ответил дебильному белорусу,ниже Враг рода человеческого 666,ответил тебе "То нквдист на пенсии" -это он имел в виду "литвина". Дальше в 10 59 я ответил Враг рода человеческого 666 имея ввиду того же "литвина" ,ну и следом,ничего не поняв ты ответил мне в 12 07. Я (не подозревая что ты ничего не понял!),думая что ты имеешь ввиду "литвина" ответил тебе (имея ввиду "литвина"),на что ты плюнул дерьмом на вентилятор. А теперь скажи,разве ты не БЕЗМОЗГЛЫЙ ТУПИЦА?
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16.05.2021 07:49 Відповісти
Сам всех запутал и сам запутался.
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19.05.2021 13:32 Відповісти
Баран,-это ты не понял,потому что ты тупой! Нормальные люди все поняли!
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19.05.2021 14:54 Відповісти
Была новость на цензоре. Около четырех сот украинцев ожидают очереди на операцию в Беларуси на трансплантацию. Но пандемия нарушила планы.
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15.05.2021 11:00 Відповісти
А подумай, чому вони? Бо ДЕШЕВО! А Козак мільйонер, він за потреби може в Канаду/Німеччину/Ізраїль, де медицина в рази краща! Тому тут не той випадок!
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15.05.2021 11:41 Відповісти
да брешут про казака.... дали ему возможность удрать, теперь он где-нибудь на мальдивах чалится......и текилу с маргаритой пьёт...
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15.05.2021 12:04 Відповісти
Так отож, версія про лікування в Білорусі - дикий абсурд! Кобздон ж там не лікувався, а в Німеччину їздив!
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15.05.2021 13:41 Відповісти
ты лукашист, а не литвин. Хорош имитировать.
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15.05.2021 15:52 Відповісти
Органы пересаживает?
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15.05.2021 11:04 Відповісти
шишки геморройные разбивают ультразвуком Якщо Козак на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода, - Данілов - Цензор.НЕТ 6901
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15.05.2021 11:18 Відповісти
Спасибі,заспокоїли. Гадав, що кувалдою як анестезіологи.
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15.05.2021 17:36 Відповісти
да органы - кгб в сбу и наооборот....
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15.05.2021 12:02 Відповісти
Біс попутав, замість Ізралія потрапив на лікування в Білорусь.
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15.05.2021 17:35 Відповісти
 
 