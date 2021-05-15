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Новини Політика України
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Зеленський (10456) Порошенко (9203) Європейська Солідарність (797)

У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко

Настирливе бажання нинішньої влади підім'яти під себе Конституційний Суд вкрай небезпечно для України.

Про це у Львові на форумі депутатів "Європейської Солідарності" заявив лідер партії, п'ятий президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він зауважив, що у Зеленського задля контролю над КСУ внесли норму щодо обрання суддів у закон про сільських старост.

"Скажіть, яке відношення сільські старости мають до формування Конституційного Суду? Де старости – і де Конституційний Суд? В одному законі. Це сталося минулого місяця, і зміни в порядку призначення суддів Конституційного Суду вони підвели в зміни порядку призначення старост", – обурився Порошенко.

"Це ганьба для України. Це бачив увесь світ. І для чого вони це роблять? Тому що їм потрібен ручний Конституційний Суд, який би не заважав, а то ще й допоміг будувати авторитарний режим, узурпацію влади", – зазначив п’ятий Президент.

"Дивлячись на таке настирливе намагання влади підім’яти під себе Конституційний Суд, я би не виключав, що вони за прикладом Януковича вже мріють про повернення Конституції в редакції 1996 року і моделі одноосібної президентської влади", – говорить Порошенко.

"Перетворити парламентсько-президентську республіку в офісо-президентську", – іронізує Петро Порошенко.

Також читайте: Вимагаємо від Зеленського негайно виселитися з держрезиденції на 4000 кв. м. і жити як Голобородько, – "ЄС"

"У лютому ми ще підтримали рішення РНБО про закриття прокремлівських каналів. Зараз ми сподівалися, що одразу ж будуть пред’явлені суспільству факти тероризму. Більшість суспільства була переконана, що влада керується національними інтересами. Подальші дії дедалі більше переконують в тому, що такий потужний орган як РНБО Зеленського використовується з метою створення режиму особистої влади", – констатує Порошенко.

"Такий режим в умовах некомпетентної людини сам по собі створює загрозу національній безпеці. Президентський відосик їз засідання РНБО має вищу юридичну силу, ніж Конституція, закони України, рішення Верховного Суду. І чим більше Зеленський стає подібним до Януковича, тим небезпечніше для країни", – наголошує Порошенко.

"Я твердо переконаний, що неупереджений суд, свобода слова і вільні вибори – все це потрібно для того, щоби Україну нарешті прийняли до НАТО та Європейського Союзу. І навпаки, якщо цього не буде, двері НАТО для України будуть закритими", – застерігає п’ятий президент.

"Український народ декілька разів доводив, що він здатен захищати демократію. Але це надзвичайно небезпечно в умовах війни проти російського агресора. Треба мати відповідальну державницьку позицію. І не доводити загрозу існування держави на потребу вашим хворим уявленням про обсяг вашої влади", – резюмує Петро Порошенко.

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Топ коментарі
+56
Сьогодні у Львові з ліцеїстами Героїв Крут.
У Зеленского по примеру Януковича мечтают о возвращении Конституции 1996 года и единоличной президентской власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4834
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15.05.2021 21:23
+43
Зеленскому, не хватило ума даже на то, чтобы встретиться с послами ЕС на открытии Дня Европы...
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15.05.2021 21:27
+38
У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 998

...
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15.05.2021 21:42
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Сьогодні у Львові з ліцеїстами Героїв Крут.
У Зеленского по примеру Януковича мечтают о возвращении Конституции 1996 года и единоличной президентской власти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4834
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15.05.2021 21:23 Відповісти
Зеленскому, не хватило ума даже на то, чтобы встретиться с послами ЕС на открытии Дня Европы...
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15.05.2021 21:27 Відповісти
У гноміків манія величі. Наполеон, Х**ло тепер Клоун.
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15.05.2021 21:42 Відповісти
а они хотели с ним встречаться?
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15.05.2021 21:56 Відповісти
Ну, то було треба рядом з Кличко стати ... Ви собі уявляєте Зеленського на фоні Кличка?
Доречі, не можу фото знайти, де б вони стояли поруч.
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15.05.2021 22:20 Відповісти
Недомерок -недонаполеончик под стать *****
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15.05.2021 22:23 Відповісти
Herman Aksom:

Склад РНБО - збірна, дрімтім Антимайдану:
беркутівець Татаров, чорт Аваков, фсбшник Ермак, нквдшніца Венікдова, шкільний дружок Зе Баканов, лакей Ахметова Шмигаль, комсомолець Разумков, сам Зеленський. Не вистачає хібащо путіна, шойгу і кадирова і ще кілька терористів "лднр".

Приблизно з таких людей в 14-му росія ліпила "парламент наваросії"

Колишній голова Луганська виглядає серед них як справжній бандеровець

Gheorghe Bandu:

Судячи з того, як рішучє сьогодні наклали санкції на "воров в законє", сценаристи 95 Кварталу вже пишуть не тільки тексти Зеленському, але і рішення РНБО.
Дякую, слуги зелені, було смішно.
Це дійсно важливо, особливо в той момент,коли в Україні заходить 4-а хвиля коронавірусу.

Ігор:

Ще один міністр зеленського йде з посади, на яку його призначив зеленський. Йде з курточкою за 620 000 гривен и майже 50 000 вбитих українців за спиною (по даним НАН 138 000 вбитих).
Слава чемпіону зеленському

100 тисяч вакцин від Румунії, 100 тисяч вакцин від Литви, 100 тисяч вакцин від Польщі....

" Украина, как актриса немецкого фильма для взрослых, готова принять любое количество с любой стороны"
В.Зеленський.

Йозеф Кнехт:

Олена Зеленська заявила, що клоуни ображаються, коли це непорозуміння називають клоуном. Вибачте клоуни, якщо подумати, то це дійсно трішки образливо.

свічка:

А називати Україну повією - це зробити комплімент цілій нації?

А я все чекаю,чи зроблять основним і найвагомішим критерієм визначення олігарха - "виробництво Київських тортів і Шаленої бджілки"

- Основний критерій щоб прізвище починалось на Поро- і закінчувалось на -шенко. Працюють кращі аналітичні центри Кривого Рогу.

Roman Kulyk:

Вітренко без пояснень випіляв із Нафтогазу команду, що займалась санкціями та протидії Північного Потоку-2.
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15.05.2021 23:07 Відповісти
Смит,кто еще из президентов Европы пришел на встречу послов ЕС,на открытии Дня Европы???Или эта встреча была в Киеве?
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16.05.2021 13:58 Відповісти
Именно в Киеве она и проходила.
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16.05.2021 15:52 Відповісти
Зелений нелох хоче все і одразу.

Але час не той війна та коронавірус.
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15.05.2021 21:23 Відповісти
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Зря Порох рефлексирует на Зеленского -- это Бенин сценарий.
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15.05.2021 21:26 Відповісти
В принципе, государственном, я согласен. Зелебиратели должны одуматься. Но сколько у нас времени есть восстановить страну, которую готовят к сдаче интересам пуйла?
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15.05.2021 21:59 Відповісти
Это ущербный клоун на Порошенко , как собака Павлова
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15.05.2021 22:25 Відповісти
что маороссийско-криворожская кодла дегенератов пытается подмять страну - очевидно.
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15.05.2021 21:27 Відповісти
У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року і одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 257
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15.05.2021 21:32 Відповісти
Всё верно то хохлы,украинцы в Сочи не поедут,урок будет на будущее,мыслили наверно "одинарот",мыжненеполитики"
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15.05.2021 21:37 Відповісти
завидная парковка!!(если может такие расходы на себя брать!!) У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 956 У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2749
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15.05.2021 21:51 Відповісти
??? Що за разходи ?? Просто пошлют цю Дуньку нах і все
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16.05.2021 10:24 Відповісти
А ця макеевська Дунька думала іі у Козлостані зустрчатимуть з шампанським ?? Хто вам курва доктор як бог розуму не дав ? Ехай дальши до кацапни
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16.05.2021 10:22 Відповісти
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то что пороха прокатили с выборами пошло ему на пользу. Помолодел, посветлел, без мешков под глазами. Костюм выглажен, у Марины появилась масса свободного времени и внимания. Вообщем Порох - Кравчик. Но в политике он в последнее время какой-то вялый или выжидает чего.
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15.05.2021 21:33 Відповісти
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Точно. Через три года ещё разок помолодеет. У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9113
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15.05.2021 21:37 Відповісти
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эт вряд ли. С такой сонной политикой ЕС порох может баллотироваться разве что в меры Львова.
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15.05.2021 21:47 Відповісти
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Прокапался и сделал пластику...
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15.05.2021 21:46 Відповісти
У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2749
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15.05.2021 21:53 Відповісти
А зачем активничать сильно? Пусть зедебилы нахлебаются счастья полные штаны. Больше , чем сам себя гринпоц- его никто не дисредитирует. Он сам лажает постоянно и его свора уродливых сук вместе с ним, так пусть лохторат посмотрит на свой выбор .голобородьки только свистеть , воровать и предавать умеют.
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15.05.2021 22:06 Відповісти
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Петя, ты?!
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15.05.2021 22:43 Відповісти
если ты квакаешь сидя на бутылке - то да, это он! У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3840
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15.05.2021 23:06 Відповісти
*****, ты?????
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15.05.2021 23:08 Відповісти
Мрія Зеленського- стати нашим власним обнульонишем.
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15.05.2021 21:37 Відповісти
У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 998

...
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15.05.2021 21:42 Відповісти
У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4177 У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4177 У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4177
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15.05.2021 21:43 Відповісти
У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3014

...
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15.05.2021 21:41 Відповісти
Все кодло на Ростов , с полной конфискацией
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15.05.2021 22:29 Відповісти
Чомусь мені здається, що ЗЕ навіть не читав Конституцію.
Та й країною править зовсім не воно. Воно - лише медійна ширма для охлосу: хриплосики, торгування харею, ляпання язиком, гріхні промови і... ПШИК! Зате "цар - хороший, бояри - пагані"
Але ж монобільшість - його, кабмін, призначений монобільшістю та ним - його, голова партії - віно. Це "де-юре".
А ось "де-факто" - дЄрмак, Бєня, Аваков, Ахмєтов... Ну і Юля на беквокалі та підтацьовці. З ЗАЖОПом побили глеки останнім часом, але ще не остаточно - шоу імені мертветчука триває.
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15.05.2021 21:43 Відповісти
так бидло, типу "мудрий нарід", хоче цього...
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15.05.2021 21:49 Відповісти
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Підтримую! Влада має бути зосередина у руках Президента але разом із відповідальністю. А то в нас так виходить - гетьманів багато, а відповідати нема кому
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15.05.2021 21:45 Відповісти
Лише не треба ототожнювати Президента з балаганною лялькою !!!)))
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15.05.2021 21:56 Відповісти
Так, дійсно. Президент не балаганна ялинка.

------------
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголошує, що депутати відповідно до Конституції не несуть відповідальності за голосування у парламенті.!!
Для чого українці обирають владу якщо вона не несе ніякої відповідальності а лише краде гроші у народа? Влада має бути зосереджена в руках однієї команди яка здатна не лише керувати країною, але і нести персональну відповідальність. Бо те що відбувається зараз веде країну до руйнування.
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15.05.2021 22:22 Відповісти
От така річ демократія ,"мудрий нарід" делегував своє суверенне право на владу зеленій плісняві ,тому ,як казав перший із обраних "мудрим нарідом" ,досвідчений -"Маємо те що маємо" !!!! І за 30 років жодних змін з "мудрим нарідом" ,понад 60% !!!!!!!)))
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15.05.2021 22:37 Відповісти
демократія - це коли народ знає кого і за що він будуть вішати
безвідповідальність та безкарність - це шлях до руйнації
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15.05.2021 23:13 Відповісти
У Кучмы была полная влада и шо? Много ответил?
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15.05.2021 22:00 Відповісти
Проте який олігархат виростив ,найкрутіший в світі !!!)))
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15.05.2021 22:03 Відповісти
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголошує, що депутати відповідно до Конституції не несуть відповідальності за голосування у парламенті.
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15.05.2021 22:10 Відповісти
чем, зебил не доволен?
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15.05.2021 22:27 Відповісти
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Гадаю ,що не задоволен "турборежимом" зеленої монобільшості !!!!)))
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15.05.2021 22:40 Відповісти
Назойливое желание нынешней власти подмять под себя Конституционный Суд крайне опасно для Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3265507

Зе чудо до наступних виборів може і не дожити, передози то не казки дитячі....
Обліко морале кокаїно У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5354
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15.05.2021 21:49 Відповісти
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У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5000
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15.05.2021 21:50 Відповісти
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Не люблю лукавых людей как Петр Алексеевич, вы же оставили всех чиновников бывшего Януковича и сейчас такое говорите, за вас все равно не проголосуют
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15.05.2021 21:53 Відповісти
Ясна річ,він навіть на фортеп"яні грати не вміє !!)))
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15.05.2021 21:57 Відповісти
Хватит врать, чиновников "проффессора" из под люстрации вытащил клован, избранный баранами.
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15.05.2021 21:58 Відповісти
І процес відновлення люстрованої гидоти триває !!!)))
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15.05.2021 22:05 Відповісти
список в студию!
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15.05.2021 22:12 Відповісти
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Опозиція та громадянське суспільство за допомогою "червоних ліній" загнали владу у проєвропейську колію.
Таку думку висловив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
"Опозиція та громадянське суспільство, в тому числі, чітка позиція львівської громади, за яку я дуже вам вдячний - всі ми своїми "червоними лініями" буквально загнали "зелену" владу у проєвропейську колію, принаймні у "відосиках", бо дій поки жодних немає", - вважає Порошенко.
Він заявив, що "Європейська солідарність" добивалася конкретних результатів на шляху до ЄС та НАТО, натомість дії влади прирівняв до бігу на тренажері.
"Палять калорії. Піт ллється градом. Пульс вищий, ніж сатурація. І навіть відчувається м'язова радість. Але - тупцюють на місці, і країна не рухається вперед", - зазначив він.
Під час виступу він також висловив думку, що наразі Україна ще має можливість потрапити на червневий саміт НАТО.
"Пане Зеленський, ще залишився місяць. Українське місце - в НАТО. А ваше місце - на Саміті НАТО. Хто стукає, тому відкриють. Це - екзамен для вас, екзамен для України. Не програйте цей екзамен так, як ви програли вакцинацію. Бо це було змагання лідерів держав, як вони захищають власний народ. Ви опинилися на останньому місці в Європі. Це точно не гідне місце для України", - зазначив Порошенко.=== Вот так, это всё Пепа, а вы все засранцы=== У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9460 У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7425
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15.05.2021 22:28 Відповісти
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Пєцік, ти КАЗЬОЛ, як Зєля, так і всі ваші попередники.
В Україні є Закон про референдум. Потрібно провести Всеукраїнський референдум в якому поставити питання:
Яку форму державного правління Ви обираєте?
1. Президентську.
2. Парламентсько-президентську.
3. Парламентську.
Результат Всеукраїнського референдуму повинен мати силу закону і відповідно внесено в статтю Конституції, яка може змінюватися лише народом.
Я за парламентську республіку, тому, що всі обрані президенти в Україні намагались отримати повноваження диктаторів, фактично узурпувати владу і при цьому не нести відповідальності за злочини і допущені помилки, окрім політичної відповідальності, яка не має законної сили.
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15.05.2021 22:34 Відповісти
блн, який дебілізм...
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15.05.2021 23:11 Відповісти
Холуи коммуняцкие , валите за поребрик ,к своим , сможете соревноваться в скорости рытья могил
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15.05.2021 22:39 Відповісти
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Ну да.. типа Петро был этаким почитателем коллективной власти и дЭмократом, Ну тока не надо. Или Кучма... и кто иной Даже Ющенко боролся с Тимошенко именно за единоличную власть.
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15.05.2021 22:56 Відповісти
про це є що згадати
https://www.youtube.com/watch?v=s28a_McZBHc

https://www.youtube.com/watch?v=MUKZsJ9SBaE
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15.05.2021 23:16 Відповісти
Нет большей глупости, чем вручить всю полноту власти глупцу или предателю. А у нас ДВА В ОДНОМ!!!
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15.05.2021 23:35 Відповісти
Очень долго ознакамивается с засекркченной частью подозрения
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16.05.2021 00:34 Відповісти
результаты "работы" зельцмана в роли Президента:

Презентационный опрос представителей стран-членов НАТО в штаб-квартире альянса показал, что подавляющее большинство членов НАТО выступает за приглашение Украины для участия в работе июньского саммита НАТО. Против высказались США и Канада. ГЗМ tZE inform
Думай-те!
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16.05.2021 00:52 Відповісти
У Зеленського за прикладом Януковича мріють про повернення Конституції 1996 року та одноосібної президентської влади, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4269
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16.05.2021 01:00 Відповісти
Коли це чмо заспокоїться ?
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16.05.2021 07:51 Відповісти
Вовік ще не знає, що таке пожити у боксі на Лук'яна. Тоді йому буде там конституція...
Зєлю геть. Дострокові.
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16.05.2021 08:47 Відповісти
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Порошенко, ну что за популисткий бред? Ты что, ясновидящий? Тогда зачем на президента наговаривать? А-а-а, рейтинг падает... Тогда это все объясняет.
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16.05.2021 08:49 Відповісти
тобто, слова та логічні доведення від Пороха про стан справ стосовно намагань узурпації влади твоїм зебільним шапіто тебе не переконують.
Тоді тебе не переконають і експерти, наприклад тут "Санкции или узурпация власти? Чем Зеленский возмутил правозащитников" чи тут "Санкції Зеленського: чим обернеться узурпація влади через РНБО?" І це тільки те, що видав гугль на першій сторінці стосовно узурпації. Міг би тобі порадити полистати сторінки далі - але тебе нічо не переконає. Бо ти - типовий 73/43%зебіл. Типовий навіть тим, що подекуди клянеш свою месію; нині це - характерна риса чи не всіх 73/43%-них.
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16.05.2021 09:06 Відповісти
Ан Мур,убрать к херам собачим Тупицкого,это изменить Конституцию?И тех,кто проголосовал за "обнуление"деклараций,тоже ?В воскресенье будет очередная "Битва экстрасенсов",надеюсь увидеть там сывочолого.Совсем уже до маразма дошел.То за продажу земли проголосовал,то вакцина из Индии Украине не нужна,а теперь уже в мольфары метит...
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16.05.2021 14:14 Відповісти
Меня убеждают факты, а не слова. Фактов нет. Зачем же ла-ла?
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16.05.2021 18:45 Відповісти
 
 