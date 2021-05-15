Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО в червні, - Вершбоу
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО, який відбудеться у червні, але потрібно домагатися включення її питання в стратегію "НАТО 2030".
Про це заявив американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу під час онлайн-дискусії "День Європи в Україні", яка відбулась на майданчику Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Вважаю, що Україна діє правильно, коли підштовхує НАТО до виконання своїх обіцянок. Водночас Україні не варто мати занадто високих очікувань із приводу саміту в червні. Ми маємо розглядати наступні кілька років як період нових можливостей. У нас є нова адміністрація у Вашингтоні, яка однозначно прихильна до суверенітету і незалежності України, готова надавати більше військової підтримки, ніж це було під час адміністрації Обами або Трампа, щоб посилити здатність України стримувати подальшу агресію Росії, яка сьогодні є безпосередньою загрозою", - заявив Вершбоу.
На його думку, із часом ця адміністрація готова підтримати Україну, щоб "зрушити з мертвої точки" в інтеграції в НАТО. За його словами, це може бути включення питання України та Грузії у стратегію "НАТО 2030" і перегляд політики Альянсу за результатами саміту в червні.
Вершбоу зазначив, що країни мають виконати "домашню роботу", щоб відповідати критеріям членства, але таку роботу має виконати і Альянс: визначити, як країни, частина території яких перебуває під окупацією, можуть бути захищені гарантіями за ст. 5 Договору НАТО.
"У рамках стратегії 2030 НАТО має визначити, як інтегрувати системи оборони України і Грузії в системи НАТО, які сили і засоби для цього потрібні, які політичні заходи можуть знадобитися у відповідь на реакцію Росії. Ми добре впоралися з цим завданням, коли починали процес розширення наприкінці 1990-х. Тому Альянс мусить мати інтеграційний план, і я вважаю, що робити кроки для включення цих питань у стратегію 2030 буде правильним", - заявив він.
Нагадаємо, віцепрем'єрка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна наполягає на виконанні обіцянки, даної у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО щодо членства країни в Альянсі.
Будь ласка, зачекайте...
25% - те, кто с головой на плечах - прекрасно знают, что пока клоун на Банковой, ничего хорошего ждать нельзя.
73% - те, кто с жопой на плечах - болт ложили и на НАТО, и на Украину, и на самих себя.
Им интересно, что по телевизору сегодня вечером покажут, и чтоб в корыто погуще затирки сыпанули.
Главный вопрос - позиция президента США Байдена.
В окружении Байдена большинство предлагает воздержаться от прямых контактов с украинским президентом, рассматривая это как неверный сигнал после визита Блинкена и отсутствия реального реагирования на его критику действий нынешней украинской власти.
10:28 Настаиваем на выполнении обещания о членстве Украины в НАТО. Заявление на саммите 14 июня должно проложить дорогу к ПДЧ, - вице-премьер Стефанишина
П'ятий Президент України, лідер партії "Європейської Солідарність" Петро Порошенко приїхав до Львова. Про це повідомляє телеканал "НТА".
Під стінами ЛНУ ім Ів Франка відбувається Форум місцевих депутатів, приурочений до Дня
https://www.youtube.com/watch?v=nbCkfNyl82g&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9D%D0%A2%D0%90
ГЗМ tZE inform