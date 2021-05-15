Глави МЗС Молдови Чокой та Грузії Залкаліані відвідають Україну, щоб обговорити євроінтеграцію трьох країн

Міністри закордонних справ Молдови Ауреліу Чокой і Грузії Давид Залкаліані відвідають Україну 17 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

17 травня в.о. прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой та віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані відвідають Україну зі спільним робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Глави української, грузинської та молдовської дипломатії проведуть переговори, ключовими темами яких стануть європейська інтеграція трьох держав, пріоритети розвитку Східного партнерства ЄС та підготовка до його саміту цьогоріч, спільні зусилля зі зміцнення регіональної безпеки.

У цьому контексті вони також обговорять пріоритети розвитку ініціативи Європейського союзу "Східне партнерство" (Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Азербайджан, Вірменія) і підготовку до його саміту в цьому році.

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств обговорять спільні зусилля зі зміцнення регіональної безпеки.

Під час зустрічі троє міністрів підпишуть спільний меморандум та зроблять заяви для ЗМІ.

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