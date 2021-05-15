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обстріл (5105) Донбас (14568) операція Об'єднаних сил (3184)

Від початку доби 15 травня терористи на Донбасі 6 разів порушили перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби 15 травня терористи на Донбасі 6 разів порушили перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

На Донбасі російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню від початку суботи, українські військові не постраждали.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку цієї доби, 15 травня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових та підствольних гранатометів поблизу Водяного.

З мінометі 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Широкине.

Біля Мар’їнки окупанти двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а у районі населеного пункту Гладосове один раз зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

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Нахера нам эта статистика? Кому она нужна, если на нарушения нет никакой реакции? ОБСЕ? Так это дармоеды, которые придумали себе бесполезное занятие. Они в тех краях уже 7 лет пасутся.
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15.05.2021 18:06 Відповісти
Ця фейкова статистика для українців, щоб вони повірили що терористи стріляли 6 разів а не 666 разів по 6! Довжина фронту 450 км, терористи по всьому фронту застосовують артилерію та танки! Ну хто повірить в те що терористи стріляли 6 разів якщо терористи ведуть обстріли цілодобово і по всьому фронту!
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15.05.2021 18:50 Відповісти
***
Господи! Храни солдата!!!
Бо у кожного є мати!
В когось дітки і дружина.
В когось молода дівчина…
Господи, храни солдата!
Від вогню, від автомата…
На зло всім ворогам лихим! -
Нехай повернеться живим!!!
Хай янголи святі літають,
І хлопців наших захищають!
Від куль ховають їх крильми!
За них молитись будем ми…
Господи! Спаси й сохрани солдата!!!
Для мати - сина, для малечі - тата!!!
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15.05.2021 18:07 Відповісти
а під Попасною ..значить тиша була шо аж в Лисичанську чути було..А в сводках ні слова про це
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15.05.2021 18:24 Відповісти
А belge переживает, что сводки сильно информативные Від початку доби 15 травня терористи на Донбасі 6 разів порушили перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2977
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15.05.2021 18:42 Відповісти
Так, зранку дуже гучно гупало щось важке. В Лисичанську добре це відчувалося.
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15.05.2021 22:51 Відповісти
Идиотская формула: Столько-то раз нарушено перемирие.

В похоронках тоже пишут, типа: Погиб в бою во время перемирия. ?
Это не честно, по крайней мере, в отношении Воинов...
Ганьба!
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15.05.2021 18:44 Відповісти
 
 