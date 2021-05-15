УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
48022 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1257 12
Медведчук (1032) кримінальна справа (279) державна зрада (307) Козак (97) Венедіктова (598)

"Вважаю, що нам сьогодні нічого не заважає рухатися у справі", - Венедіктова про відсутність Козака в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Вважаю, що нам сьогодні нічого не заважає рухатися у справі", - Венедіктова про відсутність Козака в Україні

Відсутність в Україні нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, підозрюваного в державній зраді, поки не є критичним для продовження розслідування щодо нього.

Про це заявила генпрокурор України Ірина Венедіктова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" 14 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Відповідаючи на запитання, чи мають намір оголошувати Козака в міжнародний розшук, Венедіктова сказала, що поки слідство виходитиме з того, що він перебуває у країні.

Читайте також: Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак лікується в Білорусі, - Медведчук

"Якщо ми панові Медведчуку інкримінуємо організацію, то Козаку ми інкримінуємо пособництво. У принципі, звичайно, ми підемо за законом і будемо йти з тим, щоб проводити слідчі дії, виходячи з того, що громадянин перебуває у країні. Але я впевнена, що ми цього не доб'ємося, щось у мене такий песимізм професійний. Але все може бути. Можливо, завтра з'явиться Козак і скаже: "Ви знаєте, вам здалося, я весь час перебував у сусідній області, і те, що ви там... це ваше політично мотивоване рішення". І таке може бути", – сказала Венедіктова.

На запитання, чи є для слідства критично важливою присутність Козака в Україні, генпрокурор заявила: "Я вважаю... Не хочу десь підвести орган досудового розслідування і прокурорів, які в групі прокурорів є старшими прокурорами, але я вважаю, що нам на сьогодні нічого не заважає рухатися у справі".

Читайте також: Якщо Козак на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода, - Данілов

Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще у двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат із фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває у РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

Читайте також: Ар'єв про підозру Медведчуку: Це "договорняк". Зеленський отримає рейтинги, а кум Путіна - образ "переслідуваного борця з прозахідною владою"

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+3
зеленые да вы что охренели . как смотреть сериал если не все актеры съехались "Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине - Цензор.НЕТ 4612
показати весь коментар
15.05.2021 14:29
+2
"Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине - Цензор.НЕТ 2174
показати весь коментар
15.05.2021 14:03
+1
Заочное осуждение - самое удобное. Осудили, и концы в воду. А со временем осуждение опротестовали. Зато какая работа проведена и сколько героических рассказов мы услышим.
Как гражданин, требую осуждения троллей. Они, гады, носки тырят. Правда, только левые. А что же с правыми делать?
показати весь коментар
15.05.2021 14:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине - Цензор.НЕТ 2174
показати весь коментар
15.05.2021 14:03 Відповісти
Так у нас и на Байдена открывали дело.
показати весь коментар
15.05.2021 14:10 Відповісти
Можна и против Дарта Вейдера открыть, было бы желание и фантазия. Но если ты - гражданин Украины, и подозреваешься в особо тяжких преступлениях против своего государства, должен немедленно быть арестован, помещен в СИЗО и сидеть,а не гулять на свободе, и спокойно пересекать границу, когда нужно.
показати весь коментар
15.05.2021 17:00 Відповісти
"Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине.

Та это даже помогает. С Медведчуком протупили. Не было бы его сейчас в стране, он бы уже переможно сидел (заочно). Руб за сто - Козак, которого нет, сядет. Медведчук, которого есть, выйдет. "Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине - Цензор.НЕТ 921
показати весь коментар
15.05.2021 14:05 Відповісти
Заочное осуждение - самое удобное. Осудили, и концы в воду. А со временем осуждение опротестовали. Зато какая работа проведена и сколько героических рассказов мы услышим.
Как гражданин, требую осуждения троллей. Они, гады, носки тырят. Правда, только левые. А что же с правыми делать?
показати весь коментар
15.05.2021 14:13 Відповісти
''Посадіть на шконарь Мудачука і прочіх москальських прихвостнєй''
Дія ІІІ.
В кабінєті гєнпрокурора сидить ум-чєсть-совість во плоті , прокурор Вєнєдіктова і насупуривши накрашені брови , через нарощені рєснічки очами висєкає молніїї і скорчивши накрашені губи в суровой гримасі строго , лєдєня кров в жилах Мудачука і прочіх москальских прихвостнєй , сказала: (читай статтю).
показати весь коментар
15.05.2021 14:15 Відповісти
Конечно не мешает, даже помогает - проще похерить
показати весь коментар
15.05.2021 14:17 Відповісти
зеленые да вы что охренели . как смотреть сериал если не все актеры съехались "Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине - Цензор.НЕТ 4612
показати весь коментар
15.05.2021 14:29 Відповісти
У Козака будет закадровая роль.
показати весь коментар
15.05.2021 16:49 Відповісти
Цікаво, чому хєррой Грицак не чіпав обох - невже не було даних про їх підривну діядьність? Сивохряки ******, ще гірші за зєлєнь пархату
показати весь коментар
15.05.2021 17:04 Відповісти
"Вважаю, що нам сьогодні нічого не заважає рухатися у справі", - Венедіктова про відсутність Козака в Україні - Цензор.НЕТ 2145
показати весь коментар
15.05.2021 19:57 Відповісти
Ото сміху буде якщо сам приїде, що це непорозуміння на посаді прокурора буде чесати.
показати весь коментар
15.05.2021 22:13 Відповісти
 
 