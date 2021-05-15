Нові зміни до Податкового кодексу дозволять залучити до бюджету близько 60 млрд грн щорічно, - Шмигаль

Уряд пропонує нові справедливі зміни до Податкового кодексу, які дозволять додатково залучити до бюджету близько 60 млрд гривень щорічно.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, новації стосуватимуться великого і експортно-орієнтованого бізнесу.

Також читайте: На виплати карантинних 8 тис. грн підприємцям спрямовано вже понад 1 млрд грн, - Шмигаль

"Це дозволить додатково залучити в бюджет щорічно приблизно 60 млрд грн. Ми також закриваємо прогалини, які існували в податковому кодексі та дозволяли не платити податки в Україні тим компаніям, які тут працюють. Крім того, продовжимо закривати лазівки щодо "скруток", маніпуляцій з податковим боргом та тіньовим обігом земель. Податки для ФОПів, МСБ та людей не підвищуються і не будуть підвищуватися", - зазначив глава уряду.