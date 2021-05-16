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Новини Політика України
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Медведчука мають затримати і використовувати для обміну на українських патріотів, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведчука мають затримати і використовувати для обміну на українських патріотів, - Бутусов

Заява Путіна, що "Україну перетворюють в анти-Росію" - це загроза в зв'язку з кримінальним провадженням, де висунуті прямі підозри проти Віктора Медведчука і його партнера Тараса Козака, а також проти самого президента Путіна й заступника глави адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

Про це пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Оскільки Україна прийняла закон про заочне засудження, тепер Путін і Дмитро Козак мають бути також притягнуті до відповідальності за агресію й окупацію Криму, які стали основою обвинувачення проти Медведчука, і отримати заочний вирок. Згідно з текстом підозри, Медведчук вчинив державну зраду і завдав шкоди Україні на 38 мільярдів гривень в результаті злочинної змови з Путіним і заступником голови АП РФ Дмитром Козаком, який зараз є куратором відносин з Україною.

Вважаю, що після публікації таких прямих доказів і спілкування Медведчука з Кремлем він і його оточення підлягають не суду, а негайному затриманню як російська агентура, поплічники окупантів під час  бойових дій. І треба використовувати Медведчука як обмінний фонд  для обміну на українських патріотів, яких за наказом Путіна катують в російських в'язницях. Подивимося, як дорого цінує Путін свого кума, і чи зможемо ми нарешті провести обмін "всіх на всіх", який Кремль зриває всі роки війни.

Також читайте: "Вважаю, що нам сьогодні нічого не заважає рухатися у справі", - Венедіктова про відсутність Козака в Україні

Після погроз Путіна неприпустимо тримати Медведчука під домашнім арештом - Росія зробить все можливе для його порятунку, не виключено, що організовує втечу і евакуацію, як свого часу Януковичу. Медведчук має утримуватися під вартою", - упевнений журналіст.

Медведчука мають затримати і використовувати для обміну на українських патріотів, - Бутусов 01

Як повідомлялось, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще у двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат із фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває у РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу Генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.

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Топ коментарі
+26
Медведчука должны задержать и использовать для обмена на украинских патриотов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7254
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15.05.2021 22:33
+12
Медвечук - жирный карась!
Оксанка тоже плотва нажористая!
ой сколько выторгуем за них ! Медведчука должны задержать и использовать для обмена на украинских патриотов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1083
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15.05.2021 22:48
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при всем уважении к Юре...- от слова "должны" до исполнения лежит пропасть, которую у нас НИКТО НИКОГДА не ПОСМЕЕТ даже потрогать... УВЫ.......(((((((((((((
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16.05.2021 01:07 Відповісти
Дурний думкою багатіє.
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16.05.2021 02:31 Відповісти
И открыть сезон охоты на заложников с обеих сторон а потом меняться шкурками не угодных.Гениально Ватсон,
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16.05.2021 05:35 Відповісти
Навіщо шкурками? Одним шматком. У мішку. Трохи засраному, але всі деталі по списку, який додається - голова, дупа, ноги...
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16.05.2021 08:38 Відповісти
Медведчука треба судити і якщо винен посадити надовго, а на обмін виставити деЗебіла із його командою і 73% лошків.
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16.05.2021 06:44 Відповісти
Зеля щемить Медведчука - це вже всім ясно. Але питання в тому, чому Порох нічого не робив?
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16.05.2021 07:42 Відповісти
Досі Зєля тільки відпускав вагнерівців, а ніяких медведчуків він не щимив. Сидять медведчукі собі у своїх палацах ні кляті, ні м'яті. Може хтось в цирку вірить, що клоуни справжні? Я ж не проти, є і такі, що вірять.
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16.05.2021 08:29 Відповісти
Ще раз повторю незручне для соєвих запитання: чому Порох нічого не робив?
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16.05.2021 19:42 Відповісти
Дело против Медведчука - показуха для США и партнеров. Домашний арест, тому доказательство. Тягомотина следствия и возможного суда, уже определена изначально. Торговаться со "слугами" будут по деталям с обоюдной пользой.
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16.05.2021 07:44 Відповісти
до обміну треба посадити на добу
до загальної камери
з мертвечука зроблять мертвечучку
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16.05.2021 07:50 Відповісти
Если россияне начнут "варить воду" чтобы выдавать заложников по частям, а не всех сразу, то в ответ, наша власть тоже должна выдавать Медведчука по частям.
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16.05.2021 07:59 Відповісти
Медведчук - это высокооплачиваемый MEGA-VIP-резидент путинско-российской резидентуры ОПЗЖ, агенты которой беспрепятственно и масштабно действуют в Украине. Но уголовно преследовать, тем более, задерживать Медведчука, как и всех остальных граждан, необходимо исключительно по закону. А если у кобылы Венедиктовой и баклана Баканова не хватает таланта "сшить" Медведчуку вменяемое уголовное дело, то чем позориться с Медведчуком, лучше поискать таланты нормальные уголовные дела мастырить.
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16.05.2021 08:12 Відповісти
Навіщо там щось "мостиріть"? Там матеріалу вагон і маленький візочок. Бери і роби. Можна зі старту лупити довічне і садити його у кам'яний мішок з гомофілами. Зєля цього не хоче. Бо Зєля - російський шпигун.
Зєлю геть. Дострокові.
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16.05.2021 08:27 Відповісти
Матеріал - це тільки сировина. На підставі матеріалів не саджають. З матеріалів ще треба "зшити" якісну кримінальну справу. А для цього ************: талант, хист і наснага (яких у Венедиктової з БакЛановим катма).
А ЗЕленошмарклевому БлаЗЕню перед тим, як відхопити копняка під сраку, корисно було б з вітерцем політати на "кукурудзі" пілотів Крижопільських авіаліній.
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16.05.2021 08:48 Відповісти
Не тільки Медведчука, а всю опзжопу і їх обслугу. З продажної мерзоти вже людей не вийде. Нехай сидять в науку іншій ваті
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16.05.2021 08:20 Відповісти
Чука нужно сажать на долго и никуда не менять,а обменный фонд создавать из законспирированных агентов кремля хитро путающих доказательства с уликами и провокаторски смешивающих нашего козака с путинским холуем козаком.
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16.05.2021 08:20 Відповісти
Посмотрим, как дорого ценит Путин своего кума, и сможем ли мы наконец провести обмен "всех на всех", который Кремль срывает все годы войны. Респект автору!
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16.05.2021 08:59 Відповісти
А у нас ещё есть Кива, тоже учёный ( 4 класса образования) можем обменять на людей, патриотов Украины,
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16.05.2021 09:57 Відповісти
Бред, он же тоже украинский подданый.
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16.05.2021 10:06 Відповісти
Під цю ідею ми можемо побачити ще одне кіно "Гадя-2". Тільки тепер "героєм-патріотом" буде Зєля, який після особистої зустрічі з пуйлом обміняє медведчука на певну кількість заручників кремля-ордло.
І це буде прикриттям для справжньої мети зустрічі пуйла-Зєлі.
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16.05.2021 10:43 Відповісти
Аллочка,ведь не "Людоедка" же,хотя по рассуждению не скажешь,а Савченко тебе что сделала?Ах да,хотела с баржи с арбузами из минометов обрушить купол ВР,а потом из автоматов расстрелять ложу правительства и стол спикера ВР....А что,никто из комментаторов не помнит,что сначала надо осудить,затем амнистировать,а уж потом на кого нибудь менять?Бутусов и детский сад...
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16.05.2021 13:50 Відповісти
Людоедка была Эллочка.
Гадя медведчуковская пальнутая независимо от того сделала она мне лично что-то или нет.
А зеленые уже не раз плевали на закон. Тем более сделают это, если нужно будет для их очередного спектакля.
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16.05.2021 14:15 Відповісти
Уж простите но Бутусов мне в последнее время напоминает зебила образца весны 19-го...
Всё это конечно правильно и хорошо но реальность явно не в пользу таких прямых действий.
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16.05.2021 10:47 Відповісти
Це по Білоруському сценарію не в пользу , а по Українському занадто мягко...
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16.05.2021 13:50 Відповісти
Ну хіба що тільки Байден посприяє...
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16.05.2021 20:02 Відповісти
Медведчук - патентованное зло, конечно, но слова Бутусова со стороны выглядят странно. Если он виновен - сажайте надолго и не выпускайте, чтобы те, кто поступает аналогично, знали, что не выпустят, поэтому лучше так не поступать.

Второе. Выдача гражданина Украины иностранному государству как бы запрещена Конституцией.

Третье. Предложение Бутусова вообще выглядит как призыв к захвату заложников. Чем мы тогда лучше путина будем ?

Сажайте Медведчука в тюрьму, если будет приговор. И пусть сидит до победы. А после возвращения Крыма и ОРДиЛО может и выпустим по амнистии. А может и нет, посмотрим на ситуацию и его поведение.
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16.05.2021 10:51 Відповісти
+ Конфіскація всього майна... те, що Рашка витворяе в Українському просторі не підаеться ніякому розумному оправданю ...тим більше під час военого конфлікту..spa в самій раді , по телефону зливають всі секрети ...і за це не несуть ніякої відповідальності ..
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16.05.2021 13:47 Відповісти
Кому він нафіг всрався, навіть путену???
Для того його яйця тре зажимати лещатами, щоби на #уйла якийсь компромат видавити, для Гааги, а його під домашнім арештом тримають...
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16.05.2021 13:52 Відповісти
Изловить. Задержать. Использовать для обмена. Живого или мертвого？
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16.05.2021 16:46 Відповісти
мертвечук уже проплатил зэ и ермаку.судьи отработали пайку.далее-тихое освобождение и сли сученка в рэфию.
.а наших там еще около 300 сидит..
а мы дороги строим
ремонты во владных зданиях
мусорам вертолеты
...
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16.05.2021 18:21 Відповісти
Домашний арест за госизмену! Медведчука мають затримати і використовувати для обміну на українських патріотів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7079
Может наградить еще для смеху?
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16.05.2021 21:51 Відповісти
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