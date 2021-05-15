Процес обміну було розблоковано, коли Україна пішла назустріч терористам і почала процесуальне очищення, - представниця української делегації в ТКГ Іванова
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Процес обміну полоненими між Україною і ОРДЛО може бути розблоковано. Сторони зробили перший крок, хоча домовленості про обмін поки немає.
Про це в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" розповіла членкиня української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу, учасниця гуманітарної підгрупи Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.
На запитання, чи є шанс повернути полонених в осяжному майбутньому, Іванова відповіла:
"Шанс є завжди, тим паче, що я бачу перші ластівки розблокування процесу обміну. Це перший крок – обмін списками. Дуже довго ми не могли наблизитись до цього кроку, оскільки представники ОРДЛО у ТКГ щоразу, коли доходила розмова до обміну списками, посилалися на так зване процесуальне очищення. Нарешті цей крок здійснений, і для мене це перша ластівка для розблокування процесу. Ми продовжуємо робити процесуальне очищення. Для частини людей це очищення зроблене. Щодо інших таке очищення триває".
Учасниця гуманітарної підгрупи уточнила, що всі обвинувачення з усіх не зняті, останнє рішення ухвалює президент своїм указом про помилування.
"Тут все залежить від його рішення. Я хочу наголосити на важливій речі, щоб ми не дали передчасну надію людям, які очікують своїх рідних – це перший маленький крок до розблокування (питання обміну утриманими особами. – Ред.), однак це не свідчить про те, що вже є домовленість про процес обміну. Від обміну списками до самого обміну може пройти час, ми не знаємо, наскільки він буде тривалий. Перемовини тривають", - розповіла вона.
На запитання, про яку кількість людей ідеться, Іванова заявила:
"Я зараз не можу вам сказати про кількість людей, оскільки ТКГ – це не постійний чинний орган. Минуле засідання було у квітні й наступне буде тільки у вівторок-середу. Я знаю також зі слів спікера ТКГ, що йдеться про від 90 до 100 осіб. Загальна кількість (утримуваних Росією осіб. – Ред.) 260-270 осіб, однак у цій цифрі є люди, щодо яких не встановлено їх місце перебування".
Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що представники окупаційної влади на Донбасі передали українській стороні списки на обмін полоненими.
Пізніше радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що в рамках ініціатив щодо обміну полоненими на Донбасі українська сторона просить повернути майже 100 осіб. Це ті люди, місце перебування яких встановлено, і воно підтверджено.
Будь ласка, зачекайте...
равноценно то как разблокировали...и сильно уж пошли навстречу..аж занадто
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...есть токо матюки! ...поэтому помолчу...
По тихому, виконали вимогу кацапів про повну амністію.
Те, що намагався протягти й вазеленский з сівохою.
"Прастіть, пАмІрІть і нАчать с чістого ліста."
А про щось говорити треба... "Ітогі", курва...
Ось і виникають мильні бульбашки "перемог" янєлоха наче гриби після дощу...
А тепер рубрика "Цікаво": цікаво, як відповість цей памперсоносець на ті ж самі запитання, які він ставив Пороху на стадіоні? А без суфлерів?
Заарештували карателі ФСБ у тимчасово окупованому Українському Криму і навіть проросійськи налаштованого громадянина України який там безтурботно радісно відпочивав серед близьких йому фашистів окупантів. Підкинули там йому картку нібито патріота Правого Сектора (ПС) Також у нього нібито ще й "знайшли" флеші агента СБУ.
І не дивлячись на те що він моторошно вив і клятвено запевняв що сам наполовину проросійський сепаратист і великий любитель фашиста )(уйла, що насправді так і є. Але все одно кати карателі ФСБ його добряче відлупцювали, і змусили підписати всі вигадані на нього страшні звинувачення. А кацапський суд моментально вліпив йому дуже великий кримінальний термін як ніби українському терористові. І його вже як українського деверсанта відразу ж виставили на обмін. Що отримає Україна від такого обміну, коли вона відпустить у ворожу паРашу кривавого вбивцю нелюда терориста, який заслуговує на найвищу міру покарання, а натомість отримає іншого ворога України полу-сепаратиста любителя фашиста )(уйла? Ну хіба що продажний кремлівський ... ...резидент ЗЕбіл капітулянт буде радісно потирати руки що прислужився своєму повелителю кривавому фашистові )(уйлу своїми такими злочинними обмінами і миром -капітуляцією України на милість нашого лютого ворога окупанта Криму і Донбасу проклятої ворожої паРаші.-
21.09.20 - Резников Алексей: Под амнистию в ОРДЛО не попадут предатели, убийцы и военные преступники.
15.05.21 Процесс обмена был разблокирован, когда Украина пошла навстречу террористам и начала процессуальную очистку, - представитель украинской делегации в ТКГ Иванова
Ну что сказать. Готовят хохлам новых "слуг народа" в раду! При этом нет никаких гарантий на освобождение пленных, тем более реальных а не таксистов...
Напомню, что при Порохе было освобождено более 3000 реальных военнопленных без здачи государственных интересов не считая Савченко.