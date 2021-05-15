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Президент Євроради Мішель про оприлюднений РФ перелік "недружніх країн": Ще один крок до підриву дипвідносин
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає кроком до ескалації відносин із ЄС рішення Кремля створити перелік країн, "недружніх" до РФ.
Про це Шарль Мішель написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення російської влади з приводу "країн, що здійснюють недружні дії", є ще одним кроком до ескалації і до підриву дипломатичних відносин. Зусилля, спрямовані на розпад ЄС, марні. Повна солідарність із Чеською Республікою й Андрієм Бабішем (прем'єр-міністр Чеської Республіки. - Ред.). Ми закликаємо Росію повною мірою поважати Віденську конвенцію", - зазначив Мішель.
Як повідомлялося, Росія опублікувала список "недружніх країн": у ньому тільки США і Чехія.
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