Генетичні послідовності з РНК COVID-19 можуть інтегруватися у геном клітини носія, через що ПЛР-тест дає позитивний результат, - учені
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
У багатьох людей, які перенесли COVID-19, продовжують виявляти РНК коронавірусу через тижні або місяці після одужання.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.
Свою відповідь пропонують учені з Інституту біомедичних досліджень Уайтхеда, Національного інституту раку і Массачусетського технологічного інституту (США).
Дослідження показали, що генетичні послідовності з РНК-вірусу SARS-CoV-2 можуть інтегруватися в геном клітини-господаря за допомогою зворотної транскрипції. Потім ці ділянки геному "зчитуються" в РНК і в результаті виявляються за допомогою ПЛР-тесту.
"Збудник COVID -19 - не єдиний вірус, який вбудовується в геном людини: близько восьми відсотків нашої дезоксирибонуклеїнової кислоти складається із залишків стародавніх вірусів. Деякі, звані ретровірусами, реплікуються за допомогою інтеграції в ДНК.
"SARS-CoV-2 не відноситься до ретровірусів, відтак, йому не потрібна зворотна транскрипція для реплікації. Однак неретровірусні послідовності РНК-вірусу були виявлені в геномах багатьох видів хребетних, включаючи людину", - цитує Naked Science першого автора дослідження Лігуа Чжана з Інституту Уайтхеда.
Щоб перевірити гіпотезу, вчені провели експеримент в лабораторії: вони заразили людські клітини коронавірусом, а через два дні секвенували їхні ДНК, щоб подивитися, чи містить вона сліди генетичного матеріалу патогена.
Для більшої достовірності використовували три різні способи секвенування. За підсумком у всіх зразках виявили генетичний матеріал вірусу, хоча жодного з фрагментів було б недостатньо для відтворення живого SARS-CoV-2. Потім вчені досліджували ДНК, що фланкує невеликі вірусні послідовності, щоб зрозуміти механізм, за допомогою якого вони туди потрапили.
Звичайно, щоб точно встановити, наскільки таке явище поширене в реальному житті, знадобиться більший обсяг даних. Ймовірно, тільки деякі клітини людини піддаються будь-якій вірусній інтеграції. Якщо взяти інший РНК-вірус, що вбудовується в геном клітини-господаря, то тільки 0,001-0,01 відсотка інфікованих клітин містило б вбудовану ДНК патогена. Частота ж інтеграції SARS-CoV-2 у людей наразі не відома.
"Частка клітин, які інтегруються, може бути дуже маленькою. Але навіть якщо це трапляється рідко, мільйони людей уже інфіковані, чи не так?" - додали вчені.
Будь ласка, зачекайте...
кива не даст сбрехать)))))
Всё хорошо в меру! -- не в меру терпимости, а в меру удовольствия...*)
Карл Ціммер (науковець)
Насколько я понял, сейчас главное -- найти универсальное одно, или несколько вакцин от этой мутирующей заразы... Типа, как от гриппа.
Про лекарство от Короны уже не говорят.
Будем ширятся от неё по-жизни. -- а жизнь у каждого своя...*)
Программирует их(клетки) .....ПРОГРАММИСТ, т.е существо, которое по своей сути просто паразит. Его называют йетти, скунсовая обезъяна, лох-несс и прочая мутня т.д. Проще назвать его глобстером. Внешне это трубчато-волосатое комкообразное, которе периодически выбрасывает на берег. Внимание, чем больше людей на Земле, тем больше размеры глобстера. Каждый волос- трубочка, это связи(зеленые именно так их называют) с конечным пользователем...без разницы с каким. Это большая биологическая нейронная сеть, очень развитая, но!!!..не умеющая сама себя продуцировать. Не имеющая осязания(глаз), оно ей не нужно. Для своего выращивания она(сори -ОНИ, это сообщество существ) использует другие формы жизни. А именно кровь...да,да кровь кроликов, которые собирает чупакабра и есть субстанция, которая ей нужна. Вот поэтому раньше и были жертвоприношения в форме сдачи крови быков, людей и т.д. А сама чупакабра - это тоже разовый программный продукт для разовой задачи. В манускрипте Войнича, она тоже выходит из ванны!!! Она не жизнеспособна. Выращивают ..программиста(глобстера) маленькие зеленые, которые и являются собственно его частью. В манускрипте Войнича это зеленые женщины в ваннах. Они не купаются - они восстанавливаются.
Как только глостер погибает, на его место становится новый(выращенный зелеными!!!) и тут же начинает расти следующий. Для его производства нужно много воды.
Для производства вируса самому глобстеру не обязательно присутствовать, но важно управлять, с помощью тех же маленьких зеленых, по сути они у него как манипуляторы. Каждый!!!!, каждый маленький тзеленый ..еще раз, выполняет строго определенную роль и имеет специализацию.
ВСІМ БОЯТИСЬ, ВСІМ ШИРЯТИСЬ