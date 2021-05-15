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Бюро економічної безпеки - це кінець "маски-шоу" і силового тиску на бізнес, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Початок роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ) стане новою сторінкою у відносинах між державою та бізнесом.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Цього тижня уряд створив Бюро економічної безпеки. Це буде новий аналітичний орган, який замінить "знамениту" податкову міліцію. Початок роботи бюро стане новою сторінкою у відносинах між державою та бізнесом, адже БЕБ - це кінець "маски-шоу", це кінець силового тиску на бізнес і новий аналітичний підхід до розслідування фінансово-економічних злочинів", - зазначив Шмигаль.
Як повідомлялося, 12 травня Кабмін прийняв постанову про створення Бюро економічної безпеки.
Топ коментарі
+7 Марк Муржи
показати весь коментар15.05.2021 14:55
+4 Олєкса Москаленко
показати весь коментар15.05.2021 14:44
+2 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар15.05.2021 14:38
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А ты отдаёшь себе отчёт зачем вообще руководству власть?
А знайома вже другий місяць чекає електрика з енергокомпанії щоб опломбував новий лічильник, який вона купила за свої гроші.
За даром - три рубля кило.
Все приценялись - но не брали,
Товар не брендовый давно.
Хватали: Жадность, наглость, зависть,
Ложь раскупалась на «Ура».
А совесть? -.Бантиком украсить
И в сундучок сложить пора.
Эд Дикий
Потрібно відокремити бізнес від політики і ліквідувати монополізм. Податок на монополізм повинен рости в геометричній прогресії, при умові, що монополізм зростає в арифметичній прогресії.