Завдяки швидкій кампанії з вакцинації в Італії кількість випадків зараження COVID-19 знизилася на 80%, смертність - на 95%, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Згідно з італійським дослідженням, через п'ять тижнів після першої дози вакцини кількість випадків зараження COVID-19 серед дорослих різного віку знизилася на 80%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Перше таке дослідження, проведене країною Європейського союзу за реальними наслідками кампанії імунізації, було здійснене Національним інститутом охорони здоров'я Італії (ISS) і Міністерством охорони здоров'я серед 13,7 мільйона осіб, вакцинованих у всій країні.
Вчені почали вивчати дані з дня початку кампанії вакцинації в Італії, 27 грудня 2020 року, до 3 травня 2021 року.
Аналіз показав, що ризик зараження SARS-CoV-2, госпіталізації і смерті поступово знижувався.
"Через 35 днів після прийому першої дози число інфекцій знизилося на 80%, кількість госпіталізацій на 90% і смертність знизилися на 95%", - йдеться в повідомленні ISS.
"Ці дані підтверджують ефективність кампанії вакцинації і необхідність швидкого охоплення населення, щоб покласти край надзвичайній ситуації", - заявив президент ISS Сільвіо Брусаферро.
Серед майже 14 мільйонів осіб, включених в італійське дослідження, 95% тих, хто був вакцинований Pfizer і Moderna, завершили цикл вакцинації, водночас, як жоден з тих, хто отримав AstraZeneca, не отримав другу дозу.
До тепер Італія слідувала рекомендаціям виробників, вводячи другу дозу Pfizer через три тижні після першої, другу дозу Moderna після чотиритижневого перерви і другу дозу AstraZeneca після 12-тижневої перерви.
Станом на ранок суботи близько 8,3 мільйона італійців, або 14% населення, були повністю вакциновані, а близько 10 мільйонів осіб отримали перше щеплення.
Нагадаємо, в листопаді 2020 року добовий приріст хворих COVID-19 в Італії часом перевищував 40 тис. осіб. Через місяць він скоротився до 20 тисяч. Про це 3 грудня лікарі в Італії зафіксували за добу смерть 993 пацієнтів з коронавірусом. Це - найгірший показник в країні від моменту початку пандемії. Попередній антирекорд був встановлений під час "першої хвилі" коронавірусу - 17 березня 2020 року. Тоді за добу в Італії померли 969 осіб.
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не хочеш сидіти в лохдауні - зразу куля в лоба, оце б була перемога над вірусом
правда в дебіловізорі про це не розкажуть
на око встановили? чи просто дуже хотілося мати статус людини, що перехворіла на "модний" ковід?
Вам розказали, що аносмія це унікальний симптом ковіду? бідосику, Вас надурили
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%8F
Можливі причини аносмії:
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Дивіться, вивчайте. Якщо в двох словах, то будь-яка ГРВІ може призвести до втрати нюху.
"да дышать не будет чем"
Від пневмонії щороку помирає кілька мільйонів людей. Так було в 2019, 2018, 2017 і так далі. Може, для Вас буде відкриттям, але при запаленні легенів завжди не дуже добре дихається.
яку саме думку Ви намагаєтесь донести? і яке вона має відношення до інформації про "хитрозаде" використання плр-тестів, аби крутити статистикою, як циган сонцем?
з якої планети,чучело?