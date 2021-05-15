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Президент Євроради Мішель про оприлюднений РФ перелік "недружніх країн": Ще один крок до підриву дипвідносин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Євроради Мішель про оприлюднений РФ перелік "недружніх країн": Ще один крок до підриву дипвідносин

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає кроком до ескалації відносин із ЄС рішення Кремля створити перелік країн, "недружніх" до РФ.

Про це Шарль Мішель написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення російської влади з приводу "країн, що здійснюють недружні дії", є ще одним кроком до ескалації і до підриву дипломатичних відносин. Зусилля, спрямовані на розпад ЄС, марні. Повна солідарність із Чеською Республікою й Андрієм Бабішем (прем'єр-міністр Чеської Республіки. - Ред.). Ми закликаємо Росію повною мірою поважати Віденську конвенцію", - зазначив Мішель.

Як повідомлялося, Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія.

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Президент Евросовета Мишель об обнародованном РФ списке "недружественных стран": Еще один шаг к подрыву дипотношений - Цензор.НЕТ 7291
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15.05.2021 14:10 Відповісти
Президент Евросовета Мишель об обнародованном РФ списке "недружественных стран": Еще один шаг к подрыву дипотношений - Цензор.НЕТ 8230
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15.05.2021 14:11 Відповісти
Еще один шаг к подрыву дипотношений...(с)
Президент Евросовета Мишель об обнародованном РФ списке "недружественных стран": Еще один шаг к подрыву дипотношений - Цензор.НЕТ 3864Очнись, засранец

Президент Евросовета Мишель об обнародованном РФ списке "недружественных стран": Еще один шаг к подрыву дипотношений - Цензор.НЕТ 1101

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15.05.2021 14:32 Відповісти
Всех вжививших что?
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15.05.2021 14:40 Відповісти
Президент Євроради Мішель про оприлюднений РФ перелік "недружніх країн": Ще один крок до підриву дипвідносин - Цензор.НЕТ 7218
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15.05.2021 15:12 Відповісти
Первое Кольцо Враждебности начинает создаваться- это все по «Москва 2042»- советую почитать
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15.05.2021 17:05 Відповісти
 
 