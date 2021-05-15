У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко

Настирливе бажання нинішньої влади підім'яти під себе Конституційний Суд вкрай небезпечно для України.

Про це у Львові на форумі депутатів "Європейської Солідарності" заявив лідер партії, п'ятий президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він зауважив, що у Зеленського задля контролю над КСУ внесли норму щодо обрання суддів у закон про сільських старост.

"Скажіть, яке відношення сільські старости мають до формування Конституційного Суду? Де старости – і де Конституційний Суд? В одному законі. Це сталося минулого місяця, і зміни в порядку призначення суддів Конституційного Суду вони підвели в зміни порядку призначення старост", – обурився Порошенко.

"Це ганьба для України. Це бачив увесь світ. І для чого вони це роблять? Тому що їм потрібен ручний Конституційний Суд, який би не заважав, а то ще й допоміг будувати авторитарний режим, узурпацію влади", – зазначив п’ятий Президент.

"Дивлячись на таке настирливе намагання влади підім’яти під себе Конституційний Суд, я би не виключав, що вони за прикладом Януковича вже мріють про повернення Конституції в редакції 1996 року і моделі одноосібної президентської влади", – говорить Порошенко.

"Перетворити парламентсько-президентську республіку в офісо-президентську", – іронізує Петро Порошенко.

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"У лютому ми ще підтримали рішення РНБО про закриття прокремлівських каналів. Зараз ми сподівалися, що одразу ж будуть пред’явлені суспільству факти тероризму. Більшість суспільства була переконана, що влада керується національними інтересами. Подальші дії дедалі більше переконують в тому, що такий потужний орган як РНБО Зеленського використовується з метою створення режиму особистої влади", – констатує Порошенко.

"Такий режим в умовах некомпетентної людини сам по собі створює загрозу національній безпеці. Президентський відосик їз засідання РНБО має вищу юридичну силу, ніж Конституція, закони України, рішення Верховного Суду. І чим більше Зеленський стає подібним до Януковича, тим небезпечніше для країни", – наголошує Порошенко.

"Я твердо переконаний, що неупереджений суд, свобода слова і вільні вибори – все це потрібно для того, щоби Україну нарешті прийняли до НАТО та Європейського Союзу. І навпаки, якщо цього не буде, двері НАТО для України будуть закритими", – застерігає п’ятий президент.

"Український народ декілька разів доводив, що він здатен захищати демократію. Але це надзвичайно небезпечно в умовах війни проти російського агресора. Треба мати відповідальну державницьку позицію. І не доводити загрозу існування держави на потребу вашим хворим уявленням про обсяг вашої влади", – резюмує Петро Порошенко.

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