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Новини Політика України
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зміни (39) Податковий кодекс (159) Денис Шмигаль (1747)

Нові зміни до Податкового кодексу дозволять залучити до бюджету близько 60 млрд грн щорічно, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нові зміни до Податкового кодексу дозволять залучити до бюджету близько 60 млрд грн щорічно, - Шмигаль

Уряд пропонує нові справедливі зміни до Податкового кодексу, які дозволять додатково залучити до бюджету близько 60 млрд гривень щорічно.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, новації стосуватимуться великого і експортно-орієнтованого бізнесу.

Також читайте: На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям спрямовано вже понад 1 млрд грн, - Шмигаль

"Це дозволить додатково залучити в бюджет щорічно приблизно 60 млрд грн. Ми також закриваємо прогалини, які існували в податковому кодексі та дозволяли не платити податки в Україні тим компаніям, які тут працюють. Крім того, продовжимо закривати лазівки щодо "скруток", маніпуляцій з податковим боргом та тіньовим обігом земель. Податки для ФОПів, МСБ та людей не підвищуються і не будуть підвищуватися", - зазначив глава уряду.

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Топ коментарі
+12
люой налог на предпринимателя оплачивает конечный потребитель Новые изменения в Налоговый кодекс позволят привлечь в бюджет около 60 млрд грн ежегодно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 967.
а так да,на людей повышать не будут...
иканамисты,мля...
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15.05.2021 16:22
+10
Вопрос риторический. Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены на украинские товары и услуги выросли в среднем до 40%.
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15.05.2021 16:41
+9
Привлечь - это типа оббобрать бизнес еще на 60 млрд
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15.05.2021 16:21
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з карманів українців
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15.05.2021 16:16 Відповісти
Податки мають збільшуватись на фізосіб та ФОПів а на підприємства зменшуватись! Все інше не дасть результатів, бо компанії не платили і не будуть платити всі податки!
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15.05.2021 16:47 Відповісти
за счет кого?
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15.05.2021 16:16 Відповісти
Вопрос риторический. Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены на украинские товары и услуги выросли в среднем до 40%.
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15.05.2021 16:41 Відповісти
Привлечь - это типа оббобрать бизнес еще на 60 млрд
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15.05.2021 16:21 Відповісти
_Ну да, эвфемизм такой. Пока ещё немного стесняются прямо говорить что намерены грабить вдвое пуще прежнего.
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15.05.2021 16:28 Відповісти
Результатом такой политики стало рекордное с нулевых (!!!) сворачивание прямых иностранных инвестиций в нашу экономику. Вернее их рекордный отток.
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15.05.2021 16:44 Відповісти
Ну и что? У грабителей вообще благо Украины даже и отдалённо не является их мотивом.
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15.05.2021 16:46 Відповісти
люой налог на предпринимателя оплачивает конечный потребитель Новые изменения в Налоговый кодекс позволят привлечь в бюджет около 60 млрд грн ежегодно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 967.
а так да,на людей повышать не будут...
иканамисты,мля...
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15.05.2021 16:22 Відповісти
Я так поняв шо Мудачука це не коснеца бо вся країна чула і бачила шо в нього бабла нема , а жінка вобщє під церквами христараднічає.
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15.05.2021 16:22 Відповісти
_Грабить бандиты будут народ, ясное дело. Поправка: они уже грабят! А что они при этом брешут не имеет значения, это просто лапша лопоухим на уши.
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15.05.2021 16:26 Відповісти
это просто лапша лопоухим на уши.

Ковид?
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15.05.2021 16:37 Відповісти
Пора уже воздуз обложить налогом
За каждый вдох выдох /согласно объема лугких /
Основной прирост нужно получать
Роста производства роста покупательной
способности
И ввести прогресивный налог на з/п
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15.05.2021 16:26 Відповісти
_Бандиты пришли грабить! А ты им про развитие экономики, рост производства?.. Да плевать они хотели! Время течёт быстро и им надо пока у власти - прибарахлиться.
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15.05.2021 16:31 Відповісти
Плюс 60 лярдов в бюджет на радость казнокрадам,означает минус 60 лярдов из карманов простых украинцев,мы рады мистер ахметовская шестерка.
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15.05.2021 16:26 Відповісти
Новые изменения в Налоговый кодекс позволят привлечь в бюджет около 60 млрд грн ежегодно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7981
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15.05.2021 16:29 Відповісти
Шмыга, и позволят твоему хозяину Ахмету стать богаче не в три раза , как сейчас, а в раз пять???
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15.05.2021 16:29 Відповісти
Не. В 5 - это только в этом годе.
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15.05.2021 16:32 Відповісти
З кого будуть драть податки ?
Із зебілів ? ))
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15.05.2021 16:32 Відповісти
С конечного покупателя. За всё и всегда платит последний - покупатель в магазине.
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15.05.2021 16:33 Відповісти
Заплатят все потребители.
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15.05.2021 16:53 Відповісти
Наоборот бюджет после этого потеряет примерно такую сумму. Нелья корову меньше кормить и больше доить. Почему в КМУ нет экономиста Новака и экономиста Ланового ? Они бы вам об этом рассказали.
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15.05.2021 16:37 Відповісти
Обиженные олигархи перетрут промеж себя и устроят Зеле маленький саботажик -- по всем каналам, заносам и отстёгам...

...и застучат у Кабмина касками по бочкам, какие-нить шахтёры с металлургами и энергетиками...
Всё в этом мире меняется, кроме граблей...*)
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15.05.2021 16:40 Відповісти
Так и назовите эти реформы "налог на Беню". И не надо нос совать в налоговое законодательство, не ваше это от слова совсем.
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15.05.2021 16:44 Відповісти
Нові зміни до Податкового кодексу дозволять залучити до бюджету близько 60 млрд грн щорічно, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 842
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15.05.2021 16:46 Відповісти
"Вы стали меньше дышать!" (С)
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15.05.2021 16:52 Відповісти
Пора на Майдан.
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15.05.2021 17:27 Відповісти
а изменения в налоговой и фискальной службах даст 360 миллиардов. только про них говорит не президент ни ОП и не правительство а Саакашвили. ПОЧЕМУ ТО!!! все суки в доле.
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15.05.2021 17:48 Відповісти
Шмыгаль, а зарабатывать деньги в бюджет ума не хватает?
Только привлечь, повысить, ужесточить, продать. Откуда тебя взяли в премьеры?
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15.05.2021 17:52 Відповісти
Налогы поднять цены на энергоносители поднять, ценовая политика в торговых сетях это условие рынка...какая радостная новость слов нет.А может начать с создания рабочих мест и достойной зарплаты...
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15.05.2021 18:26 Відповісти
вы "закрываете пробелы", а я закрыл предприятие. клоуны тупые. опять будет полно безработных бомжей с квартирой в центре Киева, принадлежащей маме или бабушке, ездящих на бентли, принадлежащем папе или дедушке. из имущества - только штаны и телефон, можете отобрать. дебилы.
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16.05.2021 08:14 Відповісти
Очередное наглое враньё этого базарного барыги Шмаргаля!! Где 400 тыс рабочих мест, где зарпалата учитилей в 4000 дол и ещё много где.....!!! Два сапога пара ..это чмо и брехло шмаргаль , и что наглый враль Зеленский!!!
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16.05.2021 12:29 Відповісти
Ага, дурень думкою багатіє!
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16.05.2021 16:03 Відповісти
 
 