"Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки
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15 травня в Україні відзначається День науки. Народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива, який зі скандалом захистив нещодавно кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління", привітав колег зі святом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Киви.
"Вітаю колеги з Днем науки!!!" - написав вчений Кива, припустившись у реченні двох пунктуаційних помилок (на письмі звертання виділяється комами. - Ред.)
"Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - додав депутат ОПЗЖ.
Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.
Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.
26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.
Будь ласка, зачекайте...
Так його бачать українці, їм нормально, не соромно.
Не в Ківі справа, а в тому, хто це все толерує - в народові.
Немедленно!!!!
Настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки: Галилей, Николай Коперник, Кива!!!
Вообще-то, Кива еще при родах пострадал...
И даже до того, как научился читать.
І подивимось, на що цей вчений перетвориться 🤓🤓🤓
Жесть. Гарний сюжет для Лавкрафта. А Франкенштейн після споглядання такого розібрав би себе на запчастини...
(По секрету, колего, така ситуація. Футбол я дивлюся дуже рідко, попри те, що люблю цю гру. Причина - перед початком матчу в більшості випадків я вже знаю, як він закінчиться).
"В сефтонском сумасшедшем доме, в пятидесяти милях от Бостона, произошло нечто ужасное и непостижимое. Случай этот всполошил всю округу и привел в замешательство полицию. Перед рассветом несколько человек в полном молчании вошли в помещение, и их предводитель разбудил служителей. Грозного вида военный говорил, не разжимая губ. Его голос, напоминавший голос чревовещателя, казалось, исходил из большого черного ящика, который тот держал в руках.
Когда военный оказался в холле и на его бесстрастное, ослепительно красивое лицо упал свет, то надзиратель едва удержался на ногах: он увидел восковую маску с глазами из цветного стекла. Похоже, этот человек когда-то пережил ужасную катастрофу. За ним по пятам шел отвратительный громила с синюшным лицом, половина которого была изъедена какой-то неизвестной болезнью. Военный потребовал ключ от палаты, где содержался людоед, доставленный сюда из Аркхема шестнадцать лет назад. Получив отказ, он подал своим сообщникам знак, и те принялись крушить все вокруг. Злодеи избивали и рвали зубами всех, кто не успел спастись бегством. Убив четырех санитаров, они в конце концов освободили монстра. Свидетели происшествия, у которых достало душевных сил вспоминать о нем без истерики, утверждают, что нападавшими командовал человек с восковым лицом и действовали они не как живые люди, а как автоматы. Когда помощь наконец подоспела, злодеи успели скрыться, прихватив с собой безумца-людоеда.
Прочитав сообщение в газете, Уэст просидел в оцепенении до полуночи. В полночь раздался звон дверного колокольчика, повергший его в неописуемый ужас. Слуги спали на верхнем этаже, поэтому я пошел открыть дверь. Я уже говорил полиции, что на улице не было ни повозки, ни машины. Перед дверью стояли несколько человек очень странного вида. Они внесли в холл большой прямоугольный ящик и поставили его на пол, а один из пришедших совершенно неестественным голосом прохрипел: «Срочный груз - доставка оплачена». Слегка подпрыгивая, они гуськом вышли на улицу, и пока я смотрел им вслед, мне в голову пришла довольно странная мысль - что они направляются к старому кладбищу, к которому примыкала задняя стена нашего дома. Когда я затворил за ними дверь, Уэст вышел и посмотрел на ящик. Тот был около двух футов в длину, на крышке значились полное имя и адрес Уэста. Чуть ниже виднелась надпись: «От Эрика Морланда Клапем-Ли, Сент-Элуа, Фландрия». Шесть лет назад во Фландрии в наш госпиталь угодил немецкий снаряд, и под обломками остались обезглавленное тело доктора Клапем-Ли и его отрезанная голова, которая - возможно - издавала членораздельные звуки".
Де б мені знайти таку ж жомову яму, щоб бути таким же бідним...
И Рабинович вас вперед ведет
А мертветчук домашний заключенный,
Ему Вадим с трибуны запоет!..
Протираю монітор і похмуро іржу немов шибеник.
Це навіть не дно. Це - голіме днище...