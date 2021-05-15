Колишнього американського спецпризначенця Деббінса, який шпигував на користь РФ, засудили до 15 років в'язниці

Колишнього бійця Сил спеціальних операцій армії США засудили до тривалого тюремного терміну за шпигунство на користь Росії. Пітер Рафаель Дзібінскі Деббінс отримав 15 років і 8 місяців позбавлення волі відповідно до вироку суду, винесеного 14 травня.

Про це повідомляє ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Максимальне покарання за шпигунство у США - довічне ув'язнення. Прокуратура просила суд дати обвинуваченому 17 років в'язниці, адвокати наполягали на п'ятирічному терміні. Позиція захисту зводилася до того, що російські спецслужби погрозами схилили військовослужбовця до співпраці, і він завдав "мінімального збитку" національній безпеці США.

Під час судового засідання колишній "зелений берет" Пітер Деббінс підтвердив зізнання, що надав під час слідства, а також вибачився перед народом США.

У серпні 2020 року Міністерство юстиції США повідомило про арешт колишнього бійця Сил спеціальних операцій армії США, підозрюваного в роботі на російську розвідку. У листопаді Пітер Рафаель Дзібінскі Деббінс зізнався у шпигунстві.

Слідство встановило, що з 1996 року по 2011 рік "зелений берет" підтримував контакти з російською Службою зовнішньої розвідки і періодично відвідував РФ. СЗР дала йому агентурний псевдонім Ікар Лєсніков, і Деббінс підписав документ про співпрацю з російською розвідкою.

Агент передав СЗР секретні дані про свою службу в ССО на території Грузії й Азербайджану, розкрив імена та іншу інформацію про своїх товаришів по службі.

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