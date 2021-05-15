"Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній віцепрем'єр Геннадій Зубко прокоментував висловлювання президента Зеленського, який 14 травня заявив, що в державних резиденціях у Конча-Заспі "за символічну плату живуть незрозумілі особистості", назвавши водночас прізвище Зубка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Зубко наголосив: "Здорово бути публічною людиною! Коли твоє прізвище називає президент України. Так справді буває, і твоє прізвище звучить:
- під час вирішенні складних питань щодо ОРДЛО в ТКГ у Мінську від другого президента України Леоніда Кучми;
- під час отримання ордена Данила Галицького від третього президента Віктора Ющенка;
- під час роботи над складними реформами з п'ятим президентом Петром Порошенком;
- і під час візиту до Франції та Німеччини від шостого президента Зеленського.
Тільки Януковича моє прізвище, як і прізвища багатьох інших опозиційних бізнесменів і політиків, дратувало.
Але точно не очікував почути своє прізвище після засідання РНБОУ. І таке буває".
Він продовжив: "Але бути публічною людиною - не тільки здорово, це ще й відповідальність. І тому кожен із нас, державних діячів, хто агітує за рух до Європи і впровадження європейських стандартів публічності, має відповідати на публічні запитання, зокрема й про те, де живеш і скільки це тобі коштує".
"Я готовий. Під час своєї роботи і народним депутатом України, і першим заступником Адміністрації Президента, і у двох урядах України ніколи не користувався ні пільгами, ні безкоштовним службовим житлом. До речі, пільги для чиновників справді ми скасували в 2014 році", - написав колишній віцепрем'єр.
Зубко заявив: "Житло завжди винаймав, а з 2016 року офіційно винаймаю, проживаю, декларую і оплачую будинок у 265 кв. м (132,5 кв. метрів житлових, 132,5 кв. метрів підвальних) на базі (або у зоні) відпочинку Конча-Заспа.
Я публічна людина і тому публікую фото будинку і фото платіжних доручень за своє житло - і під час роботи в уряді, і за президентства Зеленського. Це не є державною таємницею".
"Може, для когось це "символічні суми" за оплату житла, для мене - ні. Ні 58 тис. грн у 2017 році, ні 69 тис. грн у 2020 році, ні 104 тис. грн у 2021 році за місяць. Дуже добре пам'ятаю, що "безкоштовний сир може бути тільки в мишоловці". Честь маю", - резюмував політик.
Він також опублікував фото будинку, де проживає і квитанції про оплату за житло.
Нагадаємо, що на засіданні РНБО 14 травня 2021 року президент Володимир Зеленський порушив питання про земельні ділянки і будівництво будинків у Конча-Заспі і Пущі-Водиці. РНБО доручили провести аудит цих угод.
Будь ласка, зачекайте...
До речі, яким боком Карл був до кондитерської промисловості ??
Сам то безплатно за наш рахунок живе. Хоча і має своє пристойне житло.
Короче, ЭПОХА БРЕХНИ так и не закончилась. Вот именно это, и раздражает избирателей.
Хрущовка - ваше всьо!)))
А именно это они сейчас и делают, кстати, еще до вашей подсказки.
Хоча зеботам ця метушня сподобалась.
Про панування в держрезиденції Гідранта за гроші платників податків якось незручно говорити, він же не такий як попередник (Порох там не жив), тому може тринькати державні кошти на себе і своє шапіто скільки заманеться(
https://www.youtube.com/watch?v=K5Zy-qWHj3g
и велик припаркован.
ни гаража, ничего. охотно верю.
скорее всего - это сторожка для охраны, за которую он и платит.
а покажите весь участок с беспилотника. пожалуйста.