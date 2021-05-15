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Ляшко відмовився коментувати чутки про можливе призначення його главою МОЗ: "Це некоректно з мого боку"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко відмовляється коментувати можливість посісти посаду міністра охорони здоров'я.
Про це він сказав він журналістам в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я на посаді заступника міністра вже при третьому міністрі, і щоразу під час якихось змін я чую, що хтось комусь щось пропонує. Некоректно з мого боку коментувати зараз те, що сказав прем'єр-міністр", - сказав він журналістам у суботу.
Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що новим міністром охорони здоров'я, найімовірніше, стане Віктор Ляшко. Максима Степанова відправлять у відставку через занадто повільні темпи вакцинації.
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показати весь коментар15.05.2021 15:48
+1 Лариса fb3d953c
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показати весь коментар15.05.2021 16:26
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