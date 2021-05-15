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"Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки

15 травня в Україні відзначається День науки. Народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива, який зі скандалом захистив нещодавно кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління", привітав колег зі святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Киви.

"Вітаю колеги з Днем науки!!!" - написав вчений Кива, припустившись у реченні двох пунктуаційних помилок (на письмі звертання виділяється комами. - Ред.)

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"Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - додав депутат ОПЗЖ.

Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!! - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки 01

Дивіться також: "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розкажу ... А, друже?" - кандидат наук Ківа після захисту дисертації, запропонував журналісту усамітнитися. ВIДЕО

Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

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Топ коментарі
+56
"Настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки - Галилей, Николай Коперник, Кива!!!", - нардеп ОПЗЖ с ошибками поздравил коллег с Днем науки - Цензор.НЕТ 1606
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15.05.2021 12:57
+51
Быдло.
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15.05.2021 12:51
+23
"Настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки - Галилей, Николай Коперник, Кива!!!", - нардеп ОПЗЖ с ошибками поздравил коллег с Днем науки - Цензор.НЕТ 8158
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15.05.2021 13:11
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Херасьмент!! ....Кива их бин Галилей???
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15.05.2021 13:55 Відповісти
Каким образом Н..Коперник пострадал "из-за науки"?
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15.05.2021 14:10 Відповісти
никаким. Этот идиот даже не знает, кто на самом деле пострадал "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 4672
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15.05.2021 15:18 Відповісти
Не вишеперечисленние пострадали ЗА науку, а ИЗ-ЗА науки ростадали дрозофили, лягушки, миши и собаки Павлова, ну нехай и Кива до купи будет.
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15.05.2021 14:15 Відповісти
Животное, ЗА науку, а не из-за науки. Прахвэссор блин!
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15.05.2021 14:16 Відповісти
В депутати Ківу вибрали, то чому йому не отримати наукову ступінь ??
Так його бачать українці, їм нормально, не соромно.
Не в Ківі справа, а в тому, хто це все толерує - в народові.
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15.05.2021 14:19 Відповісти
"Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 4054
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15.05.2021 14:23 Відповісти
У кислате шоли растворят, шоп нихто ни нашел и не пасадил. "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 4 "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 4 "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 4
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15.05.2021 14:44 Відповісти
Та нє, добавит "лав" к своей хвамилии и может смело возглавлять Одесскую юракадемию "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 5036
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16.05.2021 10:20 Відповісти
не, ну так накуй сжечь Киву шоб уже 100 процентный "страдалец" от науки был, а то не фен-шую как-то
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15.05.2021 14:26 Відповісти
Типерь дохдурю киви асталасся с пизанскай башни ********* и зажарицца на пианерскам кастре и можа у мандию заварачивацца. "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 9812 "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 9812 "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 9812
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15.05.2021 14:33 Відповісти
Вот откуда такая тяга быдлосовков к научной степени? То профессор, то кандидат. И это только вершина айсберга (в частности о комиссии при защите Кивы). Туземцы, которые любили стеклянные бусы на шее носить?
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15.05.2021 14:34 Відповісти
На костер его...
Немедленно!!!!
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15.05.2021 14:36 Відповісти
киви до Джордано Бруно, як...
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15.05.2021 15:38 Відповісти
Три ошибки. Должно быть так:
Настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки: Галилей, Николай Коперник, Кива!!!

Вообще-то, Кива еще при родах пострадал...
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15.05.2021 14:49 Відповісти
Быстрее всего, от твердолобого трында пострадала.
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16.05.2021 00:30 Відповісти
Так Кива пострадал ещё до входа в мир большой науки.
И даже до того, как научился читать.
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15.05.2021 15:02 Відповісти
Тепер треба провести на ньому потужний науковий експеримент, як роблять вчені-вар'яти на жабах і мухах-дроздофілах, щоб Ківа дійсно зазнав страшні борошна в ім'я навуки... "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 1173

"Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 4789
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15.05.2021 16:16 Відповісти
муха-дрозоківа
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15.05.2021 16:55 Відповісти
не оскорбляйте фрукт сравнением с рукоблодствующим наукИвцем.
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15.05.2021 21:02 Відповісти
Для початку - пропоную лоботомію без наркозу.
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15.05.2021 18:18 Відповісти
А потім операцію за методом Преображенського: підсадити у міжвушний ґанґлій Ківи гіпофіз із моску птаха ківі, і зверху ще насіння однойменної рослини 🥝
І подивимось, на що цей вчений перетвориться 🤓🤓🤓
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15.05.2021 18:34 Відповісти
"Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 7188

Жесть. Гарний сюжет для Лавкрафта. А Франкенштейн після споглядання такого розібрав би себе на запчастини...
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15.05.2021 18:36 Відповісти
У Лавкрафта є оповідання "Герберт Вест - реаніматор"... там вчений-вар'ят реанімував трупи і навіть окремі фрагменти... Ківу йому для експериментів!
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15.05.2021 18:50 Відповісти
...А якщо кива його покусає? "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 9222
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15.05.2021 19:10 Відповісти
Спойлер: у фіналі приблизно таке і сталося. Точніше, реанімовані кадаври розірвали Уеста на шматки...
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15.05.2021 19:14 Відповісти
Блі-і-ін...Оце я спалився... "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 9525
(По секрету, колего, така ситуація. Футбол я дивлюся дуже рідко, попри те, що люблю цю гру. Причина - перед початком матчу в більшості випадків я вже знаю, як він закінчиться).
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16.05.2021 22:19 Відповісти
А перед цим ще ось таке трапилося (узято звідси):

"В сефтонском сумасшедшем доме, в пятидесяти милях от Бостона, произошло нечто ужасное и непостижимое. Случай этот всполошил всю округу и привел в замешательство полицию. Перед рассветом несколько человек в полном молчании вошли в помещение, и их предводитель разбудил служителей. Грозного вида военный говорил, не разжимая губ. Его голос, напоминавший голос чревовещателя, казалось, исходил из большого черного ящика, который тот держал в руках.
Когда военный оказался в холле и на его бесстрастное, ослепительно красивое лицо упал свет, то надзиратель едва удержался на ногах: он увидел восковую маску с глазами из цветного стекла. Похоже, этот человек когда-то пережил ужасную катастрофу. За ним по пятам шел отвратительный громила с синюшным лицом, половина которого была изъедена какой-то неизвестной болезнью. Военный потребовал ключ от палаты, где содержался людоед, доставленный сюда из Аркхема шестнадцать лет назад. Получив отказ, он подал своим сообщникам знак, и те принялись крушить все вокруг. Злодеи избивали и рвали зубами всех, кто не успел спастись бегством. Убив четырех санитаров, они в конце концов освободили монстра. Свидетели происшествия, у которых достало душевных сил вспоминать о нем без истерики, утверждают, что нападавшими командовал человек с восковым лицом и действовали они не как живые люди, а как автоматы. Когда помощь наконец подоспела, злодеи успели скрыться, прихватив с собой безумца-людоеда.
Прочитав сообщение в газете, Уэст просидел в оцепенении до полуночи. В полночь раздался звон дверного колокольчика, повергший его в неописуемый ужас. Слуги спали на верхнем этаже, поэтому я пошел открыть дверь. Я уже говорил полиции, что на улице не было ни повозки, ни машины. Перед дверью стояли несколько человек очень странного вида. Они внесли в холл большой прямоугольный ящик и поставили его на пол, а один из пришедших совершенно неестественным голосом прохрипел: «Срочный груз - доставка оплачена». Слегка подпрыгивая, они гуськом вышли на улицу, и пока я смотрел им вслед, мне в голову пришла довольно странная мысль - что они направляются к старому кладбищу, к которому примыкала задняя стена нашего дома. Когда я затворил за ними дверь, Уэст вышел и посмотрел на ящик. Тот был около двух футов в длину, на крышке значились полное имя и адрес Уэста. Чуть ниже виднелась надпись: «От Эрика Морланда Клапем-Ли, Сент-Элуа, Фландрия». Шесть лет назад во Фландрии в наш госпиталь угодил немецкий снаряд, и под обломками остались обезглавленное тело доктора Клапем-Ли и его отрезанная голова, которая - возможно - издавала членораздельные звуки".
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15.05.2021 19:32 Відповісти
Ця штука сподвигла мене перефразувати доволі злий, древній, як гівно мамонта, жарт: якщо видатному науКИВцю відірвати голову, ніхто особливої різниці не помітить.
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16.05.2021 01:47 Відповісти
походу- эскременты над кивий вже провели.....((((((((99
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15.05.2021 19:49 Відповісти
От ми і здійснили фундаментальне наукове відкриття: кива - жертва екскременту.
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16.05.2021 01:52 Відповісти
Пострадала наука.
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15.05.2021 15:03 Відповісти
киви просто купил нищую комиссию
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15.05.2021 15:26 Відповісти
От так от... А Ви казали, що воно бідне, як церковна миша. От чого, направду, вартує Жомова Яма!
"Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 3447
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16.05.2021 01:50 Відповісти
так а как она еще пострадает (именно наука страны- это ж нонсенс, такого имбецила иметь...), если энтот неуч+невежда будет кругом фигурировать...((((((9
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15.05.2021 19:52 Відповісти
если ты такой умный, то почему такой бедный
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15.05.2021 15:27 Відповісти
Бідний? "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 7508
Де б мені знайти таку ж жомову яму, щоб бути таким же бідним... "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 8462
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15.05.2021 18:22 Відповісти
кива, если Земля вертится, то в какую сторону?
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15.05.2021 15:30 Відповісти
А кива, такий, зліпивши умняк, каже: "Туда!"
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15.05.2021 18:23 Відповісти
Або теж із вумним виглядом: "я понял вопрос и обязательно отвечу на него в следующей научной работе" 🤓
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15.05.2021 18:38 Відповісти
і пальцем в небо...
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15.05.2021 18:40 Відповісти
таварісч ківа,ви бальшой учьоний! "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 6737 Майже цитата...
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15.05.2021 15:39 Відповісти
таварісч ківа,ви бальшой учьоний!

И Рабинович вас вперед ведет
А мертветчук домашний заключенный,
Ему Вадим с трибуны запоет!..
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15.05.2021 16:02 Відповісти
если нигде не приняли - в юридический
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15.05.2021 15:50 Відповісти
Пілять! Не втримався - побачив заголовок і негайно заплював екран кавою :D
Протираю монітор і похмуро іржу немов шибеник.
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15.05.2021 15:57 Відповісти
почему у Кивы всегда выражение лица такое, как будто ему натыкали х@я в рот?
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15.05.2021 16:21 Відповісти
не натыкали, а не вынимают
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15.05.2021 16:54 Відповісти
Певно, проф(ф)есійна деформація.
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15.05.2021 18:27 Відповісти
Если Кива так настаивает, то давайте положим его в костёр !
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15.05.2021 16:29 Відповісти
Твоє ліве яйце тобі "колега", науківець опазажомовоямового керування!
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15.05.2021 16:47 Відповісти
Неуківець краще звучить.
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16.05.2021 00:28 Відповісти
"Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 6254 ......
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15.05.2021 16:50 Відповісти
Парадокс Ківи "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 8650

"Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 9246
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15.05.2021 16:51 Відповісти
ой дурааааак.....
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15.05.2021 16:53 Відповісти
кЫва не прошёл бы и тест для слабоумных, акадэмык , коллега дырявого)
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15.05.2021 18:18 Відповісти
Ой *****! Ліл 48 разів.
Це навіть не дно. Це - голіме днище...
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15.05.2021 18:19 Відповісти
Куди там Копернику з Галілеєм до дисертації Ківи.
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16.05.2021 00:27 Відповісти
"Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки - Цензор.НЕТ 1307
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17.05.2021 15:25 Відповісти
Зловив Кива Золоту Рибку. Взмолилась рибка: "Відпусти мене, ідіоте. Я твоє будь-яке бажання виконаю". І сказав Кива: "Хочу бути справжнім науківцем". "Добре, закрий очі, прорахуй до трьох і відкривай" - сказала рибка. Кива так і зробив. Відкриває очі, бачить Рим, 1600 рік, площу квітів, свою тушку прив'язану до шесту і якихось в рясах мужиків, які підкладають до тушки Кива дровішки. "Рибка, я не просив посмертно!"
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17.05.2021 15:32 Відповісти
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