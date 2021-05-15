Столичних поліцейських почали вакцинувати другою дозою препарату CoronaVac, - Крищенко

Розпочався другий етап вакцинації проти COVID-19 столичної поліції. 2 300 поліцейських Києва отримають щеплення другою дозою препарату CoronaVac.

Про це начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже писав про те, що поліцейські цілодобово контактують із людьми і прекрасно розуміють, що вони - в зоні підвищеного ризику. Тому щойно ми отримали вакцину, відразу почали вакцинацію особового складу. А сьогодні я разом із поліцейськими пройшов ревакцинацію. Нам потрібно якнайшвидше сформувати колективний імунітет і повернутися до нормального життя без масок. Ну, дуже хотілося б!" - написав Крищенко.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 14 травня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 23 638 осіб. Загалом провакциновано 936 499 осіб. Найбільше щеплень проти коронавірусу за добу зробили у Львівській області (2 026), Києві (1 652), Полтавській (1 512), Івано-Франківській (1 378) та Одеській (1 364) областях.