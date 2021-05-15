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НАТО (2512) Росія (28488) Столтенберг Єнс (522)

Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в бесіді з експертами з проблем миру підкреслив важливу роль військового стримування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Чим переконливіше військове залякування, тим простіше вести переговори і про контроль над озброєннями", - сказав він під час дискусії з питання про збереження міжнародного миру на полях 3-го Екуменічного церковного з'їзду у Франкфурті-на-Майні в суботу, 15 травня.

"Поки існує військова загроза, ми маємо забезпечувати військове стримування", - підкреслив Столтенберг, відповідаючи на питання про військові витрати і заходи зі збереження миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден візьме участь у саміті країн східного флангу НАТО в Бухаресті, де обговорять Україну

"Як приклад поєднання тиску і діалогу генсек НАТО назвав відносини з Росією. "Ми пропонуємо діалог, проте Росія продовжує поводитися агресивно і вдома, і на світовій арені", - сказав він, нагадавши в цьому зв'язку про Україну, Грузію і опозиціонера Олексія Навального.

"Ми повинні зберігати економічний тиск і санкції, демонструючи водночас готовність до переговорів", - вказав Столтенберг.

На питання про те, яку роль в справі врегулювання конфліктів могли б грати релігійні лідери, Столтенберг відповів, що релігія, безумовно, може бути частиною рішення, але при цьому вона може бути і частиною проблеми.

За словами генсека НАТО, це відноситься не тільки до терористичного угруповання "Ісламська держава", але і, наприклад, до норвезького правого екстреміста Андерса Брейвіка, який спробував виправдати вчинені ним злочини своїм уявленням про віру.

Також читайте: Військ РФ біля кордонів України більше, ніж під час першої ескалації. Альянс має залишатися пильним, - генсек НАТО Столтенберг

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Топ коментарі
+4
Пока Россия продолжает вести себя агрессивно, мы должны сохранять экономическое давление и санкции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9661
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15.05.2021 19:39
+4
Где-то под землей в бункере под просторами завораживающего природного приморского пейзажа одиноко загрустил на горшке величайший геополитик. От грусти ему помогал только противогаз...
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15.05.2021 19:41
+3
Імперські амбіціі Росіі ,скінчаться лише разом з РФією !!!))))
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15.05.2021 19:40
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15.05.2021 19:55 Відповісти
шо та не заметно
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15.05.2021 21:11 Відповісти
Что то совсем бред какой-то, начиналось с военного устрашения, а закончилось экономическим давлением. Это он о сп2 судя по логике статьи?
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15.05.2021 19:34 Відповісти
А Боррель иного мнения, осторожничает, "не поймешь вас,Ивановых".
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15.05.2021 19:38 Відповісти
Пока Россия продолжает вести себя агрессивно, мы должны сохранять экономическое давление и санкции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9661
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15.05.2021 19:39 Відповісти
Імперські амбіціі Росіі ,скінчаться лише разом з РФією !!!))))
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15.05.2021 19:40 Відповісти
Где-то под землей в бункере под просторами завораживающего природного приморского пейзажа одиноко загрустил на горшке величайший геополитик. От грусти ему помогал только противогаз...
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15.05.2021 19:41 Відповісти
"Чем убедительнее военное устрашение, тем проще вести переговоры и о контроле над вооружениями"

...так Зеле и передайте...
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15.05.2021 19:44 Відповісти
сам і передай ТЄ, тут пєрєдастів катма! Пока Россия продолжает вести себя агрессивно, мы должны сохранять экономическое давление и санкции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5057
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15.05.2021 19:49 Відповісти
-- а вместо тебя на диване не полежать? *)
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15.05.2021 19:51 Відповісти
В мене є кіт, він мені *********. Пока Россия продолжает вести себя агрессивно, мы должны сохранять экономическое давление и санкции, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6808
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15.05.2021 19:53 Відповісти
Тебе легче... -- а у меня, с моих налогов -- Столтенберг на содержании... ...приходится пахать...*)
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15.05.2021 19:56 Відповісти
У Повітряних силах США хочуть списати 421 старих винищувачів та купити їм на заміну 304 нових.
Про це пише Air Force Magazine.
Це відбуватиметься на фоні намірів скоротити парк бойової авіації до чотирьох типів літаків.
До кінця 2026 фінансового року заплановано списати близько 234 винищувачів F-15C/D. Флот F-16 скоротиться на 124 літаки, за рахунок списання найстаріших моделей. До 2023 року буде зменшено на 63 одиниці кількість штурмовиків A-10 на озброєнні - з 281 до 218 бортів.
За цей же період в експлуатацію введуть 84 нових винищувачів F-15EX та 220 багатоцільових F-35A, тобто кількісна різниця складе 117 бортів.На фоні намірів скороти парк винищувальної авіації керівники Повітряних сил США планують вивести з експлуатації багатоцільові винищувачі F-22.

На зміну багатоцільовому винищувачу F-22 прийде реактивний літак, що створюється за програмою NGAD, який буде літати разом з F-35.

За підрахунками Heritage Foundation, станом на листопада 2020 року у Повітряних силах США налічувалось 186 літаків F-22.
Їх середній вік - 12 років, але у той же час в експлуатації американські авіатори зіткнулись з низьким рівнем спроможностей місій, що частково пов'язана зі структурною модернізацією, яка часто виводить з ладу кілька літаків.https://mil.in.ua/uk/news/u-ssha-hochut-spysaty-421-staryh-vynyshhuvachiv-ta-kupyty-304-novyh/
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15.05.2021 19:45 Відповісти
п.с. Українським військовим відомствам варто попрацювати з Повітряними Силами США, щоб заполучити списані винищувачі США.
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15.05.2021 19:46 Відповісти
Дикого зверя нельзя приручить и сделать домашним. А если дикий зверь нападает на домашних зверей и утаскивает их, то такого зверя можно только пристрелить. Потому Россию можно только уничтожить и она должна развалится и с империи должно образоваться много стран и эти стран не будут такими агрессивными.
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15.05.2021 20:02 Відповісти
в цирке дрессировщика слушаются слоны , тигры , львы и даже медведи
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15.05.2021 21:19 Відповісти
видел море видео, как слоны нападали на людей цирке и львы и тигры и медведи.
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15.05.2021 22:08 Відповісти
5 океанов видео , где цирк с дикими и свирепыми животными проходит благополучно , даже кошки слушаются Куклачёва ))
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15.05.2021 22:29 Відповісти
"В качестве примера сочетания давления и диалога генсек НАТО назвал отношения с Россией."

_Либо крестик, либо трусы. Долбаные шизофреники! Ослы буридановы.
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15.05.2021 20:04 Відповісти
185 Гвардейский Краснознаменный Кировоградско Будапештский тяжелый бомбардировочный авиационный полк авиапарк ракетоносцы ТУ 22 м 3 Когда его резали пилоты плакали Для незнающих авиабаза Полтава Тогда все обещали защищать Украину А сейчас всем похер Мое мнение заминировать все АЭС и диктовать свои условия
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15.05.2021 20:12 Відповісти
или засыпать в снаряды та ракеты радиационный порошок от реакторов
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15.05.2021 21:23 Відповісти
В европейском противостоянии учавствуют только христианские страны. Поэтому могут и должны религиозные лидеры помочь установлению мира и стабильности
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15.05.2021 20:14 Відповісти
Только представьте себе мир без совка, без русских...
Десятки тысяч человек были бы живы, МН17 спокойно бы долетел до места, Сев.Корея была бы смешным музеем жирного хомяка, черножопые убийцы сидели бы тише воды и не трогали Израиль...
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15.05.2021 20:26 Відповісти
Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3393
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15.05.2021 20:30 Відповісти
какое нах экономическое давление... дети,кремлёвский великодержавный шовинизм готовит страну полным ходом к мировой войне, разжигая в мире ненависть и укрепляя свой военный потенциал...идя по стопам гитлераприродных ресурсов у них - хватает,только посмотрите, как они готовят путлерюгенд у себя , в украинском Крыму, на Донбассе...эти путинские выкормыши намного опаснее взрослых солдат, ведь

в их головы с детсада вбивается нацистская доктрина- ненависть ко всему неруSSкому и жертвенность во
имя кремлёвского фюрера !
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15.05.2021 20:31 Відповісти
Глухие , слепые , заторможенные , запуганные ****** совсем потеряли чувство самосохранения , веря , что с рашизмом можно договариваться !
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15.05.2021 21:22 Відповісти
кто бы говорил о договорах Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9486 ваша Меркель с рашистами торгует , инвестирует и продвигает сп-2 , молчала бы
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15.05.2021 21:28 Відповісти
Гейропа решительно и самоотверженно будет сохранять 33-ю степень крайней озабоченности и зарплату от кремля будет принципиально принимать только в Евро !

Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9749
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15.05.2021 20:32 Відповісти
После краха мордора настанет следующий период мира и созидания. Войны затихнут, ибо главный всемирный спонсор войн и терроризма будет уничтожен. Китай будет осваивать Сибирь. Европа будет заниматься вытрезвлением и приучением к нормальной жизни туземцев западной части мордора.(с)
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15.05.2021 20:44 Відповісти
Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7245.
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15.05.2021 22:32 Відповісти
Советское быдло сопротивлялось мировым Буржуинам целых 70 годков,с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года... Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3572
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15.05.2021 20:49 Відповісти
Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 270 Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8910
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15.05.2021 20:52 Відповісти
Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3580 Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5490
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15.05.2021 20:54 Відповісти
Маршал Жюков сказал гениальную фразу....
рюсские бабы говна еще нарожають... Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9966
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15.05.2021 20:57 Відповісти
Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3415
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15.05.2021 21:00 Відповісти
/Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9076
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15.05.2021 22:31 Відповісти
54 года назад кацапсиновые людоеды коммурастической Москаль Орды мобилизовали около 1 миллиона арабов,сотни тысяч СССРовецкой авиации и бронетехники и организовали нападение на Израиль!За 6 дней войны, экспедиционный корпус ВС США разнес на атомы 50 тыс. срусских "советников-палководцев" и пол дюжины арабских стран! Стараниями "непобедимой красной армии,КПСС и советского нарота" территория Израиля увеличилась в 4 раз !!!
Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1840
 Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4146
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15.05.2021 21:36 Відповісти
Не сохранять, а наращивать
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15.05.2021 21:39 Відповісти
нужно просто перестать стрелять
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15.05.2021 21:46 Відповісти
.Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5910
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15.05.2021 22:35 Відповісти
Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9905/
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15.05.2021 22:29 Відповісти
если мировое сообщество не видит(ослепло) в зайвлениях рашиста о войне хамас с Израилем (угроза интересам рабсеи) его непосредсвенного участия и спонсирования терроризма ,через своих подельников ,тогда примеры которые ,рисует Столтенберг мультфильмы для деток ,в сравнении с тем,что вытворяет зажравшийся рашистский террорист.
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15.05.2021 22:56 Відповісти
РоССия вела, ведет и будет вести себя агрессивно. Без этого орда не выживает.
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15.05.2021 22:57 Відповісти
В НАТО, вероятно, опасаются спровоцировать агрессию со стороны России, поэтому медлят предоставлять Украине и Грузии План действия относительно членства. Однако именно неуверенность Альянса дает РФ "ложное ощущение, что она имеет право постоянного вето на евроатлантическое будущее стран".

Такую мысль высказал американский дипломат Александр Вершбоу во время Киевского форума 15 мая, передает "Украина 24". По его словам, возможно, именно колебания НАТО и недостаток единства добавили России смелости в ее действиях.
"Но есть и те, кто считает, что неудачно сформулированное решение саммита, а именно - однозначное обещание членства, спровоцировало Россию, и мы должны быть осторожными сегодня", - сказал Вершбоу.
Такая позиция Альянса, по мнению дипломата, дает возможность Владимиру Путину считать, что время на его стороне.
"Мы должны каким-то образом повлиять на его расчеты", - подчеркнул дипломат.
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16.05.2021 01:38 Відповісти
 
 