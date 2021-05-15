Колишнього американського спецпризначенця Деббінса, який шпигував на користь РФ, засудили до 15 років в'язниці
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Колишнього бійця Сил спеціальних операцій армії США засудили до тривалого тюремного терміну за шпигунство на користь Росії. Пітер Рафаель Дзібінскі Деббінс отримав 15 років і 8 місяців позбавлення волі відповідно до вироку суду, винесеного 14 травня.
Про це повідомляє ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
Максимальне покарання за шпигунство у США - довічне ув'язнення. Прокуратура просила суд дати обвинуваченому 17 років в'язниці, адвокати наполягали на п'ятирічному терміні. Позиція захисту зводилася до того, що російські спецслужби погрозами схилили військовослужбовця до співпраці, і він завдав "мінімального збитку" національній безпеці США.
Під час судового засідання колишній "зелений берет" Пітер Деббінс підтвердив зізнання, що надав під час слідства, а також вибачився перед народом США.
У серпні 2020 року Міністерство юстиції США повідомило про арешт колишнього бійця Сил спеціальних операцій армії США, підозрюваного в роботі на російську розвідку. У листопаді Пітер Рафаель Дзібінскі Деббінс зізнався у шпигунстві.
Слідство встановило, що з 1996 року по 2011 рік "зелений берет" підтримував контакти з російською Службою зовнішньої розвідки і періодично відвідував РФ. СЗР дала йому агентурний псевдонім Ікар Лєсніков, і Деббінс підписав документ про співпрацю з російською розвідкою.
Агент передав СЗР секретні дані про свою службу в ССО на території Грузії й Азербайджану, розкрив імена та іншу інформацію про своїх товаришів по службі.
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Источник: https://censor.net/ru/n3265457