За минулу добу в Києві померло від коронавірусу 14 осіб, зафіксовано 544 нові випадки, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 544 нові випадки захворювання на коронавірус. Померли 14 людей.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"544 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 14 осіб. Загалом за період пандемії в місті 4 919 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання наразі - 201 753", - повідомив Кличко.

Захворіли 299 жінок віком від 19 до 92 років і 221 чоловік віком від 21 до 86 років. А також 13 дівчаток від одного місяця до 16 років і 11 хлопчиків віком від 1 до 16 років.

Читайте також: Епідзонування України: Черкаська область перейшла в "помаранчеву" зону, інші - в "жовтій". ІНФОГРАФІКА

До лікарень столиці госпіталізували 48 хворих на коронавірус, а також 129 пацієнтів із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали минулої доби 1 002 людини.Загалом коронавірус подолали 131 963 жителі столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 112, в Голосіївському - 87, у Святошинському районі - 77 випадків", - зазначив Кличко.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 322 людини, зафіксовано 6 796 нових випадків інфікування, понад 17 тис. осіб одужали