Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО в червні, - Вершбоу

Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО, який відбудеться у червні, але потрібно домагатися включення її питання в стратегію "НАТО 2030".

Про це заявив американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу під час онлайн-дискусії "День Європи в Україні", яка відбулась на майданчику Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Вважаю, що Україна діє правильно, коли підштовхує НАТО до виконання своїх обіцянок. Водночас Україні не варто мати занадто високих очікувань із приводу саміту в червні. Ми маємо розглядати наступні кілька років як період нових можливостей. У нас є нова адміністрація у Вашингтоні, яка однозначно прихильна до суверенітету і незалежності України, готова надавати більше військової підтримки, ніж це було під час адміністрації Обами або Трампа, щоб посилити здатність України стримувати подальшу агресію Росії, яка сьогодні є безпосередньою загрозою", - заявив Вершбоу.

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На його думку, із часом ця адміністрація готова підтримати Україну, щоб "зрушити з мертвої точки" в інтеграції в НАТО. За його словами, це може бути включення питання України та Грузії у стратегію "НАТО 2030" і перегляд політики Альянсу за результатами саміту в червні.

Вершбоу зазначив, що країни мають виконати "домашню роботу", щоб відповідати критеріям членства, але таку роботу має виконати і Альянс: визначити, як країни, частина території яких перебуває під окупацією, можуть бути захищені гарантіями за ст. 5 Договору НАТО.

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"У рамках стратегії 2030 НАТО має визначити, як інтегрувати системи оборони України і Грузії в системи НАТО, які сили і засоби для цього потрібні, які політичні заходи можуть знадобитися у відповідь на реакцію Росії. Ми добре впоралися з цим завданням, коли починали процес розширення наприкінці 1990-х. Тому Альянс мусить мати інтеграційний план, і я вважаю, що робити кроки для включення цих питань у стратегію 2030 буде правильним", - заявив він.

Нагадаємо, віцепрем'єрка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна наполягає на виконанні обіцянки, даної у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО щодо членства країни в Альянсі.