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Новини Політика України
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адвокат (512) Медведчук (1032) Стус (62) Антоненко Андрій (223)

Хочеться, щоб закон був один для всіх, але він працює вибірково. У Медведчука адвокати кращі, аніж у Стуса, - Антоненко про домашній арешт для лідера ОПЗЖ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Хочеться, щоб закон був один для всіх, але він працює вибірково. У Медведчука адвокати кращі, аніж у Стуса, - Антоненко про домашній арешт для лідера ОПЗЖ

Хочеться, щоб закон був один для всіх, але він працює вибірково, оскільки людину, яку звинувачують у державній зраді, відпускають додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" заявив ветеран бойових дій на сході України Андрій Антоненко, коментуючи рішення суду стосовно голови політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

"Хочеться трошки із сарказмом сказати, що у Медведчука, на відміну від Стуса, кращі адвокати були. Ви знаєте, тут ми побачили, що спрацювала така історія, як презумпція невинуватості. І ми ж хочемо, щоб для всіх був закон один, але ж так само бачимо, як цей закон працює вибірково. Тобто людину, яку звинувачують у державній зраді – і ми багато чого бачили та знаємо – відпускають додому. А у нашому випадку, як ви правильно сказали, не маючи жодного доказу причетності і щодо тих брехливих папірців, які представляли в суді ще на початку, коли нас затримували, нас просто всіх запроторили до в’язниці, – тут просто немає слів для обурення. Але ж для одних закон працює, а для інших закон не працює. Це ганьба просто", – сказав Антоненко.

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Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

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Топ коментарі
+9
Хочется, чтобы закон был один для всех, но он работает избирательно. У Медведчука адвокаты лучше, в отличие от Стуса, - Антоненко о домашнем аресте для лидера ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9826
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15.05.2021 11:46
+9
Хочеться, щоб закон був один для всіх, але він працює вибірково. У Медведчука адвокати кращі, аніж у Стуса, - Антоненко про домашній арешт для лідера ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9994
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15.05.2021 12:31
+8
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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15.05.2021 11:54
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Не могу представить ,чтобы НКВД или КГБ давали предателям и изменникам домашний арест. Просто в голову не укладывается. Мог быть только расстрел.
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15.05.2021 11:45 Відповісти
Слава Богу що Україна не живе як при "кгб, нквд" ... але рашиссти-путлерасти нас туди тягнуть!
Державним зрадникам мінімум 25 років має бути в'язниці але ви бачили про що діти скддів відео записують? Й там таких ватних відсотків 60, тільки затаїлися.
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15.05.2021 13:04 Відповісти
Хочется, чтобы закон был один для всех, но он работает избирательно. У Медведчука адвокаты лучше, в отличие от Стуса, - Антоненко о домашнем аресте для лидера ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9826
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15.05.2021 11:46 Відповісти
Ця справа вже порохом припала !!)))
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15.05.2021 11:56 Відповісти
Адвокаты лучше, а судьи те же!
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15.05.2021 11:49 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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15.05.2021 11:54 Відповісти
И дело не только в адвокатах. Дела с судебной , прокурорской, правоохранительной, государственной системах Против Стуса работала карательная система государства со всеми этими службами как отлаженный механизм.. Эти системы в независимой Украине работают на отбеливание и по сути увода от наказания лиц особой касты " неприкасаемых" ( людей при власти или бывшие при ней ранее, депутатов настоящих и бывших, людей в погонах и петлицах, чиновников, людей с деньгами и т.д , а также членов их семей, кумовьев, родственников, друзей и друзей друзей) И это факт. Кто бы что не говорил. Недавно прозвучала умная фраза " Для судей Медведчук свой, а Зеленский временный", и это не чем не изменить .
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15.05.2021 11:54 Відповісти
ще про медіакурвоту не забудьмо

Хочеться, щоб закон був один для всіх, але він працює вибірково. У Медведчука адвокати кращі, аніж у Стуса, - Антоненко про домашній арешт для лідера ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5396
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15.05.2021 12:14 Відповісти
И как это раньше жили без высеров кремлеботов?!
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15.05.2021 12:14 Відповісти
Почему презумпция невиновности работает когда судят предателя Украины, спонсора террористов и организатора убийств укранинцев на Донбассе Медведчука, и ни фига не работает ни Закон, ни совесть у судей, когда судят Кузьменко, Дугарь, Рифмастера, Стерненко и других патриотов? Почему когда мент, прокурор, судья или депутат убивает, ворует или насилует и его хватают чуть ли не с ножом у еще теплого труппа или с чемоданом денег который ему только что вручили - и он благополучно отправляется домой, типа "под домашний арест", а простого украинца только при малейшем, ничем не обоснованном подозрении пьяных ментов, сбушников или прокуроров тут же отправляют в камеру на безумные сроки! Почему так в ЭТОЙ ГРЕБАНОЙ СТРАНЕ ПРОИСХОДИТ?
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15.05.2021 12:13 Відповісти
вернись на бутылку
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15.05.2021 12:21 Відповісти
а ви вважали що Антоненко буде мовчати після такого знущання?
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15.05.2021 12:21 Відповісти
Респект Антоненко! Он говорит то что все разумный люди понимают!
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15.05.2021 12:22 Відповісти
Хочеться, щоб закон був один для всіх, але він працює вибірково. У Медведчука адвокати кращі, аніж у Стуса, - Антоненко про домашній арешт для лідера ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9994
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15.05.2021 12:31 Відповісти
Пункт 3 статьи 183 УПК Украины обязывает судью при вынесении определения о применении меры пресечения в виде взятия под стражу в обязательном порядке определять размер залога, при внесении которого подозреваемый или обвиняемый будет выпущен под залог. Исключения возможны только в отношении подозреваемых в насильственных преступлениях.
Учитывая финансовое состояние Медведчука, ему не составило бы большой проблемы внести 10 млн. евро залога. В таком случае он был бы де-факто абсолютно свободен в пределах страны до вынесения приговора. А так он хотя бы сидит дома с позорным браслетом на лодыжке.
Учитывая вышеизложенное, Медведчук фактически получил самую жесткую меру пресечения из возможных по украинскому законодательству. Можно сколько угодно рассуждать о справедливости, но менять законы под каждый отдельный случай это нонсенс.
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15.05.2021 12:37 Відповісти
Державна зрада! Яка застава? Який домашній "арншт" ?!
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15.05.2021 13:06 Відповісти
Вопрос не ко мне, а к законодателям. На сегодняшний день госизмена это тяжкое, тем не менее не насильственное преступление. В таком случае по ЗАКОНУ определение залога ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это просто факт. Что тут не понятного?!
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15.05.2021 13:18 Відповісти
Хочеться, щоб закон був один для всіх, але він працює вибірково. У Медведчука адвокати кращі, аніж у Стуса, - Антоненко про домашній арешт для лідера ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9252
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15.05.2021 13:21 Відповісти
Глупенфюрер
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15.05.2021 13:34 Відповісти
 
 