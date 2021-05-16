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Новини За кордоном
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вакцина (3417) Італія (521) карантин (15303) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

Завдяки швидкій кампанії з вакцинації в Італії кількість випадків зараження COVID-19 знизилася на 80%, смертність - на 95%, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Завдяки швидкій кампанії з вакцинації в Італії кількість випадків зараження COVID-19 знизилася на 80%, смертність - на 95%, - Reuters
Фото: reuters.com

Згідно з італійським дослідженням, через п'ять тижнів після першої дози вакцини кількість випадків зараження COVID-19 серед дорослих різного віку знизилася на 80%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Перше таке дослідження, проведене країною Європейського союзу за реальними наслідками кампанії імунізації, було здійснене Національним інститутом охорони здоров'я Італії (ISS) і Міністерством охорони здоров'я серед 13,7 мільйона осіб, вакцинованих у всій країні.

Вчені почали вивчати дані з дня початку кампанії вакцинації в Італії, 27 грудня 2020 року, до 3 травня 2021 року.

Аналіз показав, що ризик зараження SARS-CoV-2, госпіталізації і смерті поступово знижувався.

"Через 35 днів після прийому першої дози число інфекцій знизилося на 80%, кількість госпіталізацій на 90% і смертність знизилися на 95%", - йдеться в повідомленні ISS.

"Ці дані підтверджують ефективність кампанії вакцинації і необхідність швидкого охоплення населення, щоб покласти край надзвичайній ситуації", - заявив президент ISS Сільвіо Брусаферро.

Також читайте: Італія з 16 травня скасовує карантин для туристів з країн Євросоюзу

Серед майже 14 мільйонів осіб, включених в італійське дослідження, 95% тих, хто був вакцинований Pfizer і Moderna, завершили цикл вакцинації, водночас, як жоден з тих, хто отримав AstraZeneca, не отримав другу дозу.

До тепер Італія слідувала рекомендаціям виробників, вводячи другу дозу Pfizer через три тижні після першої, другу дозу Moderna після чотиритижневого перерви і другу дозу AstraZeneca після 12-тижневої перерви.

Станом на ранок суботи близько 8,3 мільйона італійців, або 14% населення, були повністю вакциновані, а близько 10 мільйонів осіб отримали перше щеплення.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року добовий приріст хворих COVID-19 в Італії часом перевищував 40 тис. осіб. Через місяць він скоротився до 20 тисяч. Про це 3 грудня лікарі в Італії зафіксували за добу смерть 993 пацієнтів з коронавірусом. Це - найгірший показник в країні від моменту початку пандемії. Попередній антирекорд був встановлений під час "першої хвилі" коронавірусу - 17 березня 2020 року. Тоді за добу в Італії померли 969 осіб.

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Топ коментарі
+6
А ми чемпіони. Благодаря быстрой кампании по вакцинации в Италии число случаев заражения COVID-19 снизилось на 80%, смертность - на 95%, - Reuters - Цензор.НЕТ 4358
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15.05.2021 23:45
+4
300 евро штрафа тоже свою роль сыграли) Да и если бы у нас ввели такой карантин как у них, то тут бы уже все зебилы орали про геноцид)))
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16.05.2021 01:12
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А ми чемпіони. Благодаря быстрой кампании по вакцинации в Италии число случаев заражения COVID-19 снизилось на 80%, смертность - на 95%, - Reuters - Цензор.НЕТ 4358
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15.05.2021 23:45 Відповісти
Чемпіони у своїй категорії. Тому що не гросмейстери, а майстри спорту. Втім на черзі - звання міжнародних майстрів - коли степашки і клоуни в цирку випросять допомогу вакцинами в Латвії, Румунії, Литви. І в Польщі, звичайно.
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16.05.2021 00:02 Відповісти
так 5 тижнів це вже після другої дози пфайзером і модерною. "через 5 тижнів першою дозою" може бути лише Зенекою. шо за лапша?
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16.05.2021 00:01 Відповісти
Перша доза теж ефективна
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16.05.2021 01:20 Відповісти
а скільки длиться перша доза у пфайзер імодерни? три і чотири тижні, мова йде за п"ять. немає п"ятого тижня для пфайзера, бо на чертвертому люди отримують другу дозу.
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16.05.2021 02:30 Відповісти
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Карманная статистика ложно-положиткльные тесты и лживые СМИ творят чудеса.
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16.05.2021 00:01 Відповісти
молодцы потомки римлян
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16.05.2021 00:03 Відповісти
Остается лишь порадоваться за итальянских граждан, которые и вакцину получили, и кампанию по иммунизации успешно провели. Жаль только, не поднять из земли ТЫСЯЧИ умерших от COVID-19! А ведь это чьи-то самые родные и любимые люди!!! Мир их праху!
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16.05.2021 00:08 Відповісти
Італія це не тільки італійці а купа інших націй, якщо вони в вікову категорію потрапили
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16.05.2021 10:54 Відповісти
300 евро штрафа тоже свою роль сыграли) Да и если бы у нас ввели такой карантин как у них, то тут бы уже все зебилы орали про геноцид)))
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16.05.2021 01:12 Відповісти
мало, розстрілювати треба було

не хочеш сидіти в лохдауні - зразу куля в лоба, оце б була перемога над вірусом
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16.05.2021 01:57 Відповісти
******* лахтінські падли "звучні " ніки..(
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16.05.2021 11:26 Відповісти
******* такі педофіли, як ти, діточок, та тепер на зоні їх не бачитимеш
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16.05.2021 12:23 Відповісти
до речі італійці щомісяця отримують 800 євро компенсації за сидіння вдома без роботи через карантин
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16.05.2021 01:57 Відповісти
не знаю не видів, допомога є але 800 можеш зразу на 3 ділити, це якщо про саме ковідну допомогу а якщо про біржу то так вона десь і виходить.
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16.05.2021 11:11 Відповісти
і все одно з січня там протести то рестораторів, то інших бізнесменів

правда в дебіловізорі про це не розкажуть
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16.05.2021 02:01 Відповісти
Ого вас порвало) Я даже знаю за кого вы голосовали)))
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16.05.2021 02:17 Відповісти
Пальцем у небо (чи в дупу?). Не беру участі у "виборах" без вибору.
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16.05.2021 02:20 Відповісти
Да все вы сейчас "неголосовали")))
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16.05.2021 02:32 Відповісти
Та ви зараз усі не педофіли. Продовжимо ігнорувати принцип презумпції невинуватості?
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16.05.2021 02:41 Відповісти
Завдяки швидкій кампанії з вакцинації в Італії кількість випадків зараження COVID-19 знизилася на 80%, смертність - на 95%, - Reuters - Цензор.НЕТ 7771
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16.05.2021 11:28 Відповісти
дивно бачити такі картинки про концтабори від покидька, який підтримує медичний фашизм, який розгортається з березня минулого року
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16.05.2021 12:21 Відповісти
за Ківу? Завдяки швидкій кампанії з вакцинації в Італії кількість випадків зараження COVID-19 знизилася на 80%, смертність - на 95%, - Reuters - Цензор.НЕТ 3227
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16.05.2021 11:29 Відповісти
До вакцинації при обробці плр-тестів гранична кількість циклів ампліфікації становила 40 і більше, при цьому в абсолютно здорової людини могли "знайти вірус". Тепер встановили 25-28 циклів подвоєння, і вуаля - кількість "хворих" знизилася в десятки разів, як і ймовірність "знайти вірус" у конкретної людини (особливо у вакцинованої).
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16.05.2021 02:00 Відповісти
Очень интересно читать ваши коменты, когда знаешь что почти вся родня переболела и большинство из них не прошло по статистике, так как никуда не обращались)
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16.05.2021 02:10 Відповісти
а як Ви визначили, чим саме перехворіла Ваша рідня? при тому що відомо сотні різних респіраторних вірусних інфекцій
на око встановили? чи просто дуже хотілося мати статус людини, що перехворіла на "модний" ковід?
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16.05.2021 02:19 Відповісти
Как потеряете нюх и вкус, да дышать не будет чем, да крышу сносит, то сразу поймете чем заболели)
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16.05.2021 02:30 Відповісти
"Как потеряете нюх и вкус"

Вам розказали, що аносмія це унікальний симптом ковіду? Завдяки швидкій кампанії з вакцинації в Італії кількість випадків зараження COVID-19 знизилася на 80%, смертність - на 95%, - Reuters - Цензор.НЕТ 9096 бідосику, Вас надурили
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%8F

Можливі причини аносмії:

...

Дивіться, вивчайте. Якщо в двох словах, то будь-яка ГРВІ може призвести до втрати нюху.

"да дышать не будет чем"

Від пневмонії щороку помирає кілька мільйонів людей. Так було в 2019, 2018, 2017 і так далі. Може, для Вас буде відкриттям, але при запаленні легенів завжди не дуже добре дихається.
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16.05.2021 02:40 Відповісти
до 2020го року мільйони людей хворіли грипом, ГРВІ чи пневмонією, нікуди не звертаючись і не потрапляючи в статистику
яку саме думку Ви намагаєтесь донести? і яке вона має відношення до інформації про "хитрозаде" використання плр-тестів, аби крутити статистикою, як циган сонцем?
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16.05.2021 02:23 Відповісти
Коронобесие порождение полит-шаманов и статистика это их завывания для напуганых буратин. Медицина тут не причем ей слово не давали. Где диспуты за и против. Только там правда для каждого и при том своя правда . Выбора нет,есть голимая пропаганда.Верить никому нельзя даже себе. Ни в комунизм ни в фашизм ни в коронобесие.Только по делам узнете кто есть кто и себя тоже.
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16.05.2021 05:23 Відповісти
Ти вже застрахувавсь від ускладнень двох сотень респіраторних вірусних інфекцій?
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16.05.2021 06:49 Відповісти
Где диспуты за и против?

з якої планети,чучело? Завдяки швидкій кампанії з вакцинації в Італії кількість випадків зараження COVID-19 знизилася на 80%, смертність - на 95%, - Reuters - Цензор.НЕТ 4218
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16.05.2021 11:34 Відповісти
Шмурдяк "спутник" - реально работает?! Ты что куришь?
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16.05.2021 07:21 Відповісти
Зато у степашки хорошие шмотки по 600тыс за единицу, а зельцман нехило так прибарахлился на миллиарды закатывая короновирусный фонд в дороги на кладбища. И вообще какая разница, сколько там у нас вакцинировано и сколько десятков тысяч людей могло быть спасено при адекватных действиях власти, главное что по телевизору начался новый телесериал квартала95 под названием "кум путина", а по пятницам продолжается - "санкции снбо".
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16.05.2021 07:20 Відповісти
А где у нас Пфайзер или Модерна? Астразенекой еще надо народ уговорить колоться....
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16.05.2021 07:48 Відповісти
Пфайзер тоже опасен. Модерну хвалят, но она дорогая.
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16.05.2021 21:18 Відповісти
Главное: кто и как считает Завдяки швидкій кампанії з вакцинації в Італії кількість випадків зараження COVID-19 знизилася на 80%, смертність - на 95%, - Reuters - Цензор.НЕТ 8701 а вы верьте Завдяки швидкій кампанії з вакцинації в Італії кількість випадків зараження COVID-19 знизилася на 80%, смертність - на 95%, - Reuters - Цензор.НЕТ 8551
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16.05.2021 07:52 Відповісти
Если коронобесие не вакцинировать то ковид зникне без их ,помощи'. И тогда прощай доверчивые буратины. Потому и стремятся всех уколоть. Это как у товарища Саахова или в ЗАГС или к прокурору.
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16.05.2021 09:35 Відповісти
Не зникне, якшо тестуватимуться при кожному чіху. Я таких знаю, правда, їх небагато - шукають, поки не знайдуть, всіма тестами. Деякі вже вдруге перехворіли і не востаннє ><
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16.05.2021 09:44 Відповісти
дурантинофіли, смертність від ковід просто ігноруєте?
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16.05.2021 11:36 Відповісти
Саме так.
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16.05.2021 11:40 Відповісти
 
 