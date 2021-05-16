Медведчука мають затримати і використовувати для обміну на українських патріотів, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заява Путіна, що "Україну перетворюють в анти-Росію" - це загроза в зв'язку з кримінальним провадженням, де висунуті прямі підозри проти Віктора Медведчука і його партнера Тараса Козака, а також проти самого президента Путіна й заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака.
Про це пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Оскільки Україна прийняла закон про заочне засудження, тепер Путін і Дмитро Козак мають бути також притягнуті до відповідальності за агресію й окупацію Криму, які стали основою обвинувачення проти Медведчука, і отримати заочний вирок. Згідно з текстом підозри, Медведчук вчинив державну зраду і завдав шкоди Україні на 38 мільярдів гривень в результаті злочинної змови з Путіним і заступником голови АП РФ Дмитром Козаком, який зараз є куратором відносин з Україною.
Вважаю, що після публікації таких прямих доказів і спілкування Медведчука з Кремлем він і його оточення підлягають не суду, а негайному затриманню як російська агентура, поплічники окупантів під час бойових дій. І треба використовувати Медведчука як обмінний фонд для обміну на українських патріотів, яких за наказом Путіна катують в російських в'язницях. Подивимося, як дорого цінує Путін свого кума, і чи зможемо ми нарешті провести обмін "всіх на всіх", який Кремль зриває всі роки війни.
Після погроз Путіна неприпустимо тримати Медведчука під домашнім арештом - Росія зробить все можливе для його порятунку, не виключено, що організовує втечу і евакуацію, як свого часу Януковичу. Медведчук має утримуватися під вартою", - упевнений журналіст.
Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще у двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат із фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває у РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.
Будь ласка, зачекайте...
до загальної камери
з мертвечука зроблять мертвечучку
Зєлю геть. Дострокові.
А ЗЕленошмарклевому БлаЗЕню перед тим, як відхопити копняка під сраку, корисно було б з вітерцем політати на "кукурудзі" пілотів Крижопільських авіаліній.
І це буде прикриттям для справжньої мети зустрічі пуйла-Зєлі.
Гадя медведчуковская пальнутая независимо от того сделала она мне лично что-то или нет.
А зеленые уже не раз плевали на закон. Тем более сделают это, если нужно будет для их очередного спектакля.
Всё это конечно правильно и хорошо но реальность явно не в пользу таких прямых действий.
Второе. Выдача гражданина Украины иностранному государству как бы запрещена Конституцией.
Третье. Предложение Бутусова вообще выглядит как призыв к захвату заложников. Чем мы тогда лучше путина будем ?
Сажайте Медведчука в тюрьму, если будет приговор. И пусть сидит до победы. А после возвращения Крыма и ОРДиЛО может и выпустим по амнистии. А может и нет, посмотрим на ситуацию и его поведение.
Для того його яйця тре зажимати лещатами, щоби на #уйла якийсь компромат видавити, для Гааги, а його під домашнім арештом тримають...
.а наших там еще около 300 сидит..
а
мыдороги строим
ремонты во владных зданиях
мусорам вертолеты
...
Может наградить еще для смеху?