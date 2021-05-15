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Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - учені

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - учені

У багатьох людей, які перенесли COVID-19, продовжують виявляти РНК коронавірусу через тижні або місяці після одужання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Свою відповідь пропонують учені з Інституту біомедичних досліджень Уайтхеда, Національного інституту раку і Массачусетського технологічного інституту (США).

Дослідження показали, що генетичні послідовності з РНК-вірусу SARS-CoV-2 можуть інтегруватися в геном клітини-господаря за допомогою зворотної транскрипції. Потім ці ділянки геному "зчитуються" в РНК і в результаті виявляються за допомогою ПЛР-тесту.

"Збудник COVID -19 - не єдиний вірус, який вбудовується в геном людини: близько восьми відсотків нашої дезоксирибонуклеїнової кислоти складається із залишків стародавніх вірусів. Деякі, звані ретровірусами, реплікуються за допомогою інтеграції в ДНК.

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"SARS-CoV-2 не відноситься до ретровірусів, відтак, йому не потрібна зворотна транскрипція для реплікації. Однак неретровірусні послідовності РНК-вірусу були виявлені в геномах багатьох видів хребетних, включаючи людину", - цитує Naked Science першого автора дослідження Лігуа Чжана з Інституту Уайтхеда.

Щоб перевірити гіпотезу, вчені провели експеримент в лабораторії: вони заразили людські клітини коронавірусом, а через два дні секвенували їхні ДНК, щоб подивитися, чи містить вона сліди генетичного матеріалу патогена.

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Для більшої достовірності використовували три різні способи секвенування. За підсумком у всіх зразках виявили генетичний матеріал вірусу, хоча жодного з фрагментів було б недостатньо для відтворення живого SARS-CoV-2. Потім вчені досліджували ДНК, що фланкує невеликі вірусні послідовності, щоб зрозуміти механізм, за допомогою якого вони туди потрапили.

Звичайно, щоб точно встановити, наскільки таке явище поширене в реальному житті, знадобиться більший обсяг даних. Ймовірно, тільки деякі клітини людини піддаються будь-якій вірусній інтеграції. Якщо взяти інший РНК-вірус, що вбудовується в геном клітини-господаря, то тільки 0,001-0,01 відсотка інфікованих клітин містило б вбудовану ДНК патогена. Частота ж інтеграції SARS-CoV-2 у людей наразі не відома.

"Частка клітин, які інтегруються, може бути дуже маленькою. Але навіть якщо це трапляється рідко, мільйони людей уже інфіковані, чи не так?" - додали вчені.

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Топ коментарі
+6
ох эти ученые...
кива не даст сбрехать)))))
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15.05.2021 20:23
+6
Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - вчені - Цензор.НЕТ 9655
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15.05.2021 20:58
+6
Да ну нах.. Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - вчені - Цензор.НЕТ 4625
Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - вчені - Цензор.НЕТ 9569
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15.05.2021 21:02
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ох эти ученые...
кива не даст сбрехать)))))
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15.05.2021 20:23 Відповісти
Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - вчені - Цензор.НЕТ 9655
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15.05.2021 20:58 Відповісти
Да ну нах.. Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - вчені - Цензор.НЕТ 4625
Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - вчені - Цензор.НЕТ 9569
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15.05.2021 21:02 Відповісти
Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - вчені - Цензор.НЕТ 7150

Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - вчені - Цензор.НЕТ 5194
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15.05.2021 21:17 Відповісти
Но вопрос то он понял! Ответит лет через несколько.
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15.05.2021 21:18 Відповісти
и сомневаться нечего!!"Настоящие ученые - это те, кто пострадал из-за науки - Галилей, Николай Коперник, Кива!!!", - нардеп ОПЗЖ с ошибками поздравил коллег с Днем науки(так что считай как минимум я!! с тобой/вами солидарен!!) Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - вчені - Цензор.НЕТ 8003 Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - вчені - Цензор.НЕТ 8537
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15.05.2021 21:04 Відповісти
Будет не прикольно, если вирус будет, как герпес, который тоже раз зараженный хранит в ДНК и вроде чел. здоровый, а потом иммунитет упал при смене поры года и выскакивает герпес и если коронавирус будет также, что люди однажды переболевшие - при падении иммунитета будут заболевать не от заражения от кого-то, а вирус будет просыпаться изнутри человека и получится, что все переболевшие, смогут потом пробудить вирус из себя и заражать дальше окружающих. Если такое произойдет, то человечество на пороховой бочке сидит и еще не подозревает этого ибо сколько уже людей переболело.
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15.05.2021 20:28 Відповісти
Не надо нагружать всех нас страхом, то есть не надо пугать так резко. Но если вспоминать про герпес то надо помнить, что в организме человека живет куча всяких паразитов, а в желудке.прижились даже бактерии, которые даже помогают ему переваривать пищу. По поводу падения иммунитета, надо понимать, что если он ослабнет то то уж тогда не очень будет иметь значение одна дополнительная частичка некоего вируса из множества других факторов. Не хочу напоминать про множество других опасностей которые окружают человека. Поэтому надо поддерживать свой иммунитет на высоком уровне, а для этого давайте не злоупотреблять спиртным, вообще не курить и не колоться, заниматься физическими упражнениями, попросту трудиться, не ругаться и чаще быть позитивным. Тогда и вирусы будут нас бояться. Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - вчені - Цензор.НЕТ 6184
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15.05.2021 20:48 Відповісти
Пашу, пью, курю, Женщину люблю -- взаимно... ...тебя послухать, так не токо вирусы, но и люди начнут от тебя шарахаться!

Всё хорошо в меру! -- не в меру терпимости, а в меру удовольствия...*)
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15.05.2021 21:02 Відповісти
про "курю" все равно потом пожалеешь, кинь эту гадость
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15.05.2021 21:27 Відповісти
Тут Батько у меня -- 92 года -- в гости приезжал на свой ДР... ...помимо всего прочего, вспоминал, шо он курил токо Казбек! ...а не какой-то Беломор...*)
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15.05.2021 21:46 Відповісти
Вот политики идиоты, они ж читают цензор.нет и я в комментариях писал, чтобы срочно закрыли границы Украины и это еще писал, когда было заражение только в Китае. Если бы тогда закрыли страну, то сейчас бы Украина была единственной страной без вируса. Было же очевидно, что Китайцы его разнесут по миру. А про зоны цвета я писал тоже позже и это послушали, а если бы превентивно они умели думать, то послушали бы про закрытие страны от внешних пассажиров и тогда еще была возможность вернуть своих граждан со всех стран, кроме Китая ибо тогда вируса еще нигде не было.
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15.05.2021 20:33 Відповісти
Зелений недоумок звозив сюди на самальотах цю заразу з усього світу заради власного піару. Ось який я маладєс, спасітєль чілавєков.
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15.05.2021 20:38 Відповісти
смотрел сегодня ролик Комаровского (доктора) просто случайно открыл послушал так вот оказалось что в британском медицинском старейшем издании которому 2023 году будет 100 лет вышла статья о путях попадания Ковид 19 в человека... Комаровский с удивлением сказал что эту статью как бы никто и не заметил хотя данные в ней ПЕРЕВОРАЧИВАЮТ все и все- что знали о Ковид 19- а именно все полагали что попадает прямой контакт ИЛИ воздушно капельным путем.. но оказалось что есть еще более гнусный способ у которого нет препятствий этим поясняют почему такой повальный фактор зараженности на обособленных кораблях или больницу где вроде изолированы все или маски спецодежда --ОКАЗАЛОСЬ ПРИЧИНА В АЭРОЗОЛЬНОМ ПУТИ т.е. воздух массы его спокойно переносят вирус Ковид 19 весьма заразный контактный способ как оказалось самый пустяковый поскольку штаммы ковида на вещах предметах ничтожны...короче ВЫВОД ЕСТЬ БОЛЯЧКИ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПО ВОЗДУХУ В ДЕТСТВЕ КОРЬ ВЕТРЯНКА СКАРЛАТИНА ....ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС ПРОВЕТРИВАТЬ КВАРТИРУ ОФИСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ КАБИНЕТЫ КЛАССЫ АУДИТОРИИ ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ НА ВОЗДУХЕ ВСТРЕЧИ РЕСТОРАНЫ КАФЕ..экзамены зачеты особенно это страшно в самолете... вагоне поезда купе.. трамвае автобусе... закрытом авто...
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15.05.2021 21:00 Відповісти
Доктор Комаровский? Он - доктор? Я думаю, шут телевизионный.
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15.05.2021 21:15 Відповісти
да, есть такое : сколько раз слышала "переболели целым подъездом" -- ну да, если подъезд в пятиэтажке не проветривать, то на ковидных вирусах топор вешать будете.И именно от закрытых помещений и боязни сквозняка тако высокий шанс подхватить ковид в медучреждениях
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15.05.2021 21:32 Відповісти
200 лет
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15.05.2021 22:04 Відповісти
дядя, ты дурак?
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15.05.2021 22:51 Відповісти
Интересно, но ничего не понятно! Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - вчені - Цензор.НЕТ 5253
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15.05.2021 20:37 Відповісти
Туманно. Не до конца разобрана проблемка?
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15.05.2021 20:50 Відповісти
Главное не сказали - это хорошо или плохо! Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - вчені - Цензор.НЕТ 1590
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15.05.2021 20:58 Відповісти
Сам зацікавився цією темою з часів КОВІДу. Раджу почитати книжки Карла Ціммера з цього приводу. До речі, дуже цікаве чтиво! Впізнав неймовірно багато для себе нового.

Карл Ціммер (науковець)
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15.05.2021 21:05 Відповісти
Это разве что при одновременном инфицировании клетки и ретровирусом и коронавирусом. Своей обратной траескриптазы у вируса ковида нет. И у неинфицированных ретровирусами клеток человека ее нет тоже.
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15.05.2021 20:42 Відповісти
Які підступні летючі миші......
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15.05.2021 20:54 Відповісти
В принципе, ни одна болезнь не лечится -- на старости лет, весь скелет начинает сам из шкафа выпадать...*)
Насколько я понял, сейчас главное -- найти универсальное одно, или несколько вакцин от этой мутирующей заразы... Типа, как от гриппа.
Про лекарство от Короны уже не говорят.
Будем ширятся от неё по-жизни. -- а жизнь у каждого своя...*)
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15.05.2021 20:57 Відповісти
Ещё с полгода назад читал одного академика так он утверждал шо пцр тест создан совсем для других и целей и обнаруживать с помощью него коронавирус некорректно так этот тест найдёт ковид и у кирпича.
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15.05.2021 20:58 Відповісти
Я вже шось таке читав в інеті , шо у мужиков , пєреболевших ковідом , - спєрматозоіды не могут заразіть яйцєклетку . ))
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15.05.2021 21:12 Відповісти
Готовий прийняти участь в експериментах. Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - вчені - Цензор.НЕТ 5703
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15.05.2021 21:17 Відповісти
На свиноферме хоть раз бывал ? ))
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15.05.2021 21:59 Відповісти
Та бував. Тебе там бачив за роботою оємєнітєлєм. Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - учені - Цензор.НЕТ 7378
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16.05.2021 10:15 Відповісти
Еще в прошлом году были новости что китайцы переболевшие ковидом, становились бесплодными.
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15.05.2021 21:29 Відповісти
похоже, для того и ковид, чтоб спермики ипанулись и начали искать другие пути))
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15.05.2021 21:35 Відповісти
Отож , - а природу таки не обманешь . )) .
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15.05.2021 22:02 Відповісти
Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - вчені - Цензор.НЕТ 5503
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15.05.2021 21:37 Відповісти
Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - учені - Цензор.НЕТ 9783
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15.05.2021 22:41 Відповісти
этот текст только Кива в состоянии понять))
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15.05.2021 22:52 Відповісти
Мда, теперь вы знаете, что клетки программируются и....программируются давно. Ну и теперь я вас дальше попугаю.
Программирует их(клетки) .....ПРОГРАММИСТ, т.е существо, которое по своей сути просто паразит. Его называют йетти, скунсовая обезъяна, лох-несс и прочая мутня т.д. Проще назвать его глобстером. Внешне это трубчато-волосатое комкообразное, которе периодически выбрасывает на берег. Внимание, чем больше людей на Земле, тем больше размеры глобстера. Каждый волос- трубочка, это связи(зеленые именно так их называют) с конечным пользователем...без разницы с каким. Это большая биологическая нейронная сеть, очень развитая, но!!!..не умеющая сама себя продуцировать. Не имеющая осязания(глаз), оно ей не нужно. Для своего выращивания она(сори -ОНИ, это сообщество существ) использует другие формы жизни. А именно кровь...да,да кровь кроликов, которые собирает чупакабра и есть субстанция, которая ей нужна. Вот поэтому раньше и были жертвоприношения в форме сдачи крови быков, людей и т.д. А сама чупакабра - это тоже разовый программный продукт для разовой задачи. В манускрипте Войнича, она тоже выходит из ванны!!! Она не жизнеспособна. Выращивают ..программиста(глобстера) маленькие зеленые, которые и являются собственно его частью. В манускрипте Войнича это зеленые женщины в ваннах. Они не купаются - они восстанавливаются.
Как только глостер погибает, на его место становится новый(выращенный зелеными!!!) и тут же начинает расти следующий. Для его производства нужно много воды.
Для производства вируса самому глобстеру не обязательно присутствовать, но важно управлять, с помощью тех же маленьких зеленых, по сути они у него как манипуляторы. Каждый!!!!, каждый маленький тзеленый ..еще раз, выполняет строго определенную роль и имеет специализацию.
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16.05.2021 07:54 Відповісти
Мені навіть копіювати цю муть ліньки було б. Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - учені - Цензор.НЕТ 5189
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16.05.2021 10:18 Відповісти
Про вакцини і короновірус :
ВСІМ БОЯТИСЬ, ВСІМ ШИРЯТИСЬ Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - учені - Цензор.НЕТ 2305
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16.05.2021 15:48 Відповісти
 
 