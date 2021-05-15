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МОЗ (3059) призначення (634) Ляшко Віктор (1180)

Ляшко відмовився коментувати чутки про можливе призначення його главою МОЗ: "Це некоректно з мого боку"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ляшко відмовився коментувати чутки про можливе призначення його главою МОЗ: "Це некоректно з мого боку"

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко відмовляється коментувати можливість посісти посаду міністра охорони здоров'я.

Про це він сказав він журналістам в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я на посаді заступника міністра вже при третьому міністрі, і щоразу під час якихось змін я чую, що хтось комусь щось пропонує. Некоректно з мого боку коментувати зараз те, що сказав прем'єр-міністр", - сказав він журналістам у суботу.

Також читайте: МОЗ дозволило проводити масові спортивні заходи на відкритому повітрі, - Ляшко

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що новим міністром охорони здоров'я, найімовірніше, стане Віктор Ляшко. Максима Степанова відправлять у відставку через занадто повільні темпи вакцинації.

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Топ коментарі
+2
Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны"

Кокетничает. Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны" - Цензор.НЕТ 6052
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15.05.2021 15:48
+1
Хочеться спитати у Ляшка про досліди вакцинованих з магнітиками. В інтернеті щеплені притуляють магніт до місця щеплення і магніт тримається, а в інших місцях падає. Цікаво, що там у вакцинах, що вони притягують магніти. І чи привитий Ляшко, чи він робив на собі такий дослід. Хай зробить і викладе в інтернет. І ще, сьогодні пройшла інформація про те,що Норвегія відмовилась від вакцини Астрозенека ,бо від неї багато смертей і ускладнень. А наша ковішилд майже копія астрозенеки. Чи не відмовляється Ляшко від цієї вакцини, чи йому по барабану?
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15.05.2021 16:24
+1
Ему по барабану.
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15.05.2021 16:26
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Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны"

Кокетничает. Ляшко отказался комментировать слухи о возможном назначении его главой Минздрава: "Это некорректно с моей стороны" - Цензор.НЕТ 6052
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15.05.2021 15:48 Відповісти
Хочеться спитати у Ляшка про досліди вакцинованих з магнітиками. В інтернеті щеплені притуляють магніт до місця щеплення і магніт тримається, а в інших місцях падає. Цікаво, що там у вакцинах, що вони притягують магніти. І чи привитий Ляшко, чи він робив на собі такий дослід. Хай зробить і викладе в інтернет. І ще, сьогодні пройшла інформація про те,що Норвегія відмовилась від вакцини Астрозенека ,бо від неї багато смертей і ускладнень. А наша ковішилд майже копія астрозенеки. Чи не відмовляється Ляшко від цієї вакцини, чи йому по барабану?
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15.05.2021 16:24 Відповісти
Ему по барабану.
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15.05.2021 16:26 Відповісти
І зрозуміло чому. У нього в мозку працює тільки домінантне поле - стати міністром охорони здоров,я, про інше він не думає.
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15.05.2021 16:31 Відповісти
Не хочу бачити це лайно на посаді.
Поверніть пані Уляну !
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15.05.2021 15:53 Відповісти
чергова жертва зеленого недоумка
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15.05.2021 15:57 Відповісти
незаймана вона ще.... и крайне непрофессиональная - СЭС развалила за год....
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15.05.2021 16:18 Відповісти
буде саме ляшко. який президент, такі й міністри.
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15.05.2021 16:28 Відповісти
Оно конечно, не корректно, но курточку то поди уже себе присмотрел? Или плащик?
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15.05.2021 18:31 Відповісти
Он уже таким простаком как степашка не будет, ляшко будет квартирами брать, как дубинский.
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15.05.2021 18:38 Відповісти
некорректно
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15.05.2021 19:21 Відповісти
Зато точно.
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15.05.2021 19:37 Відповісти
 
 