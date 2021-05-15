Очікуємо, що у 2022 році ЄС почне перегляд політики сусідства, - віцепрем'єрка Стефанішина

Україна очікує від Європейського Союзу перегляду політики сусідства, і що цей перегляд торкнеться всіх країн Східної Європи.

Про це заявила віцепрем'єрка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що в 2022 році Європейський Союз почне перегляд політики сусідства, і цей перегляд торкнеться всіх країн Східної Європи; що буде розроблений конкретний новий формат співпраці для Грузії, України та Молдови, країн, що прагнуть до членства (в ЄС. - Ред.). І ми очікуємо, що до 2027 року, коли Литва прийме головування в Раді ЄС, можна буде вийти на конкретні політичні рішення", - сказала вона.

Стефанішина зазначила, що Україна позитивно оцінює поточну ситуацію відносин із ЄС.

"Водночас ми вважаємо, що настав час почати перегляд політики сусідства. Ми сподіваємося, що ця робота почнеться у 2022 році. І я знаю, що багато хто в європейських столицях готовий долучитися до цієї роботи, і Україна зможе отримати перспективу членства (в ЄС. - Ред.)", - наголосила вона.

Також вона зазначила, що "втома від розширення дійсно є, і ми відчуваємо її в наших столицях".

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