Наполягаємо на виконанні обіцянки про членство України в НАТО. Заява на саміті 14 червня має прокласти дорогу до ПДЧ, - віцепрем'єрка Стефанішина
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Україна наполягає на виконанні обіцянки, даної у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО щодо членства країни в Альянсі.
Про це заявила віцепрем'єрка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.
"Минуло вже 13 років із часу Бухарестського саміту, на якому було вирішено, що Україні та Грузії в майбутньому буде надано членство. І зараз ми в такій ситуації, що наполягаємо на виконанні цієї обіцянки", - сказала вона на онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Дискусія була присвячена Дню Європи в Україні.
"Наша позиція полягає в тому, що цю обіцянку закріплено, і на наступному саміті її буде підтверджено, і заява цього саміту прокладе дорогу до ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО)", - підкреслила віцепрем'єрка.
Водночас Стефанішина зазначила, що питання присутності президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО 14 червня не є визначальним, уряд наразі зосередився на змістовних питаннях.
"Ми не розчаровані щодо очікуваних результатів саміту. І плануємо, що наступний саміт буде присвячено не дискусіям, а прийняттю рішень. І це обов'язково створить платформу, на якій буде присутній наш президент", - зазначила віцепрем'єрка.
Вона наголосила, що рішення про ПДЧ і членство в Альянсі дуже важливі для України. "Але я думаю, що надання Україні ПДЧ на цьому етапі є навіть важливішим для самого Альянсу, щоб продемонструвати трансатлантичну єдність і показати, що є "План Маршалла" для демократичного розвитку. І, крім того, щоб на наступному етапі показати, що Росія не має права голосу в Альянсі", - сказала вона.
Віцепрем'єрка зазначила, що всередині України сьогодні існує підтримка вступу країни до Альянсу.
"Більшість політичних лідерів підтримує євроатлантичну інтеграцію. Більшість політичних еліт підтримує членство в НАТО. Рівень суспільної підтримки зростає з року в рік, особливо з 2014 року", - сказала вона.
Стефанішина зазначила, що нове керівництво США також підтримує ідею членства України в НАТО.
Дивіться пряму трансляцію онлайн-дискусії День Європи в Україні.
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кстати, нам Германия еще за оккупацию во время 2ВМВ не выплатила компенсаций..
Израиль не участвовал в войне, а Германия ему до сих пор платит и строит флот на халяву..
пожестче нужно быть с этими бундес импотентами!..
.........
СТАТТЯ 10
Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до
цього Договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати
у життя принципи цього Договору і сприяти безпеці у
Північноатлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином
держава може стати Стороною у цьому Договорі шляхом передачі свого
документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів
Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожну із Сторін
про депонування у нього кожного такого документа про приєднання. ............
І що ? Де тут про збройний конфлікт ?
разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
Чуть пониже текст лень было прочитать?
а написано, що ...
2. Від країн-претендентів також очікується, що вони будуть:
а) вирішувати міжнародні суперечки мирними способами;
.......
"должны" та "також очікується" - мають різний сенс.
А позиция России очевидна: она всегда против и делает всё, чтобы развалить НАТО.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_009#Text
Ви будете руйнувати всі реформи, а вам НАТО подавай???
Міністерство факапів: Тільки вперед…
Міхал Міхалич був геній таки...
І коли це бакування перед серйозними дядями призводило до гарного результату для бикуючої плісняви? Чи в тому і задумка? Добикуватись, щоб послали УКРАЇНУ
А що завтра, як карта ляже чи з якої ноги стане це наше непорозуміння, напевно думають в НАТО.
Ze х RNG = NATO - UA
ЗЕлупарии их уже выполнили?
ПДЧ - не нададуть. На відмінну від грузин. Поза документами, неофіційно скажуть: "бубочку - геть"!
Они смогут очень быстро развалить НАТО
И с этим можно проситься в НАТО?
Главный вопрос - позиция президента США Байдена.
В окружении Байдена большинство предлагает воздержаться от прямых контактов с украинским президентом, рассматривая это как неверный сигнал
после визита Блинкена и отсутствия реального реагирования на его критику действий нынешней украинской власти.
"Я требую продолжения банкета!"(с)