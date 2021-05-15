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Епідзонування України: Черкаська область перейшла в "помаранчеву" зону, інші - в "жовтій". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Епідзонування України: Черкаська область перейшла в "помаранчеву" зону, інші - в "жовтій". ІНФОГРАФІКА

Станом на 15 травня у "помаранчевій" зоні карантину перебуває тільки Черкаська область, решта - в "жовтій".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Зокрема, в "помаранчевій" зоні наразі перебуває тільки Черкаська область. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування тут становить 20,8% за норми не більше 20%.

Миколаївська область, яка 14 травня потрапляла в "помаранчеву" зону, знову повернулася в "жовту".

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Отже, в "жовтій" зоні наразі перебувають: Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська, Волинська, Донецька , Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська та місто Київ.

Епідзонування України: Черкаська область перейшла в помаранчеву зону, інші - в жовтій 01

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Ігор@chernobaiev 13 ч

Ще один міністр зеленського йде з посади, на яку його призначив зеленський.
Йде з курточкою за 620 000 гривен и майже 50 000 вбитих українців за спиною (по даним НАН 138 000 вбитих). Слава чемпіону зеленському @ZelenskyyUa!

Эпидзонирование Украины: Черкасская область перешла в "оранжевую" зону, остальные - в "желтой" - Цензор.НЕТ 7003
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15.05.2021 11:59 Відповісти
Всі смерті на совісті Вовочки.
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15.05.2021 12:23 Відповісти
у хімічно залежних відсутня химера совісті
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15.05.2021 12:25 Відповісти
точніше всі НАДЛИШКОВІ СМЕРТІ ВНАСЛІДОК ПРОВАЛЕНОЇ ВАКЦИНАЦІЇ.
ДИНАМІКУ ВАРТО ВРАХОВУВАТИ У ПОРІВНЯННІ,НАРИКЛАД З ДОСИТЬ ВІДСТАЛОЮ РУМУНІЄЮ..
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16.05.2021 11:40 Відповісти
Особливо зелень любить вбивати в Жашкові, Умані, Каневі та Золотоноші. Якраз там, де маланців мало, а українців багато
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15.05.2021 15:52 Відповісти
 
 