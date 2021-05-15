За перший квартал до бюджету має зайти 1 млрд грн від приватизації, - заступник голови ФДМ Кошеленко
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В Україні триває "Велика приватизація", в рамках якої в цьому році планують продати близько 900 об'єктів.
Про це повідомив заступник голови Фонду державного майна України Костянтин Кошеленко в програмі "Офіційна розмова" телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.
"У списку на приватизацію вже перебуває понад 900 об’єктів. Перший квартал пройшов досить успішно. За підсумками проведених аукціонів 1 млрд грн повинен зайти в бюджет. Ми чекаємо на ці гроші. Кожен покупець протягом місяця після виграшу в аукціоні повинен укласти договір. А ще через максимум місяць повинен сплатити гроші в бюджет. Приватизаційний механізм працює, ми бачимо, що довіра інвестора повернулася", — розповів Кошеленко.
За його словами, серед наступних об’єктів, які наразі готують до приватизації — об’єднана гірничо-хімічна компанія (ОГК) і АТ "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик"). "ОГК — це два гірничо-збагачувальні комбінати, розташовані в Дніпропетровській і Житомирській області", — уточнив Кошеленко.
При цьому заступник голови Фонду державного майна зауважив, що ті підприємства, які потрапляють у перелік на приватизацію, як правило, вже мають фінансові проблеми.
"Вони не є стратегічними. Вони вимагають інвестицій, оскільки обладнання зношене", — зазначив Кошеленко.
Повна версія інтерв'ю: "Велика приватизація-2021″ — плани держави: "Официальный разговор" із Костянтином Кошеленком
Раніше Кошеленко заявив, що Україна завдяки державній приватизації вже залучила у минулому році до держбюджету 3 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
-- Хто заходил?
-- Бюджет.
-- И где он?
-- Весь вышел...
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России брошен вызов, сравнимый с экспансией Тевтонского ордена и татаро-монгольским игом. По его словам, сейчас у России другой противник в лице западных стран, который «не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти стрел».
братья, православные !
рубите кабеля нечестивые что в Чухонию и город Стекольный идут !
Ми скоро рєшим , какая єто будєт сумма , какой наш процент с єтого , и озвучім .
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еще успешней!
Буквально день назад, з"явилася новина, що Кабінет міністрів ЗЕленого придурка вирішив порегулювати ціни на бензин та солярку.
Ну от нічого дебілів життя не навчило, адже відносно недавно, у 2005 році, Жулька Тимошенниця робила те ж саме - вручну регулювала ціни на пальне.
В результаті, пальне майже зникло на заправках, і на них стояли кілометрові черги !!
Сьогодні та ж сама ситуація на деяких заправках !!
Ура, товарісчі!