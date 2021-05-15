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Столичних поліцейських почали вакцинувати другою дозою препарату CoronaVac, - Крищенко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Столичних поліцейських почали вакцинувати другою дозою препарату CoronaVac, - Крищенко

Розпочався другий етап вакцинації проти COVID-19 столичної поліції. 2 300 поліцейських Києва отримають щеплення другою дозою препарату CoronaVac.

Про це начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже писав про те, що поліцейські цілодобово контактують із людьми і прекрасно розуміють, що вони - в зоні підвищеного ризику. Тому щойно ми отримали вакцину, відразу почали вакцинацію особового складу. А сьогодні я разом із поліцейськими пройшов ревакцинацію. Нам потрібно якнайшвидше сформувати колективний імунітет і повернутися до нормального життя без масок. Ну, дуже хотілося б!" - написав Крищенко.

Читайте також: COVID-вакцина для першого щеплення закінчилася в більшості областей: наступна поставка в Україну очікується 24-25 травня, - Ляшко

Як повідомлялося, за минулу добу, 14 травня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 23 638 осіб. Загалом провакциновано 936 499 осіб. Найбільше щеплень проти коронавірусу за добу зробили у Львівській області (2 026), Києві (1 652), Полтавській (1 512), Івано-Франківській (1 378) та Одеській (1 364) областях.

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Топ коментарі
+3
В мене сестра - вчитель, вже 60 років, але педагогів навіть однією дозою не вакцинували. Менти завжди в пошані...
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15.05.2021 16:06
+2
Столичных полицейских начали вакцинировать второй дозой препарата CoronaVac,
Надо же деньги отмыть - а то стращают годами а дохода кот наплакал!

Жалко РБ и Швецию, наверно все улицы трупами завалены...
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15.05.2021 16:07
+1
А шо делать? Хочешь-не хочешь - подставляй жопу, улучшай статистику. Столичных полицейских начали вакцинировать второй дозой препарата CoronaVac, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8893
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15.05.2021 16:06
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А шо делать? Хочешь-не хочешь - подставляй жопу, улучшай статистику. Столичных полицейских начали вакцинировать второй дозой препарата CoronaVac, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8893
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15.05.2021 16:06 Відповісти
В мене сестра - вчитель, вже 60 років, але педагогів навіть однією дозою не вакцинували. Менти завжди в пошані...
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15.05.2021 16:06 Відповісти
Мєнти - не люди.
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15.05.2021 16:07 Відповісти
. Менти завжди в пошані..
Какое уважение, или подставляйся или увольняйся.Не завидую..
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15.05.2021 16:09 Відповісти
мента на дистанційку не відправиш.
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15.05.2021 17:44 Відповісти
так і вчителів вже випустили, щоб перед літом перезаражались, а діти ковід до родичів по селах рознесли
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15.05.2021 20:22 Відповісти
а ти їх прбував привити? тм такий самий цирк, як і з лікарями. прививають зараз вчителів, але тих, хто бере участь у ЗНО. і то не всі хочуть.
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15.05.2021 20:30 Відповісти
А людей за 65 ще жодного разу не вакціанували.
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15.05.2021 16:07 Відповісти
не бреши. якщо ти сам не записався, то ти і не вакцинований.
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15.05.2021 17:45 Відповісти
Столичных полицейских начали вакцинировать второй дозой препарата CoronaVac,
Надо же деньги отмыть - а то стращают годами а дохода кот наплакал!

Жалко РБ и Швецию, наверно все улицы трупами завалены...
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15.05.2021 16:07 Відповісти
А что в индии, где самая высокая смертность в мире, валяются трупы на улице? А в америке?
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15.05.2021 16:13 Відповісти
сама висока смертність? від чого? від відсутності іжі та води в 50-градусну спеку через лохдаун? зручно, звичайно, все списати на вірус
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16.05.2021 01:52 Відповісти
Почти каждый день в ВСУ летальные случаи, но вакцинировать армию клоунам квартала95 - взападло. Поэтому вакцинируют мусоров в первую очередь, ведь они защищают их право грабить страну.
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15.05.2021 16:11 Відповісти
100% так і є.
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15.05.2021 16:15 Відповісти
а відмовитися можна? чи примушують?
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15.05.2021 16:43 Відповісти
воля вибору. ти думаєш, їх там усього дві тищі?
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15.05.2021 17:46 Відповісти
Да да, этих в первую очередь.может хоть размножаться не будут Столичних поліцейських почали вакцинувати другою дозою препарату CoronaVac, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6624
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16.05.2021 07:58 Відповісти
 
 