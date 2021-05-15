До кінця травня нам надійде 1,2 млн доз вакцин проти коронавірусу, - Ляшко
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В Україні до кінця травня надійде 1,2 млн доз вакцин проти коронавірусу. Вони підуть як для першого, так і другого щеплень.
Про це повідомив головний санлікар країни Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 15 травня, передет Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Власник заводу Serum Institute of India, нещодавно приїжджав в Україну і зустрічався з міністром і з президентом (України Володимиром Зеленським. - Ред.). За словами міністра, він пообіцяв, що в травні буде постачання CoviShield в обсязі 500 тисяч доз", - сказав Ляшко.
За його словами, крім партії вакцини CoviShield в рамках глобальної ініціативи COVAX в Україну планується поставити 700 тисяч доз південнокорейської AstraZeneca. За попередніми даними, препарат прибуде в країну 24-25 травня.
"Вони підуть і для другого щеплення, і для першого", - уточнив головний санітарний лікар.
Він також додав, що для людей, які вакцинувалися препаратом CoviShield з 24 лютого по 10 березня, вже зарезервована друга доза вакцини з останньої поставки південнокорейської AstraZeneca від COVAX. "У них з 19 травня починається щеплення другою дозою", - зазначив Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
індійсько-китайське гівно собі колоти не хоче!
Второе. Люди не записываются в чергу, бо нечем колоться. При массовой вакцинации всех желающих запишется миллионов 5 сходу.
Третье. Милионов 10 у нас ипланов по жизни, им хоть пфайзером, хоть золотым раствором от гордона предлагай вакцинироваться, они не захотят.
Давайте вже, в чергу! До речі, Файзер не кращий і не має повного схвалення - амеро-німецько-кітайська розробка.
Я знаю -- саду цвесть!
Способны наши люди
Не спать, не пить, не есть!
А вы знаете, (Степанова) снимают.
За разбой его, за пьянство, за дебош!
И, кстати, вашего соседа забирают -- негодяя,
Потому, что он на Берию похож. (сс)
Степанов хз от кого, но в трудный момент быстрого ухода двух предшественников стал у руля и както продержался до сегодня. Сейчас если уйдут то много негатива на него повесят и уже вешают, а по сути все там мазаны.