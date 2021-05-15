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Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення

Президент України Володимир Зеленський назвав символічним, що в третю суботу травня в Україні відзначають одразу два свята - День Європи та День науки, тому що обидва вони - про прогрес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави держави.

"Українська наука завжди була й буде для держави надважливою. Не тільки завдяки світовій славі, яку вже принесла, а передусім тому, що робота наших науковців, їхні винаходи та відкриття дають реальну користь і служать саме нашому народу та нашій країні. Служать безпеці й конкурентоспроможності нашого суспільства, ефективності інституцій", - наголосив він.

За його словами, це відчувається особливо зараз – у час війни та захисту нашої державності робота наукової спільноти набуває в десятки разів більшого значення.

"Є чимало наукових імен, якими пишається наша країна. Вчені, конструктори, інженери, винахідники, академіки з багатьох галузей. Вернадський, Пулюй, Симиренко, Богомолець, Мечников, Амосов, Антонов, Сікорський, Корольов, Патон. Саме ім’я Бориса Патона з наступного року носитиме Національна премія в галузі науки і техніки. Впевнений, що й надалі українські імена гордо звучатимуть у розмовах про світову науку.

Щиро вітаю всіх працівників науки! І бажаю всім нам працювати так, щоб наука в Україні завжди була сферою найбільшої уваги", - підсумував президент.

Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справжні науковці - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Кива!!!" - нардеп ОПЗЖ із помилками привітав колег із Днем науки

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Топ коментарі
+23
Киву не забыл?
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15.05.2021 22:56
+17
Одна лише дисертація генітальнішего науКівця Киви чого варта !!!))
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15.05.2021 22:59
+15
Зеленский поздравил с Днем науки: Во время войны работа ученых приобретает в десятки раз большее значение - Цензор.НЕТ 1113
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15.05.2021 23:16
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Киву не забыл?
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15.05.2021 22:56 Відповісти
особенно "научная" работа Кивы, кот тот не смог достойно на официальной защите защитить...
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16.05.2021 11:34 Відповісти
Наука і Зеля????? Бичара безмозка, разом з своїми висерками
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15.05.2021 22:58 Відповісти
не надо так резко !

Владимир потому и Александрович, что семя от плоти вчёного заведующего кафедрой информатики на всём Криворожье и его окрестностях.

Но есть нюанс.

Папинька (вчёный информатор) по словам Владимира дупля не отдаёт, как пользоваться соцсетями.
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15.05.2021 23:45 Відповісти
Вчёный папинька ломает голову-зачем этим сетям приставка "соц". Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 3811
Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 5364
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16.05.2021 01:53 Відповісти
хотя любой вчёный с его кафедры знает, что приставка "соц" - это для получения субсидии
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16.05.2021 10:46 Відповісти
Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 9680
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19.05.2021 08:48 Відповісти
наука обдірать лошков, ага

Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 2345
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16.05.2021 00:05 Відповісти
Одна лише дисертація генітальнішего науКівця Киви чого варта !!!))
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15.05.2021 22:59 Відповісти
Цікаво ,а коли науковий світ побачить дисертацію найвеличнешого???)))
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15.05.2021 23:00 Відповісти
Він її вже збацав на роялі.
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15.05.2021 23:05 Відповісти
Кива поджидает загулявших девушек в Парке Шевченко и поздравляет их з Днем Науки
Зеленский поздравил с Днем науки: Во время войны работа ученых приобретает в десятки раз большее значение - Цензор.НЕТ 5639
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15.05.2021 23:06 Відповісти
во время войны сплав учёных и производственников ,
при поддержке государства должен выдавать колоссальный мировой продукт для своей армии,
а не по по полтора - два миллиона гривен в месяц топ чиновникам оборонпрома, за некачественный ремонт совейской бу техники !
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15.05.2021 23:13 Відповісти
а уж как клоуны ценятся, просто не передать...
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15.05.2021 23:13 Відповісти
Шкарлет і Ківа - ікони зегенеративної науки!
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15.05.2021 23:16 Відповісти
Промежуточное звено между обезьяной и питекантропом, кандидат наук кива, внесло неоценимый вклад в научное сообщество Украины.
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15.05.2021 23:16 Відповісти
Зеленский поздравил с Днем науки: Во время войны работа ученых приобретает в десятки раз большее значение - Цензор.НЕТ 1113
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15.05.2021 23:16 Відповісти
Срочная новость:

КИВА УМЕР!!!
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15.05.2021 23:44 Відповісти
Без паники.Кива,как и его расстрелянный дед - воскреснет. Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 1004
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16.05.2021 01:56 Відповісти
А раББота прЭЭззедента!!!
ниче рукажопами не трогать что и Так до него Работало НОРМАЛЬНО!!!!!! Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 3961
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15.05.2021 23:19 Відповісти
а когда зеля свою диссертацию нарiду предъявит? - тогда точно вперед прогрессу скакнем.. Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 3274
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15.05.2021 23:19 Відповісти
Глава государства напомнил, что с 2022 года имя Кивы будет носить Национальная премия в области науки и техники.

fixed
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15.05.2021 23:20 Відповісти
Натирально, в кожном обхож-денії главная хворма - вченость. Потому єжели человєк учений, так йому уже свєт переменяється; тогди, тогди, приміром, що Химцє будєт бєлоє, то йому рябоє, што Химце будєт цяця, то йому... пардон!.. Ви меня, Проню Прокоповно, понімаєте?

П р о н я. Разумєється, што розумний чоловєк зовсєм інчаго; вот і мині тепер все інче здається, бо я недарма у пенціонє вчилась!
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15.05.2021 23:25 Відповісти
во врємя войни для прєзідєнта воюющєй страни главноє-це поїхати в Оман і Катар.
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15.05.2021 23:28 Відповісти
Це тей випадок коли краще промовчати, так сталося що наука це не до Володі, але він стараєцца(((((
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15.05.2021 23:28 Відповісти
А медузу плешивую поздравил ?
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15.05.2021 23:36 Відповісти
Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 8974
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15.05.2021 23:42 Відповісти
Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 6499
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15.05.2021 23:43 Відповісти
Довше всіх Янелох поздоровляв Ківу. Трохи згодом вони обмінялись поздоровленнями Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 4069
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15.05.2021 23:55 Відповісти
Киві листівку з поздоровленням вже відіслав?)))а на члєнів комісії,хто його кандидатську одобрював,можна санкції накласти...)))
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16.05.2021 00:27 Відповісти
Де наука, а де він?..
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16.05.2021 03:03 Відповісти
Да уж явно не близнецы-братья!
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16.05.2021 04:19 Відповісти
Ну, вот... Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 7088 как и ожидалось будут скалиться целый день! Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 7088 Одного проффесора им было мало. Клоуны избрали своего. А вы на новоиспеченного светоча науки, Киву, набросились. Не понимаете серьезности политического момента. Каждому балагану - надежного проффесора.
Киве мое самое лучшие пожелание, и как можно поскорее влиться в рабочий коллектив
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16.05.2021 06:24 Відповісти
а киву лично поздравил?
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16.05.2021 06:45 Відповісти
про ківі було вже?
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16.05.2021 07:44 Відповісти
После импичмента Зеля смело будет называть войну войной, Московию агрессором, а Беню корупционером и олигархом.
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16.05.2021 07:48 Відповісти
Повторяє за Ківою Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення - Цензор.НЕТ 3007
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16.05.2021 08:38 Відповісти
Открываю для Вас "тайну" ,которая для ученых украинцев НЕ тайна. Планируется СОКРАТИТЬ количество высших учебных заведений. Вы собираетесь ИЗМЕНИТЬ прием диссертаций и их защиту,упростив ее до водкопития и в дальнейшем УНИЧТОЖИВ и НИВЕЛИРОВАВ ученые степени. Ученые получают ничтожные зарплаты,их изобретения( тысячи,сам охренел будучи в технопарке КПИ),просто даже без денег,когда ученые делают доклады ВОРУЮТСЯ. Если бы государство поддерживало использование хотя бы 1% от изобретений Украина была бы САМОЙ инновационной страной в МИРЕ. Какие тупые и уродливые правители Украины. Ваш статус от вас и зависит.
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16.05.2021 08:50 Відповісти
Ученые - в говне моченые. Все кандидаты и доктора наук в универе, защитившие за время моей учебы диссертации, делали это исключительно за сало. Да, что-то они там делали, но никто без взяток не защищался. Рынок определяет качество образования, а не наличие докторского диплома. Доктора наук, работающие в ВУЗах за 15-17 тыщ - это смешно. Человек с такими мозгами и способностями не будет работать за такие деньги. Действительно умным людям эти бумажки не нужны, они находят себе хорошую работу даже без дипломов о высшем образовании
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16.05.2021 09:48 Відповісти
Обижены? Не оценили умище? Уродства в этой системе достаточно,как в любом направлении. Но несете вы полную чушь. Очень много открытий и профессиональной работы выполняется либо за копейки либо вообще из "любви к искусству". В Южной Корее на арбе в 70е ездили до тех пор пока не объявили образование и учёных ПРИОРИТЕТОМ. Только бараны тупые не осознают что образование это ОСНОВА и важнее задачи в государстве НЕТ что бы не выращивать рапс с хомутом за плугом.Что бы иметь общение и признание в мире нужно иметь не МНЕНИЕ что вы умный,а бумагу ,основанную на проведенной вами научной работе. Как то так "специалист по науке".
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16.05.2021 12:19 Відповісти
Вы неправильно поняли комментарий, обижены скорее всего вы. Образование должно находиться в приоритете, никто с этим не спорит, НО образование, практическое его применение и ученые звания в Украине ничего общего между собой не имеют. Науки в Украине нет, а достижения в ИТ, сельском хозяйстве или фармацевтике достигаются вне ВНЗ, частными людьми или коллективами, часто не имеющими ученых степеней. Финансирование образования принесет пользу, а продажа ученых званий и умножение количества бестолковых берзрезультативных ученых ртов только убытки
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16.05.2021 17:01 Відповісти
 
 