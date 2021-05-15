"Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки

15 травня в Україні відзначається День науки. Народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива, який зі скандалом захистив нещодавно кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління", привітав колег зі святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Киви.

"Вітаю колеги з Днем науки!!!" - написав вчений Кива, припустившись у реченні двох пунктуаційних помилок (на письмі звертання виділяється комами. - Ред.)

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"Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - додав депутат ОПЗЖ.







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Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.