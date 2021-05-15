"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства
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В Офісі президента планують провести широку пресконференцію Володимира Зеленського за результатами двох років перебування на посаді.
Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк у відповідь на запит Української правди, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорюються можливі формати широкої пресконференції, дата й місце її проведення. Адже це важливо - підвести риску під певними здобутками за цей час та окреслити напрямки на наступний рік. Пресконференція буде. Хоча таки зберігаються певні карантинні обмеження, що має бути враховано".
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"Ми обговорюємо найближчий період для пресконференції, але буде це до 20 травня чи після, залежить від графіка президента України".
Подоляк також додав, що позиція влади загалом представлена у ЗМІ, але "ключову роль у цьому відіграє безпосереднє спілкування глави держави в різних форматах із журналістами".
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Нагадаємо, 20 травня 2020 року рівно через рік після інавгурації президент Володимир Зеленський провів пресконференцію для журналістів.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо три роки назад за 500 гривень можна було, при поході в продмаг купити продуктів на сім'ю із трьох чоловік, то сьогодні і на одного за 500 не купиш!
Дякуємо Зелебенським, інфляція наяву!
заработайте )))
Саме ти привело зкацапленого віслюка-малоросса до влади.
не бреши. всi тут пам'ятають, як ти тут розпиналось за вicлюка з гiвно-кварталу.
Они не просрали, они разворовали . Разворовали, растянули, ну а то, что было достигнуто так ненавистным (по непонятной для психиатрии причине без детального осмотра пациента и консилиума) им папиредником, просрали.
Це все, що потрібно знати про реформи від зедебільної влади.
Видно он Крым, Донбасс уже освободил....и всех террористов и коррупционеров пересадил.
А Украина уже вступила в ЕС и НАТО и Украинский народ зажил багато.
Ну тогда можно и порадоваться такими яркими достижениями ЗЕбила капитулянта.
А теперь почему-то не смеются
ну там еще ЗОЖ,
Земля плоская и мкс в бассейне..........
и таких вокруг Миллионы!!!
куда я попал...
А теперь почему-то не смеются
Ты Вова не увиливай, подведи черту перед теми достижениями, которые обещал!
Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).