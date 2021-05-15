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Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО в червні, - Вершбоу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО в червні, - Вершбоу

Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО, який відбудеться у червні, але потрібно домагатися включення її питання в стратегію "НАТО 2030".

Про це заявив американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу під час онлайн-дискусії "День Європи в Україні", яка відбулась на майданчику Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Вважаю, що Україна діє правильно, коли підштовхує НАТО до виконання своїх обіцянок. Водночас Україні не варто мати занадто високих очікувань із приводу саміту в червні. Ми маємо розглядати наступні кілька років як період нових можливостей. У нас є нова адміністрація у Вашингтоні, яка однозначно прихильна до суверенітету і незалежності України, готова надавати більше військової підтримки, ніж це було під час адміністрації Обами або Трампа, щоб посилити здатність України стримувати подальшу агресію Росії, яка сьогодні є безпосередньою загрозою", - заявив Вершбоу.

Читайте також: Наполягаємо на виконанні обіцянки про членство України в НАТО. Заява на саміті 14 червня має прокласти дорогу до ПДЧ, - віцепрем'єрка Стефанішина

На його думку, із часом ця адміністрація готова підтримати Україну, щоб "зрушити з мертвої точки" в інтеграції в НАТО. За його словами, це може бути включення питання України та Грузії у стратегію "НАТО 2030" і перегляд політики Альянсу за результатами саміту в червні.

Вершбоу зазначив, що країни мають виконати "домашню роботу", щоб відповідати критеріям членства, але таку роботу має виконати і Альянс: визначити, як країни, частина території яких перебуває під окупацією, можуть бути захищені гарантіями за ст. 5 Договору НАТО.

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"У рамках стратегії 2030 НАТО має визначити, як інтегрувати системи оборони України і Грузії в системи НАТО, які сили і засоби для цього потрібні, які політичні заходи можуть знадобитися у відповідь на реакцію Росії. Ми добре впоралися з цим завданням, коли починали процес розширення наприкінці 1990-х. Тому Альянс мусить мати інтеграційний план, і я вважаю, що робити кроки для включення цих питань у стратегію 2030 буде правильним", - заявив він.

Нагадаємо, віцепрем'єрка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна наполягає на виконанні обіцянки, даної у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО щодо членства країни в Альянсі.

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Топ коментарі
+9
Расслабься, мужик.
25% - те, кто с головой на плечах - прекрасно знают, что пока клоун на Банковой, ничего хорошего ждать нельзя.

73% - те, кто с жопой на плечах - болт ложили и на НАТО, и на Украину, и на самих себя.
Им интересно, что по телевизору сегодня вечером покажут, и чтоб в корыто погуще затирки сыпанули.
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15.05.2021 12:27
+8
А що можна чекати? Сучасне озброєння? Так завтра Єрмак віддасть Путіну. Інформації - Єрмак організує канал, що все напряму йтиме в Кремль. Доки при владі кремлівські агенти, НАТО з нами ніяких серйозних справ мати не захоче. І я б не захотів.
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15.05.2021 12:28
+7
переклад: так вас і впустять у НАТО з чорного ходу та з вашими гебістами ру на всіх рівнях, ага...
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15.05.2021 12:23
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Пачіму ми нє в НАТЄ?
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15.05.2021 12:21 Відповісти
Натє вікуситє, дословный перевод.
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15.05.2021 12:28 Відповісти
Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО в червні, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 9068 Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО в червні, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 9068 Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО в червні, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 9068
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15.05.2021 18:14 Відповісти
... а не кажется ли вам ,что нас просто технично послали -...к 2030 году или падишах помрёт или ишак здохнет!!?))
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15.05.2021 18:34 Відповісти
Запізнилися з цим питанням, воно вже поставлено ЗЕ перед Байденом.
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15.05.2021 17:50 Відповісти
как меня бесят подобные длб!!!
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15.05.2021 12:22 Відповісти
переклад: так вас і впустять у НАТО з чорного ходу та з вашими гебістами ру на всіх рівнях, ага...
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15.05.2021 12:23 Відповісти
В Европе гэбни и проплаченых Москвой политиков не меньше чем у нас
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16.05.2021 01:43 Відповісти
Умный думкой багатие.
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15.05.2021 12:26 Відповісти
кацапоид - ты хоть бы правильно поговорку написал: ДУРЕНЬ ДУМКОЮ БАГАТІЄ.
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15.05.2021 12:44 Відповісти
Расслабься, мужик.
25% - те, кто с головой на плечах - прекрасно знают, что пока клоун на Банковой, ничего хорошего ждать нельзя.

73% - те, кто с жопой на плечах - болт ложили и на НАТО, и на Украину, и на самих себя.
Им интересно, что по телевизору сегодня вечером покажут, и чтоб в корыто погуще затирки сыпанули.
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15.05.2021 12:27 Відповісти
Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий от саммита НАТО в июне, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 8965
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15.05.2021 12:28 Відповісти
Гарвард, Стенфорд, Беркли - традиционные кузницы кадров левацкого мира.
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15.05.2021 13:13 Відповісти
А що можна чекати? ******* озброєння? Так завтра Єрмак віддасть Путіну. Інформації - Єрмак організує канал, що все напряму йтиме в Кремль. Доки при владі кремлівські агенти, НАТО з нами ніяких серйозних справ мати не захоче. І я б не захотів.
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15.05.2021 12:28 Відповісти
Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий от саммита НАТО в июне, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 7763
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15.05.2021 12:36 Відповісти
А то не Єрмак сидить поруч з Зелєю?Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий от саммита НАТО в июне, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 9842
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15.05.2021 12:49 Відповісти
С такой властью Украине светит только стратегия НАТО-3030
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15.05.2021 12:33 Відповісти
Решение о приглашении Украины на саммит НАТО проводимый 14 июня 2021 г. в Брюсселе, находится с процессе обсуждения.
Главный вопрос - позиция президента США Байдена.
В окружении Байдена большинство предлагает воздержаться от прямых контактов с украинским президентом, рассматривая это как неверный сигнал после визита Блинкена и отсутствия реального реагирования на его критику действий нынешней украинской власти.
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15.05.2021 12:33 Відповісти
Видно остерігаються заразитися. Як не як а Україна вийшла на 1-е місце в Європі по захворюваності на КОВІД. Та і слава "бідоносця" чого варта.
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15.05.2021 17:59 Відповісти
Якщо до 2030 року то троді треба вимагати реалізації "Будапештського мемарандуму", якщо відмовляться постійно кричати на весь світ, що домовленості щодо відмови від ядерної зброї нічого не варті.
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15.05.2021 12:36 Відповісти
Можно и не кричать. Все уже это давно поняли. Мало того поняли что любые договора это просто туалетная бумага. Поэтому в международной политике так много болтовни, а все проблемы решают только с помощью силы. Никаких каких либо значительных договоров за последние десятилетия просто нет, не смотря на рекламные ожидания в медиа.
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15.05.2021 12:50 Відповісти
Плохо дело. Правящий Украиной кодлан Коломойского Украину защитить не способен.Он может только воровать и свистеть . Зеленский: Байден должен / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ НАТО должно, - Таран/ Германия должна, - посол Мельник. Не должен кодлану только Израиль.
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15.05.2021 12:37 Відповісти
мало того, при владі блазень
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15.05.2021 12:40 Відповісти
Ну не хотят Украину в НАТО,получат более сильную Россию, всё очевидно.
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15.05.2021 12:38 Відповісти
смешно
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15.05.2021 12:41 Відповісти
экс-посол США в России заявил
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15.05.2021 12:46 Відповісти
Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО в червні, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 6481
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15.05.2021 12:57 Відповісти
2030? Серьёзно? К тому моменту Украины может уже не быть.
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15.05.2021 13:13 Відповісти
і про НАТО теж вони говорять (наживо зараз)

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейської Солідарність" Петро Порошенко приїхав до Львова. Про це повідомляє телеканал "НТА".
Під стінами ЛНУ ім Ів Франка відбувається Форум місцевих депутатів, приурочений до Дня

https://www.youtube.com/watch?v=nbCkfNyl82g&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90
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15.05.2021 13:13 Відповісти
Презентационный опрос представителей стран-членов НАТО в штаб-квартире альянса показал, что подавляющее большинство членов НАТО выступает за приглашение Украины для участия в работе июньского саммита НАТО. Против высказались США и Канада.
ГЗМ tZE inform
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16.05.2021 01:23 Відповісти
Да украинцы понимают,вот Марокко это важнее Украины. А от уродов,нарушивших гарантии Будапештского меморандума (рашистов но там и есть и ГАРАНТЫ-Великобритания и Франция и США ) мы ничего НЕ ждем,кроме предательства. Одни продолжают"из под тишка" подлую войну против украинской нации,другие ПОДЛО нарушив свои обязательства стоят в стороне( выдвигая УСЛОВИЯ на помощь Украине) Для Украины"союзники" ,которые НЕ выполняют свои обязательства,а высказывают ОБЕСПОКОЕННОСТЬ,когда Украину атакуют,тоже из ряда моральных УРОДОВ. И это высказывание о намерениях только подтверждает ,что союзников у Украины НЕТ,есть ситуационные,которые прежде всего соблюдают СВОЙ интерес.
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16.05.2021 07:15 Відповісти
 
 