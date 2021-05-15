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На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям спрямовано вже понад 1 млрд грн, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям спрямовано вже понад 1 млрд грн, - Шмигаль

Тривають виплати 8 тисяч гривень "карантинної" допомоги підприємцям. Наразі урядом виділено для цих цілей 1 млрд гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 1 млрд грн вже виплатила держава людям і бізнесу, який перебував у "червоних" карантинних зонах", - зазначив Шмигаль.

Читайте також: Підприємці з колишніх "червоних" зон можуть претендувати на 8 тис. грн допомоги, - Мінсоцполітики

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада ухвалила закон № 358-IX "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених із метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

9 квітня закон набув чинності.

Матеріальну виплату можна отримати, зареєструвавшись через додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія".

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На выплаты карантинных 8 тыс. грн предпринимателям направлено уже более 1 млрд грн, - Шмыгаль

И кто это когда проверит? Какая же это приятная тема, бабло скирдовать.. На выплаты карантинных 8 тыс. грн предпринимателям направлено уже более 1 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5711
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15.05.2021 15:21 Відповісти
дефолт опять маячит на горизонте ?
из пустой казны по сусекам вышкребают последнее...
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15.05.2021 15:23 Відповісти
зачем фопам, пройдохам конченым, платят эти деньги?)..они на одном лохе разведенном, месяц отпахавшем на черта и за день до конца испытательного срока изгнанном за просто так с работы без денег, те же 8тыс. и поимеют, не напрягаясь даже...а таких лохов- рабов по стране сотни тыс.!..отдайте деньги пенсам или безработным лучше.. На выплаты карантинных 8 тыс. грн предпринимателям направлено уже более 1 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7438
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15.05.2021 15:25 Відповісти
ахаха иммеешь опыт? впредь не будь лохом. будь осмотрителен когда нанимаешься на работу На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям спрямовано вже понад 1 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4353
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15.05.2021 16:24 Відповісти
Зелена влада готується відати пусту казну - *****.
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15.05.2021 15:35 Відповісти
Треба у Польщі брати приклад.
На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям спрямовано вже понад 1 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1519
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15.05.2021 15:45 Відповісти
1 арбуз, по 8 штук -- это всего, на 12500 предпринимателей. Учитывая, шо предпринимателей в Украине почти 1,5 лимона -- страшные суммы денег получаются...*)
А где их взять? (с)
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15.05.2021 16:08 Відповісти
развод для лохтората. отказ на отказе по получению распиаренных 8К....
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15.05.2021 16:28 Відповісти
 
 