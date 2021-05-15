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Речник МЗС Ніколенко про слова Путіна щодо антипода РФ: Танки і токсичні ідеї "русского мира" не зупинять трансформації України на демократичну державу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Речник МЗС Ніколенко про слова Путіна щодо антипода РФ: Танки і токсичні ідеї "русского мира" не зупинять трансформації України на демократичну державу

Слова президента РФ Володимира Путіна про перетворення України на "антипод" Росії демонструють нерозуміння внутрішніх процесів у нашій державі. Кремлю варто не втручатися у справи інших країн, а зосередитися на вирішенні першочергових проблем росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

У МЗС нагадали, що українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив'язки до третіх сторін.

"Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей "русского мира" не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу", - сказав Ніколенко.

Водночас він зазначив, що "географію змінити не можна", а тому після завершення російсько-українського збройного конфлікту і деокупації українських територій Українї та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи.

"І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем росіян. На нашу думку, саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади", - наголошують у МЗС.

Як повідомлялося, вчора Путін заявив, що Україну перетворюють на "антипод" РФ.

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15.05.2021 13:24 Відповісти
Спикер МИД Николенко о словах Путина об антиподе РФ: Танки и токсичные идеи "русского мира" не остановят трансформацию Украины в демократическое государство - Цензор.НЕТ 3461
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15.05.2021 13:32 Відповісти
Скрепанутые.
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15.05.2021 14:01 Відповісти
просто правителям рефии очень повезло с таким населением. Они скрепные все.
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15.05.2021 13:47 Відповісти
Этот сделают Бубочка с Ермаком вместо Путина.
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15.05.2021 14:03 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
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15.05.2021 16:36 Відповісти
 
 