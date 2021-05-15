У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко
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Настирливе бажання нинішньої влади підім'яти під себе Конституційний Суд вкрай небезпечно для України.
Про це у Львові на форумі депутатів "Європейської Солідарності" заявив лідер партії, п'ятий президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він зауважив, що у Зеленського задля контролю над КСУ внесли норму щодо обрання суддів у закон про сільських старост.
"Скажіть, яке відношення сільські старости мають до формування Конституційного Суду? Де старости – і де Конституційний Суд? В одному законі. Це сталося минулого місяця, і зміни в порядку призначення суддів Конституційного Суду вони підвели в зміни порядку призначення старост", – обурився Порошенко.
"Це ганьба для України. Це бачив увесь світ. І для чого вони це роблять? Тому що їм потрібен ручний Конституційний Суд, який би не заважав, а то ще й допоміг будувати авторитарний режим, узурпацію влади", – зазначив п’ятий Президент.
"Дивлячись на таке настирливе намагання влади підім’яти під себе Конституційний Суд, я би не виключав, що вони за прикладом Януковича вже мріють про повернення Конституції в редакції 1996 року і моделі одноосібної президентської влади", – говорить Порошенко.
"Перетворити парламентсько-президентську республіку в офісо-президентську", – іронізує Петро Порошенко.
"У лютому ми ще підтримали рішення РНБО про закриття прокремлівських каналів. Зараз ми сподівалися, що одразу ж будуть пред’явлені суспільству факти тероризму. Більшість суспільства була переконана, що влада керується національними інтересами. Подальші дії дедалі більше переконують в тому, що такий потужний орган як РНБО Зеленського використовується з метою створення режиму особистої влади", – констатує Порошенко.
"Такий режим в умовах некомпетентної людини сам по собі створює загрозу національній безпеці. Президентський відосик їз засідання РНБО має вищу юридичну силу, ніж Конституція, закони України, рішення Верховного Суду. І чим більше Зеленський стає подібним до Януковича, тим небезпечніше для країни", – наголошує Порошенко.
"Я твердо переконаний, що неупереджений суд, свобода слова і вільні вибори – все це потрібно для того, щоби Україну нарешті прийняли до НАТО та Європейського Союзу. І навпаки, якщо цього не буде, двері НАТО для України будуть закритими", – застерігає п’ятий президент.
"Український народ декілька разів доводив, що він здатен захищати демократію. Але це надзвичайно небезпечно в умовах війни проти російського агресора. Треба мати відповідальну державницьку позицію. І не доводити загрозу існування держави на потребу вашим хворим уявленням про обсяг вашої влади", – резюмує Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Доречі, не можу фото знайти, де б вони стояли поруч.
Склад РНБО - збірна, дрімтім Антимайдану:
беркутівець Татаров, чорт Аваков, фсбшник Ермак, нквдшніца Венікдова, шкільний дружок Зе Баканов, лакей Ахметова Шмигаль, комсомолець Разумков, сам Зеленський. Не вистачає хібащо путіна, шойгу і кадирова і ще кілька терористів "лднр".
Приблизно з таких людей в 14-му росія ліпила "парламент наваросії"
Колишній голова Луганська виглядає серед них як справжній бандеровець
Gheorghe Bandu:
Судячи з того, як рішучє сьогодні наклали санкції на "воров в законє", сценаристи 95 Кварталу вже пишуть не тільки тексти Зеленському, але і рішення РНБО.
Дякую, слуги зелені, було смішно.
Це дійсно важливо, особливо в той момент,коли в Україні заходить 4-а хвиля коронавірусу.
Ігор:
Ще один міністр зеленського йде з посади, на яку його призначив зеленський. Йде з курточкою за 620 000 гривен и майже 50 000 вбитих українців за спиною (по даним НАН 138 000 вбитих).
Слава чемпіону зеленському
100 тисяч вакцин від Румунії, 100 тисяч вакцин від Литви, 100 тисяч вакцин від Польщі....
" Украина, как актриса немецкого фильма для взрослых, готова принять любое количество с любой стороны"
В.Зеленський.
Йозеф Кнехт:
Олена Зеленська заявила, що клоуни ображаються, коли це непорозуміння називають клоуном. Вибачте клоуни, якщо подумати, то це дійсно трішки образливо.
свічка:
А називати Україну повією - це зробити комплімент цілій нації?
А я все чекаю,чи зроблять основним і найвагомішим критерієм визначення олігарха - "виробництво Київських тортів і Шаленої бджілки"
- Основний критерій щоб прізвище починалось на Поро- і закінчувалось на -шенко. Працюють кращі аналітичні центри Кривого Рогу.
Roman Kulyk:
Вітренко без пояснень випіляв із Нафтогазу команду, що займалась санкціями та протидії Північного Потоку-2.
Але час не той війна та коронавірус.
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Та й країною править зовсім не воно. Воно - лише медійна ширма для охлосу: хриплосики, торгування харею, ляпання язиком, гріхні промови і... ПШИК! Зате "цар - хороший, бояри - пагані"
Але ж монобільшість - його, кабмін, призначений монобільшістю та ним - його, голова партії - віно. Це "де-юре".
А ось "де-факто" - дЄрмак, Бєня, Аваков, Ахмєтов... Ну і Юля на беквокалі та підтацьовці. З ЗАЖОПом побили глеки останнім часом, але ще не остаточно - шоу імені мертветчука триває.
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголошує, що депутати відповідно до Конституції не несуть відповідальності за голосування у парламенті.!!
Для чого українці обирають владу якщо вона не несе ніякої відповідальності а лише краде гроші у народа? Влада має бути зосереджена в руках однієї команди яка здатна не лише керувати країною, але і нести персональну відповідальність. Бо те що відбувається зараз веде країну до руйнування.
безвідповідальність та безкарність - це шлях до руйнації
Зе чудо до наступних виборів може і не дожити, передози то не казки дитячі....
Обліко морале кокаїно
Таку думку висловив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
"Опозиція та громадянське суспільство, в тому числі, чітка позиція львівської громади, за яку я дуже вам вдячний - всі ми своїми "червоними лініями" буквально загнали "зелену" владу у проєвропейську колію, принаймні у "відосиках", бо дій поки жодних немає", - вважає Порошенко.
Він заявив, що "Європейська солідарність" добивалася конкретних результатів на шляху до ЄС та НАТО, натомість дії влади прирівняв до бігу на тренажері.
"Палять калорії. Піт ллється градом. Пульс вищий, ніж сатурація. І навіть відчувається м'язова радість. Але - тупцюють на місці, і країна не рухається вперед", - зазначив він.
Під час виступу він також висловив думку, що наразі Україна ще має можливість потрапити на червневий саміт НАТО.
"Пане Зеленський, ще залишився місяць. Українське місце - в НАТО. А ваше місце - на Саміті НАТО. Хто стукає, тому відкриють. Це - екзамен для вас, екзамен для України. Не програйте цей екзамен так, як ви програли вакцинацію. Бо це було змагання лідерів держав, як вони захищають власний народ. Ви опинилися на останньому місці в Європі. Це точно не гідне місце для України", - зазначив Порошенко.=== Вот так, это всё Пепа, а вы все засранцы===
В Україні є Закон про референдум. Потрібно провести Всеукраїнський референдум в якому поставити питання:
Яку форму державного правління Ви обираєте?
1. Президентську.
2. Парламентсько-президентську.
3. Парламентську.
Результат Всеукраїнського референдуму повинен мати силу закону і відповідно внесено в статтю Конституції, яка може змінюватися лише народом.
Я за парламентську республіку, тому, що всі обрані президенти в Україні намагались отримати повноваження диктаторів, фактично узурпувати владу і при цьому не нести відповідальності за злочини і допущені помилки, окрім політичної відповідальності, яка не має законної сили.
https://www.youtube.com/watch?v=s28a_McZBHc
https://www.youtube.com/watch?v=MUKZsJ9SBaE
Презентационный опрос представителей стран-членов НАТО в штаб-квартире альянса показал, что подавляющее большинство членов НАТО выступает за приглашение Украины для участия в работе июньского саммита НАТО. Против высказались США и Канада. ГЗМ tZE inform
Думай-те!
Зєлю геть. Дострокові.
Тоді тебе не переконають і експерти, наприклад тут "Санкции или узурпация власти? Чем Зеленский возмутил правозащитников" чи тут "Санкції Зеленського: чим обернеться узурпація влади через РНБО?" І це тільки те, що видав гугль на першій сторінці стосовно узурпації. Міг би тобі порадити полистати сторінки далі - але тебе нічо не переконає. Бо ти - типовий 73/43%зебіл. Типовий навіть тим, що подекуди клянеш свою месію; нині це - характерна риса чи не всіх 73/43%-них.