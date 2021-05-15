Зеленський привітав із Днем науки: Під час війни робота вчених набуває в десятки разів більшого значення

Президент України Володимир Зеленський назвав символічним, що в третю суботу травня в Україні відзначають одразу два свята - День Європи та День науки, тому що обидва вони - про прогрес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави держави.

"Українська наука завжди була й буде для держави надважливою. Не тільки завдяки світовій славі, яку вже принесла, а передусім тому, що робота наших науковців, їхні винаходи та відкриття дають реальну користь і служать саме нашому народу та нашій країні. Служать безпеці й конкурентоспроможності нашого суспільства, ефективності інституцій", - наголосив він.

За його словами, це відчувається особливо зараз – у час війни та захисту нашої державності робота наукової спільноти набуває в десятки разів більшого значення.

"Є чимало наукових імен, якими пишається наша країна. Вчені, конструктори, інженери, винахідники, академіки з багатьох галузей. Вернадський, Пулюй, Симиренко, Богомолець, Мечников, Амосов, Антонов, Сікорський, Корольов, Патон. Саме ім’я Бориса Патона з наступного року носитиме Національна премія в галузі науки і техніки. Впевнений, що й надалі українські імена гордо звучатимуть у розмовах про світову науку.

Щиро вітаю всіх працівників науки! І бажаю всім нам працювати так, щоб наука в Україні завжди була сферою найбільшої уваги", - підсумував президент.

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