УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
29429 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
7814 37
обмін (457) полонені (784) Тристороння контактна група (743)

Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова

Процес обміну полоненими між Україною і ОРДЛО може бути розблоковано. Сторони зробили перший крок, хоча домовленості про обмін поки немає.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" розповіла членкиня української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу, учасниця гуманітарної підгрупи Тетяна Іванова, передає  Цензор.НЕТ.

На запитання, чи є шанс повернути полонених в осяжному майбутньому, Іванова відповіла:

"Шанс є завжди, тим паче, що я бачу перші ластівки розблокування процесу обміну. Це перший крок – обмін списками. Дуже довго ми не могли наблизитись до цього кроку, оскільки представники ОРДЛО у ТКГ щоразу, коли доходила розмова до обміну списками, посилалися на так зване процесуальне очищення. Нарешті цей крок здійснений, і для мене це перша ластівка для розблокування процесу. Ми продовжуємо робити процесуальне очищення. Для частини людей це очищення зроблене. Щодо інших таке очищення триває".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович про обмін полоненими: Ми просимо повернути понад 90 осіб. Це насамперед військовослужбовці

Учасниця гуманітарної підгрупи уточнила, що всі обвинувачення з усіх не зняті, останнє рішення ухвалює президент своїм указом про помилування.

"Тут все залежить від його рішення. Я хочу наголосити на важливій речі, щоб ми не дали передчасну надію людям, які очікують своїх рідних – це перший маленький крок до розблокування (питання обміну утриманими особами. – Ред.), однак це не свідчить про те, що вже є домовленість про процес обміну. Від обміну списками до самого обміну може пройти час, ми не знаємо, наскільки він буде тривалий. Перемовини тривають", - розповіла вона.

На запитання, про яку кількість людей ідеться, Іванова заявила:

"Я зараз не можу вам сказати про кількість людей, оскільки ТКГ – це не постійний чинний орган. Минуле засідання було у квітні й наступне буде тільки у вівторок-середу. Я знаю також зі слів спікера ТКГ, що йдеться про від 90 до 100 осіб. Загальна кількість (утримуваних Росією осіб. – Ред.) 260-270 осіб, однак у цій цифрі є люди, щодо яких не встановлено їх місце перебування".

Також читайте: Усі ініціативи України щодо обміну утримуваними особами блокуються, - член гуманітарної підгрупи ТКГ Іванова

Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що представники окупаційної влади на Донбасі передали українській стороні списки на обмін полоненими.

Пізніше радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що в рамках ініціатив щодо обміну полоненими на Донбасі українська сторона просить повернути майже 100 осіб. Це ті люди, місце перебування яких встановлено, і воно підтверджено.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+30
та да....отдала уголовников и террористов а получила продавцов и таксистов...
равноценно то как разблокировали...и сильно уж пошли навстречу..аж занадто
показати весь коментар
15.05.2021 20:59
+30
Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 5180
показати весь коментар
15.05.2021 21:07
+21
Головне жодної агресіі в бік агресора та окупанта !!!)))
показати весь коментар
15.05.2021 21:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та да....отдала уголовников и террористов а получила продавцов и таксистов...
равноценно то как разблокировали...и сильно уж пошли навстречу..аж занадто
показати весь коментар
15.05.2021 20:59 Відповісти
Головне жодної агресіі в бік агресора та окупанта !!!)))
показати весь коментар
15.05.2021 21:03 Відповісти
Та, не токо вбок! -- а и спереди и сзаду -- нічого нема.
показати весь коментар
15.05.2021 21:12 Відповісти
Ексчендж-терористів на таксистів !!!!)))
показати весь коментар
15.05.2021 21:02 Відповісти
Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 5180
показати весь коментар
15.05.2021 21:07 Відповісти
Ліцо акадєміка Ківі , коли він почув що 2+2 = 4 , а не 3 .
Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 3503 . Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 3841 .
показати весь коментар
15.05.2021 21:45 Відповісти
Кажись, эта "звезда" тоже любительница заглядывать "в глаза" рашистским прихвостням. Хорошо хоть, что не оговаривает сроки и количество обмениваемых и не дает родным пленников ложных надежд. Напрягает слово "УСТУПКИ" со стороны Украины.
показати весь коментар
15.05.2021 21:07 Відповісти
Донбаситка-мутована потвора кремлівської селекціі,з параноїдальною маячнею "Русского мира" в голові !!!)))
показати весь коментар
15.05.2021 21:16 Відповісти
когда Украина пошла навстречу террористам
...есть токо матюки! ...поэтому помолчу...
показати весь коментар
15.05.2021 21:11 Відповісти
блин.. кто эти все люди с ТКГ от Украины !?где их понабирали !? Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 8711
показати весь коментар
15.05.2021 21:16 Відповісти
Конкретно,ця курка,з Даунецька !!!)))
показати весь коментар
15.05.2021 21:17 Відповісти
Зелені довбні розбазарили цінний обмінний фонд. Отримали за них поспіхом відловлених мутних таксистів. Нам вже немає на кого вимінювати полонених військових.
показати весь коментар
15.05.2021 21:17 Відповісти
Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 5387
показати весь коментар
15.05.2021 21:34 Відповісти
Что такое "процессуальная очистка"??? Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 9145
показати весь коментар
15.05.2021 21:19 Відповісти
Амністія
показати весь коментар
15.05.2021 21:22 Відповісти
З терористів зняли всі звинувачення. Тепер вони не вбивці, шпигуни, зрадники, а добропорядні громадяни з усіма правами. Голосувати, балатуватись, обиратись.
По тихому, виконали вимогу кацапів про повну амністію.
Те, що намагався протягти й вазеленский з сівохою.
"Прастіть, пАмІрІть і нАчать с чістого ліста."
показати весь коментар
15.05.2021 21:42 Відповісти
Ай маладца! Какой Зеля стратег! Всю шелупонь помилует, всех таксистов-контрабандистов нам вернёт!(((
показати весь коментар
15.05.2021 22:37 Відповісти
Амнистия или помилование, согласно которым лицо освобождается от ответственности т.е. если тело потом идёт на обмен, то в будущем они спокойно вращаются на подконтрольную территорию Украины (крутят комбинации из трех пальцев и наслаждаются мирной жизнью) и не могут привлекаться к уголовной ответственности. Ранее часть была освобождена судом под всякие личные обязательств (если не ошибаюсь беркутовцы) и получилось так, что дорога им закрыта в Украину т.е. при въезде на территорию Украины они должны быть задержаны и привлечены к ответственности, поэтому не совсем понятно из заявления этой мадам -речь о юридической очистке идёт о ранее обменянных или о предстоящих новых
показати весь коментар
15.05.2021 21:47 Відповісти
ОПа анонсувала мега прес конференцію найвеличнішого, а тому нема чого прохрипіти піплу про перемоги, окрім "великого крадівництва", збвльшення цін на майже все, закупівлю електоенергії в московитів, провалену вакцинацію, падіння ВВП, державної зради найближчого оточення, незнання законів та Конституції, гарантом чого воно є...
А про щось говорити треба... "Ітогі", курва...
Ось і виникають мильні бульбашки "перемог" янєлоха наче гриби після дощу...

А тепер рубрика "Цікаво": цікаво, як відповість цей памперсоносець на ті ж самі запитання, які він ставив Пороху на стадіоні? А без суфлерів?
показати весь коментар
15.05.2021 21:19 Відповісти
Зелений пдрс почав амністію сєпарів .... Вибрали на свою голову сєпара президентом Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 189
показати весь коментар
15.05.2021 21:22 Відповісти
НАТО в кожну ХАТУ,а РАБссия пусть задыхается от ненависти к проклятым Буржуинам...,даже Финляндии и Швеции Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 8187
показати весь коментар
15.05.2021 21:23 Відповісти
Опять какие-то странные бабы, то Айвазовская, то Дария Олифер, то вдруг Иванова. Ласточки она видит. Пингвины разблокирования.
показати весь коментар
15.05.2021 21:24 Відповісти
Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 6320 Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 9795
показати весь коментар
15.05.2021 21:24 Відповісти
Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 4735 Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 1705
показати весь коментар
15.05.2021 21:25 Відповісти
А если ты еще оркам м#н(ь)ет чудесный запиндюришь, то процесс пойдет еще быстрее. Впрочем, не исключено, что "процессуальная зачистка" это и есть то самое, гетманцевское, знаменитое которое.
показати весь коментар
15.05.2021 21:26 Відповісти
Жена Зеленского дала интервью на дерьмоканале 1=1 Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 2016убойный видос спецом для 73 % дятлов...
показати весь коментар
15.05.2021 21:27 Відповісти

Заарештували карателі ФСБ у тимчасово окупованому Українському Криму і навіть проросійськи налаштованого громадянина України який там безтурботно радісно відпочивав серед близьких йому фашистів окупантів. Підкинули там йому картку нібито патріота Правого Сектора (ПС) Також у нього нібито ще й "знайшли" флеші агента СБУ.
І не дивлячись на те що він моторошно вив і клятвено запевняв що сам наполовину проросійський сепаратист і великий любитель фашиста )(уйла, що насправді так і є. Але все одно кати карателі ФСБ його добряче відлупцювали, і змусили підписати всі вигадані на нього страшні звинувачення. А кацапський суд моментально вліпив йому дуже великий кримінальний термін як ніби українському терористові. І його вже як українського деверсанта відразу ж виставили на обмін. Що отримає Україна від такого обміну, коли вона відпустить у ворожу паРашу кривавого вбивцю нелюда терориста, який заслуговує на найвищу міру покарання, а натомість отримає іншого ворога України полу-сепаратиста любителя фашиста )(уйла? Ну хіба що продажний кремлівський ... ...резидент ЗЕбіл капітулянт буде радісно потирати руки що прислужився своєму повелителю кривавому фашистові )(уйлу своїми такими злочинними обмінами і миром -капітуляцією України на милість нашого лютого ворога окупанта Криму і Донбасу проклятої ворожої паРаші.-
показати весь коментар
15.05.2021 21:37 Відповісти
Джо Байден повторяет подвиг Уинстона Черчилля,создание Антигитлеровской Коалиции...,только сегодня она называется АнтиМавзолейная Коалиция... Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 8097
показати весь коментар
15.05.2021 21:40 Відповісти
акренеть если ты сепар - получи процессуальную очистку, если патриот - посиди в тюрьме
показати весь коментар
15.05.2021 21:46 Відповісти
Все, що потрібно знати про брехливих вазеленських колаборантів при владі.
21.09.20 - Резников Алексей: Под амнистию в ОРДЛО не попадут предатели, убийцы и военные преступники.
15.05.21 Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова
показати весь коментар
15.05.2021 21:57 Відповісти
Военнослужащих наших, судя по сообщениям центра мониторинга, нет. Как грустен, и более того смешон преЗЕдент, размышляющий об этом. Ну не прошла бодяга "всех на всех". Ну не охота ругаться. Но какого куя не хотящие войны еще за комика,(да, комика!) его поддерживают. Ему предлагают менять украинский криминалитет (вот там и СБУ не мешало бы заняться) на простых прозревших жителей Донбасса...
показати весь коментар
15.05.2021 22:12 Відповісти
Очень долго мы не могли приблизиться к этому шагу, поскольку представители ОРДЛО в ТКГ каждый раз, когда доходил разговор до обмена списками, ссылались на так называемую процессуальную очистку. Наконец этот шаг осуществлен, и для меня это первая ласточка для разблокирования процесса. Мы продолжаем делать процессуальную очистку. Для части людей эта очистка сделана. По другим такая очистка продолжается".

Ну что сказать. Готовят хохлам новых "слуг народа" в раду! При этом нет никаких гарантий на освобождение пленных, тем более реальных а не таксистов...
Напомню, что при Порохе было освобождено более 3000 реальных военнопленных без здачи государственных интересов не считая Савченко.
показати весь коментар
16.05.2021 08:58 Відповісти
 
 