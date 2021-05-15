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Грузія (864) євроінтеграція (216) МЗС (2087) Молдова (547)

Глави МЗС Молдови Чокой та Грузії Залкаліані відвідають Україну, щоб обговорити євроінтеграцію трьох країн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глави МЗС Молдови Чокой та Грузії Залкаліані відвідають Україну, щоб обговорити євроінтеграцію трьох країн

Міністри закордонних справ Молдови Ауреліу Чокой і Грузії Давид Залкаліані відвідають Україну 17 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

17 травня в.о. прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой та віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані відвідають Україну зі спільним робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Глави української, грузинської та молдовської дипломатії проведуть переговори, ключовими темами яких стануть європейська інтеграція трьох держав, пріоритети розвитку Східного партнерства ЄС та підготовка до його саміту цьогоріч, спільні зусилля зі зміцнення регіональної безпеки.

У цьому контексті вони також обговорять пріоритети розвитку ініціативи Європейського союзу "Східне партнерство" (Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Азербайджан, Вірменія) і підготовку до його саміту в цьому році.

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств обговорять спільні зусилля  зі зміцнення регіональної безпеки.

Під час зустрічі троє міністрів підпишуть спільний меморандум та зроблять заяви для ЗМІ.

Читайте: Кулеба обговорив з австрійським колегою Шалленбергом євроінтеграцію і розширення доступу України до вакцин від COVID-19

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Топ коментарі
+3
"Восточное партнерство" (Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан, Армения)
Щас петь буду! (с)

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15.05.2021 19:00
+2
Министры иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой и Грузии Давид Залкалиани будут обсуждать в Украине (на секундочку, ведущей войну с РФ) без представителей Азербайджана и Армении (между которыми не закрыт вопрос территориальных претензий), Беларуси (с усатым диктатором во главе страны) будут решать вопросы евроинтеграции . Что же у нас в МИДе курят все-таки, такой треш заявить.... Жаба с гадюкой отдыхает.
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15.05.2021 19:14
+2
Голимий чёс ,пурга!!! Імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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15.05.2021 19:37
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"Восточное партнерство" (Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан, Армения)
Щас петь буду! (с)

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15.05.2021 19:00 Відповісти
Министры иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой и Грузии Давид Залкалиани будут обсуждать в Украине (на секундочку, ведущей войну с РФ) без представителей Азербайджана и Армении (между которыми не закрыт вопрос территориальных претензий), Беларуси (с усатым диктатором во главе страны) будут решать вопросы евроинтеграции . Что же у нас в МИДе курят все-таки, такой треш заявить.... Жаба с гадюкой отдыхает.
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15.05.2021 19:14 Відповісти
Голимий чёс ,пурга!!! Імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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15.05.2021 19:37 Відповісти
Лихорадит фондовые биржи мира: Молдова подняла цены на укроп...
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15.05.2021 19:01 Відповісти
Как бы при молдавской делегации Чауса не нашли...
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15.05.2021 19:03 Відповісти
Обычная рутинная встреча , просто после того как Осел насрал и грузинам и молдаванам им все равно приходится иметь с нами дело и тянуть время в ожидании нормальной власти в Украине.
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15.05.2021 20:02 Відповісти
Он даже не понял сам , что натворил .
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15.05.2021 22:36 Відповісти
Мавзолейное быдло давно не при делах....,с Крысами диалога не бывает...
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15.05.2021 21:02 Відповісти
Кусок Молдовы украли,кусок Грузии,Кусок Украины... о чем можно договориться с БЫДЛОМ питерской шпаны?Глави МЗС Молдови Чокой та Грузії Залкаліані відвідають Україну, щоб обговорити євроінтеграцію трьох країн - Цензор.НЕТ 2274
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15.05.2021 21:05 Відповісти
карлсона не забудьте
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15.05.2021 21:15 Відповісти
Молдові насрали в кишеню зі справою Чауса і тепер надіються на підтримку.
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16.05.2021 00:39 Відповісти
Як перший крок до створення коаліції для організації протидії намірам спільного ворога це дуже бажаний політичний захід.
На цьому саміті необхідно поставити питання про створення робочої групи для підготовки союзу у військові обороні та створенні загальної базпекової доктрини і за два місяці цю доктрину прийняти і ратифікувати.
Народи Молдови, Грузії України мають спільні корені - що не скажеш про москалів - тому ми мусимо домовитись і дати відсіч орді.
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16.05.2021 15:41 Відповісти
Спільних коренів ми не маємо, але маємо добросусідські взаємини. Маємо тільки спільного ворога -- Росію.
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16.05.2021 16:08 Відповісти
 
 