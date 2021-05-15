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алкоголь (862) ДТП (4211) Луганщина (4420) Нацполіція (13940)

П'яний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

У Луганській області сталася дорожньо-транспортна пригода, яку влаштував п'яний водій. Унаслідок аварії загинув підліток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Департамент комунікації поліції Луганської області.

Зокрема, 14 травня о 22:51 до Сватівської поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Містки, на вулиці Покровській, 58, сталася ДТП із травмованими.

Правоохоронці встановили, що 34-річний водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на автомобілі "Рено-Меган" здійснив  наїзд на чотирьох підлітків, які йшли проїжджою частиною дороги в попутному автомобілю напрямку.

Унаслідок  ДТП від заподіяних тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці.

Пяний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція 01
Пяний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція 02
Пяний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція 03
Пяний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція 04
Пяний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція 05
Пяний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція 06

Ще трьох підлітків, 14-річного хлопця, 13-річну і 15-річну дівчаток, госпіталізовано в лікарню з численними переломами кінцівок. Молодша з них зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286-1 ч. 3 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння).

Водія автомобіля затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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Топ коментарі
+23
Поэтому в правилах написано, что в темное время суток, если нет обочены, надо идти по полосе встречного движения, чтобы пешеход мог видеть фары приблежающегося транспортного средства. Незнания привело к трагедии. Горько жаль.
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15.05.2021 10:20
+21
В горло никто насильно не заливал, за руль пьяным насильно не садил. О запрете пьяной езды знал. Судить за умышленное убийство одного и более лиц, нанесение тяжких телесных повреждений группе лиц.
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15.05.2021 10:20
+17
Це не місто, а село. У селах діти і до 12 ночі гуляють на вулиці, бо все під боком.
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15.05.2021 10:20
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Оно, конечно, водитель скотина и должен сесть, но есть вопрос - что делали дети в такое время на улице? Чем родители думали?
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15.05.2021 10:02 Відповісти
Це не місто, а село. У селах діти і до 12 ночі гуляють на вулиці, бо все під боком.
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15.05.2021 10:20 Відповісти
Сейчас теплое время и подростки что в селе, что в городе романтикой маются. Все проходим через это.
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15.05.2021 10:38 Відповісти
Ну вот и вылезло "всё под боком"... (((
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15.05.2021 10:43 Відповісти
Гуляют только там и те на кого родители ХЕР положили!!!
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15.05.2021 14:55 Відповісти
Да, да... А те, которых родители держат под замком, потом, "вырвавшись на свободу", идут во все тяжкие)))
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16.05.2021 01:21 Відповісти
Весна, еще и 23-00 нет, это не дети, а подростки 13-14-15 лет. Даже в моём "советском" детстве в такое время и тем более в таком возрасти на улице гуляли постоянно. Темнота друг молодежи. Хотя и драки были, с до ножей пару раз доходило... но что поделать...
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15.05.2021 12:35 Відповісти
а потом такие подростки идут бьют ветеранов АТО, ломятся к ним в дом, получают ножа под ребро... ну и так далее.
Короче итог один или машина или зарЭжут!
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15.05.2021 14:57 Відповісти
Тварюка !
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15.05.2021 10:03 Відповісти
********...
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15.05.2021 22:14 Відповісти
штрафы ничего не решают, только тюрьма за синьку за рулем .
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15.05.2021 10:14 Відповісти
И тюрьма тоже ничего не решает. Кстате можно было и по обочине идти. Особенно когда сзади авто едет.
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15.05.2021 10:18 Відповісти
Беньки надо не заливать и на дорогу смотреть. Ты в селе когда был,там ночью темно ,потому и идут по дороге.А детей жалко.
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15.05.2021 12:04 Відповісти
Штрафы, это кормушка ментам!
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15.05.2021 22:16 Відповісти
В горло никто насильно не заливал, за руль пьяным насильно не садил. О запрете пьяной езды знал. Судить за умышленное убийство одного и более лиц, нанесение тяжких телесных повреждений группе лиц.
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15.05.2021 10:20 Відповісти
а почему собственно опьянение является отягчающим фактором. у пьяного же реакции снижены. а вот когда трезвый наезжает на пешеходов, вот тогда нужно по всей строгости закона+ 2-3 дополнительных года за то, что был трезвым....
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15.05.2021 11:21 Відповісти
ггг, идея, конечно, очень интересная, яб даже сказал, революционная П'яний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 3187
Но нет
Нехрен за руль садиться, раз ты сам знаешь, что реакция снижена. Вот потому.
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15.05.2021 11:28 Відповісти
П'яний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 5378 П'яний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 4189
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15.05.2021 11:50 Відповісти
Логіка алкаша - не судити п"яних, бо в них реакція ослаблена. Ти в воєму розумі, чудило?
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15.05.2021 12:20 Відповісти
Да потому, что нехрен пьяным садится за руль, это убийца...
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15.05.2021 22:19 Відповісти
таким обычно по@уй на это, пьют и дальше будут пить за рулем
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15.05.2021 13:59 Відповісти
тюрьма тут ничего не даст, была такая процедура в средневековье как распил, подвешивали за ноги и пилили промежность.. но только не более 10 см. что бы мучались долго .. после этого, уверяю, ни одно быдло пьяным не поедет ..
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15.05.2021 12:07 Відповісти
Тут не поспоришь. Метод зачётный. Жаль, что уже какбы не средневековье П'яний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 1464
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15.05.2021 14:37 Відповісти
це просто жах..........
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15.05.2021 10:20 Відповісти
Поэтому в правилах написано, что в темное время суток, если нет обочены, надо идти по полосе встречного движения, чтобы пешеход мог видеть фары приблежающегося транспортного средства. Незнания привело к трагедии. Горько жаль.
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15.05.2021 10:20 Відповісти
Судячи з пошкоджень авто- таке правило не допомогло б.
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15.05.2021 10:22 Відповісти
Очень даже помогло бе. А исчо в правелах написано: У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху.

Уверен, что насрали пешеходы на это правело. И кстате не вижу в статье промиллей.
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15.05.2021 10:24 Відповісти
Виновен водитель, как источник повышенной опасности. Если не нравится, то езди на велоспеде
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15.05.2021 10:31 Відповісти
Виноват водитель, но погибшего это не воскресит.
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15.05.2021 10:38 Відповісти
Дадада, если для вас ваше же здоровье ничего не стоит можете на всех углах об этом написать. Смело выбегайте на дорогу в любом месте и в любое время: водитель будет виноват и скорей всего присядет! Ура!
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15.05.2021 10:42 Відповісти
пьянь на машинах и посреди светлого дня людей давит . наверно медленно передвигаются пешеходы .должны быстрыми перебежками не медленнее чем 40 км. в час .
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15.05.2021 11:06 Відповісти
Адекватного пешкодрала довольно сложно задавить, особенно если ты бухой. Разве что на тротуар вылететь, но такие случаи довольно редки и то особо продвинутые экземпляры ждут автобуса или светофора прикрывшись столбом.

Другое дело по ночам на переходы вываливаться не глядя или по проезжей части бродить в надежде что увидят и объедут. А вот не всегда складывается, надаже! И в новости можно не попасть - оп, водило трезвый оказался например!
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15.05.2021 11:21 Відповісти
вылезла тупость
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15.05.2021 13:44 Відповісти
Чому тупість?
Я сам раз їхав темною порою доби за межами міста. На зустріч йде фура, сліпить мене....
Як тільки вона проїжджає я вмикаю дальнє світло фар і прямо попереду я бачу сільського велосипедиста, що їде по обочині одягений у все темне без жодного катафота на велосипеді.
Якби він був на дорозі то вже їхав би у мене на капоті
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16.05.2021 08:53 Відповісти
По какой встречной полосе мля... ты на ту дорогу посмотри, там одной машине места мало.
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15.05.2021 15:01 Відповісти
Да пьяному быдле до сраки твои светоотражающие наклейки. Он зеньки зальёт и срать на всё это хотел.
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15.05.2021 22:22 Відповісти
До момента столкновения водитель не собирался тормозить. Но если бы видели его дети, могли бы сохраниться от неадеквата.
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15.05.2021 10:28 Відповісти
Тут ви праві, де немає тротуару завжди переходжу на бік зустрічного транспорту щоб бачити небезпеку, а на вузький дорогах ще й зупиняюсь пропускаючи транспорт.
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15.05.2021 10:40 Відповісти
Пьяный за рулем, так что у детей не было шансов на спасение.
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15.05.2021 11:02 Відповісти
У детей была слева обочина и справа обочина, глаза чтобы увидеть свет фар (пусть даже сзади) и уши чтобы услышать звук машины.

Но у нас народ предпочитает считать себя всегда правым и гордо шагать по траектории полутора тонн железа.
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15.05.2021 11:26 Відповісти
У детей был один большой шанс - родители. Но видать даунбасский папа хахлов мочит, а даунбаская мама бухая в хлам. Вот эти беспризорники и лазят в 13лет по улице в 23:00
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15.05.2021 14:59 Відповісти
... за пределами населённых пунктов ..
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15.05.2021 11:03 Відповісти
а хто їх викладає ті правила в укр.школах?
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15.05.2021 11:39 Відповісти
Не пешеход видел а водитель. Пешеход всегда прав.
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15.05.2021 12:06 Відповісти
Только не всегда остается жив...
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16.05.2021 01:30 Відповісти
завжди правий допоки живий....
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16.05.2021 08:56 Відповісти
И днём так надо идти, спокойнее.
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15.05.2021 15:12 Відповісти
Лайк кинул.
Расскажу свою БЛАГОПОЛУЧНУЮ историю волдодятла.
Еду после Луцка на Маневичи, зима, вечер, ТРАССА, *********** трассы легкое, скорость 70-80. На обочине встречки стоят ЖИГУЛИ с ближним, их обходит бус с то ж с ближним.

У СЕБЯ НА ПОЛОСЕ ВИЖУ 2 мадам, бредущих в моем направлении, ИДУЩИХ параллельным курсом с ОГРОМНЫМИ сумками в руках!!! 2 ЖОПЫ с сумками, по дороге, не по обочине! Как проскочил между бусом и 2мя сраками помню плохо, поймал отход и слетел в сугроб на обочине.
2 курвы перешли на встечку идут мимо. Я почти обосранный кричу в окно - Вы ж уже 2 трупа!. В ответ - Все нормально, мы исправились!

Идиоты не лечатся, а виноваты волдодятлы, хотя среди волдодятлов идитов не меньше!
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15.05.2021 17:39 Відповісти
Все нормально, мы исправились!

П'яний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція - Цензор.НЕТ 2881
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16.05.2021 08:57 Відповісти
Вина водителя 75%...еще 25 вина подростков + коммунальных служб района....
Темное время суток в темной одежде, по проезжей части, тротуара нет, освещения нет....
А был бы трезвый и при встречном свете при скорости 50 было бы тоже самое (((((
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15.05.2021 10:26 Відповісти
Да что вы такое говорите, ну не может быть, чтобы ктото кроме водителя был виноват, тем более коммунальные службы!

Кстате родственник в селе купил фонарь, подал заявление и его прикрутили на столб и подключили... к его счётчику!
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15.05.2021 10:29 Відповісти
Спасение утопающих ...
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15.05.2021 10:34 Відповісти
ерунда. Если он был залитый в хлам то хер тот фонарь что то бы дал
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15.05.2021 15:03 Відповісти
А то ж бл#дь ніхто не знає що по селах у ночі п'яні їздять.... у любе село з п'ятниці на суботу можно їхати ловити пачками.
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15.05.2021 10:35 Відповісти
Это можно поставить в укор родителям, что не обьяснили чадам в каком беспределе они живут.
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15.05.2021 10:40 Відповісти
Да ладно, сколько себя помню в селе всегда об этом говорилось. А уж на мотоцикле если едет - то и днём бухой!
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15.05.2021 10:43 Відповісти
я както подбежал к трактору что по поле ездит, поругаться с водилой. так оно почти выпало с кабинки. такое бухое было. непонятно как по полю ровно ездит. стаж.
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16.05.2021 00:08 Відповісти
То вы еще летчиков бухих не видели))
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16.05.2021 01:37 Відповісти
Это укор местным милицаям,которые хорошо знают кто пьяными ездють. Но все ж сваты браты из одного локального племени.
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15.05.2021 11:31 Відповісти
Нормально полицаи отрабатывают. Даже скутеристов в час ночи отлавливают.
Еду вот както бухой по селу в темноте. Ну как еду - пассажиром )) Навтречу машинка едет. Метров за пиисят опа! Включается цветомузыка и красная и синяя. Бутте любезны пройти на понюхать.

Водитель наш (не пьёт вообще) и тот малость спужался.
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15.05.2021 11:49 Відповісти
ага, а ще пянтоса який йдучи від генделика, який пересувається по правій частині дороги та переходить її у не визначеному місці, теж штрафувати.
чому Закон має діяти тільки в сторону водія ?
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15.05.2021 11:55 Відповісти
сільські чада це знають і без батьків. не треба умалять розвиток сільских дітей.
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15.05.2021 11:41 Відповісти
Ні. Не можна, це тільки на набутилкіно-скалєнвставанії винний той хто постраждав. У нормальних країнах по іньшому.
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15.05.2021 13:09 Відповісти
ТАКИМ чадам бесполезно объяснять.
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15.05.2021 15:14 Відповісти
Не захищаю пянтоса, та все ж у нас всі плюють на закон, у темну пору ПО проїзджій частині ходити можна ЛИШЕ з світловідбиваючими жилетеами чи наліпками, але як то кажуть яке їхало таке здибало.
Шкода та цей урок змусить інших мешканців цього та сусідніх сіл виконувати правила які прописані пішоходам в тому числі.
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15.05.2021 11:51 Відповісти
Не змусить. Все знают что водило виноват и точка! Вот в данной статье, напремер, хоть чтото написано про эти самые световозвращатели? Нет.
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15.05.2021 11:57 Відповісти
жителям міст не зрозуміти як бісить коли їдеш через село, особливо ввечері, і тобі прям під колеса стрибають ідіоти, а в темну пору ще в похмуру погоду в чорній одежі так взагалі класика.
Люди не хочуть розуміти що на дорозі вони учасники руху і несуть таку ж відповідальність, правда не у нас. В Европі якщо тебе поліція побачить на дорозі в темну пору без світловідбивачів, чекай такий штраф, що вигідніше було Убер з іншого району викликати
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15.05.2021 12:08 Відповісти
Так в чем проблема ,вперед в европу .
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15.05.2021 12:12 Відповісти
знаєш все до того і йде.
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15.05.2021 12:17 Відповісти
Тебя, засранец, не спросили! Европу в свой дом нужно приглашать, за то и война на Востоке Украины! Не слышал наверное???
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16.06.2021 08:58 Відповісти
Начинаешь поворачивать под 90, опа, а там тело на лисапеде отдыхает посреди дороги, а фар адаптивных к повороту нет(((
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15.05.2021 17:46 Відповісти
Плохая новость,водила полюбэ-мудак...
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15.05.2021 10:54 Відповісти
Не пешеход видел а водитель. Пешеход всегда прав.
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15.05.2021 12:09 Відповісти
навіть мертвий завжди правий.......
пішохід правий при виконанні правил які прописані в ПДР.
а тут прямо зі статті випливає що пішоходи порушили, за що поплатились здоров'ям та життям.
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15.05.2021 12:28 Відповісти
Не ходите, дети,
В темноте по дороге в попутном направлении!
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15.05.2021 12:11 Відповісти
В школах навіть таке елементарне правило, як "рух пішоходів повинен відбуватись по лівій полосі дороги" нема кому розказати дітям. В мене був випадок коли неадекватна жінка стояла на тротуарі, вертіла головою на всі боки і я передбачив іі наступну поведінку - за два метри до неі я різко затормозив і в цей момент вона кинулась перебігати дорогу. Якби цей алкаш іхав , а не летів, то й навіть п"яним зміг би зреагувати на перешкоду.
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15.05.2021 12:27 Відповісти
Сегодня, подъезжаю к переходу, слева идут пешеходы, справа стоит идиотка... ждет. Жду и я... Машу рукой, типа проходи... Стоит. Трогаюсь... Идиотка засовывает мобильник в сумочку и бежит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *****, так хотелось задавить...
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15.05.2021 17:51 Відповісти
Я это называю *синдром курицы*. Как метр остаётся---на другую сторону улицы бегут рехнуто!
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15.05.2021 22:57 Відповісти
Да, конечно тварь, потому что сел пьяным за руль. И наказание за пьяное вождение должно быть жестоким, я только за. Но! Вы никогда не сталкивались с ситуацией, когда по дороге идет стайка малолеток, растянувшись шеренгой и не реагируя (в лучшем случае, а чаще агрессивно) на то, что вы, подъезжая сзади, сигналите, требуя освободить проезжую часть?Виноват водитель? А может, все-таки вспомнить и о тех, которые этих "детей" наклепали, а элементарные правила поведения не только на дороге, а и в обществе объяснить не захотели, а может, и не смогли.
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15.05.2021 12:45 Відповісти
Тем более дамбаские онижидети - там объяснять некому и некуда: мозг у всех дамбасов заменен на жопу еще с 30-х годов прошлого века, когда туда совки сгоняли уголовный скот из Каганата "Россия" селиться на места намерено замучаных голодом украинцев и казаков в рамках геноцида и этноцида политически неблагонадежных хохлов и казаков.
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15.05.2021 12:52 Відповісти
А троих лясипедистов в шеренге на дороге видели? На сигнал 0 внимания!
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15.05.2021 17:53 Відповісти
А шо с лугандонов взять? Это генетические наркоты, алканы и камуняки позорные. То есть биомусор, подлежащий утилизации.
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15.05.2021 12:47 Відповісти
Карту купи, лапоть задроченый! И посмотри внимательно, где тот лугандон и лугандоны!!! Или ты, типа-ялита киевская, соратник зе-дента по количеству откосов?! Сватовская громада, в 2014м не дала шобле мозгового лугандонию создать, а ты тут, *****. говном плюешься, с дивана! У Сватово мовою спiлкуються, прапори жовто-блакитнi повсюди й дiти у вишиванках до школи ходять!
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16.06.2021 09:11 Відповісти
Тебя сколько лет твой папашка-алкан в очко насиловал в детстве, что ты такое упоротое стало?
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19.06.2021 17:30 Відповісти
из четирех малолеток, ни один не видел машины, а есле и видели свет фар то не сошол на обочину а быковали. мужика жалко, хоть и был под шафе. только не пишут сколько промелей было. после литра водки или бокала пива
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15.05.2021 13:23 Відповісти
Черговий покидьок...
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15.05.2021 13:31 Відповісти
Незамінний Аваков коли це припинется ? тільки цього року із за п'яних чортів загинули десятки людей серед них і діти . Коли в цій країні хтось відповість ?
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15.05.2021 15:00 Відповісти
Порушення з боку водія,а)в нетверезому стані за кермом, б)швидкість явно перевищина(при таких пошкодженнях авта).
Порушення з боку пішоходів,а)ішли не назустріч т.з.,б)були без світлоповертаючих елементів одягу!
Водію світить п,ять-вісім років, але не максимальний строк, бо нехрін на дорозі відчувать себе Богом, навіть якщо ти і пішохід!
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15.05.2021 15:02 Відповісти
Это даже не трасса. Обращаем внимание на узкую улицу в пределах села, на помятую машину, намекающую на скорость передвижения, и посылаем жлобоводилу алкоголика на.....

Не факт что из детей выросли бы кадры получше, но факты относительно водителя - упрямая вешь...
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15.05.2021 15:08 Відповісти
Спорим, водила не первый раз бухой за рулём.
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15.05.2021 15:09 Відповісти
На Харківщині, серед підлітків, існує такий вираз: "Не трамвай, обьедет!". Частенько, мати з дитиною, виходить на проїзжу частину, виглядають автобус, причому, мати "прикривається " дитиною, а не навпаки. Я вже не кажу, як пересуваються по тротуарах. Інколи, здається, ми в Лондоні, або Бомбеї, де лівосторонній рух. Я не виправдовую п'яних за кермом, але, в цивілізованих країнах, дітей навчають, перш за все,правилам безпечного поводження. До речі, я не п'ю і машини (мотоцикла і т.ін) не маю.
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15.05.2021 16:30 Відповісти
Это выражение я помню еще из своей юности в 80-е) И не на Харьковщине)
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16.05.2021 01:47 Відповісти
переломайте этой суке все кости раза по три
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15.05.2021 16:46 Відповісти
Сватово город где не поднимали флаг лугандонии где мозговому дали п-зды и обоссали
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15.05.2021 19:18 Відповісти
Це факт! мозгового шобла там не затрималась! А реХВерендум, у альтанцi проводила купка смердючих бабець, на зошитових аркушах!
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16.06.2021 09:16 Відповісти
Прочёл вроде все коменты. И похоже никто не упомянул об ограничении скорости при проезде через сёла и посёлки. Остальные варианты здесь косвенные. Там вроде на фото одном даже не видно пешеходных тротуаров пусть хоть земляных.
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15.05.2021 22:52 Відповісти
думаєте на 50км/год не було б подібних пошкоджень у автівки?
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16.05.2021 09:02 Відповісти
Все дамбасы алкаши
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19.06.2021 17:32 Відповісти
 
 