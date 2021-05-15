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Зеленський (10456) пресконференція (125) Офіс Президента (1344)

"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства

В Офісі президента планують провести широку пресконференцію Володимира Зеленського за результатами двох років перебування на посаді.

Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк у відповідь на запит Української правди, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорюються можливі формати широкої пресконференції, дата й місце її проведення. Адже це важливо - підвести риску під певними здобутками за цей час та окреслити напрямки на наступний рік. Пресконференція буде. Хоча таки зберігаються певні карантинні обмеження, що має бути враховано".

Дивіться також: Рік президентства Зеленського: пресконференція глави держави. ВIДЕО

"Ми обговорюємо найближчий період для пресконференції, але буде це до 20 травня чи після, залежить від графіка президента України".

Подоляк також додав, що позиція влади загалом представлена ​​у ЗМІ, але "ключову роль у цьому відіграє безпосереднє спілкування глави держави в різних форматах із журналістами".

Читайте також: За чоловіка мені не буває соромно, а за президента взагалі ніколи. Хто називає його "клоуном" - ображає цілу професію, - Олена Зеленська

Нагадаємо, 20 травня 2020 року рівно через рік після інавгурації президент Володимир Зеленський провів пресконференцію для журналістів.

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Топ коментарі
+43
Да, это было бы интересно, если бы Порох задал Зюзе те же вопросы , которые задавал ему Зюзик на стадионе.
Интересно было бы услышать ответы

И пусть приходит наконец с результатом анализа на наркотики, которых он сам и добивался. Пора бы уже и предоставить результат!
Народ ждет!
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15.05.2021 15:07
+36
Було би чудово.
В присутності військових. Щоб навішали піаністу лєщєй.
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15.05.2021 15:02
+31
"Важно подвести черту под определенными достижениями", - у Зеленского готовят "широкую пресс-конференцию" к двум годам президентства - Цензор.НЕТ 8798
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15.05.2021 15:10
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Ну перемоги і покращення наяву!
Якщо три роки назад за 500 гривень можна було, при поході в продмаг купити продуктів на сім'ю із трьох чоловік, то сьогодні і на одного за 500 не купиш!
Дякуємо Зелебенським, інфляція наяву!
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15.05.2021 16:16 Відповісти
Будущий суд обязательно поведет статью под определенными достижениями Зе-команды!
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15.05.2021 16:21 Відповісти
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 4367
заработайте )))
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15.05.2021 16:53 Відповісти
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 4407
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15.05.2021 16:53 Відповісти
Найперше досягнення - просрали все, що тільки могли і не могли "Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 2006
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15.05.2021 17:00 Відповісти
вОнятко, шмаркля - це твій вибір.

Саме ти привело зкацапленого віслюка-малоросса до влади.
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15.05.2021 17:30 Відповісти
Я за вашого Мародера не голосував. І свість, як ви, не продавав.
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15.05.2021 21:30 Відповісти
ти не голосував за вiслюка-мародера?! невже?
не бреши. всi тут пам'ятають, як ти тут розпиналось за вicлюка з гiвно-кварталу.
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15.05.2021 21:36 Відповісти
У 2019му віслюк ще не був мародером. Мародером тоді був інший.
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16.05.2021 07:24 Відповісти
... совість...
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16.05.2021 07:22 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Они не просрали, они разворовали . Разворовали, растянули, ну а то, что было достигнуто так ненавистным (по непонятной для психиатрии причине без детального осмотра пациента и консилиума) им папиредником, просрали.
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15.05.2021 18:38 Відповісти
Протест приймається. Зєлю геть. Дострокові.
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15.05.2021 21:31 Відповісти
Два года прошло,а выроку липецкому фабриканту мы все ещё ожидаем.
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15.05.2021 17:02 Відповісти
Дурні обіцяного сто років ждуть. Набирайся терпіння, зебіл
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15.05.2021 17:10 Відповісти
Выроку за что?
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16.05.2021 10:42 Відповісти
???????????????????????????????????????????????????????????"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 7008
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15.05.2021 17:41 Відповісти
Які досягненняч!!! Збільшили статки олігархи, спад економіки і ріст цін на товари і послуги?
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15.05.2021 18:07 Відповісти
"(существующий) калейдоскоп и хаос должен прикрыть главную проблему - никаких структурных реформ Зеленский за два года не провёл и проводить не собирается" - Бутусов

Це все, що потрібно знати про реформи від зедебільної влади.
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15.05.2021 18:38 Відповісти
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 7446
Видно он Крым, Донбасс уже освободил....и всех террористов и коррупционеров пересадил.
А Украина уже вступила в ЕС и НАТО и Украинский народ зажил багато.
Ну тогда можно и порадоваться такими яркими достижениями ЗЕбила капитулянта.
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15.05.2021 18:58 Відповісти
+
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16.05.2021 08:34 Відповісти
Он изначально был пародией на президента, но лохи 73%-ные не разглядели или просто захотели сделать цирк из страны.
А теперь почему-то не смеются
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16.05.2021 10:45 Відповісти
Тю, ось чому Медведчуком заколотили, а це звітуватись про 2 роки потрібно
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15.05.2021 19:17 Відповісти
Какие могут быть достижения у афериста нанятого Коломойским ?Цель стать президентом достигнута ,а насчёт достижений договора не было.
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15.05.2021 21:25 Відповісти
++++
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16.05.2021 08:35 Відповісти
только что говорил со своим Другом..Зелебобы поклонник до мозга костей, стало жить еще намного лучшее чем при Парашено! и т.д ..просто капец...
ну там еще ЗОЖ,
Земля плоская и мкс в бассейне.......... "Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 8128
и таких вокруг Миллионы!!!
куда я попал...
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15.05.2021 21:37 Відповісти
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 2823
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16.05.2021 01:02 Відповісти
Головне надути якомого більшу кількість бульбашок із логотипом Зе.
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 4161
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15.05.2021 21:49 Відповісти
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 8480
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16.05.2021 01:01 Відповісти
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 2423
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16.05.2021 01:13 Відповісти
Он изначально был пародией на президента, но лохи 73%-ные не разглядели или просто захотели сделать цирк из страны.
А теперь почему-то не смеются
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16.05.2021 10:48 Відповісти
"Важно подвести черту под определенными достижениями"
Ты Вова не увиливай, подведи черту перед теми достижениями, которые обещал!
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16.05.2021 10:49 Відповісти
Від'ємне сальдо зовнішньоторговельн ого балансу України в першому кварталі 2021 року склало 1049,3 млн доларів. Це в чотири рази більше, ніж у першому кварталі 2020 року - 246,6 млн доларів.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).
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16.05.2021 10:53 Відповісти
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 5949
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16.05.2021 13:09 Відповісти
Три главных достижения Зеленского - делайте ставки, господа!
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16.05.2021 13:52 Відповісти
Конюх
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16.05.2021 14:18 Відповісти
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