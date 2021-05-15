Хочеться, щоб закон був один для всіх, але він працює вибірково. У Медведчука адвокати кращі, аніж у Стуса, - Антоненко про домашній арешт для лідера ОПЗЖ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Хочеться, щоб закон був один для всіх, але він працює вибірково, оскільки людину, яку звинувачують у державній зраді, відпускають додому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" заявив ветеран бойових дій на сході України Андрій Антоненко, коментуючи рішення суду стосовно голови політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.
"Хочеться трошки із сарказмом сказати, що у Медведчука, на відміну від Стуса, кращі адвокати були. Ви знаєте, тут ми побачили, що спрацювала така історія, як презумпція невинуватості. І ми ж хочемо, щоб для всіх був закон один, але ж так само бачимо, як цей закон працює вибірково. Тобто людину, яку звинувачують у державній зраді – і ми багато чого бачили та знаємо – відпускають додому. А у нашому випадку, як ви правильно сказали, не маючи жодного доказу причетності і щодо тих брехливих папірців, які представляли в суді ще на початку, коли нас затримували, нас просто всіх запроторили до в’язниці, – тут просто немає слів для обурення. Але ж для одних закон працює, а для інших закон не працює. Це ганьба просто", – сказав Антоненко.
Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Державним зрадникам мінімум 25 років має бути в'язниці але ви бачили про що діти скддів відео записують? Й там таких ватних відсотків 60, тільки затаїлися.
Учитывая финансовое состояние Медведчука, ему не составило бы большой проблемы внести 10 млн. евро залога. В таком случае он был бы де-факто абсолютно свободен в пределах страны до вынесения приговора. А так он хотя бы сидит дома с позорным браслетом на лодыжке.
Учитывая вышеизложенное, Медведчук фактически получил самую жесткую меру пресечения из возможных по украинскому законодательству. Можно сколько угодно рассуждать о справедливости, но менять законы под каждый отдельный случай это нонсенс.