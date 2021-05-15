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"Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату. ФОТО

Колишній віцепрем'єр Геннадій Зубко прокоментував висловлювання президента Зеленського, який 14 травня заявив, що в державних резиденціях у Конча-Заспі "за символічну плату живуть незрозумілі особистості", назвавши водночас прізвище Зубка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Зубко наголосив: "Здорово бути публічною людиною! Коли твоє прізвище називає президент України. Так справді буває, і твоє прізвище звучить:
- під час вирішенні складних питань щодо ОРДЛО в ТКГ у Мінську від другого президента України Леоніда Кучми;
- під час отримання ордена Данила Галицького від третього президента Віктора Ющенка;
- під час роботи над складними реформами з п'ятим президентом Петром Порошенком;
- і під час візиту до Франції та Німеччини від шостого президента Зеленського.

Тільки Януковича моє прізвище, як і прізвища багатьох інших опозиційних бізнесменів і політиків, дратувало.
Але точно не очікував почути своє прізвище після засідання РНБОУ. І таке буває".

Читайте також: Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Кончі-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату

Він продовжив: "Але бути публічною людиною - не тільки здорово, це ще й відповідальність. І тому кожен із нас, державних діячів, хто агітує за рух до Європи і впровадження європейських стандартів публічності, має відповідати на публічні запитання, зокрема й про те, де живеш і скільки це тобі коштує".

"Я готовий. Під час своєї роботи і народним депутатом України, і першим заступником Адміністрації Президента, і у двох урядах України ніколи не користувався ні пільгами, ні безкоштовним службовим житлом. До речі, пільги для чиновників справді ми скасували в 2014 році", - написав колишній віцепрем'єр.

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Зубко заявив: "Житло завжди винаймав, а з 2016 року офіційно винаймаю, проживаю, декларую і оплачую будинок у 265 кв. м (132,5 кв. метрів житлових, 132,5 кв. метрів підвальних) на базі (або у зоні) відпочинку Конча-Заспа.
Я публічна людина і тому публікую фото будинку і фото платіжних доручень за своє житло - і під час роботи в уряді, і за президентства Зеленського. Це не є державною таємницею".

"Може, для когось це "символічні суми" за оплату житла, для мене - ні. Ні 58 тис. грн у 2017 році, ні 69 тис. грн у 2020 році, ні 104 тис. грн у 2021 році за місяць. Дуже добре пам'ятаю, що "безкоштовний сир може бути тільки в мишоловці". Честь маю", - резюмував політик.

Він також опублікував фото будинку, де проживає і квитанції про оплату за житло.

Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі, - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату 01

Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі, - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату 02
Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі, - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату 03
Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі, - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату 04

Нагадаємо, що на засіданні РНБО 14 травня 2021 року президент Володимир Зеленський порушив питання про земельні ділянки і будівництво будинків у Конча-Заспі і Пущі-Водиці. РНБО доручили провести аудит цих угод.

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Топ коментарі
+18
Платит, в отличие от брехуна Зели, содержание которого обходится налогоплательщикам в десятки, а то и сотни млн. гривен.
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15.05.2021 13:38
+15
Чому там живе незрозумілий Голобаротька?"Я с 2016 года официально арендую жилье в Конча-Заспе", - Зубко опубликовал фото дома и квитанции по оплате - Цензор.НЕТ 9798
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15.05.2021 13:23
+13
Отберите у Вовачки СНБО - дите занимается самострельным членовредительством ! "Я с 2016 года официально арендую жилье в Конча-Заспе", - Зубко опубликовал фото дома и квитанции по оплате - Цензор.НЕТ 680

то на Медведчука дурак без подготовки наедет,
то патякает о темных личностях на гос. дачах (Ленка то хоть в курсе, что она - темна и живет на халяву ?)
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15.05.2021 13:33
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у чиїй власності фабрика Карла Маркса ??
До речі, яким боком Карл був до кондитерської промисловості ?? "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 5892
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15.05.2021 15:10 Відповісти
Его папа был директором Житомирского завода ограждающих конструкций. Нового завода, который и прибрал к рукам. Первой должностью Геннадия Зубко, была должность Генерального директора, на папином заводе, теперь там Гендиректором сын Гены Зубко, а папа так и трудится простым директором завода.
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16.05.2021 13:47 Відповісти
логика ТАКИХ платежей за эту халупу в таком случае не понятна.... - В ЧЕМ ПРИКОЛ? ведь за уплаченную сумму за все время можно было под Киевом построить котеджное местечко и здавать в аренду - где логика?
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15.05.2021 14:24 Відповісти
Сарай у стили гондарёвай - сатанинскай. "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 1955 "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 1955 "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 1955
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15.05.2021 14:24 Відповісти
Дом Гонтаревой был построен по индивидуальному проекту хорошего архитектора. Учи матчасть зебил, прежде чем глупости вякать.
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15.05.2021 15:14 Відповісти
коментар відмічено як спам
Шикаластер саси чупачупеса рашенавава малчее и учы мацчасздь. "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 6229 "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 6229 "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 6229 "Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 1061
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15.05.2021 18:06 Відповісти
када їх хватають за жопу - вони усе нисчие !
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15.05.2021 14:25 Відповісти
он действительно, кого то хочет разжалобить...?
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15.05.2021 14:42 Відповісти
Зеленський знову облажався.
Сам то безплатно за наш рахунок живе. Хоча і має своє пристойне житло.
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15.05.2021 14:42 Відповісти
Мнения комментаторов разделились. Одни глубоко возмущены тем как жируют на украденные у народа и у них лично деньги, другим совершенно не понравился экстерьер домика и возникли сомнения относительно его квадратуры. Объединяет всех классовая люмпенская ненависть, которую успешно эксплуатирует Зе. Клоун отнюдь не дурачок и знает как понравиться пиплу. Пипл хавает.
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15.05.2021 14:55 Відповісти
Ну скорее это очередной прокол Зе команды, ведь Зеленский лично обещал отдать президентскую резиденцию детям - никто его за язык не тянул, а теперь сам там проживает.

Короче, ЭПОХА БРЕХНИ так и не закончилась. Вот именно это, и раздражает избирателей.
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16.05.2021 13:50 Відповісти
Таке відчуття, що на темі зібрались одні бомжі обісцяні
Хрущовка - ваше всьо!)))
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15.05.2021 15:09 Відповісти
Спробуйте взнати про житлові умови в Англії. У широкого загалу. Будете здивовані.
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15.05.2021 15:12 Відповісти
Согласен с Вами полностью - Кончу надо срочно заселить кварталовскими звёздами, зелёными слугами, кремлёвскими агентами из ОП ....
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16.05.2021 08:58 Відповісти
Ой, какой вы умный )))
А именно это они сейчас и делают, кстати, еще до вашей подсказки.
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16.05.2021 13:51 Відповісти
З Гідранта вийшов просто Преп..здент рівня алкаша-завгостпа, бо на рівні РНБО розбирають питання аренди приміщення як питання нацбезпеки.
Хоча зеботам ця метушня сподобалась.

Про панування в держрезиденції Гідранта за гроші платників податків якось незручно говорити, він же не такий як попередник (Порох там не жив), тому може тринькати державні кошти на себе і своє шапіто скільки заманеться(
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15.05.2021 15:14 Відповісти
Быдлу нравится ссанина в головы, и янелох это с успехом использует, чтобы отвлекать от реальных преступлений и проблем со стороны власти.
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15.05.2021 15:16 Відповісти
конечно приятнее о каких то ворах в законе и о раскулачивании хитрожопых читать чем на цены в магазинах и на заправках смотреть!!! слой лапши на ушах у пересичных становится все толще и толще! тут я с тобой согласен Саня на все 100! 73%_центные дятлы кричите "Ура зеле " дальше и громче!!!
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15.05.2021 17:51 Відповісти
зе-бесславные ублюдки не пройдут
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15.05.2021 16:15 Відповісти
а в Броварах можно было снять дешевле..
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15.05.2021 17:30 Відповісти
зубко, если для тебя там так дорого жить в этом госмаетке, то зачем ты там живёшь? за такие бабки в Киеве можно пентхаус снять. хотя я уверен он у тебя итак есть и квартирка наверняка есть и даже не одна. а я объясню зачем вы это делаете (живёте на этих госвиллах). а вы ждёте удобное время/власть при котором все эти виллы и маетки можно будет быстро качественно и с небольшими затратами приватизировать! я прав? и тогда - наверняка вдруг запляшут облака и кузнечик запиликает на скрипке.... и пойдет зелёный пiд три чорти!
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15.05.2021 17:46 Відповісти
а я помню как Гройсман его опустил))

https://www.youtube.com/watch?v=K5Zy-qWHj3g
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15.05.2021 19:10 Відповісти
ЭТО ЧТО САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ДОМ В КОНЧА ЗАСПЕ !?)
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15.05.2021 20:30 Відповісти
Якась диспропорція на фото, ніби в фотошопі перспективу викривили, щоб будиночок здавався меншим))
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16.05.2021 01:09 Відповісти
вот это его одноэтажный домик на 3 комнаты в 1 этаж?
и велик припаркован.
ни гаража, ничего. охотно верю.
скорее всего - это сторожка для охраны, за которую он и платит.
а покажите весь участок с беспилотника. пожалуйста.
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16.05.2021 03:05 Відповісти
"Я із 2016 року офіційно винаймаю житло в Конча-Заспі", - Зубко опублікував фото будинку та квитанції про оплату - Цензор.НЕТ 1996
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16.05.2021 13:53 Відповісти
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