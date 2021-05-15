Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення
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Президент України Володимир Зеленський назвав символічним, що в третю суботу травня в Україні відзначають одразу два свята - День Європи та День науки, тому що обидва вони - про прогрес.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави держави.
"Українська наука завжди була й буде для держави надважливою. Не тільки завдяки світовій славі, яку вже принесла, а передусім тому, що робота наших науковців, їхні винаходи та відкриття дають реальну користь і служать саме нашому народу та нашій країні. Служать безпеці й конкурентоспроможності нашого суспільства, ефективності інституцій", - наголосив він.
За його словами, це відчувається особливо зараз – у час війни та захисту нашої державності робота наукової спільноти набуває в десятки разів більшого значення.
"Є чимало наукових імен, якими пишається наша країна. Вчені, конструктори, інженери, винахідники, академіки з багатьох галузей. Вернадський, Пулюй, Симиренко, Богомолець, Мечников, Амосов, Антонов, Сікорський, Корольов, Патон. Саме ім’я Бориса Патона з наступного року носитиме Національна премія в галузі науки і техніки. Впевнений, що й надалі українські імена гордо звучатимуть у розмовах про світову науку.
Щиро вітаю всіх працівників науки! І бажаю всім нам працювати так, щоб наука в Україні завжди була сферою найбільшої уваги", - підсумував президент.
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Владимир потому и Александрович, что семя от плоти вчёного заведующего кафедрой информатики на всём Криворожье и его окрестностях.
Но есть нюанс.
Папинька (вчёный информатор) по словам Владимира дупля не отдаёт, как пользоваться соцсетями.
при поддержке государства должен выдавать колоссальный мировой продукт для своей армии,
а не по по полтора - два миллиона гривен в месяц топ чиновникам оборонпрома, за некачественный ремонт совейской бу техники !
КИВА УМЕР!!!
ниче рукажопами не трогать что и Так до него Работало НОРМАЛЬНО!!!!!!
fixed
П р о н я. Разумєється, што розумний чоловєк зовсєм інчаго; вот і мині тепер все інче здається, бо я недарма у пенціонє вчилась!
Киве мое самое лучшие пожелание, и как можно поскорее влиться в рабочий коллектив