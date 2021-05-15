П'яний водій збив чотирьох підлітків на Луганщині. Загинув 14-річний хлопець, 13-річна дівчинка в реанімації, - поліція. ФОТОрепортаж
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У Луганській області сталася дорожньо-транспортна пригода, яку влаштував п'яний водій. Унаслідок аварії загинув підліток.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Департамент комунікації поліції Луганської області.
Зокрема, 14 травня о 22:51 до Сватівської поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Містки, на вулиці Покровській, 58, сталася ДТП із травмованими.
Правоохоронці встановили, що 34-річний водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на автомобілі "Рено-Меган" здійснив наїзд на чотирьох підлітків, які йшли проїжджою частиною дороги в попутному автомобілю напрямку.
Унаслідок ДТП від заподіяних тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці.
Ще трьох підлітків, 14-річного хлопця, 13-річну і 15-річну дівчаток, госпіталізовано в лікарню з численними переломами кінцівок. Молодша з них зараз перебуває в реанімації у важкому стані.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286-1 ч. 3 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння).
Водія автомобіля затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Будь ласка, зачекайте...
Короче итог один или машина или зарЭжут!
Но нет
Нехрен за руль садиться, раз ты сам знаешь, что реакция снижена. Вот потому.
Уверен, что насрали пешеходы на это правело. И кстате не вижу в статье промиллей.
Другое дело по ночам на переходы вываливаться не глядя или по проезжей части бродить в надежде что увидят и объедут. А вот не всегда складывается, надаже! И в новости можно не попасть - оп, водило трезвый оказался например!
Я сам раз їхав темною порою доби за межами міста. На зустріч йде фура, сліпить мене....
Як тільки вона проїжджає я вмикаю дальнє світло фар і прямо попереду я бачу сільського велосипедиста, що їде по обочині одягений у все темне без жодного катафота на велосипеді.
Якби він був на дорозі то вже їхав би у мене на капоті
Но у нас народ предпочитает считать себя всегда правым и гордо шагать по траектории полутора тонн железа.
Расскажу свою БЛАГОПОЛУЧНУЮ историю волдодятла.
Еду после Луцка на Маневичи, зима, вечер, ТРАССА, *********** трассы легкое, скорость 70-80. На обочине встречки стоят ЖИГУЛИ с ближним, их обходит бус с то ж с ближним.
У СЕБЯ НА ПОЛОСЕ ВИЖУ 2 мадам, бредущих в моем направлении, ИДУЩИХ параллельным курсом с ОГРОМНЫМИ сумками в руках!!! 2 ЖОПЫ с сумками, по дороге, не по обочине! Как проскочил между бусом и 2мя сраками помню плохо, поймал отход и слетел в сугроб на обочине.
2 курвы перешли на встечку идут мимо. Я почти обосранный кричу в окно - Вы ж уже 2 трупа!. В ответ - Все нормально, мы исправились!
Идиоты не лечатся, а виноваты волдодятлы, хотя среди волдодятлов идитов не меньше!
Темное время суток в темной одежде, по проезжей части, тротуара нет, освещения нет....
А был бы трезвый и при встречном свете при скорости 50 было бы тоже самое (((((
Кстате родственник в селе купил фонарь, подал заявление и его прикрутили на столб и подключили... к его счётчику!
Еду вот както бухой по селу в темноте. Ну как еду - пассажиром )) Навтречу машинка едет. Метров за пиисят опа! Включается цветомузыка и красная и синяя. Бутте любезны пройти на понюхать.
Водитель наш (не пьёт вообще) и тот малость спужался.
чому Закон має діяти тільки в сторону водія ?
Шкода та цей урок змусить інших мешканців цього та сусідніх сіл виконувати правила які прописані пішоходам в тому числі.
Люди не хочуть розуміти що на дорозі вони учасники руху і несуть таку ж відповідальність, правда не у нас. В Европі якщо тебе поліція побачить на дорозі в темну пору без світловідбивачів, чекай такий штраф, що вигідніше було Убер з іншого району викликати
пішохід правий при виконанні правил які прописані в ПДР.
а тут прямо зі статті випливає що пішоходи порушили, за що поплатились здоров'ям та життям.
В темноте по дороге в попутном направлении!
Порушення з боку пішоходів,а)ішли не назустріч т.з.,б)були без світлоповертаючих елементів одягу!
Водію світить п,ять-вісім років, але не максимальний строк, бо нехрін на дорозі відчувать себе Богом, навіть якщо ти і пішохід!
Не факт что из детей выросли бы кадры получше, но факты относительно водителя - упрямая вешь...