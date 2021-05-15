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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 23 638 осіб, загалом - 936 499, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 23 638 осіб, загалом - 936 499, - Степанов

За минулу добу, 14 травня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 23 638 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степнов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Степанова, 936 499 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них 1 дозу отримали 936 497 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 13 661 особа (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Найбільше щеплень проти коронавірусу за минулу добу зробили у Львівській області (2 026), Києві (1 652), Полтавській (1 512), Івано-Франківській (1 378) та Одеській (1 364) областях.

Читайте також: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 21 587 осіб, загалом - 918 164, - Степанов
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15.05.2021 10:06 Відповісти
Хотелось бы спросить у Степанова, что это в последнюю неделю за флешмоб в интернете у вакцинированных? Они к месту вакцинации прикладывают магнитики и те прилипают к месту вакцинации. Все кто пробовал - у всех магниты прилипли, а попробовали в других местах - не прилипают. Пусть Степанов расскажет причину этому удивительному чуду и как это чудо отразиться на здоровье и психике привитых, которых уже около миллиона. К тому же пусть объяснит почему в Швеции 6000 привитых заболело и 187 из них умерло от короны. Как это понимать и что в вакцине на самом деле?
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15.05.2021 14:53 Відповісти
Самоліквідатори -добровольці! За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 23 638 осіб, загалом - 936 499, - Степанов - Цензор.НЕТ 6094
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15.05.2021 10:50 Відповісти
О, 936 497 украинцев !

Можно успокаиваться - половина вакцинирована... За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 23 638 осіб, загалом - 936 499, - Степанов - Цензор.НЕТ 120
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15.05.2021 10:55 Відповісти
Иди .....,официально не болел,но исчо жив,тьфу...
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15.05.2021 11:00 Відповісти
 
 