На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям спрямовано вже понад 1 млрд грн, - Шмигаль

Тривають виплати 8 тисяч гривень "карантинної" допомоги підприємцям. Наразі урядом виділено для цих цілей 1 млрд гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 1 млрд грн вже виплатила держава людям і бізнесу, який перебував у "червоних" карантинних зонах", - зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада ухвалила закон № 358-IX "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених із метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

9 квітня закон набув чинності.

Матеріальну виплату можна отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".