Завдяки швидкій кампанії з вакцинації в Італії кількість випадків зараження COVID-19 знизилася на 80%, смертність - на 95%, - Reuters

Згідно з італійським дослідженням, через п'ять тижнів після першої дози вакцини кількість випадків зараження COVID-19 серед дорослих різного віку знизилася на 80%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Перше таке дослідження, проведене країною Європейського союзу за реальними наслідками кампанії імунізації, було здійснене Національним інститутом охорони здоров'я Італії (ISS) і Міністерством охорони здоров'я серед 13,7 мільйона осіб, вакцинованих у всій країні.

Вчені почали вивчати дані з дня початку кампанії вакцинації в Італії, 27 грудня 2020 року, до 3 травня 2021 року.

Аналіз показав, що ризик зараження SARS-CoV-2, госпіталізації і смерті поступово знижувався.

"Через 35 днів після прийому першої дози число інфекцій знизилося на 80%, кількість госпіталізацій на 90% і смертність знизилися на 95%", - йдеться в повідомленні ISS.

"Ці дані підтверджують ефективність кампанії вакцинації і необхідність швидкого охоплення населення, щоб покласти край надзвичайній ситуації", - заявив президент ISS Сільвіо Брусаферро.

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Серед майже 14 мільйонів осіб, включених в італійське дослідження, 95% тих, хто був вакцинований Pfizer і Moderna, завершили цикл вакцинації, водночас, як жоден з тих, хто отримав AstraZeneca, не отримав другу дозу.

До тепер Італія слідувала рекомендаціям виробників, вводячи другу дозу Pfizer через три тижні після першої, другу дозу Moderna після чотиритижневого перерви і другу дозу AstraZeneca після 12-тижневої перерви.

Станом на ранок суботи близько 8,3 мільйона італійців, або 14% населення, були повністю вакциновані, а близько 10 мільйонів осіб отримали перше щеплення.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року добовий приріст хворих COVID-19 в Італії часом перевищував 40 тис. осіб. Через місяць він скоротився до 20 тисяч. Про це 3 грудня лікарі в Італії зафіксували за добу смерть 993 пацієнтів з коронавірусом. Це - найгірший показник в країні від моменту початку пандемії. Попередній антирекорд був встановлений під час "першої хвилі" коронавірусу - 17 березня 2020 року. Тоді за добу в Італії померли 969 осіб.