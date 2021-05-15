УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
40224 відвідувача онлайн
Новини Політика України
835 5
Латвія (302) Джапарова Еміне (135) Кримська платформа (258)

У латвійському сеймі створено депутатську групу для підтримки Кримської платформи, - Джапарова. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Сеймі Латвії створено депутатську групу для підтримки Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова.

Група створена "для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму і відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

Джапарова подякувала латвійським партнерам за підтримку України, зокрема голову комітету із закордонних справ Ріхарда Колси.

Також читайте: Готові до максимально активних дій щодо "Кримської платформі". США закликають колег по G7 приєднуватися до ініціативи щодо повернення АРК Україні, - Маркарова

Нагадаємо, за задумом української власти "Кримська платформа" повинна стати майданчиком, який згуртує міжнародних партнерів, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня. Свою участь в ньому підтвердили, зокрема, президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Польщі Анджей Дуда.

Також читайте: Україна в ОБСЄ: Окупанти зачистили інформаційний ландшафт у Криму - навіть громадянська журналістика опинилася під загрозою повного знищення

У латвійському сеймі створено депутатську групу для підтримки Кримської платформи, - Джапарова 01
У латвійському сеймі створено депутатську групу для підтримки Кримської платформи, - Джапарова 02

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...сдаётся мне, шо платформа эта затонет сразу после отправки в большое плаванье...
Могу сказать: почему?
...денег Бене не дадут...
показати весь коментар
15.05.2021 18:15 Відповісти
Если что и затонет, так это мечты кацапов У латвійському сеймі створено депутатську групу для підтримки Кримської платформи, - Джапарова - Цензор.НЕТ 231
показати весь коментар
15.05.2021 18:40 Відповісти
оно не тонет (
показати весь коментар
15.05.2021 21:56 Відповісти
У этого "оно" есть другое замечательное свойство - все мечты кацапов сбываются наоборот. У латвійському сеймі створено депутатську групу для підтримки Кримської платформи, - Джапарова - Цензор.НЕТ 452
показати весь коментар
16.05.2021 11:27 Відповісти
 
 