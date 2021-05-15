До кінця травня нам надійде 1,2 млн доз вакцин проти коронавірусу, - Ляшко

В Україні до кінця травня надійде 1,2 млн доз вакцин проти коронавірусу. Вони підуть як для першого, так і другого щеплень.

Про це повідомив головний санлікар країни Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 15 травня, передет Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Власник заводу Serum Institute of India, нещодавно приїжджав в Україну і зустрічався з міністром і з президентом (України Володимиром Зеленським. - Ред.). За словами міністра, він пообіцяв, що в травні буде постачання CoviShield в обсязі 500 тисяч доз", - сказав Ляшко.

За його словами, крім партії вакцини CoviShield в рамках глобальної ініціативи COVAX в Україну планується поставити 700 тисяч доз південнокорейської AstraZeneca. За попередніми даними, препарат прибуде в країну 24-25 травня.

"Вони підуть і для другого щеплення, і для першого", - уточнив головний санітарний лікар.

Він також додав, що для людей, які вакцинувалися препаратом CoviShield з 24 лютого по 10 березня, вже зарезервована друга доза вакцини з останньої поставки південнокорейської AstraZeneca від COVAX. "У них з 19 травня починається щеплення другою дозою", - зазначив Ляшко.

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