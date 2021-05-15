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Новини Політика України
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приватизація (249) ФДМ (155) ФДМУ (150)

За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко

В Україні триває "Велика приватизація", в рамках якої в цьому році планують продати близько 900 об'єктів.

Про це повідомив заступник голови Фонду державного майна України Костянтин Кошеленко в програмі "Офіційна розмова" телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"У списку на приватизацію вже перебуває понад 900 об’єктів. Перший квартал пройшов досить успішно. За підсумками проведених аукціонів 1 млрд грн повинен зайти в бюджет. Ми чекаємо на ці гроші. Кожен покупець протягом місяця після виграшу в аукціоні повинен укласти договір. А ще через максимум місяць повинен сплатити гроші в бюджет. Приватизаційний механізм працює, ми бачимо, що довіра інвестора повернулася", — розповів Кошеленко.

За його словами, серед наступних об’єктів, які наразі готують до приватизації — об’єднана гірничо-хімічна компанія (ОГК) і АТ "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик"). "ОГК — це два гірничо-збагачувальні комбінати, розташовані в Дніпропетровській і Житомирській області", — уточнив Кошеленко.

При цьому заступник голови Фонду державного майна зауважив, що ті підприємства, які потрапляють у перелік на приватизацію, як правило, вже мають фінансові проблеми.

"Вони не є стратегічними. Вони вимагають інвестицій, оскільки обладнання зношене", — зазначив Кошеленко.

Повна версія інтерв'ю: "Велика приватизація-2021″ — плани держави: "Официальный разговор" із Костянтином Кошеленком

Раніше Кошеленко заявив, що Україна завдяки державній приватизації вже залучила у минулому році до держбюджету 3 млрд грн.

Також читайте: У червні очікуємо першу "ластівку" великої приватизації: на аукціон буде виставлена ​​"Об'єднана гірничо-хімічна компанія", - Сенниченко

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Топ коментарі
+19
За первый квартал в бюджет должен зайти 1 млрд грн от приватизации, - замглавы ФГИ Кошеленко - Цензор.НЕТ 8750
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15.05.2021 19:57
+9
в бюджет должен зайти 1 млрд грн
-- Хто заходил?
-- Бюджет.
-- И где он?
-- Весь вышел...
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15.05.2021 19:59
+7
После того как распилили 65 млрд ковидных денег, они хвастаются 1 морд от приватизации?!
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15.05.2021 20:02
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Так і кажіть за продаж надлишкового військового майна.
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15.05.2021 19:56 Відповісти
держава має мати частку ринку у всіх галузях, які забезпечують життя громадян і через свою частку регулювати цінову політику(простий приклад - державна сітка заправок автомобілів ПММ)!!! Так є в 90% країн світу. Також військовиків і діток у садочку повинна годувати ДЕРЖАВА! Вакцинацією дітей і всіх інших громадян має займатися спеціальна державна служба із професміоналів, а не масса невідомих прокладок! Та держава, яка хоче здохнути, все розпродує в руки невідомо кого, в тому числі і в руки ворога.
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16.05.2021 09:30 Відповісти
За первый квартал в бюджет должен зайти 1 млрд грн от приватизации, - замглавы ФГИ Кошеленко - Цензор.НЕТ 8750
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15.05.2021 19:57 Відповісти
саша паламарчук - За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 118 За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 7951
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15.05.2021 21:12 Відповісти
неуківець За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 9305
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15.05.2021 21:31 Відповісти
в бюджет должен зайти 1 млрд грн
-- Хто заходил?
-- Бюджет.
-- И где он?
-- Весь вышел...
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15.05.2021 19:59 Відповісти
большевик можете поставить себе в минус. купит объект с такими рисками разве что свои на перепродажу.
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15.05.2021 20:02 Відповісти
После того как распилили 65 млрд ковидных денег, они хвастаются 1 морд от приватизации?!
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15.05.2021 20:02 Відповісти
у нас в стране важно ни сколько зайдет а сколько и кому выйдет За первый квартал в бюджет должен зайти 1 млрд грн от приватизации, - замглавы ФГИ Кошеленко - Цензор.НЕТ 8200
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15.05.2021 20:03 Відповісти
Я просто дико уверен, ну просто нет на этой планете человека, который верит в прозрачность этих торгов. Тьфу, тьфу о чем это я. В это верит Беня, а значит торги будут абсолютно прозрачными в его пользу.
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15.05.2021 20:07 Відповісти
...и этот миллиард успешно прожрут и просрут ЗЕбильные твари, а потом еще и заявят, что в пенсионном фонде дыра.
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15.05.2021 20:09 Відповісти
С фасада Госдумы из-за сильного ветра упала буква "А"
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15.05.2021 20:10 Відповісти
Володин сравнил западные страны с татаро-монгольским игом За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 4962


Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России брошен вызов, сравнимый с экспансией Тевтонского ордена и татаро-монгольским игом. По его словам, сейчас у России другой противник в лице западных стран, который «не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти стрел».

братья, православные !
рубите кабеля нечестивые что в Чухонию и город Стекольный идут ! За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 4962
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15.05.2021 20:20 Відповісти
і шапочку із фольгі....
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16.05.2021 09:17 Відповісти
Ну , нє факт что мільярд ,, ето Вова как всєгда - бєжит впэрэді паравоза . За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 1608 . .
Ми скоро рєшим , какая єто будєт сумма , какой наш процент с єтого , и озвучім .

За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 559 .

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15.05.2021 20:19 Відповісти
Купят, чтобы за зеленую энергию требовать.
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15.05.2021 20:45 Відповісти
За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 2723
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15.05.2021 20:19 Відповісти
А потом олигархи с приватизированного гос имущества заработают себе миллиарды долларов, которые могла заработать Украина, если бы поставила на них топовых менеджеров мировых.
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15.05.2021 20:22 Відповісти
ИДИОТЫ !!! ЛУЧШЕ В АРЕНДУ СДАТЬ !!! ВСЁ РАВНО ПОТОМ НАЦИОНАЛИЗИРУЮТ !)
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15.05.2021 20:22 Відповісти
Это называется мафиозный передел Украинского имущества под тенью олигархов со своими загребущими руками.
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15.05.2021 20:23 Відповісти
но почему то не зашел )))
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15.05.2021 20:31 Відповісти
За первый квартал должен зайти 1 млрд, а сколько должно зайти за 95?
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15.05.2021 20:31 Відповісти
Ну зайде мільярд. Його успішно просруть і розтягнуть. Шо далі будете продавати?
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15.05.2021 20:43 Відповісти
Зеленую энергию.
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15.05.2021 20:47 Відповісти
а далі повертатимемо їм ПДВ за вивоз сировини з країни
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16.05.2021 09:18 Відповісти
От приватизации не интересно. Гораздо, гораздо интереснее от таможни должно получиться. Очень даже гораздо...
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15.05.2021 21:00 Відповісти
"Має бути", можливо", "сподіваємось" ... лише мрії
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15.05.2021 21:15 Відповісти
Млрд, мудило, тебе ничего не должен.
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15.05.2021 21:22 Відповісти
1млрд гривень? За 900 підприємств? Трохи більше 1млн гривень за штуку? Та зараз навіть не супер-пупер авто стільки коштує! А почім пучок? А для Бєні?
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15.05.2021 21:30 Відповісти
Просте питання,а якщо не зайде мільярд хтось відповість?Ці всі держслужбовці готові написати заяви про звільнення якщо слова розходяться з ділом?Україна це Європа і ми будемо в ЄС переконаний президент Зеленський,але в ЄС є відповідальність а у нас як з цим.Нічого із запланованого урядом не виконується але все добре.
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15.05.2021 21:44 Відповісти
А якщо не зайде?
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15.05.2021 22:08 Відповісти
чую в 95 квартал бюджет Вошел..
еще успешней! За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко - Цензор.НЕТ 4161
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15.05.2021 23:40 Відповісти
Держ.регулювання цін завжди закінчується зникненням товарів, ціни на які владні ідіоти регулюють... )
Буквально день назад, з"явилася новина, що Кабінет міністрів ЗЕленого придурка вирішив порегулювати ціни на бензин та солярку.
Ну от нічого дебілів життя не навчило, адже відносно недавно, у 2005 році, Жулька Тимошенниця робила те ж саме - вручну регулювала ціни на пальне.
В результаті, пальне майже зникло на заправках, і на них стояли кілометрові черги !!
Сьогодні та ж сама ситуація на деяких заправках !!
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15.05.2021 23:57 Відповісти
Я вважаю, що приватизованим підприємствам, що вивозять з країни валюту та ресурси треба повертати не тільки ПДВ, а ще пенсійні заощадження людей та податок на прибуток та і взагалі всі податки їм повертати та ще доплачувати зверху за те, що вони нас обдарували своєю присутністю
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16.05.2021 09:14 Відповісти
Зебуины, как вы легко предугадываемы.... Только стяжать... А почему не получить тот же миллиард от тех же работающих объектов, в качестве налога на прибыль?... Почемы вы, зебуины, добро превращаете в лайно?...Только и способны, что проси.ать готовое.
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16.05.2021 01:53 Відповісти
міліард за 900 ------це ж копійки.Мотор січ вперще продали в 30 раз дешевше.Керівник ФДМ озолотився?
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16.05.2021 06:38 Відповісти
Велике Крадівництво продовжується нестримно!
Ура, товарісчі!
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16.05.2021 09:10 Відповісти
Північно-Кримський канал, сподіваюсь не забудуть приватизувати як велів їхній хазяїн у Кремлі?
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16.05.2021 09:15 Відповісти
канал може і приватизують, але дніпровську воду не приватизуєш.
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16.05.2021 09:44 Відповісти
Для некорумпованих 1 млрд. - пару кілометрів асфальту.
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16.05.2021 14:34 Відповісти
Сленг решал,фу .
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16.05.2021 17:09 Відповісти
 
 