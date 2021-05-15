"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства

В Офісі президента планують провести широку пресконференцію Володимира Зеленського за результатами двох років перебування на посаді.

Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк у відповідь на запит Української правди, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорюються можливі формати широкої пресконференції, дата й місце її проведення. Адже це важливо - підвести риску під певними здобутками за цей час та окреслити напрямки на наступний рік. Пресконференція буде. Хоча таки зберігаються певні карантинні обмеження, що має бути враховано".

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"Ми обговорюємо найближчий період для пресконференції, але буде це до 20 травня чи після, залежить від графіка президента України".

Подоляк також додав, що позиція влади загалом представлена ​​у ЗМІ, але "ключову роль у цьому відіграє безпосереднє спілкування глави держави в різних форматах із журналістами".

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Нагадаємо, 20 травня 2020 року рівно через рік після інавгурації президент Володимир Зеленський провів пресконференцію для журналістів.