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Колишнього американського спецпризначенця Деббінса, який шпигував на користь РФ, засудили до 15 років в'язниці

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Колишнього американського спецпризначенця Деббінса, який шпигував на користь РФ, засудили до 15 років в'язниці

Колишнього бійця Сил спеціальних операцій армії США засудили до тривалого тюремного терміну за шпигунство на користь Росії. Пітер Рафаель Дзібінскі Деббінс отримав 15 років і 8 місяців позбавлення волі відповідно до вироку суду, винесеного 14 травня.

Про це повідомляє ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Максимальне покарання за шпигунство у США - довічне ув'язнення. Прокуратура просила суд дати обвинуваченому 17 років в'язниці, адвокати наполягали на п'ятирічному терміні. Позиція захисту зводилася до того, що російські спецслужби погрозами схилили військовослужбовця до співпраці, і він завдав "мінімального збитку" національній безпеці США.

Під час судового засідання колишній "зелений берет" Пітер Деббінс підтвердив зізнання, що надав під час слідства, а також вибачився перед народом США.

У серпні 2020 року Міністерство юстиції США повідомило про арешт колишнього бійця Сил спеціальних операцій армії США, підозрюваного в роботі на російську розвідку. У листопаді Пітер Рафаель Дзібінскі Деббінс зізнався у шпигунстві.

Слідство встановило, що з 1996 року по 2011 рік "зелений берет" підтримував контакти з російською Службою зовнішньої розвідки і періодично відвідував РФ. СЗР дала йому агентурний псевдонім Ікар Лєсніков, і Деббінс підписав документ про співпрацю з російською розвідкою.

Агент передав СЗР секретні дані про свою службу в ССО на території Грузії й Азербайджану, розкрив імена та іншу інформацію про своїх товаришів по службі.

Читайте також: Розвідка Канади виявила "небачену з часів холодної війни" шпигунську активність у всіх ключових сферах, - директор СБ Віньйо

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Топ коментарі
+26
А мог бы отделаться домашним арестом
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15.05.2021 11:28
+26
А от жив би він в Україні то принудітєльно гойдався б січас в гамаку у себе дома за шпіонаж на Казламордію.
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15.05.2021 11:30
+25
Шпионивший в пользу РФ бывший американский спецназовец Деббинс приговорен к 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 8978
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15.05.2021 11:30
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А мог бы отделаться домашним арестом
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15.05.2021 11:28 Відповісти
В Україні? Не факт. От Єрмак став завгосп ом і водночас власником президента.
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15.05.2021 11:35 Відповісти
та да и трёшку условно получить Шпионивший в пользу РФ бывший американский спецназовец Деббинс приговорен к 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 3928 а в загнивающей Америке пятнашку реально за слив информации)))
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15.05.2021 11:36 Відповісти
А от жив би він в Україні то принудітєльно гойдався б січас в гамаку у себе дома за шпіонаж на Казламордію.
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15.05.2021 11:30 Відповісти
Шпионивший в пользу РФ бывший американский спецназовец Деббинс приговорен к 15 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 8978
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15.05.2021 11:30 Відповісти
це якщо про -Державники при владі , та е політична Воля....
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15.05.2021 11:34 Відповісти
Законы должны работать, тогда не нужно будет уповать на чью-то волю. Вообще. холуйское понятие, которое уже воспринимается, как вполне себе естественное - чья-то политическая воля.
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15.05.2021 11:54 Відповісти
І все просто. А в нас злодії та зрадники спокійно ходять по вулицях і знищують державу з середини.
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15.05.2021 11:38 Відповісти
А залог. Родина за деньги не продаётся. Хотя,ни везде.
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15.05.2021 11:42 Відповісти
А шпионивший в пользу РФ Мудачук спокойно отдыхает у себя в имении
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15.05.2021 11:44 Відповісти
не шпионивший, а открыто работающий на страну-террористку !
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15.05.2021 16:26 Відповісти
Важко зрозуміти мотиви цього вчинку. Ти громадянин однієї з найкращих країн світу. В тебе стабільна, відповідальна, престижна, високооплачувана робота. Але тобі цього мало і ти йдеш працювати на кацапів і стаєш зрадником, розуміючи, що якщо тебе на цьому спіймають то панькатись не будуть і тупо зруйнують усе подальше життя.
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15.05.2021 11:49 Відповісти
"Адвокат Дэвид Беновиц утверждал, что Деббинс нанес минимальный вред США, а российские агенты шантажировали бывшему служащего сил специального назначения, угрожая разоблачить его гомосексуальность, проявившуюся в то время, когда еще действовало правило "не спрашивай, не говори" (геям разрешалось служить в армии только в том случае, если те будут скрывать свою ориентацию)."
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15.05.2021 12:33 Відповісти
....а также извинился перед народом США.(!!!!!!!!!!!!!!!!)
НашЫ -все гордые и отмазливые. Колишнього американського спецпризначенця Деббінса, який шпигував на користь РФ, засудили до 15 років в'язниці - Цензор.НЕТ 541 Колишнього американського спецпризначенця Деббінса, який шпигував на користь РФ, засудили до 15 років в'язниці - Цензор.НЕТ 7435
Источник: https://censor.net/ru/n3265457
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15.05.2021 11:50 Відповісти
США це Закон!!!
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15.05.2021 12:05 Відповісти
Какой пугливый "зеленый берет"!
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15.05.2021 12:12 Відповісти
До 2010 года он числился офицером запаса, работал в Миннесоте на украинскую металлургическую компанию и на транспортную фирму. Позже Деббинс преподавал в Академии военной разведки в Форт-Миде.
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15.05.2021 12:31 Відповісти
Тогда -мало дали.
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15.05.2021 14:51 Відповісти
а в Украине за то же самое накладывают ... санкции
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15.05.2021 22:05 Відповісти
 
 