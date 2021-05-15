Від початку доби 15 травня терористи на Донбасі 6 разів порушили перемир'я, втрат немає, - штаб ООС
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На Донбасі російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню від початку суботи, українські військові не постраждали.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.
У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку цієї доби, 15 травня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових та підствольних гранатометів поблизу Водяного.
З мінометі 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Широкине.
Біля Мар’їнки окупанти двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а у районі населеного пункту Гладосове один раз зі станкових протитанкових гранатометів.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Господи! Храни солдата!!!
Бо у кожного є мати!
В когось дітки і дружина.
В когось молода дівчина…
Господи, храни солдата!
Від вогню, від автомата…
На зло всім ворогам лихим! -
Нехай повернеться живим!!!
Хай янголи святі літають,
І хлопців наших захищають!
Від куль ховають їх крильми!
За них молитись будем ми…
Господи! Спаси й сохрани солдата!!!
Для мати - сина, для малечі - тата!!!
В похоронках тоже пишут, типа: Погиб в бою во время перемирия. ?
Это не честно, по крайней мере, в отношении Воинов...
Ганьба!