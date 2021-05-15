УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12974 відвідувача онлайн
Новини Політика України Справа Медведчука
3 354 13
Медведчук (1324) Росія (47279) Венедіктова (756)

Ліквідація у РФ компанії, яка фігурує у справі Медведчука, не вплине на слідство, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ліквідація у РФ компанії, яка фігурує у справі Медведчука, не вплине на слідство, - Венедіктова

Наміри влади Росії закрити компанію "Нові проєкти", яка фігурує в підозрі Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Вікторові Медведчуку, не вплинуть на розслідування.

Про це заявила генпрокурор України Ірина Венедіктова 14 травня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Ні (не вплине). Фактаж у нас уже є. Якщо уважно подивитися наш із (головою Служби безпеки України) Іваном Геннадійовичем (Бакановим) брифінг, ми до нього ретельно готувалися. Якщо ви думаєте, що щось було зроблено швидко, для піару – абсолютно ні. Там кожне слово було вивірено... Наслідком цього брифінгу стала поява нардепа в Офісі генпрокурора. Мені здається, що результат для того, щоб ми зайшли у кримінальний процес, у запобіжний захід, вартував цього", – сказала вона.

Читайте також: Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька. ДОКУМЕНТ

Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Читайте також: Допускаю варіант обміну Медведчука на полонених українців, але таке рішення ухвалює тільки президент, - Данілов
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Ликвидация Россией фигурирующей в подозрении Медведчуку компании не повлияет на расследование, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7385
показати весь коментар
15.05.2021 09:31
+3
Черговий цирк для лохторату, а тим часом внутрішні вороги продовжують грабувати та знищувати Україну з середини.
показати весь коментар
15.05.2021 10:28
+2
Всьо домовлено заздалегідь. Шоу триває.
показати весь коментар
15.05.2021 09:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ликвидация Россией фигурирующей в подозрении Медведчуку компании не повлияет на расследование, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7385
показати весь коментар
15.05.2021 09:31 Відповісти
Всьо домовлено заздалегідь. Шоу триває.
показати весь коментар
15.05.2021 09:34 Відповісти
Ну так!
Разве не для этого обнародовали "документы, подтверждающие виновность" Мертвечука?!
показати весь коментар
15.05.2021 09:44 Відповісти
они бы ещё самого ********* вместе со всей его кааааампаньойой ликвидировали заодно, для надёжности. или шо, новичок для таких слишком дорог, или петров с бошаровым больше не у дел?
показати весь коментар
15.05.2021 09:45 Відповісти
Почему не одели кандалы когда вручали подозрение в прокуратуре и в клетку на 72 часа не посадили до избрания меры пресечения суда?...Кощей и вся его банда это видит что боягузы кругом...
показати весь коментар
15.05.2021 10:10 Відповісти
Не повліяє, ПО ЛЮБОМУ. Хоч тут не збрехала.
показати весь коментар
15.05.2021 10:27 Відповісти
Черговий цирк для лохторату, а тим часом внутрішні вороги продовжують грабувати та знищувати Україну з середини.
показати весь коментар
15.05.2021 10:28 Відповісти
Ліквідація у РФ компанії, яка фігурує у справі Медведчука, не вплине на слідство, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5486
показати весь коментар
15.05.2021 10:40 Відповісти
Ні, тут не зебіли, тут 90% дебіли, які голосують, то за уголовніків, то за ворів бариг, то за клоунів. Тому з ПРАЗДНІКОМ вас усіх.....
показати весь коментар
15.05.2021 11:05 Відповісти
даже ********* отрёкся от этого упыря))) а наши идиоты организовали (домашний арест) с шашлыком джакузи и оксаныным отсасольдиком перед сном Ліквідація у РФ компанії, яка фігурує у справі Медведчука, не вплине на слідство, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8334
показати весь коментар
15.05.2021 11:10 Відповісти
Ліквідація у РФ компанії, яка фігурує у справі Медведчука, не вплине на слідство, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3308
И жить хорошо и жизнь хороша ! Когда у тебя кум фашист )(уйло,
и который без ограничений и вволю подкидывает
много кровавых кремлёвских сребреников Иуды !
показати весь коментар
15.05.2021 11:12 Відповісти
А на что можно выменять труп кума кремлёвского маньяка? Лугандонскую предательскую быдломассу не предлагать...
показати весь коментар
15.05.2021 11:29 Відповісти
клоунада
показати весь коментар
15.05.2021 22:07 Відповісти
 
 