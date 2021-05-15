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МЗС (2087) Сектор Гази (38) Ніколенко (142)

120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко

У Міністерстві закордонних справ шукають способи повернути на батьківщину українців, які зараз перебувають в Секторі Гази, охопленому бойовими діями.

Про це прессекретар МЗС Олег Ніколенко повідомив у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ підтримує зв'язок із українцями, які виявили бажання залишити Сектор Гази. Зараз їх 120 осіб".

 Посольства України в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації.

У МЗС додали, що тримають цю ситуацію на особливому контролі.

Також читайте: Путін про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Це безпосередньо зачіпає інтереси безпеки РФ

Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.

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Топ коментарі
+30
120 граждан Украины находятся в секторе Газа, МИД ищет способ вернуть их домой, - спикер ведомства Николенко - Цензор.НЕТ 7107

...
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15.05.2021 21:45
+26
пусть там и остаются, нечего беспокоится по пустякам
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15.05.2021 21:45
+24
120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 5958
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15.05.2021 21:52
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пусть там и остаются, нечего беспокоится по пустякам
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15.05.2021 21:45 Відповісти
коментар відмічено як спам
НЕ стыдно писать такое, сто двадцать украинцев, сто двадцать судеб зависли в неопределенности под бомбежками. Это люди, наши граждане, просто наши.. кто бы они не были.
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15.05.2021 21:59 Відповісти
как приехали так и уехали, никто насильно их там отдыхать не заставлял
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15.05.2021 22:19 Відповісти
вот ты прав- они ведь от переживаний о 40 миллионов украинцев туда поехали и волнуются там за нас, а я о них так плохо ...
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15.05.2021 22:22 Відповісти
Не знаю почем мила дива. Возьми "милая мразь" ник - он гораздо точнее отражает твое гнилое мещанское нутро и тех ущербных негодяев, которые поставли 25 лайком под этим бздом.. Я в шоке от комментов. Какого хера я ходил на Майдна 18-20 февраля я сейчас не понимаю, лучше бы эту энергию с женой на эмиграцию потратил. Форум Цензора открыл мне за 7 лет глаза, Украины в которую я верил не существует - это ужасная страна в которой меня угораздило вырасти. Публика которая готовая втоптать в смерть 120 соотеченственников недостойна ,чтобы за этих мелких ущербных людишек, хоть чем то рисковать. Чем вы лушче кацапов? ВЫ хуже!!!!
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16.05.2021 09:24 Відповісти
на яку ти "Майдну" ходив?тебе там зроду не було!!!все правильно сказано.цих 120 ніхто туди силою не тянув!!!ні одна нормальна людина не поїде в це середньовіччя!!!
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16.05.2021 10:15 Відповісти
Ты и есть средневековье уособленно в Анрее Лужном. ты являешься носителем фенодального средневекового менталитета. Тогда к своим людям относились как скотине, вот и ты такой же . В 21 веке за сограждан в нормальных странах борятся а не бросают на произвол судьбы.
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16.05.2021 15:08 Відповісти
ти є совкове бидло.спілкуєшся мовою середньовічного сусіда(під назвою параша).навіть писати не можеш-одні помилки.відкіля ти таке взялось тут???
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16.05.2021 17:56 Відповісти
"Совкове бидло" - пробелькотів Андрій Лужній відходячи від дзеркала. Але Андрій помилявся він не був бидлом, це був персічний, трохи злий та вже старий чоловік.Андрй не був бидлом, але став повним дурнем бо роками дивився ТВ жидо-олиграхів.
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16.05.2021 20:57 Відповісти
з дурнем спілкуватися не поважати себе.тому пропан-бутан пішов на ***!!!!
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16.05.2021 22:05 Відповісти
ты еще успеешь стать защитником исторической Родины вместе со своей женой....чемодан..вокзал..Тель-Авив...
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16.05.2021 11:33 Відповісти
без тебя разберусь кого защищать , но точно не "цензорят" - убогих, фашиствующих и невежственных, хуже кацапов
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16.05.2021 15:01 Відповісти
а хто такі є кацапи???ти сам і є кацап!!!
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16.05.2021 17:57 Відповісти
Стесняюсь спросить... А что они там делают?
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15.05.2021 22:30 Відповісти
Как что ? в основном это женщины которые вышли замуж за боевиков Хамас и приняли ислам. 120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 4114
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15.05.2021 22:53 Відповісти
Ну тогда нам нужно высказать озабоченность.
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15.05.2021 23:00 Відповісти
Глубокую озабоченность...
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15.05.2021 23:24 Відповісти
"Не комната,а сектор газа!!!"
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15.05.2021 22:22 Відповісти
120 граждан Украины находятся в секторе Газа, МИД ищет способ вернуть их домой, - спикер ведомства Николенко - Цензор.НЕТ 7107

...
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15.05.2021 21:45 Відповісти
Ну и совместное патрулирование!
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15.05.2021 21:47 Відповісти
120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 5958
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15.05.2021 21:52 Відповісти
Вал Мишель ..отуда скопировано
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15.05.2021 21:55 Відповісти
120 чернильниц , они же шлю..и , вот приоритет это для государства ?
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15.05.2021 21:47 Відповісти
это прежде всего 120 украинцев попавших в беду. Только циничный выродок самодовольно кричит что это шлюхи, вместо того что поддрежать хотя бы словом работу МИД.
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16.05.2021 15:12 Відповісти
Искайте. Если они переносную сабачку подберут вы быстрей наискаете?
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15.05.2021 21:48 Відповісти
а с собачкой есть кто-то?
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15.05.2021 21:52 Відповісти
за чий кошт банкет повернення?
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15.05.2021 21:54 Відповісти
Опять кто то из миграционной службы бросит семью и жениться на даме с собачкою....
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15.05.2021 21:55 Відповісти
А сенс? Тут таке саме може бути, а то і гірше.
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15.05.2021 21:55 Відповісти
обязаетльно перелетят - если сможешь с бутылки встать 120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 263
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15.05.2021 22:45 Відповісти
А скільки з тих 120 ідіотів, що поїхали до Сектору Гази, є Громадянами України? Це по-перше
По-друге: якщо держава не змогла вивезти з Китаю (де не було бойових дій) дівчину з собачкою, то яка вірогідність того, що вивезуть 120 осіб (навіть якщо вони всі Громадяни України) з зони бойових дій, де ракети літають частіше, ніж птахи?
Зате як на пресшоу найвеличнішого, що планує ОПа, буде звучати "ми робимо все можливе, прикладаємо всі зусилля, задіємо всіх міжнародних партнерів для вивезення наших громадян з сектору Гази". Ні про що, але ж як звучить!
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15.05.2021 22:02 Відповісти
А сколько из этих 120 граждан в бюджет Украины уплатили налогов ? Скорее всего , аж дырку от бублика , это не говоря про службе в ВСУ , во время войны . У нас таких граждан на территории врага куда больше , но гражданами нашей страны они уже давно не являются .
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15.05.2021 22:02 Відповісти
закон о гражданстве давно пора починить. само по себе не рассосется.
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15.05.2021 22:33 Відповісти
Нада б оце по ОРДЛО так же жахнуть. Даю 100500 гарантії шо оттудова сєкторгазовци так же завопять.
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15.05.2021 22:03 Відповісти
скоріш за все- не громадян, а громадянок
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15.05.2021 22:08 Відповісти
Интересно что они там забыли в принципе.
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15.05.2021 22:20 Відповісти
Как что забыли? Слушали песню группы "Сектор газа" и всё восприняли как руководство к действию!
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15.05.2021 22:23 Відповісти
Девушки из Сектора Газа
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16.05.2021 01:21 Відповісти
в сектор газа ннада?
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15.05.2021 22:24 Відповісти
Опять какие ни будь жены игиловцев?
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15.05.2021 22:27 Відповісти
ХАМАСовцев.
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15.05.2021 22:54 Відповісти
А какая разница? 120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 8665
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16.05.2021 08:25 Відповісти
это была проверка боем "железного купола"
***** в депрессии
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15.05.2021 22:31 Відповісти
И купол не просто выстоял , еще пыне и нос вытер, палестинским вагнер-фаршем.
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16.05.2021 01:26 Відповісти
Не исключено , шо израильтяне были вкурсе намечающихся козней пыни, бо ответка прилетела через пару десятков минут , отбив желание у пыни атаковать недоперелетными ракетами, Бо пыня в своей стране извечних пранцiв не успевает штамповать свое недоперелетное посмiховисько( около 200 шт в год).
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16.05.2021 01:32 Відповісти
Надо для начала научиться эвакуировать наших раненых воинов - героев с линии фронта, а уж потом собирать туристов по всему миру, которым надоело сидеть под обстрелами на курортах и захотелось срочно домой....Хватит трынькать наши деньги на всякую странствующую шушеру....
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15.05.2021 23:23 Відповісти
Зачем возвращать этих "женщин"?
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15.05.2021 23:43 Відповісти
дуры с опилкам в башке планировали стать восточными прынцессами 120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 485
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16.05.2021 08:27 Відповісти
Почти все коментарии здесь от ущербных людей живущих в ущербной стране. Если вам наплевать на своих соотечественников, на то что они могут реально погибнуть, а вы глумитесь над этим, то нормальной страны нам НИКОГДА не построить. Жаль что я это понял только сейчас иначе бы эмигрировали 10 лет назад как мудрные и амбициозные знакомы. Конченое население здесь пишет а не ЛЮДИ.
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16.05.2021 09:37 Відповісти
Не факт,что эти "соотечественники"за собой своих мужей и отпрысков перетянут у которых террор уже в крови..Неньке и своих забот хватает..
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16.05.2021 10:12 Відповісти
Когда замуж выскакикивали. то СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР, за любой выбор есть ОТВЕТСВЕННОСТЬ!
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16.05.2021 10:14 Відповісти
У меня всегда был вопрос к этим девушкам , они слышали о гендерном равенстве , почему они должны переходить в ислам , если у них любовь , а почему муж не может перейти в религию которую они исповедуют или в атеизм на крайняк . 120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 6406 А сейчас это готовые шахидки , оно вам надо 120 громадян України перебувають у Секторі Гази, МЗС шукає спосіб повернути їх додому, - речник відомства Ніколенко - Цензор.НЕТ 4131
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16.05.2021 18:11 Відповісти
 
 