Нові зміни до Податкового кодексу дозволять залучити до бюджету близько 60 млрд грн щорічно, - Шмигаль
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Уряд пропонує нові справедливі зміни до Податкового кодексу, які дозволять додатково залучити до бюджету близько 60 млрд гривень щорічно.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
За словами Шмигаля, новації стосуватимуться великого і експортно-орієнтованого бізнесу.
"Це дозволить додатково залучити в бюджет щорічно приблизно 60 млрд грн. Ми також закриваємо прогалини, які існували в податковому кодексі та дозволяли не платити податки в Україні тим компаніям, які тут працюють. Крім того, продовжимо закривати лазівки щодо "скруток", маніпуляцій з податковим боргом та тіньовим обігом земель. Податки для ФОПів, МСБ та людей не підвищуються і не будуть підвищуватися", - зазначив глава уряду.
Будь ласка, зачекайте...
а так да,на людей повышать не будут...
иканамисты,мля...
Ковид?
За каждый вдох выдох /согласно объема лугких /
Основной прирост нужно получать
Роста производства роста покупательной
способности
И ввести прогресивный налог на з/п
Із зебілів ? ))
...и застучат у Кабмина касками по бочкам, какие-нить шахтёры с металлургами и энергетиками...
Всё в этом мире меняется, кроме граблей...*)
Только привлечь, повысить, ужесточить, продать. Откуда тебя взяли в премьеры?
За всё заплатит олигархат? Нет, как всегда, вы - л@хторат! Изменения в Налоговый кодекс Украины на 60 млрд. грн.