Поки Росія продовжує поводитися агресивно, ми маємо зберігати економічний тиск і санкції, - Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в бесіді з експертами з проблем миру підкреслив важливу роль військового стримування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Чим переконливіше військове залякування, тим простіше вести переговори і про контроль над озброєннями", - сказав він під час дискусії з питання про збереження міжнародного миру на полях 3-го Екуменічного церковного з'їзду у Франкфурті-на-Майні в суботу, 15 травня.
"Поки існує військова загроза, ми маємо забезпечувати військове стримування", - підкреслив Столтенберг, відповідаючи на питання про військові витрати і заходи зі збереження миру.
"Як приклад поєднання тиску і діалогу генсек НАТО назвав відносини з Росією. "Ми пропонуємо діалог, проте Росія продовжує поводитися агресивно і вдома, і на світовій арені", - сказав він, нагадавши в цьому зв'язку про Україну, Грузію і опозиціонера Олексія Навального.
"Ми повинні зберігати економічний тиск і санкції, демонструючи водночас готовність до переговорів", - вказав Столтенберг.
На питання про те, яку роль в справі врегулювання конфліктів могли б грати релігійні лідери, Столтенберг відповів, що релігія, безумовно, може бути частиною рішення, але при цьому вона може бути і частиною проблеми.
За словами генсека НАТО, це відноситься не тільки до терористичного угруповання "Ісламська держава", але і, наприклад, до норвезького правого екстреміста Андерса Брейвіка, який спробував виправдати вчинені ним злочини своїм уявленням про віру.
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Про це пише Air Force Magazine.
Це відбуватиметься на фоні намірів скоротити парк бойової авіації до чотирьох типів літаків.
До кінця 2026 фінансового року заплановано списати близько 234 винищувачів F-15C/D. Флот F-16 скоротиться на 124 літаки, за рахунок списання найстаріших моделей. До 2023 року буде зменшено на 63 одиниці кількість штурмовиків A-10 на озброєнні - з 281 до 218 бортів.
За цей же період в експлуатацію введуть 84 нових винищувачів F-15EX та 220 багатоцільових F-35A, тобто кількісна різниця складе 117 бортів.На фоні намірів скороти парк винищувальної авіації керівники Повітряних сил США планують вивести з експлуатації багатоцільові винищувачі F-22.
На зміну багатоцільовому винищувачу F-22 прийде реактивний літак, що створюється за програмою NGAD, який буде літати разом з F-35.
За підрахунками Heritage Foundation, станом на листопада 2020 року у Повітряних силах США налічувалось 186 літаків F-22.
Їх середній вік - 12 років, але у той же час в експлуатації американські авіатори зіткнулись з низьким рівнем спроможностей місій, що частково пов'язана зі структурною модернізацією, яка часто виводить з ладу кілька літаків.https://mil.in.ua/uk/news/u-ssha-hochut-spysaty-421-staryh-vynyshhuvachiv-ta-kupyty-304-novyh/
_Либо крестик, либо трусы. Долбаные шизофреники! Ослы буридановы.
Десятки тысяч человек были бы живы, МН17 спокойно бы долетел до места, Сев.Корея была бы смешным музеем жирного хомяка, черножопые убийцы сидели бы тише воды и не трогали Израиль...
в их головы с детсада вбивается нацистская доктрина- ненависть ко всему неруSSкому и жертвенность во
имя кремлёвского фюрера !
рюсские бабы говна еще нарожають...
Такую мысль высказал американский дипломат Александр Вершбоу во время Киевского форума 15 мая, передает "Украина 24". По его словам, возможно, именно колебания НАТО и недостаток единства добавили России смелости в ее действиях.
"Но есть и те, кто считает, что неудачно сформулированное решение саммита, а именно - однозначное обещание членства, спровоцировало Россию, и мы должны быть осторожными сегодня", - сказал Вершбоу.
Такая позиция Альянса, по мнению дипломата, дает возможность Владимиру Путину считать, что время на его стороне.
"Мы должны каким-то образом повлиять на его расчеты", - подчеркнул дипломат.