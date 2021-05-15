"Слуга" Костюх про Галущенка: Нереально бути людиною Деркача і отримати 305 голосів "за" у ВР

Новий міністр енергетики Герман Галущенко є професіоналом в енергетичній сфері.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Слуги народу" Анатолій Костюх.

"До призначення я його (Галущенка - Ред.)особисто не знав. Ми познайомилися, коли він прийшов на наш комітет і розповідав про свої плани та наміри. Давати оцінку зарано, тому що людина лише два тижні на посаді. Треба почекати кілька місяців. На жаль, так склалося, що у нас кожен міністр приходить зі своїми ідеями та починає їх втілювати. Кажу, на жаль, тому що має бути певна державна стратегія, яка виконується із року в рік ...Можу сказати, що Галущенко є фаховим у енергетичній сфері, розуміє, що таке атомна енергетика, як формується ринок і так далі. Бачить, що у нас є перекоси щодо відновлювальної електроенергії. Розуміє, що потрапив не у "найсолодше" крісло. У нього вистачатиме проблем, які потрібно вирішувати", - зазначив нардеп.

Він також уточнив, що цієї каденції Верховної Ради це перший очільник міністерства, якого підтримала така кількість народних депутатів.

"За" було 305. Це величезний вотум довіри. Значить, це людина компромісу. Мені б хотілося вірити, що Галущенко як міністр фахово виконає завдання, які перед ним стоять. Тоді я зможу йому дати оцінку, як фахівцю. Як людині – не зможу і не буду", - додав він.

Говорячи про проблеми, які має вирішувати Галущенко як міністр енергетики, Костюх насамперед виділив проблему з ціноутворенням на послуги електропостачання для кінцевого споживача.

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"Зовсім скоро закінчується мораторій (який, думаю, буде подовжено) на підвищення вартості електроенергії для побутового споживача – це 1 гривня 68 копійок. Говорімо відверто: ця ціна повинна була бути вищою ....Ми не можемо усе "перекрити" виключно атомною електроенергією, тому що атомні енергоблоки мають певну норму. Решта повинна перекриватися іншими видами електроенергії", - уточнив він.

"Ще одна проблема, яка стоїть перед міністром, це видобуток вугілля. Треба вже зараз думати, що робити з шахтами, а також з регіонами, де саме в цій сфері - основний заробіток людей. Попит на вугілля в світі падає. В Україні з часом теж так буде ... Крім цього, міністру потрібно домовлятися з компаніями, які постачають газ, щоб сформувати можливість його покупки за єдиним тарифом протягом усього року", - упевнений нардеп.

Також він зазначив, що Галущенку потрібно провести оптимізацію як Міненерго, так і всього енергетичного сектора.

"Відверто, йому доведеться несолодко", - заявив співрозмовник Цензор.НЕТ.

Говорячи про те, чим Галущенко краще Вітренка, якого Рада двічі відмовилася призначати міністром енергетики, Костюх заявив: У Вітренко була негарна історія з його чесно заробленою з юридичної точки зору премією. На жаль, в уявленні суспільства людина не може багато заробляти. Тому що тоді стає поганою. Хоча хороший менеджер і повинен мати високу зарплату".

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При цьому нардеп також висловив думку, що в разі, якби питання призначення Вітренка знову було винесено на розгляд ВР, воно було би в третє провалено.

Говорячи про те, чи є Галущенко людиною Деркача, Костюх зазначив: "Неможливо бути чиєюсь людиною і отримати підтримку 305 народних депутатів у сесійній залі".

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